Громадянка РФ везла додому з України приціл до снайперської гвинтівки, - Держприкордонслужба

Прикордонники Харківського загону спільно з представниками митниці виявили у громадянки РФ приціл до снайперської гвинтівки, який вона везла додому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Його намагалася незаконно перемістити через кордон громадянка РФ, 1982 року народження. Вона прямувала в Росію автомобілем марки Daewoo. Планам іноземної громадянки завадив службовий собака прикордонників, який при огляді машини вказав на сумку іноземки. Оглянувши валізу, правоохоронці виявили в ній оптичний приціл ПСО- 1 до снайперської гвинтівки Драгунова", - йдеться в повідомленні.

Цей предмет входить до списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю.

За словами громадянки РФ, приціл належав її покійному батькові, а везла вона його своєму чоловікові, який займається полюванням. Для прийняття подальшого правового рішення приціл передали співробітникам Національної поліції. Зараз триває експертиза.

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