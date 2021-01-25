УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8410 відвідувачів онлайн
Новини
1 457 30

Навальний і всі затримані на акції протесту в РФ мають бути звільнені, - глава МЗС Німеччини Маас

Навальний і всі затримані на акції протесту в РФ мають бути звільнені, - глава МЗС Німеччини Маас

Влада Німеччини не бачить підстав для арешту російського опозиціонера Олексія Навального і закликає звільнити його, а також усіх затриманих під час протестних акцій у РФ.

Про це йдеться в заяві глави МЗС ФРН Гайко Мааса, поширеній у Twitter постпредства ФРН при ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Німецький уряд чітко дав зрозуміти під час арешту Олексія Навального, що не розуміє цей крок, і закликав до його негайного звільнення. Це також стосується всіх тих, кого затримали під час протестів минулими вихідними", - йдеться в заяві глави МЗС ФРН Гайко Мааса, поширеній у Twitter постпредства ФРН при ЄС.

Також читайте: Президент Польщі Дуда закликав ЄС посилити санкції проти РФ

Раніше прессекретар держдепу Нед Прайс заявив, що США засуджують використання жорсткої тактики проти протестувальників і журналістів у російських містах.

Як повідомлялося, 23 січня в Росії на акціях на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального затримали 3181 особу. Самі силовики діяли грубо і застосовували силу, відтісняючи мітингувальників і затримуючи їх.

Нагадаємо, на акціях на підтримку Навального в РФ затримали понад 3 тисячі осіб.

Автор: 

Німеччина (7336) визволення (564) протест (2397) Навальний Олексій (612) Гайко Маас (201)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
Другое.
показати весь коментар
25.01.2021 12:08
+2
москалі щось штурмували ?
чи то пуйло жидєнько обробився ?
показати весь коментар
25.01.2021 12:08
+2
https://www.facebook.com/oleksiy.panych?hc_ref=ARSP202452cCfAn6X6JFexxbnziV48wcElhdgiMLe5onzlk5t5XiZCiRmDxiVFpkFsM&fref=nf Алексей Панич
https://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/3671124546338729 22 ч. ·
ЧОМУ В РОСІЇ ТА БІЛОРУСІ НЕМОЖЛИВИЙ "УКРАЇНСЬКИЙ СЦЕНАРІЙ"

