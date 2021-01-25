Зеленський просив охочих привітати його з днем народження як подарунок переказувати кошти на криворізьку лікарню, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначає, що Президент України Володимир Зеленський попросив тих, хто має намір його привітати з днем народження, яке він відзначає в понеділок, як подарунок переказувати кошти на криворізьку лікарню.

"Я не знаю, наскільки це закрита інформація, але така інформація є", - сказав Разумков на брифінгу в понеділок у Києві, відповідаючи на запитання, чи правда, що іменинник попросив охочих привітати його переказувати гроші на криворізьку лікарню, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Якій саме криворізькій лікарні переказувати гроші, ніхто не уточнював.

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Як відомо, Зеленський народився 25 січня 1978 року.