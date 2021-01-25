УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8969 відвідувачів онлайн
Новини
447 6

Профільний комітет у середу розгляне питання перевиборів у Харкові, - "слуга народу" Качура. ДОКУМЕНТ

Профільний комітет у середу розгляне питання перевиборів у Харкові, -

Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розгляне питання перевиборів у Харкові 27 січня.

Про це повідомив у Telegram заступник глави комітету, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.

"За результатами мого звернення питання проведення виборів мера Харкова буде розглянуто комітетом ВР організації державної влади і місцевого самоврядування 27 січня", - написав він.

Профільний комітет у середу розгляне питання перевиборів у Харкові, - слуга народу Качура 01

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Він не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 60,34% виборців. 9 грудня Харківська ТВКвизналавідсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова.

1 січня стало відомо, що секретар Харківської міської ради Ігор Терехов направив до Верховної Ради клопотання про призначення позачергових виборів мера міста.

Також читайте: Позачергові вибори в Харкові можуть бути призначені вже тільки на жовтень, - "слуга народу" Безгін

Автор: 

вибори (6686) Кернес Геннадій (506) Харків (5576) Слуга народу (2811) Качура Олександр (170)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
что-то допа притих....
показати весь коментар
25.01.2021 12:43 Відповісти
Не вовремя кернес подох, раньше времени. "Шарите", по доброй воле конечно, лезть в это голимо-зеленое болото не будет, но дату смерти упыря колясочного, если нужно, огласит И выяснится, что на момент подписания цифровых свидетельств, что он живее всех живых, курилка уже был не при делах, то бишь не на земле этой грешной. И будет скандаль
показати весь коментар
25.01.2021 12:46 Відповісти
Потому, собственно, не могут назначить дату проведения выборов, поскольку не хватает официального свидетельства о смерти. Проблемка нарисовалась
показати весь коментар
25.01.2021 12:48 Відповісти
А зачем перевыборы??? Харьковчане сделали свой выбор - хоть мертвый хоть живой но Кернес... Если его сейчас внести в список кандидатов его опять выберут....
показати весь коментар
25.01.2021 12:51 Відповісти
24.‎01.‎2021

Верховная Рада Украины не может назначить выборы городского головы Харькова в связи с отсутствием документов. Не хватает мелочи - свидетельства о смерти Кернеса. Точнее говоря педантичное "Шарите" выставило в своем документе настоящий срок смерти. Это означает, что никакой Кернес, никакого согласия на вступления не давал и ничего не подписывал и на тот момент был уже мертв.
Дык тут ушоловочка уже- подделка подписи чиновника, подделка рез- в выборов. Тут бы дело открывать уже пора))😁😁😁
показати весь коментар
25.01.2021 12:51 Відповісти
Так ця заява й свідчить,що в комітет вже "занесли" харківські гостинці,щоб порєшать вопрос,перестрибнувши через голову Управління по зв'язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування.
Випишуть свідоцтво в якомусь харківському морзі,і-вуаля !
Профильный комитет в среду рассмотрит вопрос перевыборов в Харькове, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 8381
показати весь коментар
25.01.2021 13:02 Відповісти
 
 