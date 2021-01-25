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Новини
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Незважаючи на неоднозначність постаті Навального в його ставленні до окупації Криму, кожен має право на мирний протест, - Ткаченко

Незважаючи на неоднозначність постаті Навального в його ставленні до окупації Криму, кожен має право на мирний протест, - Ткаченко

Кремлівська влада тримається на жорстокості і нехтуванні правами людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Незважаючи на неоднозначність постаті опозиціонера Олексія Навального у його ставленні до окупації Криму, кожен має право на мирний протест", - зазначив міністр.

За словами Ткаченка, міжнародні санкції проти російської влади мають бути встановлені найближчим часом.

"Насильницькі дії ОМОНу, які призвели до численних травм у мирних протестувальників - черговий доказ, що кремлівська влада тримається на жорстокості і нехтуванні правами людей", - додав глава Мінкультури та інформаційної політики.

Як повідомлялося, 23 січня в Росії на акціях на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального затримали 3181 особу. Самі силовики діяли грубо і застосовували силу, відтісняючи мітингувальників і затримуючи їх.

Також читайте: Мінкультури просить посольство Великої Британії роз'яснити, чому російська служба ВВС внесла Севастополь і Сімферополь до списку міст РФ

Автор: 

протест (2397) росія (65010) Ткаченко Олександр (509) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+10
Несмотря на неоднозначность фигуры Навального в его отношении к оккупации Крыма, каждый имеет право на мирный протест, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3607
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25.01.2021 12:12
+5
Мне, лично, все равно, из-за чего развалится Рассея. Революция, землетрясение, несварение желудка Путина... Да похер! Лишь бы она была раздроблена на десятка полтора государств.
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25.01.2021 12:13
+5
А з якого дива Україна повинна обирати який орк кращий? Нехай собі горлянки гризуть, а ми за них попережовуємо.Несмотря на неоднозначность фигуры Навального в его отношении к оккупации Крыма, каждый имеет право на мирный протест, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2463
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25.01.2021 12:23
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https://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/3671124546338729 22 ч. ·
ЧОМУ В РОСІЇ ТА БІЛОРУСІ НЕМОЖЛИВИЙ "УКРАЇНСЬКИЙ СЦЕНАРІЙ"

Під час обох українських "революцій", 2004 та 2013-14 років, Україну насправді рятували... інституції. Обидва рази знаходилася інституція (відповідно, Верховний Суд та парламент), яка під тиском протестів "апгрейдила" систему влади без її повного демонтажу. Це не забезпечувало радикальної "зміни системи", але, на наше велике щастя, також не давало ввести країну в стан руїни, спричиненої безвладдям (коли "вся система рушиться" і треба будувати щось нове - не факт, що краще - буквально "з нуля"). Власне, тому горде слово "революція" я й написав у лапках.
За лаштунками цієї рятівної ролі інституцій - особливості соціально-економічного устрою ******** України, які є і нашим порятунком, і нашим прокляттям: найпотужніша влада в країні не належить політичному центру, а розділена між кількома "олігархами" (себто, фінансово-промисловими групами). Якби не відносна слабкість держави і не гра частини "капітанів економіки" на боці протестувальників - гра, яку державний апарат, вочевидь, не мав змоги зупинити так жорстко, як це робиться у наших сусідів - події обох "революцій" пішли б за зовсім іншим, набагато жорсткішим сценарієм, і протести були б подавлені (інша річ - якою ціною).
Ну от, ні в Росії, ні в Білорусі немає ні інституції, здатної наважитися на апгрейд системи під тиском "знизу", ні достатньо незалежних від політичної влади центрів впливу, які можуть надати підтримку такій інституції.
Ні парламенти, ні верховні суди обох держав чхнути не наважаться без команди "головного" (або такої, що надійшла від імені "головного").
Тому там і там система влади (а) тоталітарна, і (б) надзвичайно жорстка, непіддатна для будь-яких змін, крім хіба тих, які ініціює вона сама.
Інакше кажучи, якщо в Україні двічі складалася революційна ситуація, яка ставала імпульсом не для "зламу", а для оновлення системи (і я, попри думку наших ліворуціонерів, вважаю це нашим великим щастям), то в Росії та Білорусі є лише два сценарії: або безладний бунт зі зривом в хаос і потім розбудова якоїсь нової системи "з нуля", або традиційна "революція згори", яка "стравлює пару" протесту і повертає підданих у стан покірливості не на їхніх, а на власних умовах (див.: Натан Эйдельман, «Революция сверху» в России.).
Влада обох країн вочевидь робить ставку на другий сценарій. Чи бажати нашим сусідам натомість першого сценарію - вирішуйте самі.
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25.01.2021 12:10 Відповісти
КРИМ ЦЕ УКРАЇНА !