Під час обох українських "революцій", 2004 та 2013-14 років, Україну насправді рятували... інституції. Обидва рази знаходилася інституція (відповідно, Верховний Суд та парламент), яка під тиском протестів "апгрейдила" систему влади без її повного демонтажу. Це не забезпечувало радикальної "зміни системи", але, на наше велике щастя, також не давало ввести країну в стан руїни, спричиненої безвладдям (коли "вся система рушиться" і треба будувати щось нове - не факт, що краще - буквально "з нуля"). Власне, тому горде слово "революція" я й написав у лапках.
За лаштунками цієї рятівної ролі інституцій - особливості соціально-економічного устрою ******** України, які є і нашим порятунком, і нашим прокляттям: найпотужніша влада в країні не належить політичному центру, а розділена між кількома "олігархами" (себто, фінансово-промисловими групами). Якби не відносна слабкість держави і не гра частини "капітанів економіки" на боці протестувальників - гра, яку державний апарат, вочевидь, не мав змоги зупинити так жорстко, як це робиться у наших сусідів - події обох "революцій" пішли б за зовсім іншим, набагато жорсткішим сценарієм, і протести були б подавлені (інша річ - якою ціною).
Ну от, ні в Росії, ні в Білорусі немає ні інституції, здатної наважитися на апгрейд системи під тиском "знизу", ні достатньо незалежних від політичної влади центрів впливу, які можуть надати підтримку такій інституції.
Ні парламенти, ні верховні суди обох держав чхнути не наважаться без команди "головного" (або такої, що надійшла від імені "головного").
Тому там і там система влади (а) тоталітарна, і (б) надзвичайно жорстка, непіддатна для будь-яких змін, крім хіба тих, які ініціює вона сама.
Інакше кажучи, якщо в Україні двічі складалася революційна ситуація, яка ставала імпульсом не для "зламу", а для оновлення системи (і я, попри думку наших ліворуціонерів, вважаю це нашим великим щастям), то в Росії та Білорусі є лише два сценарії: або безладний бунт зі зривом в хаос і потім розбудова якоїсь нової системи "з нуля", або традиційна "революція згори", яка "стравлює пару" протесту і повертає підданих у стан покірливості не на їхніх, а на власних умовах (див.: Натан Эйдельман, «Революция сверху» в России.).
Влада обох країн вочевидь робить ставку на другий сценарій. Чи бажати нашим сусідам натомість першого сценарію - вирішуйте самі.
показати весь коментар
25.01.2021 12:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пускай твоя фрау Ме расскажет об этом луноликому Пу
показати весь коментар
25.01.2021 12:02 Відповісти
пусть сидят как "узники совести",
а вы о санкциях лучше позаботьтесь
показати весь коментар
25.01.2021 14:07 Відповісти
Проснулись наконец то ! ))
показати весь коментар
25.01.2021 12:06 Відповісти
_Где видно что проснулись? Навальний і всі затримані на акції протесту в РФ мають бути звільнені, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 9881 Вы что ли про болтовню? Ну так язык без костей, телепается туды-сюды.
показати весь коментар
25.01.2021 14:44 Відповісти
П...П...УУУ...К...К...К ! ! !
показати весь коментар
25.01.2021 12:06 Відповісти
хА! А Байдену слабо такую предъяву намалевать? Типа все задержанные за штурм Капитолия должны быть освобождены? Или это другое?
показати весь коментар
25.01.2021 12:06 Відповісти
Другое.
показати весь коментар
25.01.2021 12:08 Відповісти
Я так и понял, - "Это другое".
показати весь коментар
25.01.2021 12:10 Відповісти
Да,это другое. Так же как отличаются США от таёжной кацапской дичи.
показати весь коментар
25.01.2021 12:34 Відповісти
москалі щось штурмували ?
чи то пуйло жидєнько обробився ?
показати весь коментар
25.01.2021 12:08 Відповісти
Успокойся, они все толпами ходили значит все от Ковида умрут шо полицаи шо протестувальники. радоваться надо!
показати весь коментар
25.01.2021 12:12 Відповісти
Краще пуйла заспокой )
показати весь коментар
25.01.2021 12:14 Відповісти
ну в Параше- то кремль не штурмовали (пока) ... разницу сечёшь? или "какаяразница"
показати весь коментар
25.01.2021 12:09 Відповісти
...., но сначала достоим газопровод ))
показати весь коментар
25.01.2021 12:07 Відповісти
НАХ нам тот Навальный?
Навальный - наследник Уйла, которого готовят ему на замену.
Его сейчас интенсивно прокачивают, зарабатывая "баллы благожелательности" Запада.
показати весь коментар
25.01.2021 12:08 Відповісти
https://www.facebook.com/oleksiy.panych?hc_ref=ARSP202452cCfAn6X6JFexxbnziV48wcElhdgiMLe5onzlk5t5XiZCiRmDxiVFpkFsM&fref=nf Алексей Панич
https://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/3671124546338729 22 ч. ·
ЧОМУ В РОСІЇ ТА БІЛОРУСІ НЕМОЖЛИВИЙ "УКРАЇНСЬКИЙ СЦЕНАРІЙ"

