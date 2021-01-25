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Новини Агресія Росії проти України
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Воїна ЗСУ поранено внаслідок обстрілу біля Золотого, стан важкий, - українська делегація в ТКГ

Воїна ЗСУ поранено внаслідок обстрілу біля Золотого, стан важкий, - українська делегація в ТКГ

Сьогодні, 25 січня, близько 12.00 внаслідок обстрілу противником наших позицій у районі населеного пункту Золоте (Луганська область) дістав поранення один військовослужбовець Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на українську делегацію в Тристоронній контактній групі.

За даними української делегації, військовослужбовцю надали медичну допомогу.

"Стан важкий", - уточнюється в повідомленні.

Українська сторона СЦКК з використанням координаційного механізму ввела "режим тиші" і направила відповідну ноту в СММ ОБСЄ.

Також дивіться: Медики в районі ООС провели навчання з надання допомоги та евакуації поранених. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28339) поранення (2798) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+29
Одужання воїнові.
Прикро, що на його місці не 43 бовдур.
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25.01.2021 13:48
+26
Это случайно не то Золотое, которое "временно" оставила украинская армия в октябре прошлого года? Это то" разведение", которым так гордился говнокомандующий?
Зеленский прокомментировал разведение войск у Золотого: "Прекрасно"

Воин ВСУ ранен в результате обстрела около Золотого, состояние тяжелое, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 6979
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25.01.2021 13:49
+19
Состояние тяжелое (с)
--------------
Нет слов.........Выздоровления и сил раненному
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25.01.2021 13:48
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Пастреливают?
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25.01.2021 13:44 Відповісти
Господи Всемогутній
«доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?».
Цитата з останньої Книги Біблії - Апокаліпсис 6-й розділ 10 текст, виданої з благословення горілчаного і тютюнового олігарха патріарха рпц мп Кирила Гундяєва.
Не залишь без покарання російських військових міністра нападу РФ Сергія Кунжутовіча Шойгу та «ЧВК» Вагнера і з членів їх родин за всю кров людську, пролиту ними в Чечні, в Молдові, в Грузії, в Криму, на Донбасі, в Ливії та в Сирії. Почуй нас, Боже, Спасителю наш і вислухай голос благання християн України. Амінь!
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25.01.2021 19:24 Відповісти
Мір в глазах *****? Ноту в обсє? Дивна війна. У мене таке відчуття, що ***** вже виграв...
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25.01.2021 13:46 Відповісти
Це Зелень побачила щось в дупі пуйла.
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25.01.2021 15:41 Відповісти
Зеленский: Избившие украинского подростка в Париже должны оказаться в тюрьме. Такое нападение заслуживает жесткой реакции.вот такой он Вова жесткий
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25.01.2021 19:38 Відповісти
Це там,де розведення Зєлєнского і стояння Бєлєцкого ?
Воин ВСУ ранен в результате обстрела около Золотого, состояние тяжелое, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 7005
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25.01.2021 13:47 Відповісти
ні всьо так аднозначно! (с)
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25.01.2021 14:19 Відповісти
Ну Билецкий хоть как-то пытался помешать зельцману сдавать нашу землю, а что сделал ты? Поскулил в интернете, запостил картинку, полил гуаном патриотов-ветеранов и пошел наяривать на пресвятого сывочолого хетьмана вальцмана?
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26.01.2021 04:26 Відповісти
хорошо сказано
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26.01.2021 05:39 Відповісти
Чим той Бєлєцкій питається ? Концертом в Золотому ? Хлопчик за викликом прикрив здачу відвойованих хлопцями територій.Вальцман ти,вальцман
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26.01.2021 07:07 Відповісти
Одужання воїнові.
Прикро, що на його місці не 43 бовдур.
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25.01.2021 13:48 Відповісти
Правильно Ксюша, молодец - поддерживаю.
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25.01.2021 16:01 Відповісти
Состояние тяжелое (с)
--------------
Нет слов.........Выздоровления и сил раненному
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25.01.2021 13:48 Відповісти
Это случайно не то Золотое, которое "временно" оставила украинская армия в октябре прошлого года? Это то" разведение", которым так гордился говнокомандующий?
Зеленский прокомментировал разведение войск у Золотого: "Прекрасно"

Воин ВСУ ранен в результате обстрела около Золотого, состояние тяжелое, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 6979
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25.01.2021 13:49 Відповісти
Ща зелебобики начнут вещать, что это "бытовая травма", "оно само" и вообще "нада проста пиристатьстрилять".
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25.01.2021 13:50 Відповісти
Боже, поможи
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25.01.2021 13:51 Відповісти
Нагадую. Добровольця АТО
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009299813394&__cft__[0]=AZVXNCyIvXuGkvtwbZyXl4nrN1Klzkyn0jgjB1QsbTWMtgC4HP0nOOG1QwG4deiYUfdhYC73HiXRtfrAOyJxvqcmEiVfjGzLpiISLucl9bHRz7sDSKiDOah8x2xfdVxLGPI&__tn__=-]K-R Вікторія Фортуна Котеленець
ця недовлада і досі утримує в СІЗО, бо вона схожа на сепарку з донецького параду.
Допоки триватиме цей абсурд ???
Ще і зброю її матері намагались підкинути.
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25.01.2021 13:52 Відповісти
ну й хто в день раждєнія звізди 95 кварталу про це озаботіцца...?
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25.01.2021 13:52 Відповісти
раділася звізда і всєм прішла...ізда
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25.01.2021 13:54 Відповісти
Розвели... зеленого бовдура.
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25.01.2021 14:05 Відповісти
Не розвели. Просто йому какаяразница що стріляють, що пАстерлівают.
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25.01.2021 15:29 Відповісти
А теперь , зефилы , велкам на передовую , будете "уставать от ваины"
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25.01.2021 14:09 Відповісти
Нашему бойцу - здоровья! Зельцу - сдохни, гавнюк! Где обещанное окончание войны???
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25.01.2021 14:12 Відповісти
тримайся Герою...Живи !!!!
(Допомогай Боженька)
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25.01.2021 14:23 Відповісти
Главное "режим тишины" включить, зедебилы ответку кинуть не дадут.
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25.01.2021 14:37 Відповісти
Зеленский , выгляни из задницы Путина , посмотри на свои свершения почти за два года! Вали нафтг , пока можешь!
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25.01.2021 14:43 Відповісти
зеленский чувствует себя прекрасно. как в 30 лет. остальное ему пох.....й
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25.01.2021 15:01 Відповісти
Це Зелень побачила щось в дупі пуйла.
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25.01.2021 15:42 Відповісти
Одужання пораненому.
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25.01.2021 16:39 Відповісти
Это уже не обстрелы, а какой-то ОТСТРЕЛ идет. Тир...

И наши немощи собираются что теперь делать? А, ну да, по видеосвязи чего-то там в контактной группе обсуждать. "Обеспокоенность выражать"...
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25.01.2021 16:43 Відповісти
зелупы,вы зробылы цэ разом.
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25.01.2021 18:22 Відповісти
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашему защитнику, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!
Воїна ЗСУ поранено внаслідок обстрілу біля Золотого, стан важкий, - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 4053
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25.01.2021 19:30 Відповісти
 
 