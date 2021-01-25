Профільний комітет у середу розгляне питання перевиборів у Харкові, - "слуга народу" Качура. ДОКУМЕНТ

Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розгляне питання перевиборів у Харкові 27 січня.

Про це повідомив у Telegram заступник глави комітету, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.

"За результатами мого звернення питання проведення виборів мера Харкова буде розглянуто комітетом ВР організації державної влади і місцевого самоврядування 27 січня", - написав він.

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Він не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 60,34% виборців. 9 грудня Харківська ТВКвизналавідсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова.

1 січня стало відомо, що секретар Харківської міської ради Ігор Терехов направив до Верховної Ради клопотання про призначення позачергових виборів мера міста.

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