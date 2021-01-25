Воїна ЗСУ поранено внаслідок обстрілу біля Золотого, стан важкий, - українська делегація в ТКГ
Сьогодні, 25 січня, близько 12.00 внаслідок обстрілу противником наших позицій у районі населеного пункту Золоте (Луганська область) дістав поранення один військовослужбовець Збройних Сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на українську делегацію в Тристоронній контактній групі.
За даними української делегації, військовослужбовцю надали медичну допомогу.
"Стан важкий", - уточнюється в повідомленні.
Українська сторона СЦКК з використанням координаційного механізму ввела "режим тиші" і направила відповідну ноту в СММ ОБСЄ.
Топ коментарі
+29 Ksenia VB
показати весь коментар25.01.2021 13:48
+26 Frol Fedoroff
показати весь коментар25.01.2021 13:49
+19 ingrid
показати весь коментар25.01.2021 13:48
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
«доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?».
Цитата з останньої Книги Біблії - Апокаліпсис 6-й розділ 10 текст, виданої з благословення горілчаного і тютюнового олігарха патріарха рпц мп Кирила Гундяєва.
Не залишь без покарання російських військових міністра нападу РФ Сергія Кунжутовіча Шойгу та «ЧВК» Вагнера і з членів їх родин за всю кров людську, пролиту ними в Чечні, в Молдові, в Грузії, в Криму, на Донбасі, в Ливії та в Сирії. Почуй нас, Боже, Спасителю наш і вислухай голос благання християн України. Амінь!
Прикро, що на його місці не 43 бовдур.
--------------
Нет слов.........Выздоровления и сил раненному
Зеленский прокомментировал разведение войск у Золотого: "Прекрасно"
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009299813394&__cft__[0]=AZVXNCyIvXuGkvtwbZyXl4nrN1Klzkyn0jgjB1QsbTWMtgC4HP0nOOG1QwG4deiYUfdhYC73HiXRtfrAOyJxvqcmEiVfjGzLpiISLucl9bHRz7sDSKiDOah8x2xfdVxLGPI&__tn__=-]K-R Вікторія Фортуна Котеленець
ця недовлада і досі утримує в СІЗО, бо вона схожа на сепарку з донецького параду.
Допоки триватиме цей абсурд ???
Ще і зброю її матері намагались підкинути.
(Допомогай Боженька)
И наши немощи собираются что теперь делать? А, ну да, по видеосвязи чего-то там в контактной группе обсуждать. "Обеспокоенность выражать"...
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!