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Новини Коронавірус і карантин
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За шахрайські схеми навколо коронавірусу має бути передбачена кримінальна відповідальність, - Порошенко

За шахрайські схеми навколо коронавірусу має бути передбачена кримінальна відповідальність, - Порошенко

П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко на погоджувальній раді представив стратегічний план боротьби з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Порошенко закликав депутатський корпус не обмежуватися короткотерміновими завданнями, а займатися стратегічними викликами, які постають перед країною, перший з яких – це пандемія COVID-19. Порошенко переконаний: за шахрайські оборудки навколо коронавірусу має бути передбачена кримінальна відповідальність.

"Мені б дуже хотілося, щоб зміст виступів у нас стосувався не лише цього поточного пленарного тижня, а й стратегії дій Верховної Ради в умовах викликів і криз, в яких опинилася Україна на весь 2021 рік", – наголосив п'ятий президент.

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"Я хотів би нагадати, що рівно рік тому попередній уряд Зеленського розпродав за безцінь всі засоби захисту, залишивши людей – вчителів, лікарів, людей похилого віку абсолютно без масок, без засобів захисту, що спричинило дуже серйозні наслідки", – нагадав п'ятий президент.

Порошенко зазначив, що Україна заплатила життями людей за злочинну бездіяльність влади.

Лідер "Європейської Солідарності" підкреслив - стратегія подолання пандемії є принципово важливою для країни.

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"Пункт перший – це тотальне тестування. Після цього – ефективний моніторинг тих, хто виявився захворілими, безкоштовні ліки, безкоштовні ліжка, забезпечені киснем", – додав Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" зауважив, що з урахуванням тих, хто вже перехворів і має антитіла, кількість громадян, які потребують першочергової вакцинації, скоротилась.

Порошенко зазначив, що необхідно за прикладом програми "Доступні ліки" обмежити максимальну ціну на тести і на медикаменти.

Крім того, "Європейська Солідарність" ініціює запровадження кримінальної відповідальності за шахрайство із вакцинуванням проти короновірусу.

