Незважаючи на неоднозначність постаті Навального в його ставленні до окупації Криму, кожен має право на мирний протест, - Ткаченко
Кремлівська влада тримається на жорстокості і нехтуванні правами людей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
"Незважаючи на неоднозначність постаті опозиціонера Олексія Навального у його ставленні до окупації Криму, кожен має право на мирний протест", - зазначив міністр.
За словами Ткаченка, міжнародні санкції проти російської влади мають бути встановлені найближчим часом.
"Насильницькі дії ОМОНу, які призвели до численних травм у мирних протестувальників - черговий доказ, що кремлівська влада тримається на жорстокості і нехтуванні правами людей", - додав глава Мінкультури та інформаційної політики.
Як повідомлялося, 23 січня в Росії на акціях на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального затримали 3181 особу. Самі силовики діяли грубо і застосовували силу, відтісняючи мітингувальників і затримуючи їх.
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https://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/3671124546338729 22 ч. ·
ЧОМУ В РОСІЇ ТА БІЛОРУСІ НЕМОЖЛИВИЙ "УКРАЇНСЬКИЙ СЦЕНАРІЙ"
Під час обох українських "революцій", 2004 та 2013-14 років, Україну насправді рятували... інституції. Обидва рази знаходилася інституція (відповідно, Верховний Суд та парламент), яка під тиском протестів "апгрейдила" систему влади без її повного демонтажу. Це не забезпечувало радикальної "зміни системи", але, на наше велике щастя, також не давало ввести країну в стан руїни, спричиненої безвладдям (коли "вся система рушиться" і треба будувати щось нове - не факт, що краще - буквально "з нуля"). Власне, тому горде слово "революція" я й написав у лапках.
За лаштунками цієї рятівної ролі інституцій - особливості соціально-економічного устрою ******** України, які є і нашим порятунком, і нашим прокляттям: найпотужніша влада в країні не належить політичному центру, а розділена між кількома "олігархами" (себто, фінансово-промисловими групами). Якби не відносна слабкість держави і не гра частини "капітанів економіки" на боці протестувальників - гра, яку державний апарат, вочевидь, не мав змоги зупинити так жорстко, як це робиться у наших сусідів - події обох "революцій" пішли б за зовсім іншим, набагато жорсткішим сценарієм, і протести були б подавлені (інша річ - якою ціною).
Ну от, ні в Росії, ні в Білорусі немає ні інституції, здатної наважитися на апгрейд системи під тиском "знизу", ні достатньо незалежних від політичної влади центрів впливу, які можуть надати підтримку такій інституції.
Ні парламенти, ні верховні суди обох держав чхнути не наважаться без команди "головного" (або такої, що надійшла від імені "головного").
Тому там і там система влади (а) тоталітарна, і (б) надзвичайно жорстка, непіддатна для будь-яких змін, крім хіба тих, які ініціює вона сама.
Інакше кажучи, якщо в Україні двічі складалася революційна ситуація, яка ставала імпульсом не для "зламу", а для оновлення системи (і я, попри думку наших ліворуціонерів, вважаю це нашим великим щастям), то в Росії та Білорусі є лише два сценарії: або безладний бунт зі зривом в хаос і потім розбудова якоїсь нової системи "з нуля", або традиційна "революція згори", яка "стравлює пару" протесту і повертає підданих у стан покірливості не на їхніх, а на власних умовах (див.: Натан Эйдельман, «Революция сверху» в России.).
Влада обох країн вочевидь робить ставку на другий сценарій. Чи бажати нашим сусідам натомість першого сценарію - вирішуйте самі.
"Карфагєн має бути зруйнований"
а Нас..ний хай гуляє мєлким лєсом, тобто сидить
Ну, це самоочевидно, що сценарій руїни в Росії призведе радше не до оновлення кремлівської влади, а до кристалізації дрібніших центрів в різних регіонах федерації, включно з Татарстаном.
Для України в такому сценарії є велика надія - якщо пощастить обійтися без дуже великої крові та втрати контролю за російською зброєю масового ураження (інакше це точно перехлине через російсько-український кордон).
Там полное отсутствие намека на головной мозг.
навальний такий же п*дарас як і путін бо підтримує анексію Криму і окупацію Донбаса з захистом РУЦКОГОВОРЯЩІХ
Кацапи ви ржали з майданутих і кастрюль, тепер ми бачимо плоди вашого сміху, смійтесь і надалі
Многократно сидел, отравлен, вернулся и не струсил - герой.