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Новини Правосуддя
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Окружний адмінсуд Києва за позовом Портнова зобов'язав Міносвіти переглянути підручники з історії щодо подій часів Євромайдану. ДОКУМЕНТ

Окружний адмінсуд Києва за позовом Портнова зобов'язав Міносвіти переглянути підручники з історії щодо подій часів Євромайдану. ДОКУМЕНТ

Ексзаступник голови Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов заявив про те, що виграв суд у Міністерства освіти щодо перегляду підручників з історії стосовно подій Революції Гідності в Україні в 2013-14 рр.

Про це в пабліку "Батьки SOS" повідомила Наталія Лазуренко, передає Цензор.НЕТ.

"Портнов виграв суд у МОН. Тепер підручники з історії мають переглянути ... МОН мовчить, суспільство чомусь теж мовчить ... І я, в принципі, не знаю як це коментувати", - розповіла вона і опублікувала пост і матеріали, оприлюднені раніше Портновим.

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У матеріалах суду йдеться, що Портнов вимагає переглянути виклад у 8 підручниках для 11 класу і для 5 класу, виданих в 2018-2019 роках, подій Революції Гідності.

Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов Портнова і зобов'язав Міносвіти забезпечити перегляд підручників на підставі заяви Портнова.

Окружний адмінсуд Києва за позовом Портнова зобовязав Міносвіти переглянути підручники з історії щодо подій часів Євромайдану 01
Окружний адмінсуд Києва за позовом Портнова зобовязав Міносвіти переглянути підручники з історії щодо подій часів Євромайдану 02
Окружний адмінсуд Києва за позовом Портнова зобовязав Міносвіти переглянути підручники з історії щодо подій часів Євромайдану 03
Окружний адмінсуд Києва за позовом Портнова зобовязав Міносвіти переглянути підручники з історії щодо подій часів Євромайдану 04
Окружний адмінсуд Києва за позовом Портнова зобовязав Міносвіти переглянути підручники з історії щодо подій часів Євромайдану 05

Автор: 

історія (1071) Портнов (334) суд (11665) підручники (94) юстиція (732) Міносвіти (1411) Євромайдан (957) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+50
В воздухе витает устойчивое ощущение что пора это расейское животное прикопать
Тварь писавшая для кацапов "переходную конституцию" для оккупированного Крыма рассказует что в Киеве оказывается был "переворот"
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25.01.2021 12:29
+41
Нет, ещё не совсем. Следующим судом обяжут признать Крым российским.
73%, смешно хоть?
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25.01.2021 12:33
+35
И, что на это скажите, ЗеДолбоДятлы?
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25.01.2021 12:29
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Зєлю геть. Дострокові!
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25.01.2021 12:59 Відповісти
Ну нарешті, хоч іноземець не побоявсь. Кого пропонуєш натомість?
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25.01.2021 13:13 Відповісти
Так ты ж за ЗЕ голосовал. Собственно, тогда ты, ****, и право голоса потерял.

Не твоего тимошонковского ума теперь дело, что будет дальше. Тем более, что твоя Тюля замазана коалицией с СН и ОПЗЖ уже по самое нехочу.
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25.01.2021 13:28 Відповісти
За продаж всієї української землі іноземним ТНК проголосували Зелені, ПЄСиі картавий голос. Це і є новітня коаліція. А значить, що Пєця і Зєля - одна і та шобла, а їх протистояння удаване, постановочне.
Ну так скажи щось про "Зєлю геть", Герхарде? Чи у вас в методичках написано - "жріть, що наобирали"?
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25.01.2021 14:25 Відповісти
Вместо того, чтобы отправить государственного преетупника на нары, шут дает портнову полномочия на антигосударственные провокаци и дестабилизацию политической обстановки в Украине, шут продолжает работать на уголовнрго преступника путлера.
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25.01.2021 12:50 Відповісти
Я думаю, раз такие дела происходят, то у Майдановцев руки опустились, потеряли они веру в себя и в свои силы. Наступила эпоха "какаяразница".
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25.01.2021 12:51 Відповісти
чому він ще живий?
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25.01.2021 12:52 Відповісти
Ще б не виграв... це ж його карманний суд.
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25.01.2021 12:53 Відповісти
Халабаротька знает-стоит ему хвост спружинить, вмиг суды Портнова признают его нелегитимным и вааще не существующим в природе.
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25.01.2021 12:53 Відповісти
почему-то эта новость относится к теме Правосудие, странно, не знала что оно есть в ОАСК...
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25.01.2021 12:53 Відповісти
https://zaxid.net/petitsiya_do_zelenskogo_pro_likvidatsiyu_oask_nabrala_neobhidnu_kilkist_golosiv_n1509600 Електронна петиція про ліквідацію ОАСК набрала 25 тис голосів
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25.01.2021 12:54 Відповісти
Петиция про отставку ЗЕ дважды набрала нужное количество голосов.

