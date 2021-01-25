Воїна ЗСУ поранено внаслідок обстрілу біля Золотого, стан важкий, - українська делегація в ТКГ

Сьогодні, 25 січня, близько 12.00 внаслідок обстрілу противником наших позицій у районі населеного пункту Золоте (Луганська область) дістав поранення один військовослужбовець Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на українську делегацію в Тристоронній контактній групі.

За даними української делегації, військовослужбовцю надали медичну допомогу.

"Стан важкий", - уточнюється в повідомленні.

Українська сторона СЦКК з використанням координаційного механізму ввела "режим тиші" і направила відповідну ноту в СММ ОБСЄ.

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