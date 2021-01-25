Ми навчилися протистояти зовнішнім загрозам. Час переходити до більш амбітних дій, - Зеленський привітав співробітників Служби зовнішньої розвідки

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі співробітниками Служби зовнішньої розвідки і привітав їх із професійним святом, яке розвідники відзначали напередодні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Володимир Зеленський нагадав, що 24 січня 1919 року був створений перший підрозділ зовнішньої розвідки Української Народної Республіки. Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні, як і сто років тому, робота зовнішньої розвідки є надважливою для національної безпеки держави, її соборності та незалежності.

"Сьогодні ми не маємо права повторити помилки сторічної давнини. А отже – повинні працювати понад свої можливості", – сказав Президент.

Також він зазначив, що процеси, які останнім часом відбуваються у світі, свідчать про початок докорінної трансформації глобального безпекового середовища.

"Ми навчилися стримувати та протидіяти зовнішнім загрозам. Настав час переходити до більш амбітних дій і бути більш проактивними, відстоюючи національні інтереси нашої держави", – наголосив Володимир Зеленський.





За його словами, одним з перших кроків на цьому шляху може стати формування "альянсу безпеки" з-поміж країн-партнерів.

"Ви маєте досвід і можливості, щоб втілити це в життя. Більш того, "операції впливу" – це одна з ключових форм роботи розвідувальних структур", – зауважив Президент.

Глава держави наголосив, що Служба зовнішньої розвідки має щоденно посилювати стратегічну та оперативну складові, аналітичну діяльність та якість інформації, впроваджувати нові підходи й досвід провідних спецслужб світу.

"Я високо ціную вашу відданість своєму обов’язку та відданість присязі. Наполегливість і патріотизм під час виконання покладених завдань. І впевнений, що вам під силу вивести нашу розвідку на новий, високий рівень", – зазначив Володимир Зеленський.

Президент вручив співробітникам Служби зовнішньої розвідки державні нагороди та сертифікати на квартири.