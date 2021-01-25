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Новини
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Ми навчилися протистояти зовнішнім загрозам. Час переходити до більш амбітних дій, - Зеленський привітав співробітників Служби зовнішньої розвідки

Ми навчилися протистояти зовнішнім загрозам. Час переходити до більш амбітних дій, - Зеленський привітав співробітників Служби зовнішньої розвідки

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі співробітниками Служби зовнішньої розвідки і привітав їх із професійним святом, яке розвідники відзначали напередодні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Володимир Зеленський нагадав, що 24 січня 1919 року був створений перший підрозділ зовнішньої розвідки Української Народної Республіки. Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні, як і сто років тому, робота зовнішньої розвідки є надважливою для національної безпеки держави, її соборності та незалежності.

"Сьогодні ми не маємо права повторити помилки сторічної давнини. А отже – повинні працювати понад свої можливості", – сказав Президент.

Також він зазначив, що процеси, які останнім часом відбуваються у світі, свідчать про початок докорінної трансформації глобального безпекового середовища.

"Ми навчилися стримувати та протидіяти зовнішнім загрозам. Настав час переходити до більш амбітних дій і бути більш проактивними, відстоюючи національні інтереси нашої держави", – наголосив Володимир Зеленський.

Ми навчилися протистояти зовнішнім загрозам. Час переходити до більш амбітних дій, - Зеленський привітав співробітників Служби зовнішньої розвідки 01
Ми навчилися протистояти зовнішнім загрозам. Час переходити до більш амбітних дій, - Зеленський привітав співробітників Служби зовнішньої розвідки 02

За його словами, одним з перших кроків на цьому шляху може стати формування "альянсу безпеки" з-поміж країн-партнерів.

"Ви маєте досвід і можливості, щоб втілити це в життя. Більш того, "операції впливу" – це одна з ключових форм роботи розвідувальних структур", – зауважив Президент.

Глава держави наголосив, що Служба зовнішньої розвідки має щоденно посилювати стратегічну та оперативну складові, аналітичну діяльність та якість інформації, впроваджувати нові підходи й досвід провідних спецслужб світу.

"Я високо ціную вашу відданість своєму обов’язку та відданість присязі. Наполегливість і патріотизм під час виконання покладених завдань. І впевнений, що вам під силу вивести нашу розвідку на новий, високий рівень", – зазначив Володимир Зеленський.

Президент вручив співробітникам Служби зовнішньої розвідки державні нагороди та сертифікати на квартири.

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) розвідка (3857) СБУ (12790) зовнішня розвідка (465)


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Топ коментарі
+13
А пам'ятаєте повал операції по вагнерівцям та обстріл автівки полковника розвідки ?
Оце так успіхи.
Але вони закономірні, бо през - зрадник.
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25.01.2021 12:47
+12
Мы научились противостоять внешним угрозам. Пора переходить к более амбициозным действиям, - Зеленский поздравил сотрудников Службы внешней разведки - Цензор.НЕТ 9137
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25.01.2021 12:45
+6
ЗЕ рассказал сотрудникам СВР, как он с Ермаком героически противостоял угрозам, сливая информацию по "вагнеровцам" ФСБ?
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25.01.2021 13:22
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Мы научились противостоять внешним угрозам. Пора переходить к более амбициозным действиям, - Зеленский поздравил сотрудников Службы внешней разведки - Цензор.НЕТ 9137
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25.01.2021 12:45 Відповісти
неЛОХ еще за вагнеровцев не ответил
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25.01.2021 13:51 Відповісти
вот это трудоголик - даже в ДР аки пчела)
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25.01.2021 12:45 Відповісти
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https://www.facebook.com/pumamgo/posts/3839482762761768?__cft__[0]=AZUWZrRk10P-smpWcZSApFMNB9EAnWqUchcVBQMNu8cFLQkoYeWtEUjkrUCZHYC_KF0PRzf3Z-yj5XagSh3D9jhMZM72o1f0KifPAyao2Way4f7sgNP4zFpWB3NCebVnCYA&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Бл.дь...

