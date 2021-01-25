Адміністрація Байдена шукає нову кандидатуру на посаду посла США в Україні, - Кулеба
Питання призначення посла США в Україні поставлено на паузу, адміністрація президента Байдена шукатиме нову кандидатуру.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Був генерал Дейтон. Вже майже завершувалася процедура, але поки ми виходимо з того, що це питання поставлено на паузу і адміністрація Байдена шукатиме нову кандидатуру", - зазначив глава МЗС.
Водночас, хто б міг стати послом США в Україні, Кулеба не може сказати.
"Зараз багато пліток, чуток, усі там щось розповідають. Але реальний вибір ще не зроблено", - додав міністр.
Нагадаємо, у вересні 2020 року Комітет Сенату США підтримав кандидатуру генерала Дейтона на посаду посла в Києві.
Пізніше повідомлялося, що нового посла США відправлять в Україну до кінця жовтня 2020 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
парня иль девку лет семидесятипяти
Хіба що... Кулебі Єрмак накаже не погоджуватися...