Безпілотник ОБСЄ зафіксував 21 "Град" і 18 танків терористів, розміщених з порушенням ліній відведення, - СЦКК

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців. Ці факти містяться в щоденних звітах СММ ОБСЄ з 21 по 23 січня.

Заяву української делегації СЦКК публікує штаб ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Як наголошує українська сторона СЦКК, безпілотник СММ ОБСЄ дальнього радіусу дії 19 січня зафіксував 21 одиницю 122-мм реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" поблизу населеного пункту Краснолуцький Луганської області, а 21 січня - 18 одиниць танків на полігоні біля населеного пункту Новоселівка Донецької області.

"Зазначене озброєння розміщено з порушеннями встановлених ліній відведення", - йдеться в заяві.

"Варто зазначити, що у Звіті Місії від 22 січня також ідеться про військову присутність і присутність військового типу в зоні безпеки. Так, 20 січня БПЛА СММ ОБСЄ дальнього радіусу дії зафіксував броньовану розвідувально-дозорну машину БРДМ-2 біля населеного пункту Безіменне Донецької області, а 21 січня патруль СММ ОБСЄ ідентифікував 23-мм ЗУ-23 у житловому районі поблизу населеного пункту Кадіївка Луганської області. Вищезазначені факти свідчать про те, що представники збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості", - йдеться в заяві української сторони СЦКК .

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