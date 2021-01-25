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В Україні 11,1 млн пенсіонерів: середня пенсія 3,5 тис. грн, - Пенсійний фонд. ІНФОГРАФІКА

В Україні середній розмір пенсії станом на 1 січня 2021 року становить 3507,51 гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Зокрема зазначається, що на 1 січня 2021 року в Україні пенсії отримують 11,1 мільйона осіб.

Середній розмір пенсії, за даними ПФУ, становить 3 507,51 грн.

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В Україні 11,1 млн пенсіонерів: середня пенсія 3,5 тис. грн, - Пенсійний фонд 01

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демографія (142) пенсіонери (887) Пенсійний фонд (652) пенсія (1581) статистика (2247)


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Топ коментарі
+27
ну да. у судей 50000 гривен пенсия у людей 1700 ну а в среднем 3500
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25.01.2021 11:57
+26
Это средняя пенсия судьи КС и минимальной Такая же лажа что и по среднюю зарплату
В Украине 11,1 млн пенсионеров: средняя пенсия 3,5 тыс. грн, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 5040
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25.01.2021 12:00
+15
Сократить количество пенсов минимум на 6 миллионов человек можно бы было, перестав платить пенсии донецким и крымским коллаборантам. К тому же, налоги эти регионы не платят, а на шее налогоплательщиков Украины они сидят. Причём пенсии у Донецкий коллаборантов просто гигантские, следовательно была бы хорошая экономия денег в пенсионный фонд и всем бы пенсам Украины можно было бы хорошо пенсии поднять.
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25.01.2021 11:59
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это с пенсами Крыма и Дамбасса ?
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25.01.2021 11:53 Відповісти
Конечно!
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25.01.2021 11:55 Відповісти
Их где то 2 миллиона,до пандемии повально кацарылые камнепадцы из крыма приезжали оформлять ,порванные на радостях Украинские паспорта.Потом прописываются и в пенсионный фонд! А их отродье молодое за загран паспортами,все пишут заяву ,что паспорт параши не получали,и наших это устраивает.
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25.01.2021 11:59 Відповісти
Это средняя пенсия судьи КС и минимальной Такая же лажа что и по среднюю зарплату
В Украине 11,1 млн пенсионеров: средняя пенсия 3,5 тыс. грн, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 5040
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25.01.2021 12:00 Відповісти
А начисления за коммуналку 3864 грн и куда засунуть ту среднюю пенсию?
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25.01.2021 14:47 Відповісти
Инфографика очень информативная.о пенсиях судей и прочих прокурорских почему то умалчивает
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25.01.2021 19:20 Відповісти
ну правильно...1,1млн пенсионеров, армия чиновников (некоторые с зарплатами совершенно дикими), наша армия, менты, СБУ т т.д....вопрос.. а налогоплательщиков интересы можно как то учесть?
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25.01.2021 11:57 Відповісти
Что тебе ВСУ поперек горла стали? Расходы на офис скомороха тебя не интересуют?
В Україні 11,1 млн пенсіонерів: середня пенсія 3,5 тис. грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 4117
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25.01.2021 12:03 Відповісти
я, вроде, о чиновниках уже говорил?...а ВСУ бесспорно нужно достойно финансировать. я о том что не сильно ли много бюджетников?
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25.01.2021 14:47 Відповісти
ну да. у судей 50000 гривен пенсия у людей 1700 ну а в среднем 3500
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25.01.2021 11:57 Відповісти
У судей сейчас не 50 тыс пенсии, а 150 тыс. Петина реформа
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25.01.2021 12:42 Відповісти
Хто тобі заважав стати суддею ПЕТЯ ЧИ ТИ ДОВБОЙОБ ?
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25.01.2021 15:22 Відповісти
Доречі я не суддя але моя пенсія 18600 . Хто тобі заважає заробити таку пенсію?
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25.01.2021 15:23 Відповісти
Женщина-военнослужащая ВСУ. В запасе по выслуге лет. Пенсия 2 200 грн. Ну не охереть?
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25.01.2021 11:57 Відповісти
Язнаю женщину 63 года, 35 лет чистого стажа, 6 из которых на вредном производстве - пенсия 2300
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25.01.2021 12:07 Відповісти
сколько лет военнослужащей? 45
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25.01.2021 12:08 Відповісти
62
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25.01.2021 12:10 Відповісти
При Зеленському підняли пенсії! Найбільше пощастило...
https://www.youtube.com/watch?v=rAQrNHQTSRE