"Карфагєн має бути зруйнований"
а Нас..ний хай гуляє мєлким лєсом, тобто сидить
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25.01.2021 14:05 Відповісти
Несмотря на неоднозначность фигуры Навального в его отношении к оккупации Крыма, каждый имеет право на мирный протест, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3607
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25.01.2021 12:12 Відповісти
https://www.facebook.com/oleksiy.panych?comment_id=Y29tbWVudDozNjcxMTI0NTQ2MzM4NzI5XzM2NzExNTI0OTk2NjkyNjc%3D Алексей Панич

Ну, це самоочевидно, що сценарій руїни в Росії призведе радше не до оновлення кремлівської влади, а до кристалізації дрібніших центрів в різних регіонах федерації, включно з Татарстаном.
Для України в такому сценарії є велика надія - якщо пощастить обійтися без дуже великої крові та втрати контролю за російською зброєю масового ураження (інакше це точно перехлине через російсько-український кордон).
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25.01.2021 12:18 Відповісти
Несмотря на неоднозначность фигуры Навального в его отношении к оккупации Крыма, каждый имеет право на мирный протест, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4947
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25.01.2021 12:12 Відповісти
Мне, лично, все равно, из-за чего развалится Рассея. Революция, землетрясение, несварение желудка Путина... Да похер! Лишь бы она была раздроблена на десятка полтора государств.
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25.01.2021 12:13 Відповісти
А ПОЧЕМУ ТОЛЬКО МИРНЫЙ ПРОТЕСТ? Я ОДОБРЯЮ И ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ!!!
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25.01.2021 12:16 Відповісти
А вы уверены ,те кто поддерживает в Украине Навального ,что он будет лучше ***** ???
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25.01.2021 12:23 Відповісти
Им пофиг.
Там полное отсутствие намека на головной мозг.
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25.01.2021 12:31 Відповісти
А з якого дива Україна повинна обирати який орк кращий? Нехай собі горлянки гризуть, а ми за них попережовуємо.Несмотря на неоднозначность фигуры Навального в его отношении к оккупации Крыма, каждый имеет право на мирный протест, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2463
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25.01.2021 12:23 Відповісти
ткаченко це поц.
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25.01.2021 12:28 Відповісти
Во время грузино-российской войны, Навальный призывал объявить Грузии полную блокаду, выселить грузин из России, призывал запустить крылатую ракету, много всего говорил и называл грузин "грызунами". Отличный "лидер", прям демократище
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25.01.2021 12:37 Відповісти
Звичайно.Особливо,якщо цей протест узгоджений з фсб.
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25.01.2021 12:40 Відповісти
Хто проти Пукіна - наш союзник. І той сморід, який розповсюджується псевдо українськими націоналістами проти Навального, це робота агентів впливу ФСБ в лавах, точніше в управлінській верхівці різнокаліберних націоналістичних, патріотичних, яких завгодно українських організаціях. І перші в цьому списку - "Свобода" тітушня Білецького, УНА УНСО Коханівського, Правий сектор Тарасенка. У Пукіна мета - обісрати і позбавити Навального підтримки, підтримки і в себе, в Московії, і за межами кацапії. І тут наші гамно-націоналісти стають в чергу.
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25.01.2021 13:05 Відповісти
Как передает https://censor.net/, об этом в https://t.me/otkachenkokyiv/496 Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Источник: https://censor.net/ru/n3243824

навальний такий же п*дарас як і путін бо підтримує анексію Криму і окупацію Донбаса з захистом РУЦКОГОВОРЯЩІХ
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25.01.2021 13:10 Відповісти
Ржу з того що коїться в Московії - БО ЦЕ НАСЛІДКИ ОКУПАЦІЇ КРИМУ І ДОНБАСУ

Кацапи ви ржали з майданутих і кастрюль, тепер ми бачимо плоди вашого сміху, смійтесь і надалі
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25.01.2021 13:16 Відповісти
Таки- так, навіть якщо вб'ють Диркіна треба піднімати галас що, навмисне вбили свідка окупації України. А тим більше не можна мовчати про свавілля кремлівської влади і гноблення народів ерефії. Головне, аби після цього наклали побільше санкцій на Мацкву.
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25.01.2021 13:54 Відповісти
Ткаченко-поц! Результат всех событий в Московии сейчас и в будущем-последствия захвата Крыма и части Донбасса. И только через эту призму мы обязаны смотреть на эту разваливающуюся страну. Если бы мы услышали из Московии слова покаяния и раскаяния в анексии и войне на Домбассе, то это означало бы, что страна может воспрянуть из пепла и для России не всё потеряно. Но до сих пор и в ближайшем будущем ничто не остановит развала этой недо-империи.
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25.01.2021 13:57 Відповісти
В вопросе о сроках возвращения Крыма в состав Украины лично я согласен с мнением Героя Украины «членкині екіпажу гелікоптера пілотки» Н.Савченко - после Третьей мировой войны.
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25.01.2021 14:14 Відповісти
Навальный на сегодня - единственный настоящий оппозиционер с рейтингом.
Многократно сидел, отравлен, вернулся и не струсил - герой.
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26.01.2021 04:51 Відповісти
 
 