Окружний адмінсуд Києва за позовом Портнова зобов'язав Міносвіти переглянути підручники з історії щодо подій часів Євромайдану. ДОКУМЕНТ

Ексзаступник голови Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов заявив про те, що виграв суд у Міністерства освіти щодо перегляду підручників з історії стосовно подій Революції Гідності в Україні в 2013-14 рр.

Про це в пабліку "Батьки SOS" повідомила Наталія Лазуренко, передає Цензор.НЕТ.

"Портнов виграв суд у МОН. Тепер підручники з історії мають переглянути ... МОН мовчить, суспільство чомусь теж мовчить ... І я, в принципі, не знаю як це коментувати", - розповіла вона і опублікувала пост і матеріали, оприлюднені раніше Портновим.

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У матеріалах суду йдеться, що Портнов вимагає переглянути виклад у 8 підручниках для 11 класу і для 5 класу, виданих в 2018-2019 роках, подій Революції Гідності.

Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов Портнова і зобов'язав Міносвіти забезпечити перегляд підручників на підставі заяви Портнова.