В Україні 11,1 млн пенсіонерів: середня пенсія 3,5 тис. грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 9502 В 2020 році, пенсія суддей була, якихось, 49 844 грн 23 коп. В 2021 довелось добавити, на підтримання штанів.
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25.01.2021 12:14 Відповісти
Ну, и за какой хер такая разница? При СССР, хай йому грець, такой херни не было.
Вывод: знают за шло платят, курвы.
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25.01.2021 12:45 Відповісти
У судей пенсия больше 100 тысяч смотрите статью выше, а у инвалидов от 1700
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25.01.2021 23:43 Відповісти
Ох уж эти средние показатели по больнице, у большинства пенсия около 2 тыс, но потом в бой вступают пенсии судей и чинуш и получается 3,5 тыс. То же самое и с зарплатами.
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25.01.2021 11:58 Відповісти
Вот эта поделка от пенсионного фонда разве стоит того что бы называть ее инфографика...да еще и написать это заглавными буквами??
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25.01.2021 11:58 Відповісти
Сократить количество пенсов минимум на 6 миллионов человек можно бы было, перестав платить пенсии донецким и крымским коллаборантам. К тому же, налоги эти регионы не платят, а на шее налогоплательщиков Украины они сидят. Причём пенсии у Донецкий коллаборантов просто гигантские, следовательно была бы хорошая экономия денег в пенсионный фонд и всем бы пенсам Украины можно было бы хорошо пенсии поднять.
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25.01.2021 11:59 Відповісти
100% и да же дополнительных средств в бюджете искать не надо было бы!
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25.01.2021 12:02 Відповісти
Ну ты загнул. Донецк+ Крым всего где- то 5 млн с лишним человек. А пенсов и того меньше. К тому же работа по уменьшению количества этих пенсионеров ведется - пенсионеры должны перерегистрироваться лично по- моему раз в год, если я не ошибаюсь.Точно период не знаю.
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25.01.2021 12:04 Відповісти
Низя, там же вотчина Ахметова. А он "своих" пенсов не сдает. Он там, после войны, царем будет. Вот и вся стратегия.
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25.01.2021 12:05 Відповісти
Средний это как? Мизерная пенсия моего бати с 47 годами стажа + пенсия какого нибудь депутата (чинуши, директора укрпочты и т.д.) и разделить? Ну-ну. Хорошо, хоть 3507 получилась, а не меньше.
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25.01.2021 11:59 Відповісти
Средняя - 3,5 тыс? У меня вроде таких знакомых нет. Все до 3 тыс, но в основном минималка. В 90- е года трудно было официальную работу найти. А сейчас вообще за счастье в 60 лет выйти на пенсию.
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25.01.2021 11:59 Відповісти
Так и было, моя мать вынуждена была на 25 году стажа уйти в челноки в 90-е, выжить на зарплату было почти нереально. Сейчас 1850 грн получает. А тетя таки отпахала в школе 37 лет и что? 2300!
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25.01.2021 13:24 Відповісти
35лет по списку 1-10 к пенсия....все равно мало
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25.01.2021 14:16 Відповісти
Ни моя мать в 71 год ни отец в 72, ни супруга инвалид не получают это "среднюю пенсию". Гораздо ниже.
Вопрос: зачем они меряют среднюю температуру больных по палате????
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25.01.2021 12:02 Відповісти
Прямо зараз https://www.facebook.com/watch/live/?v=2786746554921292&ref=notif&notif_id=1611568260632814&notif_t=live_video_explicit Юля на погоджувальній раді про тарифи
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25.01.2021 12:03 Відповісти
Коли повернуть вкрадену пенсію військовим? Вже тисячі позовів в судах...
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25.01.2021 12:05 Відповісти
Это как и средняя зарплата, которую, у кого ни спрашивал, так нигде и не увидел.
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25.01.2021 12:08 Відповісти
в морзі +2 у реанімації +40 ...по "лікарні" 36,6 ...
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25.01.2021 12:08 Відповісти
стучитесь вас откопают
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25.01.2021 12:10 Відповісти