"Я твердо переконаний, що ми маємо зберегти транспарентність і запровадити кримінальну відповідальність за порушення черг – хто має вакцинуватися, починаючи виключно з груп ризику", - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, раніше Порошенко представив антиковідну стратегію України.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Порошенко Петро (15166) кримінальна відповідальність (212) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+21
как показательно истерика зебилов в этой новости)) они исчезли в ветке про портнова и деребан бюджета - а здесь, всей шоблой сбежались потявкать))
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25.01.2021 13:46
+14
Петро Олексійович Порошенко - справжній Гетьман України! Хто згоден зі мною - поставте лайк. Хто ні- мотивуйте коментарем.
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25.01.2021 13:53
+13
Прям таки Голобородько? Лохотрон продолжается???!!!
Ты, дядя, ротик-то поприкрой. Вы уже 58 уголовных дел на Пороха наоткрывали. Всех опросили/допросили. Почему преступник Порошенко не сидит в тюрьме? Или он не преступник? Если нет, почему не сидят в тюрьме те, кто возбуждал эти дела? Все "оки государевы" и "свои на 100%" генпрокуроры? А почему не сидит агент Козырь? А портнов почему на свободе? А Татаров? А Коломойский? А Степанов? А Герус?
Дядя, тебе, млять, сажать некого?! Только Порошенко тебе как геморрой в жопе? Все остальное у тебя ништяк ваще? Козлина зеленая, млять...
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25.01.2021 13:56
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Петре Олексійовичу, ну як же ВАЗеленський з узеленськими можуть самі проти себе вводити кримінальну відповідальність?
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25.01.2021 13:53 Відповісти
правильно и еще на продажу вакцины нужно поставить каноненку, гнановского и свынярчуков
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25.01.2021 14:04 Відповісти
Рівно півроку тому президент https://eurosolidarity.org/2021/01/25/sogodni-rivno-pivroku-yak-zelenskyj-vzyav-pid-kontrol-postachannya-vakczyny-vid-koronavirusu-gerasymov/ Зеленський публічно взяв під особистий контроль питання забезпечення українців вакциною від коронавірусу . Про це журналістам нагадав співголова фракції «Європейська Солідарність» Артур Герасимов.
«Я б хотів Зеленського поздоровити з однією визначальною подією. Сьогодні рівно півроку, як Зеленський особисто взяв під свій контроль постачання вакцин в нашу країну. Якщо не помиляюся, новина від 25 липня на сайті президента виглядає так: Зеленський особисто контролює, щоб Україна була серед перших країн, які отримають вакцину від COVID-19. На жаль, Україна зараз одна з небагатьох країн в Європі, в яких вакцинація ще не почалась», - констатує Герасимов.
«На жаль, знов ми бачимо непрофесійність і некомпетентність влади, бо замість прямих перемовин з виробниками найкращих вакцин Pfizer, Moderna, ми бачимо перемовини з виробниками китайської вакцини. Але навіть тут уряд Зеленського пропонує корупційні оборудки. Думаю, всі вже читали журналістські розслідування відносно того, що виявляється Україна має купувати ці вакцини не напряму, як роблять всі держави, а через якійсь корупційні прокладки», - зауважує Артур Герасимов.
«Ключове сьогодні - це конкретні кроки для вирішення питання захисту людей від підвищення тарифів і захисту людей від епідемії коронавірусу - зараз це питання вакцинації», - наголосив Артур Герасимов.
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25.01.2021 14:04 Відповісти
Свиня а коли наступить твоя,падла,відповідальність за Ілловайськ,Дебальцеве!?!?
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25.01.2021 14:05 Відповісти
Тоже Порох виноват?
Соотношение потерь в Дебальцево потрясающее. На одного погибшего украинца 14,5 свинособак. Так кто кому там звизды дал?! Еще и людей вовремя вывел, не позволил кадровым кацапским частям замкнуть в кольцо 5-6 тысяч наших. А ***** на переговорах так ждало этой новости! Но отсосало. По-твоему, надо было оставить все как было? Нехай кацапы творят, что хотят? Знаешь, дядя, а посади-ка ты Пороха за то, что он Славянск с Мариуполем освободил. Это же потеря для тебя, да? Кстати, шмаркля твоя что освободила?
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25.01.2021 14:29 Відповісти
А що порсяпес, ***** ще мало???
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25.01.2021 14:46 Відповісти
Цинічна бандери,чобіт українського окупанта,жму рку,абнімаю. Уті-путі,**** довбана
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25.01.2021 14:07 Відповісти
Ні!!! Ну я в стопурі!!! Поясніть мені будьласка,якщо Порох БАРИГА,ВОРЮГА,ЗРАДНИК і ще хтозна-що,ТО ЧОМУ ВІН ДО ЦИХ ПІР НЕ В БУЦИГАРНІ,або хочаб одне діло 100%-ве!!!! " Два роки найбільшого бажання ПОСАДИТИ Пороха і все в НУЛЬ!!! Шановні НЕ ПАТРІОТИ УКРАЇНИ,ЗАПРОДАНЦІ І ЗРАДНИКИ,А ТАКОЖ кацапські ХОЛУЇ(Германи ,Бондаренки,Шарії і їм подібні) ви зовсім без мізків,чи прикидуєтесь? УКРАЇНЕЦЬ розуміє,що Порох--це не панацея для Держави,АЛЕ на сьогодні--це СПАСІННЯ ВІД ПОГЛИНАННЯ УКРАЇНИ--- рашистаном і це не розуміють(або добре розуміють) вище перераховані ГНИДИ УКРАЇНСЬКІ!!!!!
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25.01.2021 14:08 Відповісти
За шахрайські схеми навколо коронавірусу має бути передбачена кримінальна відповідальність, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4206
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25.01.2021 14:21 Відповісти
петька на выборах не оправдал, не сциться - сердиться
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25.01.2021 14:48 Відповісти
А від дохлого π - ще і всереться !
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25.01.2021 17:23 Відповісти
за роттердам, да, петюнь?? ой, то ж не мошенническая схема: зелёненькие всё позакрывали, так тебя преследуют
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25.01.2021 14:46 Відповісти
Рука не устала? Онанизмом заниматься? =))))
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25.01.2021 15:03 Відповісти
писюн устал....
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25.01.2021 15:08 Відповісти
Копытjм расц...
Ладно лучше промолчу =))=
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25.01.2021 15:31 Відповісти
абудервылуг.... правильно, можешь меня в спам, аа, ты уже, как обычно
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25.01.2021 15:50 Відповісти
За любые схемы
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25.01.2021 15:25 Відповісти
так... ротердам-схеми та іще свинота нам вигадала
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25.01.2021 17:26 Відповісти
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