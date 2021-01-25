Євросоюз сьогодні обговорить санкції проти Росії після рекордних затримань на акціях протесту
Європейський Союз сьогодні має намір розглянути питання введення нових санкцій щодо Росії через масові затримання на акціях на підтримку лідера російської опозиції Олексія Навального.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, 25 січня в Брюсселі відбудеться зустріч глав МЗС.
Зазначається, що за розширення списку санкцій виступили міністри закордонних справ низки європейських країн.
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що ЄС повинен підтримати "зміни, що витають в Росії ".
"ЄС повинен дати дуже чіткий і рішучий сигнал про те, що це неприйнятно", - сказав Ландсбергіс, закликавши до введення додаткових санкцій щодо громадян Росії.
Сусідні країни Балтії, Латвія і Естонія, підтримують розширення санкцій ЄС щодо Росії, а міністр закордонних справ Італії заявив, що Рим готовий підтримати заборони на поїздки і заморожування активів. Румунія також публічно підтримала санкції.
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас зажадав негайного звільнення Навального і затриманих протестувальників на акціях на його підтримку.
Раніше прессекретар держдепу Нед Прайс заявив, що США засуджують використання жорсткої тактики проти протестувальників і журналістів у російських містах.
Як повідомлялося, 23 січня в Росії на акціях на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального затримали 3181 людину. Самі силовики діяли грубо і застосовували силу, відтісняючи мітингувальників і затримуючи їх.
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ну или хотя бы дворец геленджикский?
Життя найкращиц сценарист.
Люди, що насміхалися з українців з каструлями тепер носять унітазні "йоршики"
Вони кепкували, що українці митимуть сортири в Польщі, а насправді тепер їх космонавти обслуговують сортир на МКС.
Життя ще той жартівник.
Ваша влада вчинила злочин, народ має право на обурення.
https://twitter.com/edicika Задумчивый Разум
Болливудский сценарий. Не хватает после всего этого, чтобы потерпевшая с ментом взялись за руки, начали танцевать и петь индийские песни.
Тётя не обижается на паРашкинского полицая, пнувшего ее ногой...
https://twitter.com/i/status/1353426497617461249 https://twitter.com/i/status/1353426497617461249
https://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/3671124546338729 22 ч. ·
ЧОМУ В РОСІЇ ТА БІЛОРУСІ НЕМОЖЛИВИЙ "УКРАЇНСЬКИЙ СЦЕНАРІЙ"
Під час обох українських "революцій", 2004 та 2013-14 років, Україну насправді рятували... інституції. Обидва рази знаходилася інституція (відповідно, Верховний Суд та парламент), яка під тиском протестів "апгрейдила" систему влади без її повного демонтажу. Це не забезпечувало радикальної "зміни системи", але, на наше велике щастя, також не давало ввести країну в стан руїни, спричиненої безвладдям (коли "вся система рушиться" і треба будувати щось нове - не факт, що краще - буквально "з нуля"). Власне, тому горде слово "революція" я й написав у лапках.
За лаштунками цієї рятівної ролі інституцій - особливості соціально-економічного устрою ******** України, які є і нашим порятунком, і нашим прокляттям: найпотужніша влада в країні не належить політичному центру, а розділена між кількома "олігархами" (себто, фінансово-промисловими групами). Якби не відносна слабкість держави і не гра частини "капітанів економіки" на боці протестувальників - гра, яку державний апарат, вочевидь, не мав змоги зупинити так жорстко, як це робиться у наших сусідів - події обох "революцій" пішли б за зовсім іншим, набагато жорсткішим сценарієм, і протести були б подавлені (інша річ - якою ціною).
Ну от, ні в Росії, ні в Білорусі немає ні інституції, здатної наважитися на апгрейд системи під тиском "знизу", ні достатньо незалежних від політичної влади центрів впливу, які можуть надати підтримку такій інституції.
Ні парламенти, ні верховні суди обох держав чхнути не наважаться без команди "головного" (або такої, що надійшла від імені "головного").
Тому там і там система влади (а) тоталітарна, і (б) надзвичайно жорстка, непіддатна для будь-яких змін, крім хіба тих, які ініціює вона сама.
Інакше кажучи, якщо в Україні двічі складалася революційна ситуація, яка ставала імпульсом не для "зламу", а для оновлення системи (і я, попри думку наших ліворуціонерів, вважаю це нашим великим щастям), то в Росії та Білорусі є лише два сценарії: або безладний бунт зі зривом в хаос і потім розбудова якоїсь нової системи "з нуля", або традиційна "революція згори", яка "стравлює пару" протесту і повертає підданих у стан покірливості не на їхніх, а на власних умовах (див.: Натан Эйдельман, «Революция сверху» в России.).
Влада обох країн вочевидь робить ставку на другий сценарій. Чи бажати нашим сусідам натомість першого сценарію - вирішуйте самі.