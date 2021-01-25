УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5284 відвідувача онлайн
Новини
1 536 6

У 2020 році в Україні намагалися відмити 76 млрд грн, - Держфінмоніторинг

У 2020 році в Україні намагалися відмити 76 млрд грн, - Держфінмоніторинг

Державна служба фінансового моніторингу направила до правоохоронних органів 1036 матеріалів за фактами виявлення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом на загальну суму 76,2 млрд грн в 2020 році.

Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу, передає Цензор.НЕТ.

З поданих матеріалів, 204 стосуються корупційної діяльності на суму 8,1 млрд грн.

Держфінмоніторинг виявив 75 операцій, що стосуються фінансування тероризму, в тому числі 10 з них пов'язані з фінансуванням ІДІЛ, 27 - найманців РФ в ОРДЛО, 10 - терористичних зв'язків з Російською Федерацією.

За підсумками 2019 року, Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 893 матеріали з відмивання грошей на загальну суму 92,2 млрд грн. У 2018 році, держслужба виявила сумнівних операцій на 347 млрд грн.

Читайте також: В "Українському фармінституті якості" організували фіктивне працевлаштування громадян, завдано збитків у 2 млн грн, - СБУ

Автор: 

махінації (415) Державна служба фінансового моніторингу (31)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А сколько отмыли, не пытаясь?
показати весь коментар
25.01.2021 13:00 Відповісти
ну так сколько попытались столько и отмыли...
показати весь коментар
25.01.2021 13:01 Відповісти
Это только пытались, а сколько же их отмыли в реальности, страшно представить.
показати весь коментар
25.01.2021 13:25 Відповісти
для тех кто считает народ тупым....... черный нал составляет ОТ 350 миллиардов. ГДЕ еще 275??? как минимум
показати весь коментар
25.01.2021 13:54 Відповісти
Как раз на транш от мвф
показати весь коментар
25.01.2021 15:29 Відповісти
Все что хотели то и отмыли. Ни кто не препятствовал.
показати весь коментар
25.01.2021 20:38 Відповісти
 
 