У Києві, на проспекті Петра Григоренка стоїть автівка з емблемою спецпідрозділу ФСБ РФ « Вымпел»...

Що ти там, Ваня, гімно продовжуєш жувати? Ти ж розумієш, що ця автівка на Донецьких номерах не телепортувалася сюди, а доїхала, що вона їздила по Києву, що нею хтось кермує...

Але тобі важливіше забитися в якийсь бункер після того як СБУ зганьбилася на весь СВІТ в світлі скандалу із невдалим замовним убивством генерала СБУ Наумова полковниками СБУ Расюком та Нескоромним. Ганьбище очкате!

Підписуйтесь на https://www.facebook.com/pumamgo?__cft__[0]=AZUWZrRk10P-smpWcZSApFMNB9EAnWqUchcVBQMNu8cFLQkoYeWtEUjkrUCZHYC_KF0PRzf3Z-yj5XagSh3D9jhMZM72o1f0KifPAyao2Way4f7sgNP4zFpWB3NCebVnCYA&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/pumamgo?__cft__[0]=AZUWZrRk10P-smpWcZSApFMNB9EAnWqUchcVBQMNu8cFLQkoYeWtEUjkrUCZHYC_KF0PRzf3Z-yj5XagSh3D9jhMZM72o1f0KifPAyao2Way4f7sgNP4zFpWB3NCebVnCYA&__tn__=-]K-R Назар Приходько
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25.01.2021 15:37 Відповісти
Ми навчилися протистояти зовнішнім загрозам. Час переходити до більш амбітних дій, - Зеленський привітав співробітників Служби зовнішньої розвідки - Цензор.НЕТ 9619
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25.01.2021 15:38 Відповісти
Ми навчилися протистояти зовнішнім загрозам. Час переходити до більш амбітних дій, - Зеленський привітав співробітників Служби зовнішньої розвідки - Цензор.НЕТ 328
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25.01.2021 15:43 Відповісти
Отметим, что у украинской "Альфы" - ЦСО "А" Службы безопасности Украины - другая эмблема.
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25.01.2021 15:54 Відповісти
Ми навчилися протистояти зовнішнім загрозам. Час переходити до більш амбітних дій, - Зеленський привітав співробітників Служби зовнішньої розвідки - Цензор.НЕТ 8236
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25.01.2021 15:56 Відповісти
Для придания хоть какой-нибудь видимости достоверности прикрепил бы фото с привязкой к местности и даты! А так - пук в лужу!
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25.01.2021 13:54 Відповісти
Ми навчилися протистояти зовнішнім загрозам. Час переходити до більш амбітних дій, - Зеленський привітав співробітників Служби зовнішньої розвідки - Цензор.НЕТ 3318
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25.01.2021 14:40 Відповісти
На, нюхай! https://gazeta.ua/ru/articles/kiev-life/_avto-obleplennoe-emblemami-fsb-rossii-zametili-v-kieve/1010401
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25.01.2021 14:42 Відповісти
https://censor.net/ru/user/429909 Ну що, така видимість "достовєрності" тебе влаштовує? Я інформацію беру з відкритих для всіх джерел, а якщо ти маєш іншу - спростуй. І придай "достовєрності".
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25.01.2021 16:02 Відповісти
А пам'ятаєте повал операції по вагнерівцям та обстріл автівки полковника розвідки ?
Оце так успіхи.
Але вони закономірні, бо през - зрадник.
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25.01.2021 12:47 Відповісти
все вам зрада-зрада мариться, а він просто кловун
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25.01.2021 12:48 Відповісти
Яка-яка операція?
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25.01.2021 12:50 Відповісти
по удалению зебилам гланд с нетрадиционного направления
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25.01.2021 12:53 Відповісти
Ну, і як пройшла операція?
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25.01.2021 12:59 Відповісти
хрипотца осталась...да чо ты спрашиваешь-посмотри любой ролик с банковой
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25.01.2021 13:02 Відповісти
Пора переходить к более амбициозным действиям/ По указаниям папы Карло Буратины. Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы(!) возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский/ Путин умный человек, можно договориться, - Шефир / Шефир: "Мы надеемся, что через два года ( в 2021 г.) русский рынок для нас откроется.
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25.01.2021 12:49 Відповісти
это он про что?где он противостоял?
