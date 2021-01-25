За шахрайські схеми навколо коронавірусу має бути передбачена кримінальна відповідальність, - Порошенко
П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко на погоджувальній раді представив стратегічний план боротьби з епідемією коронавірусу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Порошенко закликав депутатський корпус не обмежуватися короткотерміновими завданнями, а займатися стратегічними викликами, які постають перед країною, перший з яких – це пандемія COVID-19. Порошенко переконаний: за шахрайські оборудки навколо коронавірусу має бути передбачена кримінальна відповідальність.
"Мені б дуже хотілося, щоб зміст виступів у нас стосувався не лише цього поточного пленарного тижня, а й стратегії дій Верховної Ради в умовах викликів і криз, в яких опинилася Україна на весь 2021 рік", – наголосив п'ятий президент.
"Я хотів би нагадати, що рівно рік тому попередній уряд Зеленського розпродав за безцінь всі засоби захисту, залишивши людей – вчителів, лікарів, людей похилого віку абсолютно без масок, без засобів захисту, що спричинило дуже серйозні наслідки", – нагадав п'ятий президент.
Порошенко зазначив, що Україна заплатила життями людей за злочинну бездіяльність влади.
Лідер "Європейської Солідарності" підкреслив - стратегія подолання пандемії є принципово важливою для країни.
"Пункт перший – це тотальне тестування. Після цього – ефективний моніторинг тих, хто виявився захворілими, безкоштовні ліки, безкоштовні ліжка, забезпечені киснем", – додав Порошенко.
Лідер "Європейської Солідарності" зауважив, що з урахуванням тих, хто вже перехворів і має антитіла, кількість громадян, які потребують першочергової вакцинації, скоротилась.
Порошенко зазначив, що необхідно за прикладом програми "Доступні ліки" обмежити максимальну ціну на тести і на медикаменти.
Крім того, "Європейська Солідарність" ініціює запровадження кримінальної відповідальності за шахрайство із вакцинуванням проти короновірусу.
"Я твердо переконаний, що ми маємо зберегти транспарентність і запровадити кримінальну відповідальність за порушення черг – хто має вакцинуватися, починаючи виключно з груп ризику", - підкреслив Порошенко.
Нагадаємо, раніше Порошенко представив антиковідну стратегію України.
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«Я б хотів Зеленського поздоровити з однією визначальною подією. Сьогодні рівно півроку, як Зеленський особисто взяв під свій контроль постачання вакцин в нашу країну. Якщо не помиляюся, новина від 25 липня на сайті президента виглядає так: Зеленський особисто контролює, щоб Україна була серед перших країн, які отримають вакцину від COVID-19. На жаль, Україна зараз одна з небагатьох країн в Європі, в яких вакцинація ще не почалась», - констатує Герасимов.
«На жаль, знов ми бачимо непрофесійність і некомпетентність влади, бо замість прямих перемовин з виробниками найкращих вакцин Pfizer, Moderna, ми бачимо перемовини з виробниками китайської вакцини. Але навіть тут уряд Зеленського пропонує корупційні оборудки. Думаю, всі вже читали журналістські розслідування відносно того, що виявляється Україна має купувати ці вакцини не напряму, як роблять всі держави, а через якійсь корупційні прокладки», - зауважує Артур Герасимов.
«Ключове сьогодні - це конкретні кроки для вирішення питання захисту людей від підвищення тарифів і захисту людей від епідемії коронавірусу - зараз це питання вакцинації», - наголосив Артур Герасимов.
Соотношение потерь в Дебальцево потрясающее. На одного погибшего украинца 14,5 свинособак. Так кто кому там звизды дал?! Еще и людей вовремя вывел, не позволил кадровым кацапским частям замкнуть в кольцо 5-6 тысяч наших. А ***** на переговорах так ждало этой новости! Но отсосало. По-твоему, надо было оставить все как было? Нехай кацапы творят, что хотят? Знаешь, дядя, а посади-ка ты Пороха за то, что он Славянск с Мариуполем освободил. Это же потеря для тебя, да? Кстати, шмаркля твоя что освободила?
Ладно лучше промолчу =))=