Під час обох українських "революцій", 2004 та 2013-14 років, Україну насправді рятували... інституції. Обидва рази знаходилася інституція (відповідно, Верховний Суд та парламент), яка під тиском протестів "апгрейдила" систему влади без її повного демонтажу. Це не забезпечувало радикальної "зміни системи", але, на наше велике щастя, також не давало ввести країну в стан руїни, спричиненої безвладдям (коли "вся система рушиться" і треба будувати щось нове - не факт, що краще - буквально "з нуля"). Власне, тому горде слово "революція" я й написав у лапках.
За лаштунками цієї рятівної ролі інституцій - особливості соціально-економічного устрою ******** України, які є і нашим порятунком, і нашим прокляттям: найпотужніша влада в країні не належить політичному центру, а розділена між кількома "олігархами" (себто, фінансово-промисловими групами). Якби не відносна слабкість держави і не гра частини "капітанів економіки" на боці протестувальників - гра, яку державний апарат, вочевидь, не мав змоги зупинити так жорстко, як це робиться у наших сусідів - події обох "революцій" пішли б за зовсім іншим, набагато жорсткішим сценарієм, і протести були б подавлені (інша річ - якою ціною).
Ну от, ні в Росії, ні в Білорусі немає ні інституції, здатної наважитися на апгрейд системи під тиском "знизу", ні достатньо незалежних від політичної влади центрів впливу, які можуть надати підтримку такій інституції.
Ні парламенти, ні верховні суди обох держав чхнути не наважаться без команди "головного" (або такої, що надійшла від імені "головного").
Тому там і там система влади (а) тоталітарна, і (б) надзвичайно жорстка, непіддатна для будь-яких змін, крім хіба тих, які ініціює вона сама.
Інакше кажучи, якщо в Україні двічі складалася революційна ситуація, яка ставала імпульсом не для "зламу", а для оновлення системи (і я, попри думку наших ліворуціонерів, вважаю це нашим великим щастям), то в Росії та Білорусі є лише два сценарії: або безладний бунт зі зривом в хаос і потім розбудова якоїсь нової системи "з нуля", або традиційна "революція згори", яка "стравлює пару" протесту і повертає підданих у стан покірливості не на їхніх, а на власних умовах (див.: Натан Эйдельман, «Революция сверху» в России.).
Влада обох країн вочевидь робить ставку на другий сценарій. Чи бажати нашим сусідам натомість першого сценарію - вирішуйте самі.
показати весь коментар
25.01.2021 12:08 Відповісти
а вы газа у него больше покупайте....
показати весь коментар
25.01.2021 12:10 Відповісти
а еще люди должны в любви и согласии, каждый чИлавек должен получать к обеду стопку водки, и по Клаудии Шифер на ночь
показати весь коментар
25.01.2021 12:10 Відповісти
деякі ніччю шрьодеру перевагу надають
показати весь коментар
25.01.2021 12:14 Відповісти
Осуждаїм, виражаємо глибоку занепокоєність, але бізнес то бізнес, сліпо-глуха европа винна в тому що бензоколонка на стероїдах має стільки грошей не вдаривши палець об палець, від чого як божевільна нападає на всіх навколо.
показати весь коментар
25.01.2021 12:11 Відповісти
Да?
А ті северній поток -2 бістрее дострой, вот и освободят в благодарность!
показати весь коментар
25.01.2021 12:13 Відповісти
https://twitter.com/edicika Задумчивый Разум

Болливудский сценарий. Не хватает после всего этого, чтобы потерпевшая с ментом взялись за руки, начали танцевать и петь индийские песни.

Тётя не обижается на паРашкинского полицая, пнувшего ее ногой...

https://twitter.com/i/status/1353426497617461249 https://twitter.com/i/status/1353426497617461249
показати весь коментар
25.01.2021 12:17 Відповісти
Навальный и все задержанные в ходе акций протеста в РФ должны быть освобождены, - глава МИД Германии Маас - Цензор.НЕТ 4425
показати весь коментар
25.01.2021 12:20 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26182367.html Коротко

- Ха-ха-ха, наскакали, кастрюлеголовые? (сміливо озброюються туалетними йоршиками)
* * *
Ок, россияне, "бессмысленный" вижу, молодцы. Когда уже будет "беспощадный"?
показати весь коментар
25.01.2021 12:21 Відповісти
Конечно отпустят, только штрафы выпишут и пусть гуляют.
показати весь коментар
25.01.2021 12:32 Відповісти
Xoroso pust Navalni mutit vodu,a to raska lezit vezde gde mozno.Pust kremle podumajet i a sebe sto tam takze mozno zdelat perevorot .Cem to poxozi diktatori putler i lukosenka
показати весь коментар
25.01.2021 12:41 Відповісти
Так ви ж німці,та інші цівілізовані народи, і вигодовуєте цю почвару Московію своїми технологіями і торгівлею з нею.
показати весь коментар
25.01.2021 12:46 Відповісти
Хочеш сделать хорошо сделай сам
Не надо надеяться ни на байдена ни начального
Жить по принцыпу Украина прежде всего
Тогда будем жить хорошо
показати весь коментар
25.01.2021 12:56 Відповісти
Хто там переживає за расєйських протестантів і як іх б є їхній омон, згадуємо як мосоквити ржали з нас:
ОТАК КАЦАПИ БАЧАТЬ НАС І ПРОТЕСТИ
Навальний і всі затримані на акції протесту в РФ мають бути звільнені, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 9590
показати весь коментар
25.01.2021 13:32 Відповісти
 
 