на столе лежали две колбаски ,а вы рассказывали нам сказки . У 70% пенсионеров пенсия 1700 грн
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25.01.2021 12:09 Відповісти
Пенсії мають бути у всіх мінімальні, однакові і більша частина пенсії має видаватись товарами та послугами. Тобто типовий мішок продуктів на місяць, відвідання лікаря, отримання права на перелік товарів у секонді, необхідні побутові послуги. І все це має надаватись у збудованих кластерах в обласних центрах, куди пенсіонерів мають звозити раз на місяць безкоштовним автобусом.
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25.01.2021 12:13 Відповісти
Лише тоді, коли чиновники будуть отримувати пенсії такі самі, як і всі громадяни, вони будуть працювати на підвищення середнього рівня життя ВСІХ громадян, а не тільки самих-себе.
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25.01.2021 12:16 Відповісти
Красть будут больше-это точно, а на народ им нас...рать
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25.01.2021 14:13 Відповісти
ЦЕ - досягнення?
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25.01.2021 12:13 Відповісти
Це ганьба і знущання.
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25.01.2021 13:07 Відповісти
У нас чёткое разделение труда: одни много работают, а другие много получают - и никакой путаницы!
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25.01.2021 12:15 Відповісти
Інфа висосана з пальця. "пенсію получают" це одне, а реальна кількість пенсіонерів це табу.
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25.01.2021 12:19 Відповісти
Они к пенсии чиновников от 32 000 гр. прибавили пенсию работяг 1712 гр. разделили на число пенсионеров и получилось в среднем 3 500 гр. Эти "средние подсчеты" у нас в стране остались еще со времен недойобаного Совка.
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25.01.2021 12:21 Відповісти
/// это не мои фантазии..я не брешу и т.д (если шо!) ... сам не верю брехунам из ПФ.
По данным Пенсионного фонда Украины на 01.12.2020., численность пенсионеров составляет 11 219 396 человек. (а на 01.01.21 - 11,1 - из статьи)
Средняя пенсия составляет 3 410, 60 грн. (а на 01.01.21 - 3507,51 - из статьи)
Отмечается, что средняя пенсия по возрасту в Украине составляет 3 400 грн. Получателями таких выплат являются 8 430 100 украинцев.
Пенсия по инвалидности - 2 641, 97 гривен. Ее получают 1 425 705 человек.
Средняя пенсия за выслугу лет в Украине равняется 3 094, 50 грн. Ее обладателями являются 216 084 чел.
Пенсия по потере кормильца составляет в среднем 3 018, 11 грн. Ее получают 517 744 чел.
Социальные пенсии получают 74 093 чел, а ее средний размер составляет 1 729,19 грн.
Самая высокая выплата - пожизненное денежное содержание судей. В среднем такая пенсия составляет 52 420, 25 грн. Ее счастливыми получателями являются 3 487 чел.
Также пенсии военнослужащих получают в Украине 552 183 чел, средняя выплата - 5 502,55 грн.
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25.01.2021 12:25 Відповісти
Це інфа вигадана пфу, а не реальна.
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25.01.2021 13:10 Відповісти
так...але це вони подають як статистику...(оце саме гидко)
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25.01.2021 14:04 Відповісти
а ну цить фошизди сьогодні у кляйне юден(зеленого бубочкі)день народження за що гоям лохдаун атмєнілі?нарід повинен радіти а ви човен качаєте...
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25.01.2021 12:29 Відповісти
Средняя платежка за комунальные зимой 3500 грн.....Одной рукой дали - второй забрали....
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25.01.2021 12:33 Відповісти
Ну от цікаві ми люди Українці...кричемо дайте нам справедливу Европейську державу... а самі 1 Бастуємо проти фіскалізаціїї ФОПів......От я не бачив жодного протесту з требуваннями повисити пенсіїї пенсіонерам ... Ну звісно своя сорочка ближе к тілу....
