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Громадянка РФ везла додому з України приціл до снайперської гвинтівки, - Держприкордонслужба

Громадянка РФ везла додому з України приціл до снайперської гвинтівки, - Держприкордонслужба

Прикордонники Харківського загону спільно з представниками митниці виявили у громадянки РФ приціл до снайперської гвинтівки, який вона везла додому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Його намагалася незаконно перемістити через кордон громадянка РФ, 1982 року народження. Вона прямувала в Росію автомобілем марки Daewoo. Планам іноземної громадянки завадив службовий собака прикордонників, який при огляді машини вказав на сумку іноземки. Оглянувши валізу, правоохоронці виявили в ній оптичний приціл ПСО- 1 до снайперської гвинтівки Драгунова", - йдеться в повідомленні.

Цей предмет входить до списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю.

За словами громадянки РФ, приціл належав її покійному батькові, а везла вона його своєму чоловікові, який займається полюванням. Для прийняття подальшого правового рішення приціл передали співробітникам Національної поліції. Зараз триває експертиза.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5949) зброя (7446) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+11
Може хотела ***** в глаз ...
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25.01.2021 13:51
+7
Ну и пусть бы везла. Значит ей тот прицел очень в "хозяйстве" нужен . Глядишь, пару - тройку ватников и не досчитались бы
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25.01.2021 13:56
+7
Прицел, конечно, тот еще "снайперский", но для профилактики пришить статью за терроризм таки ей надо.

Гражданка РФ везла домой из Украины прицел к снайперской винтовке, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3231
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25.01.2021 13:56
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Може хотела ***** в глаз ...
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25.01.2021 13:51 Відповісти
За це її тре навпаки пооШШріть
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25.01.2021 14:19 Відповісти
Ну и пусть бы везла. Значит ей тот прицел очень в "хозяйстве" нужен . Глядишь, пару - тройку ватников и не досчитались бы
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25.01.2021 13:56 Відповісти
Прицел, конечно, тот еще "снайперский", но для профилактики пришить статью за терроризм таки ей надо.

Гражданка РФ везла домой из Украины прицел к снайперской винтовке, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3231
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25.01.2021 13:56 Відповісти
Прицел принадлежал покойному отцу, а везла его покойному мужу..
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25.01.2021 13:56 Відповісти
...покойная жена. (с) "Байки из склепа"
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25.01.2021 13:59 Відповісти
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25.01.2021 14:19 Відповісти
Ну вот, а вы говорите, что погранцы никуя не делают и крышуют контрабас. Вон какая героическая работа! Считаю, надо к орденам представить. (особенно собаку).
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25.01.2021 13:57 Відповісти
А собаку еще и повысить в звании.
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25.01.2021 15:42 Відповісти
Собака- коррупционер. Пропустила десяток наркокурьеров, зато унюхала оружейное масло на дедушкином ПСО.
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25.01.2021 16:01 Відповісти
вполне вероятно, что наши погранцы плешфюреру жизнь спасли ..
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25.01.2021 13:59 Відповісти
Не согласовали? Может, она родственница Фанни Каплан?
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25.01.2021 14:01 Відповісти
но проверить не мешало бы на предмет участия в незаконных военных...
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25.01.2021 14:02 Відповісти
Якщо ворошиловському стрєлку везла, то можна було і пропустити.
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25.01.2021 14:06 Відповісти
На Али этих прицелов... Вот и шлют кому попало. И не для СВД а для установки под крепление "ласточкин хвост". И государство к этим приблудам имеет столько же сколько я к Форт-Ноксу. Фуфел а не новость...
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25.01.2021 14:08 Відповісти
так ведь в пидоросию везла....надо было еще и цинк патронов дать...после недельного обучения снайперской стрельбе
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25.01.2021 14:14 Відповісти
Приціл ПСО-1 купити на аліекспресс як два пальці,в кацапії він коштуе мало більше ніж 11 тисяч і заборони на цей пристрій немає.
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25.01.2021 14:18 Відповісти
На ерефії існують чи колись існували заборони на деякі типи прицілів та сітки. ПСО начебто до них не відноситься і як в Україні так і на ерефії є у вільному продажі.
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25.01.2021 14:48 Відповісти
Пограничный полкан оказался натренирован на оптические прицелы????
Оригинальная версия.
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25.01.2021 15:40 Відповісти
говенный ПСО уже стал снайперским ? лет 50 назад он и то таким не был
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25.01.2021 16:17 Відповісти
 
 