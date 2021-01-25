У 2020 році в Україні намагалися відмити 76 млрд грн, - Держфінмоніторинг

Державна служба фінансового моніторингу направила до правоохоронних органів 1036 матеріалів за фактами виявлення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом на загальну суму 76,2 млрд грн в 2020 році.

Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу, передає Цензор.НЕТ.

З поданих матеріалів, 204 стосуються корупційної діяльності на суму 8,1 млрд грн.

Держфінмоніторинг виявив 75 операцій, що стосуються фінансування тероризму, в тому числі 10 з них пов'язані з фінансуванням ІДІЛ, 27 - найманців РФ в ОРДЛО, 10 - терористичних зв'язків з Російською Федерацією.

За підсумками 2019 року, Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 893 матеріали з відмивання грошей на загальну суму 92,2 млрд грн. У 2018 році, держслужба виявила сумнівних операцій на 347 млрд грн.

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