Профільний комітет у середу розгляне питання перевиборів у Харкові, - "слуга народу" Качура. ДОКУМЕНТ
Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розгляне питання перевиборів у Харкові 27 січня.
Про це повідомив у Telegram заступник глави комітету, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.
"За результатами мого звернення питання проведення виборів мера Харкова буде розглянуто комітетом ВР організації державної влади і місцевого самоврядування 27 січня", - написав він.
Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Він не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".
4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 60,34% виборців. 9 грудня Харківська ТВКвизналавідсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова.
1 січня стало відомо, що секретар Харківської міської ради Ігор Терехов направив до Верховної Ради клопотання про призначення позачергових виборів мера міста.
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Верховная Рада Украины не может назначить выборы городского головы Харькова в связи с отсутствием документов. Не хватает мелочи - свидетельства о смерти Кернеса. Точнее говоря педантичное "Шарите" выставило в своем документе настоящий срок смерти. Это означает, что никакой Кернес, никакого согласия на вступления не давал и ничего не подписывал и на тот момент был уже мертв.
Дык тут ушоловочка уже- подделка подписи чиновника, подделка рез- в выборов. Тут бы дело открывать уже пора))😁😁😁
Випишуть свідоцтво в якомусь харківському морзі,і-вуаля !