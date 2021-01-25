Окружний адмінсуд Києва за позовом Портнова зобов'язав Міносвіти переглянути підручники з історії щодо подій часів Євромайдану. ДОКУМЕНТ
Ексзаступник голови Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов заявив про те, що виграв суд у Міністерства освіти щодо перегляду підручників з історії стосовно подій Революції Гідності в Україні в 2013-14 рр.
Про це в пабліку "Батьки SOS" повідомила Наталія Лазуренко, передає Цензор.НЕТ.
"Портнов виграв суд у МОН. Тепер підручники з історії мають переглянути ... МОН мовчить, суспільство чомусь теж мовчить ... І я, в принципі, не знаю як це коментувати", - розповіла вона і опублікувала пост і матеріали, оприлюднені раніше Портновим.
У матеріалах суду йдеться, що Портнов вимагає переглянути виклад у 8 підручниках для 11 класу і для 5 класу, виданих в 2018-2019 роках, подій Революції Гідності.
Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов Портнова і зобов'язав Міносвіти забезпечити перегляд підручників на підставі заяви Портнова.
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Не твоего тимошонковского ума теперь дело, что будет дальше. Тем более, что твоя Тюля замазана коалицией с СН и ОПЗЖ уже по самое нехочу.
Ну так скажи щось про "Зєлю геть", Герхарде? Чи у вас в методичках написано - "жріть, що наобирали"?
И шо? ЗЕшапито сказало, что это шутка такая и на этом все.
Конечно же эта петиция - не более чем шутка, если ее подписало менее 50% избирателей Украины.
Можна запросити Портнова в міністерство, вивести на великий екран підручники, і влаштувати йому їх публічний перегляд. Телеканали (Прямий, наприклад) могли б забезпечити трансляцію цього дійства.
Рішення суду виконано, - підручники переглянули разом з позивачем!
У розмовах, зокрема, вони обговорюють, як провести зміни складу ВККС, щоб забезпечити можливість уникнення кваліфікаційного оцінювання.
От це іменем України виносить рішення? Нонсенс
За часів Петра такої ганьби не було.
До речі, яка іронія, - цей кацапсько-єврейський виродок живе на вулиці Євгена Коновальця. )))
Отож я би ще сильніше крен зробив - написав би наказ міністра, мол на підставі звернення Портнова А. та на виконання рішення суду внести зміни . . . Редколегії відобразити, що герої-євромайданівці боролися під час Революції Гідності з про-російськими фашистами-терористами-військовими злочинцями-мафіозниками-зрадниками з Партії Регіонів . . .