Звісно фопи не одні формують пенсійний фонд .є ше 5млн людеё які отримують з/п чорну.. Ой а скільки скривають доходів великі підприємства.... А в сумі це і дає що бабулечка яка все життя своїми ручками викормила нас доючи корів отримує 1700 грн ..а нам насрать ......Хтож з на с Українців великих патріотів і не патреотів про них буде думать ??? Ні хто...Ми їх ще й забудемо в тім забутим НАМИ селі - батьківшині ..або сдамо в якийсь херзнаякого бариги тюрьму пристарілих.. а про пенсії отой бабулечки чи дідульки.. нам думати не треба а ще мітінгувати за них на кой воно нам...Нам би самім халяву отримати вірніши вирвати а вони своє вже пожили О такі ми спараведливі і вимагаючі справедливої Европейської держави...
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25.01.2021 12:35 Відповісти
так па чєму наші совко пєнси хотят получать кацапскую пєнсію аж 8тищ. рубльов ?
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25.01.2021 13:00 Відповісти
Це получається 30-35% пенсіонерів від усього населення України. Перше місце в світі!
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25.01.2021 13:23 Відповісти
Или вперед под ПФ или забудьте про пенсию в этой стране. Открывайте инвестиционный счет в штатах, cкупаете SP500 и компании типа Microsoft и растете на 10-20% в год в баксах Через 10-20-30 лет проценты умножая себя дадут шестизначную сумм даже при местных ничтожных зарплатах Так весь цивилизованый мир делает. Другой вопрос что если так были бы задействованы пенсионные отчисления то вообще небцло бы проблем с пенсияси ни у ва ни у совковых гречкоедов.
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25.01.2021 13:25 Відповісти
39 років стажу, вища освіта і пенсія 2600грн. Мінімалка вже доганяє. По 5-8грн піднімають і вже у статистиці.
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25.01.2021 13:32 Відповісти
Средняя температура по палате. А как в период пенсионной реформа рассказывали о социальной справедливости, о том что в расчет будет браться только коэффициент зарплаты и стаж. Ну и что получили в итоге. Основной массе при расчете пенсий убрали повышающий коэффициент на стаж с 1,5 до 1,0. А льготным профессиям ( у которых в связи с их условиями работы были и так высокие зарплаты, а значит и высокий коэффициент, плюс льгота по раннему выходу на пенсию и прочие льготы) им оставили повышающий коэффициент на стаж 2,0 ( т.е. их стаж умножается на два). Ну в общем равноправие на лицо. Как и обманные лозунги реформ, что Ябуповича, что Пороха. А чем "лучше" Зеля, введут второй уровень пенсионных накоплений, а потом эти денежки тю тю, ищи ветра в поле. В общем везде один обман. Впрочем почему то даже не удивлен. Смена власти в Украине это просто очередной виток "улучшения" , пардон ухудшения , жизни 90% населения. То то еще будет...
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25.01.2021 14:04 Відповісти
Панове нитики .Хто вам заважае заробити собі достойну пенсію? Чому я зміг собі зробити пенсію 20000 а ви ні . Я не суддя , не бізнесмен ,ні прогрмист ,не півець а звичайний металург .Йдіть працюйте ,робить внески ,буде вам пенсія .Але ви хітрови@бані хочите при малих внесках аху@нну пенсію ...АГА ?
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25.01.2021 15:30 Відповісти
Шановнино не підуть же всі в металурги.....???Всім би хотілось робить там де велика З/п...Тільки ти металург мабуть без молочка коровячого ...хріновенько робивби? Так? От би взять і не довать металургам молочка хліба ..одежі... і всього іншого щоб з тими металургами булоб..Це я так к прикладу...ні чого не маю проти металургів чи інших професій просто..розмірковувати ідіть і аробіть не треба ..Ідемо ізаробляємо...Але ті хто вже не сможе що помирать на 1500 грн???
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25.01.2021 16:59 Відповісти
Вы все п****сы, а я д'Артаньян.
Вот бы все в металлурги пошли, судьи, певцы и программисты. Мест то завались, работы с высокими зарплатами в Украине всегда было море а люди, дураки, не хотели и не хотят туда идти, предпочитают на мизерную зарплату выживать или вообще за границу уезжать на заработки. Не знают они убогие, что просто нужно захотеть всей страной пойти на высокооплачиваемую работу и все будет гуд.
Ты случайно в "слуги народа" пойти не хочешь? Там таких специалистов решать вопросы очень ценят.
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25.01.2021 19:36 Відповісти
всё правильно, у судьи пенсия 46 тысяч, а у меня 1800 грн, то, средняя получается 24 тысячи.Граждане!! и нестыдно ли вам всем ныть, что, плохо живём в этом общежитии.
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25.01.2021 16:30 Відповісти
 
 