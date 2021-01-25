Адміністрація Байдена шукає нову кандидатуру на посаду посла США в Україні, - Кулеба

Питання призначення посла США в Україні поставлено на паузу, адміністрація президента Байдена шукатиме нову кандидатуру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Був генерал Дейтон. Вже майже завершувалася процедура, але поки ми виходимо з того, що це питання поставлено на паузу і адміністрація Байдена шукатиме нову кандидатуру", - зазначив глава МЗС.

Водночас, хто б міг стати послом США в Україні, Кулеба не може сказати.

"Зараз багато пліток, чуток, усі там щось розповідають. Але реальний вибір ще не зроблено", - додав міністр.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Комітет Сенату США підтримав кандидатуру генерала Дейтона на посаду посла в Києві.

Пізніше повідомлялося, що нового посла США відправлять в Україну до кінця жовтня 2020 року.

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