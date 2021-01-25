Євросоюз сьогодні обговорить санкції проти Росії після рекордних затримань на акціях протесту

Європейський Союз сьогодні має намір розглянути питання введення нових санкцій щодо Росії через масові затримання на акціях на підтримку лідера російської опозиції Олексія Навального.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, 25 січня в Брюсселі відбудеться зустріч глав МЗС.

Зазначається, що за розширення списку санкцій виступили міністри закордонних справ низки європейських країн.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що ЄС повинен підтримати "зміни, що витають в Росії ".

"ЄС повинен дати дуже чіткий і рішучий сигнал про те, що це неприйнятно", - сказав Ландсбергіс, закликавши до введення додаткових санкцій щодо громадян Росії.

Сусідні країни Балтії, Латвія і Естонія, підтримують розширення санкцій ЄС щодо Росії, а міністр закордонних справ Італії заявив, що Рим готовий підтримати заборони на поїздки і заморожування активів. Румунія також публічно підтримала санкції.

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Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас зажадав негайного звільнення Навального і затриманих протестувальників на акціях на його підтримку.

Раніше прессекретар держдепу Нед Прайс заявив, що США засуджують використання жорсткої тактики проти протестувальників і журналістів у російських містах.

Як повідомлялося, 23 січня в Росії на акціях на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального затримали 3181 людину. Самі силовики діяли грубо і застосовували силу, відтісняючи мітингувальників і затримуючи їх.