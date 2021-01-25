За шахрайські схеми навколо коронавірусу має бути передбачена кримінальна відповідальність, - Порошенко

П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко на погоджувальній раді представив стратегічний план боротьби з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Порошенко закликав депутатський корпус не обмежуватися короткотерміновими завданнями, а займатися стратегічними викликами, які постають перед країною, перший з яких – це пандемія COVID-19. Порошенко переконаний: за шахрайські оборудки навколо коронавірусу має бути передбачена кримінальна відповідальність.

"Мені б дуже хотілося, щоб зміст виступів у нас стосувався не лише цього поточного пленарного тижня, а й стратегії дій Верховної Ради в умовах викликів і криз, в яких опинилася Україна на весь 2021 рік", – наголосив п'ятий президент.

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"Я хотів би нагадати, що рівно рік тому попередній уряд Зеленського розпродав за безцінь всі засоби захисту, залишивши людей – вчителів, лікарів, людей похилого віку абсолютно без масок, без засобів захисту, що спричинило дуже серйозні наслідки", – нагадав п'ятий президент.

Порошенко зазначив, що Україна заплатила життями людей за злочинну бездіяльність влади.

Лідер "Європейської Солідарності" підкреслив - стратегія подолання пандемії є принципово важливою для країни.

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"Пункт перший – це тотальне тестування. Після цього – ефективний моніторинг тих, хто виявився захворілими, безкоштовні ліки, безкоштовні ліжка, забезпечені киснем", – додав Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" зауважив, що з урахуванням тих, хто вже перехворів і має антитіла, кількість громадян, які потребують першочергової вакцинації, скоротилась.

Порошенко зазначив, що необхідно за прикладом програми "Доступні ліки" обмежити максимальну ціну на тести і на медикаменти.

Крім того, "Європейська Солідарність" ініціює запровадження кримінальної відповідальності за шахрайство із вакцинуванням проти короновірусу.

"Я твердо переконаний, що ми маємо зберегти транспарентність і запровадити кримінальну відповідальність за порушення черг – хто має вакцинуватися, починаючи виключно з груп ризику", - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, раніше Порошенко представив антиковідну стратегію України.