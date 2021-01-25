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Адміністрація Байдена шукає нову кандидатуру на посаду посла США в Україні, - Кулеба

Адміністрація Байдена шукає нову кандидатуру на посаду посла США в Україні, - Кулеба

Питання призначення посла США в Україні поставлено на паузу, адміністрація президента Байдена шукатиме нову кандидатуру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Був генерал Дейтон. Вже майже завершувалася процедура, але поки ми виходимо з того, що це питання поставлено на паузу і адміністрація Байдена шукатиме нову кандидатуру", - зазначив глава МЗС.

Водночас, хто б міг стати послом США в Україні, Кулеба не може сказати.

"Зараз багато пліток, чуток, усі там щось розповідають. Але реальний вибір ще не зроблено", - додав міністр.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Комітет Сенату США підтримав кандидатуру генерала Дейтона на посаду посла в Києві.

Пізніше повідомлялося, що нового посла США відправлять в Україну до кінця жовтня 2020 року.

Також читайте: Зеленський і Байден легко знайдуть спільну мову, - Кулеба

Автор: 

посол (1098) США (22643) Кулеба Дмитро (3604) Дейтон Кіт (14)


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Топ коментарі
+9
супрун
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25.01.2021 14:22
+6
Для данного случая есть прекрасное украинское слово - "гидують".
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25.01.2021 14:19
+4
Объявили конкурс - кто вiслюка будет лучше пороть.
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25.01.2021 14:11
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Объявили конкурс - кто вiслюка будет лучше пороть.
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25.01.2021 14:11 Відповісти
Прямо с языка снял. Ищут подходящего пастуха для наших имбицилов.
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25.01.2021 14:22 Відповісти
Вислюком банально брезгуют.
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25.01.2021 14:16 Відповісти
Для данного случая есть прекрасное украинское слово - "гидують".
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25.01.2021 14:19 Відповісти
Очень точное слово, полностью соответствует сути момента.
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25.01.2021 14:23 Відповісти
супрун
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25.01.2021 14:22 Відповісти
Это будет шикарный троллинг!
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25.01.2021 14:24 Відповісти
Волкер
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25.01.2021 19:37 Відповісти
Есть прекрасная кандидатура - агент ФСБ кацапка Йованович.
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25.01.2021 14:30 Відповісти
ищут давно, но не могут найти
парня иль девку лет семидесятипяти
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25.01.2021 14:36 Відповісти
В країну 4-го світу як правило направляють геть кончених умовно дипломатів. То ж чекаємо...
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25.01.2021 14:42 Відповісти
На ФБ пишуть, що наступним послом США в Україну буде Курт Волкер
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25.01.2021 14:47 Відповісти
Та Курт Волкер буде!
Хіба що... Кулебі Єрмак накаже не погоджуватися...
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25.01.2021 14:50 Відповісти
СУПРУН, І ТІЛЬКИ СУПРУН. ВОНА ЗЕЛЕНІ, ВОРОГАМ УКРАЇНИ СПУСКУ НЕ ДАСТЬ.
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25.01.2021 15:32 Відповісти
Верните нам Волкера!!!
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25.01.2021 19:09 Відповісти
А может заодно и нового президента Украины?
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25.01.2021 19:52 Відповісти
 
 