Врятованим із затонулого Arvin морякам надамо допомогу у відновленні документів та питанні страхових виплат, - Морська адміністрація

Морська адміністрація докладе зусиль, щоб врятовані із затонулого 17 січня біля берегів Туреччини судна Arvin моряки швидко отримали нові документи і страхові виплати.

Про це заявив під час зустрічі з врятованими моряками керівник Державної служби морського та річкового транспорту України Андрій Глазков, передає Цензор.НЕТ.

Він, зокрема, заявив, що морякам буде надано всебічну допомогу в отриманні нових морських документів, які були втрачені під час аварії, а також, що Морська адміністрація бере під контроль питання страхових виплат морякам і виконання грошових зобов'язань з боку роботодавців.

Варто зазначити, що морські документи - це особисті, професійні документи члена морського екіпажу. Ніхто не може вийти в море без документів, що встановлюють особу моряка, спеціальних сертифікатів, які підтверджують, що людина пройшла спеціальну і повну підготовку для роботи на судні. Тому для всіх моряків це питання зараз є першочерговим.

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Нагадаємо, 17 січня біля берегів турецької провінції Бартин затонув суховантаж Arvin, на борту якого перебувало десять українців і двоє іноземців. Під час пошуково-рятувальних заходів 6членів екіпажу вдалося врятувати.Посольство України в Туреччині повідомило імена врятованих.