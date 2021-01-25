Навальний і всі затримані на акції протесту в РФ мають бути звільнені, - глава МЗС Німеччини Маас

Влада Німеччини не бачить підстав для арешту російського опозиціонера Олексія Навального і закликає звільнити його, а також усіх затриманих під час протестних акцій у РФ.

Про це йдеться в заяві глави МЗС ФРН Гайко Мааса, поширеній у Twitter постпредства ФРН при ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Німецький уряд чітко дав зрозуміти під час арешту Олексія Навального, що не розуміє цей крок, і закликав до його негайного звільнення. Це також стосується всіх тих, кого затримали під час протестів минулими вихідними", - йдеться в заяві глави МЗС ФРН Гайко Мааса, поширеній у Twitter постпредства ФРН при ЄС.

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Раніше прессекретар держдепу Нед Прайс заявив, що США засуджують використання жорсткої тактики проти протестувальників і журналістів у російських містах.

Як повідомлялося, 23 січня в Росії на акціях на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального затримали 3181 особу. Самі силовики діяли грубо і застосовували силу, відтісняючи мітингувальників і затримуючи їх.

Нагадаємо, на акціях на підтримку Навального в РФ затримали понад 3 тисячі осіб.