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Новини Агресія Росії проти України
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Безпілотник ОБСЄ зафіксував 21 "Град" і 18 танків терористів, розміщених з порушенням ліній відведення, - СЦКК

Безпілотник ОБСЄ зафіксував 21

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців. Ці факти містяться в щоденних звітах СММ ОБСЄ з 21 по 23 січня.

Заяву української делегації СЦКК публікує штаб ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Як наголошує українська сторона СЦКК, безпілотник СММ ОБСЄ дальнього радіусу дії 19 січня зафіксував 21 одиницю 122-мм реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" поблизу населеного пункту Краснолуцький Луганської області, а 21 січня - 18 одиниць танків на полігоні біля населеного пункту Новоселівка Донецької області.

"Зазначене озброєння розміщено з порушеннями встановлених ліній відведення", - йдеться в заяві.

"Варто зазначити, що у Звіті Місії від 22 січня також ідеться про військову присутність і присутність військового типу в зоні безпеки. Так, 20 січня БПЛА СММ ОБСЄ дальнього радіусу дії зафіксував броньовану розвідувально-дозорну машину БРДМ-2 біля населеного пункту Безіменне Донецької області, а 21 січня патруль СММ ОБСЄ ідентифікував 23-мм ЗУ-23 у житловому районі поблизу населеного пункту Кадіївка Луганської області. Вищезазначені факти свідчать про те, що представники збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості", - йдеться в заяві української сторони СЦКК .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог розміщує озброєння із порушеннями лінії відведення на Донбасі, - пресцентр ОС

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бойовик (3414) танк (2062) ГРАД (145) СЦКК (642)


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Когда это начнем уничтожать?
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25.01.2021 12:27 Відповісти
Якщо керуватись досвідом Азербайджану- то років з 30... І то, якщо за нами стане могутній військовий союзник, чия армія буде в 20 хвилинах від лінії фронту.
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25.01.2021 12:39 Відповісти
Ноту протесту надіслали? Чи може краще "в'ї**ти" так, щоб друзки полетіли?
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25.01.2021 12:37 Відповісти
Может уже пора турецких птичек в небо поднимать?! Хотя, о чём это я.
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25.01.2021 12:38 Відповісти
вси грошы направляты на видпочынок янелоха
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25.01.2021 13:56 Відповісти
хутєн там, як міг, відтворював мир в очах, а вони...
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25.01.2021 12:38 Відповісти
Больше, чем у 80% стран Евросоюза.
Но Европа делает вид, что "ихтамнет" и не хочет усиливать санкции за войну на Донбассе.
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25.01.2021 14:19 Відповісти
 
 