Вимкнення вільних місць і додаткові відеокамери, - Разумков розповів, як у Раді боротимуться з кнопкодавством. ВIДЕО
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент буде боротися з кнопкодавством. Він розповів про декілька механізмах боротьби.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це глава ВР сказав під час засідання погоджувальної ради парламенту.
"Деякі речі ми зробили на рівні технічному. Всі вільні місця, якими хтось намагався користуватися, відключені у залі ВР. Станом на сьогодні опрацьовується механізм, який дозволить голосувати народному депутату виключно зі свого місця. Після того, як буде запущена нова система "Рада"... це фактично на 100% зніме можливість кнопкодавства", - запевнив Разумков.
Крім того, у сесійній залі встановлять відеокамери.
"Паралельно з цим ми встановимо камери у залі ВР... Це дозволить правоохоронним органам оперативно реагувати на ті речі, хто був у залі, хто проголосував, з якого місця", - сказав глава Ради.
Разумков зазначив, що обговорюються зміни до регламенту Верховної Ради, які дозволили б відсторонювати кнопкодавів від участі у засіданнях ВР.
"Паралельно з цим обговорюються зміни до законодавства... щодо дисциплінарного покарання нардепів. Не в межах Кримінального кодексу, а в межах можливостей, які є у Верховної Ради", - додав він.
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вот если бы в зале сидели (сидели на своих местах) и работали, а не разгуливали по залу и кулуарам - тогда б было видно, что пришли работать а не налаживать связи-контакты
а система при любой власти
остается неизменной!!
кнопки интегрировать делов
на 2 недели
а гундосят уже 30 лет..
Доречі, у Київраді за відбитком пальця голосують з 2015 р. А тут у зелених одні балачки
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Это всего лишь дополнительные расходы из бюджета, т.е. из нашего кармана.
А не проще бы принять закон о материальном наказании кнопкодавов на большую сумму (вычет из зарплаты) и лишения мандата оных после 2-х случаев кнопкодавства?
Проголосовал находясь не в зале ВР - лишать мандата и год тюрьмы!
Ну, увидите вы кнопеодава через дополнительную камеру, ну и что? Что вы ему сделаете?
"Паралельно з цим ми встановимо камери у залі ВР... Це дозволить правоохоронним органам оперативно реагувати на ті речі, хто був у залі, хто проголосував, з якого місця", - сказав глава Ради. Джерело: https://censor.net/ua/n3243821
Це тільки мені здається, що Разумков трохи плутається ?
Так сложно принять простой закон в котором за кнопкодавство - АВТОМАТИЧЕСКИ лишение депутатства и пожизненней запрет балотироваться? В чем трудность?