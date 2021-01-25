Зеленський просив охочих привітати його з днем народження як подарунок переказувати кошти на криворізьку лікарню, - Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначає, що Президент України Володимир Зеленський попросив тих, хто має намір його привітати з днем народження, яке він відзначає в понеділок, як подарунок переказувати кошти на криворізьку лікарню.
"Я не знаю, наскільки це закрита інформація, але така інформація є", - сказав Разумков на брифінгу в понеділок у Києві, відповідаючи на запитання, чи правда, що іменинник попросив охочих привітати його переказувати гроші на криворізьку лікарню, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Якій саме криворізькій лікарні переказувати гроші, ніхто не уточнював.
Як відомо, Зеленський народився 25 січня 1978 року.
Топ коментарі
+37 Прощай немытая раССея
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+27 18c49ed2
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+24 Герхард
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А, если туда Порох все необходимое привезет, то ЗЕ эту больницу закроет.
- Наутро Клотильда пришла, чтобы продолжить свое дело: вынуть потрясенного Васю из петли, сбросить перед ним свои одежды и сказать:
-- Лепи меня! Нет на свете тела, прекраснее моего! Она вошла и увидела. Вася в петле не висел.
-- Почему ты не повесился? Вася был нормальным, простым халтурщиком-середнячком. А Клотильда слишком много читала Шиллера.(с)
https://twitter.com/Nataliy94087733 Nataliya https://twitter.com/Nataliy94087733 @Nataliy94087733 https://twitter.com/Nataliy94087733/status/1353669656213651458 1 ч
От кого сьгодні точно треба привітати з днем народження, так це Народного Героя України - Довгань Ірину.
https://twitter.com/ua_nna UA_nna https://twitter.com/ua_nna @ua_nna https://twitter.com/ua_nna/status/1353660746454999040 46 мин
Застряли на дорозі в Лубнах
Поліція каже, хвилин 30 точно чекати. Каже - не під'їжджайте близько до них - вони агресивні. Щойно за шкодою «шлунки» погналися - машина ледве змогла від них відчепитися.
З днем народження, зелене йбне чмо!!
Порошенко сам перечислял и перечисляет СВОИ деньги на ПВО, снайперские винтовки, кислородные концентраторы и пр. и пр, и пр. !!!!!!!!
-- Киса, вы пошляк. В каждом благоустроенном театре есть два окошечка. В окошечко кассы обращаются только влюбленные и богатые наследники. Остальные граждане (их, как можете заметить, подавляющее большинство) обращаются непосредственно в окошечко администратора.
думаю, що назавтра би грав по всіх репродукторах реквієм Скорика
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/4864407296966643?__cft__[0]=AZXdUnQ4kc7X5ufxOIZTjvrMTzjHsGVtp1H6yruEmlAOAzvoNIplUB3UmBbvzzU6HLq9_A3GFnSmhwhKFux0BlpFouLOElelnUqX7lvQRja3_5DKpDlsX1KK0oZEQAMqjO8&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
Вот это я понимаю подарок от Ахметова, Коломойского, Фирташа и Пинчука))))))
. Докерувався. Але є тут і ще одне: Він справді вважає, що більшість людей у країні після оплати не помірних комунальних платежів можуть собі дозволити фінансувати меьиц ну замість держави. І на останок:він справді вважає, що ці "вітання" будуть вдячні? Там відсотків 70 буде прокльонів.
Наприклад, ота дівчина, доброволець АТО, продовжує сидіти в сізо за абсурдними обвинуваченнями.
Вже ж всі казали, що вона на донецькому параді не була. То взагалі інша особа, місцева шалава.
____________
Досить. Зєлю геть. Дострокові.
от с хераси? с хераси преЗЕ поздравлять деньгами...на благотворительность... в больничку???
циничный идиёт...не понимает что поздравлять будут...как бы не розами-мимозами... (а **** чтоб не забанили..)
"на каталку для В.Зеленского !"
Пожелаем ему в днюху, чтобы в скором времени он просил себе на хлебушек.
https://www.obozrevatel.com/economics/iz-privatbanka-vyiveli-41-mln-v-dele-neozhidanno-vsplyil-zelenskij.htm На счета студии "Квартал 95" комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского вывели 41 млн долларов перед национализацией ПриватБанка во времена олигарха Игоря Коломойского.
https://www.capital.ua/ru/news/126213-ukradennye-v-private-dengi-perechislyalis-na-ofshory-zelenskogo#_blank Украденные в Привате деньги перечислялись на офшоры Зеленского.
і запам'ятай
щє це: