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Вимкнення вільних місць і додаткові відеокамери, - Разумков розповів, як у Раді боротимуться з кнопкодавством. ВIДЕО

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент буде боротися з кнопкодавством. Він розповів про декілька механізмах боротьби.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це глава ВР сказав під час засідання погоджувальної ради парламенту.

"Деякі речі ми зробили на рівні технічному. Всі вільні місця, якими хтось намагався користуватися, відключені у залі ВР. Станом на сьогодні опрацьовується механізм, який дозволить голосувати народному депутату виключно зі свого місця. Після того, як буде запущена нова система "Рада"... це фактично на 100% зніме можливість кнопкодавства", - запевнив Разумков.

Крім того, у сесійній залі встановлять відеокамери.

"Паралельно з цим ми встановимо камери у залі ВР... Це дозволить правоохоронним органам оперативно реагувати на ті речі, хто був у залі, хто проголосував, з якого місця", - сказав глава Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Голосу" Железняк про боротьбу з кнопкодавством у Раді: Встановлять додаткові камери, пропонують відсторонювати за подібні порушення

Разумков зазначив, що обговорюються зміни до регламенту Верховної Ради, які дозволили б відсторонювати кнопкодавів від участі у засіданнях ВР.

"Паралельно з цим обговорюються зміни до законодавства... щодо дисциплінарного покарання нардепів. Не в межах Кримінального кодексу, а в межах можливостей, які є у Верховної Ради", - додав він.

Автор: 

ВР (14949) кнопкодавство (100) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+5
сканер глаза поставьте, пусть депы друг друг другу глаза выкалывают.. идиоты
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25.01.2021 11:59
+4
детский сад..
вот если бы в зале сидели (сидели на своих местах) и работали, а не разгуливали по залу и кулуарам - тогда б было видно, что пришли работать а не налаживать связи-контакты
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25.01.2021 12:04
+2
Пустой треп.
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25.01.2021 12:05
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сканер глаза поставьте, пусть депы друг друг другу глаза выкалывают.. идиоты
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25.01.2021 11:59 Відповісти
будут /волшебное слово кодлана Коломойского.
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25.01.2021 12:00 Відповісти
детский сад..
вот если бы в зале сидели (сидели на своих местах) и работали, а не разгуливали по залу и кулуарам - тогда б было видно, что пришли работать а не налаживать связи-контакты
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25.01.2021 12:04 Відповісти
зачем лишать,10 лет и в лагеря.Причем в статье нет от года до десяти ,просто десять и никаких амнистий.
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25.01.2021 12:11 Відповісти
Хочешь чтобы как как в преступном Совке!!?? Ишь чего удумал!!!! Лагеря вспомнил!!!
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25.01.2021 16:40 Відповісти
Пустой треп.
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25.01.2021 12:05 Відповісти
То зебіли не приймуть жодного закону.
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25.01.2021 12:06 Відповісти
Відрубати руку якою проголосував як при Порошенку.То перестали красти так і перестануть голосувати
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25.01.2021 19:55 Відповісти
отключайте от кормушки и прогуливающих и кнопкодавов..
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25.01.2021 12:12 Відповісти
Ахметов, Суркис и еще половина парламента бизнесменов просто с ума сойдут, если им перестанут выплачивать аж по 40 тыщ гривен в месяц зарплаты.
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25.01.2021 12:18 Відповісти
это система
а система при любой власти
остается неизменной!!
кнопки интегрировать делов
на 2 недели
а гундосят уже 30 лет..
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25.01.2021 12:14 Відповісти
Никто этого не введет, слуги урода, а вернее их хозяева против этого, а разумков очень хочет стать президентом, поэтому говорит "правильные вещи", которые реализовывать никто не собирается, это чистой воды популизм.
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25.01.2021 12:16 Відповісти
по отпечаткам попы проводить голосование, т.е. на момент голосования попа весом не менее 50 кг должна сидеть и не ёрзать на стуле не менее 1 мин и 10 сек.... всё и человеческий фактор в отключении жопы от голосования исключён
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25.01.2021 12:20 Відповісти
Ну, ж зелені хотіли на Парубія справу заводити, коли він наприкінці каденції переводив систему Рада на https://ua.interfax.com.ua/news/political/609365.html голосування з сенсорною кнопкою. Уже позеленені СБУ і ДБР заблокували її тестування. Невигідно стало
Доречі, у Київраді за відбитком пальця голосують з 2015 р. А тут у зелених одні балачки
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25.01.2021 12:25 Відповісти
Розумков такий же клоун як і його партнер Виконуйте і застосовуйте ЗАКОН,він є. Чи ви закони застосовуєте тільки до Порошенко?
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25.01.2021 12:31 Відповісти
https://censor.net/ru/video_news/3243821/otklyuchenie_svobodnyh_mest_i_dopolnitelnye_videokamery_razumkov_rasskazal_kak_v_rade_budut_borotsya

