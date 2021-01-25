Незважаючи на неоднозначність постаті Навального в його ставленні до окупації Криму, кожен має право на мирний протест, - Ткаченко

Кремлівська влада тримається на жорстокості і нехтуванні правами людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Незважаючи на неоднозначність постаті опозиціонера Олексія Навального у його ставленні до окупації Криму, кожен має право на мирний протест", - зазначив міністр.



За словами Ткаченка, міжнародні санкції проти російської влади мають бути встановлені найближчим часом.

"Насильницькі дії ОМОНу, які призвели до численних травм у мирних протестувальників - черговий доказ, що кремлівська влада тримається на жорстокості і нехтуванні правами людей", - додав глава Мінкультури та інформаційної політики.

Як повідомлялося, 23 січня в Росії на акціях на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального затримали 3181 особу. Самі силовики діяли грубо і застосовували силу, відтісняючи мітингувальників і затримуючи їх.

Також читайте: Мінкультури просить посольство Великої Британії роз'яснити, чому російська служба ВВС внесла Севастополь і Сімферополь до списку міст РФ