И шо? ЗЕшапито сказало, что это шутка такая и на этом все.
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25.01.2021 13:30 Відповісти
А в каком законе у нас сказано, что Президент Украины отстраняется на основании петиции?
Конечно же эта петиция - не более чем шутка, если ее подписало менее 50% избирателей Украины.
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25.01.2021 15:44 Відповісти
Пересмотреть не значит переписать
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25.01.2021 12:56 Відповісти
А зачем пересматривать?
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25.01.2021 13:26 Відповісти
Суд вирішив, - "зобов'язати Міносвіти переглянути підручники".
Можна запросити Портнова в міністерство, вивести на великий екран підручники, і влаштувати йому їх публічний перегляд. Телеканали (Прямий, наприклад) могли б забезпечити трансляцію цього дійства.
Рішення суду виконано, - підручники переглянули разом з позивачем!
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25.01.2021 17:22 Відповісти
От трохи про суддю (Р.О. Арсірій), що виносив рішення - https://www.youtube.com/watch?v=px7XJoCvHmg&feature=youtu.be&ab_channel=BIHUSinfo
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25.01.2021 12:57 Відповісти
В оприлюднених НАБУ аудіозаписах фігурують голоси голови Окружного адмінсуду столиці Вовка, його заступника Аблова, а також "суддя Огурцов", "суддя Санін", "суддя Арсірій", "адвокат Кротюк", "суддя Погрібніченко" та деякі інші особи.

У розмовах, зокрема, вони обговорюють, як провести зміни складу ВККС, щоб забезпечити можливість уникнення кваліфікаційного оцінювання.

От це іменем України виносить рішення? Нонсенс
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25.01.2021 13:04 Відповісти
Украинцы, вам не занимать смекалки, пересмотрите. К примеру, переставьте слова в предложениях, замените на др.слова-синонимы и т.д.
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25.01.2021 13:37 Відповісти
слухай бродяжний,ти десь бродило і не знаєш,що суди вже давно рехвормовано сивочолим з його шоблою,а як результат-портняшка!
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25.01.2021 13:48 Відповісти
Портняжка при сивочолом под плинтусом сидел...
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25.01.2021 14:15 Відповісти
только мне кажеться что Украиной управляют одни Рдарасы или еще кому то?
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25.01.2021 14:00 Відповісти
А яка за рахунком була судова рехворма? Хтось може згадати хоча б половину з 144+ рехворм Великого рехворматора?
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25.01.2021 14:05 Відповісти
Судді обертаються на 9 років!
За часів Петра такої ганьби не було.
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25.01.2021 15:55 Відповісти
"Україно,Україно,подивись на себе! В твоїй хаті сидить ворог,і сміється з тебе!" (с)
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25.01.2021 14:10 Відповісти
а далі все буде наступним. "Скарлетка не оскаржує рішення, після набуття рішенням законної сили скарлетка створить нову комісію, ця комісія оголосить новий конкурс на видання підручників з історії, переможцем конкурсу буде, ясна річ, Дмитро Табачник (який зараз напевне ошивається в москві біля Мединського в інституіі історії ВОВ), будуть внесені зміни, в підручник внесуть призвіща двох"двох видатних юристів **********" портного та уроженку м.Сороки бессарабії (до речі-столиці південних ромів), скарлетка затвердить рішення конкурсної комісії бо ж автором буде особа наближена до віті ростовського. підручник буде виданий - табачник отримає сатисфакцію. Але для цього потрібен час, скарлетка поки що в підвішеному стані через кнопкодавство, Єрмак викопав сокиру війни з Богданом, так що не до підручника. а щодо пятірки безстрашних, то якось випав з уваги той факт, що одним із перших "чудових рішень" було виключення лосів з Червоної книги через мігруючий спосіб їх життя. Скоріш за все чудові юристи відмінять своє ж рішення, бо в них незабаром почнеться мігруюче життя і потрібно буде самовноситись до Червоної книги.
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25.01.2021 14:17 Відповісти
Повісити цю гнидуПортнова.
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25.01.2021 14:33 Відповісти
Тут якраз у рішенні суду і київська адреса Портнова є.
До речі, яка іронія, - цей кацапсько-єврейський виродок живе на вулиці Євгена Коновальця. )))

Окружний адмінсуд Києва за позовом Портнова зобов'язав Міносвіти переглянути підручники з історії щодо подій часів Євромайдану - Цензор.НЕТ 3163
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25.01.2021 17:12 Відповісти
етому Портнову уже давно прогулы в аду пишут Гиви с Моторолкой
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25.01.2021 14:39 Відповісти
Коли вже цей так званий суд закриють ,коли вже ці портнови ,медвечуки ,вовки та інша українофобська шваль будуть на тюремних нарах.А так званий ОАСК це ганьба він обслуговує ворогів України і олігархів. ,
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25.01.2021 15:16 Відповісти
Ржали дебіли?

Окружний адмінсуд Києва за позовом Портнова зобов'язав Міносвіти переглянути підручники з історії щодо подій часів Євромайдану - Цензор.НЕТ 5433
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25.01.2021 15:58 Відповісти
Ндеюсь, к законам физики у партнова нет претензий
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25.01.2021 15:59 Відповісти
Зелбо№оби !!!!!! Що скажете ?
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25.01.2021 16:30 Відповісти
ТРЕТИЙ МАЙДАН РЕШИТ ПРОБЛЕМУ !)
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25.01.2021 18:38 Відповісти
Ну переглянути в рішенні суду не написано як саме. Написано на підставі звернення, але як - не написано.
Отож я би ще сильніше крен зробив - написав би наказ міністра, мол на підставі звернення Портнова А. та на виконання рішення суду внести зміни . . . Редколегії відобразити, що герої-євромайданівці боролися під час Революції Гідності з про-російськими фашистами-терористами-військовими злочинцями-мафіозниками-зрадниками з Партії Регіонів . . .
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25.01.2021 19:48 Відповісти
портнов прямо дьявол какой то
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25.01.2021 20:09 Відповісти
ПОІМЕННО - хто злочинець МАЙДАНУ, окрім заявника???
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25.01.2021 20:49 Відповісти
тупой собачий рот Портнова будут *бать
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25.01.2021 21:12 Відповісти
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