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Это всего лишь дополнительные расходы из бюджета, т.е. из нашего кармана.
А не проще бы принять закон о материальном наказании кнопкодавов на большую сумму (вычет из зарплаты) и лишения мандата оных после 2-х случаев кнопкодавства?
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25.01.2021 12:35 Відповісти
Безнаказанность порождает беззаконие!
Проголосовал находясь не в зале ВР - лишать мандата и год тюрьмы!
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25.01.2021 12:36 Відповісти
Щоб Рада приймала закони навіть при мінімальній явці треба, щоб більшість рахувалась не від номінальної кількості нардепів - 450(тим більш, що зараз їх стільки нема), а від кількості присутніх в залі. Наприкад питання по допомозі Україні прийнято в Конгресі більшостю з 3-х(ТРЬОХ!!!) конгресменів. Це тому, що лише вони були присутні в залі засідень. Звісно питаня на голосування треба виносити не раніше, ніж за декілька днів до дня голосувань. Тоді Рада не буде працювати вхолосту.
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25.01.2021 12:36 Відповісти
Конгрес США мається на увазі.
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25.01.2021 12:38 Відповісти
Іване ! Тут Юльку підмінили.НЕСПРАВЖНЯ ЮЛЯ ! Хто ця дівчинка ?
Вимкнення вільних місць і додаткові відеокамери, - Разумков розповів, як у Раді боротимуться з кнопкодавством - Цензор.НЕТ 2557

Вимкнення вільних місць і додаткові відеокамери, - Разумков розповів, як у Раді боротимуться з кнопкодавством - Цензор.НЕТ 4294
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25.01.2021 12:51 Відповісти
Навіть забув, як вона колись виглядала. Її вже декілька місяців олігархи не підпускають до ТБ, тому сприймаю її тільки на слух. Ось, послухайте, що зараз https://www.facebook.com/watch/live/?v=2786746554921292&ref=notif&notif_id=1611568260632814&notif_t=live_video_explicit Юля на погоджувальній раді про тарифи каже
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25.01.2021 13:22 Відповісти
Та ніби й правильно говорить.Тільки от в неї винними виходить Нафтогаз і попередники,а от Зєля з бандою ніби як і ні при чому...
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25.01.2021 13:25 Відповісти
Ну так голова Нафтогазу Коболєв отримав посаду в 2014му. Його зам Вітренко теж тоді був призначений. Тобто хто їх туди призначив? І ціна на газ десятикрат збільшилась ще до Зєлі. Зєля тільки підтягує зашморг, потім трохи попускає...
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25.01.2021 14:19 Відповісти
А зачем тратить деньги на дополнительные видеокамеры, если кнопкодавов и так видно.
Ну, увидите вы кнопеодава через дополнительную камеру, ну и что? Что вы ему сделаете?
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25.01.2021 12:37 Відповісти
Перестаньте смешить народ.
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25.01.2021 12:43 Відповісти
А ещё хорошо бы, если б чучелу НедоРазумкову якыйсь Гудвин ума вставил бы.
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25.01.2021 12:54 Відповісти
Лет 30 уже этим песТням. А воз и ныне там. Потому, что платят за это кнопкодавство, очень и очень. По сему, очередные меры от зеленого спикерка - это всего лишь: сотрясение воздуха. За такие преступления садить надо, а не грозить пальчиком перед депутатскими мордами лица.
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25.01.2021 13:29 Відповісти
"Всі вільні місця, якими хтось намагався користуватися, відключені у залі ВР. Станом на сьогодні опрацьовується механізм, який дозволить голосувати народному депутату виключно зі свого місця." Джерело: https://censor.net/ua/n3243821

"Паралельно з цим ми встановимо камери у залі ВР... Це дозволить правоохоронним органам оперативно реагувати на ті речі, хто був у залі, хто проголосував, з якого місця", - сказав глава Ради. Джерело: https://censor.net/ua/n3243821

Це тільки мені здається, що Разумков трохи плутається ?
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25.01.2021 13:42 Відповісти
ктоб ему обьяснил что подделка гос.печати, а это не являеться меньшим злом, это маленький гос. переворот или серьезное преступление. на кону законы и конституция Украины. не правда ли, господин Разумков. придет время, когда все что вы напечатали отменят.
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25.01.2021 14:05 Відповісти
Я вже й забув що, Система Рада передбачає ідентифікацію депутата по пальцю. Це ж скільки років обіцяють її запустити?
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25.01.2021 14:12 Відповісти
было бы желание
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25.01.2021 14:26 Відповісти
а мандата лишать слабо ?
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25.01.2021 16:24 Відповісти
Дебилизм, страну в смартфоне они сделали, а доступ к рабочему месту по отпечатку пальцев , не могут)))))))))))))))
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25.01.2021 18:19 Відповісти
а вы сначала отмените те законы, которые приняты с нарушением (кнопкодавством) накажите кнопкодавов по уголовной статье и не нужно будет тратить государственный, то есть мои деньги
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25.01.2021 19:18 Відповісти
Клоуны верните Сеню бл..
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25.01.2021 22:43 Відповісти
Лучше бы цука разетки стояли !!
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25.01.2021 23:37 Відповісти
Датчик наличия пассажира ))
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26.01.2021 00:31 Відповісти
Что Вы там прорабатываете мудилы?
Так сложно принять простой закон в котором за кнопкодавство - АВТОМАТИЧЕСКИ лишение депутатства и пожизненней запрет балотироваться? В чем трудность?
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26.01.2021 07:35 Відповісти
 
 