"мы пахали"- все таки гениальное произведение
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25.01.2021 12:52 Відповісти
Нужно праздник ВРУ переносить на другую дату.
Ведь день рожденья вовы перенести уже не удастся.
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25.01.2021 12:52 Відповісти
он че предлагает вносить в декларации зарплаты с лубянки
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25.01.2021 12:54 Відповісти
...А значит - должны работать сверх своих возможностей ", - сказал президент ...и пошёл в тренажёрный зал
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25.01.2021 12:55 Відповісти
Какие амбициозные лействия, ты сначала перестань крышевать воров из своего ближайшего окружерия, отдай правомудию татарова, шут гороховый.
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25.01.2021 13:00 Відповісти
"правомудіє" - це ваш зебільний кагал?
Схоже...
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25.01.2021 13:18 Відповісти
Пустомеля...
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25.01.2021 13:07 Відповісти
Четырежды уклонист, трус и подонок учит жизни боевых офицеров, каждый из которых сделал для своей страны в тысячи раз больше, чем сраный писюнист. *****, когда этот трэш прекратится?! Господи! Зебилы, шо вы натворили???!!!
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25.01.2021 13:08 Відповісти
ТСК по вагнерівцям - де?
Тому що пістьож "Мы научились противостоять внешним угрозам" вже набрид
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25.01.2021 13:15 Відповісти
От кого исходят "внешние угрозы" и кто "страны-партнёры" не расшифровано. Наверняка в понимании зебилья первые- Запад, а вторые- параша и прочие недостраны.
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25.01.2021 13:16 Відповісти
Идиот?😟
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25.01.2021 13:16 Відповісти
"к болєє амбіциозним дєйствіям" по дурному янєлоху -ци стати на коліна.
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25.01.2021 13:17 Відповісти
Это слить операцию по "вангееровцам". Очень было амбициозно.
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25.01.2021 13:22 Відповісти
Чпс гнати внутрішніх ворогів "за парєбрік"
https://censor.net/ua/news/3243828/******************************************************************************************************
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25.01.2021 13:19 Відповісти
К женскому 95 кварталу
Прибавилось подразделение СБУ!
Даешь 95 квартал во все сферы жизни!
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25.01.2021 13:21 Відповісти
ЗЕ рассказал сотрудникам СВР, как он с Ермаком героически противостоял угрозам, сливая информацию по "вагнеровцам" ФСБ?
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25.01.2021 13:22 Відповісти
долбаная жуть кожень дэнь..и квартиры чювакам
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25.01.2021 13:37 Відповісти
вы лично, нихрена ничему не научились и разведка у вас ....овно если в ОП воры, аферисты и предатели.
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25.01.2021 13:57 Відповісти
Ага, на коленях стоять напротив.
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25.01.2021 14:00 Відповісти
Хоч тут на фото розвідка в масках.
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25.01.2021 14:13 Відповісти
амбицил
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25.01.2021 14:19 Відповісти
"Ми"!!!! Це кого він воно має на увазі!??
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25.01.2021 14:29 Відповісти
Мы научились сдерживать и противодействовать внешним угрозам. Пора переходить к более амбициозным действиямИсточник: https://censor.net/ru/n324383
Кабзда марсианам!
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25.01.2021 15:29 Відповісти
И никто ему в рожу не плюнул? Крепкие, видать, ребята в разведке, всяких мразей насмотрелись.
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25.01.2021 15:53 Відповісти
Он уςςαλςя от страха после своей фразы. Теперь ждёт телефонного звонка от Кадырова.
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25.01.2021 20:44 Відповісти
 
 