ВАКС не став відстороняти від справи "Роттердам+" прокурора САП Пономаренка, який двічі її закривав

Суддя Антикорупційного суду відмовилася відсторонити від справи "Роттердам +" прокурора САП Віталія Пономаренка, який вже двічі її закривав.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Слідча суддя Вищого антикорупційного суду відмовилася відвести прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Пономаренка від справи "Роттердам+". Відводу просили представники Нікопольського заводу феросплавів, який є потерпілим у справі", - йдеться в повідомленні.

Пономаренко минулого тижня вже вдруге закрив справу про чи не найбільшу енергетичну аферу зі збитками для країни в 39,9 млрд грн.

При цьому, слід нагадати, що закриття було визнано ВАКС незаконним, а збитки були підтверджені новою експертизою.

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Нагадаємо, справу "Роттердам +" Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила ще 27 серпня 2020 року через нібито відсутність у ньому складу злочину. Пізніше це рішення підтримав Офіс Генерального прокурора. Причина - в зібраних НАБУ матеріалах немає доказів шкоди від формули або здійснення ким би то не було кримінально правопорушення.

17 листопада ЗМІ повідомили, що колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції про обґрунтованість закриття справи "Роттердам+".

Того ж дня Національне антикорупційне бюро України заявило, що Вищий антикорупційний суд постановив поновити розслідування справи "Роттердам +".