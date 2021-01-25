В Україні 11,1 млн пенсіонерів: середня пенсія 3,5 тис. грн, - Пенсійний фонд. ІНФОГРАФІКА

В Україні середній розмір пенсії станом на 1 січня 2021 року становить 3507,51 гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Зокрема зазначається, що на 1 січня 2021 року в Україні пенсії отримують 11,1 мільйона осіб.

Середній розмір пенсії, за даними ПФУ, становить 3 507,51 грн.

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