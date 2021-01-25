"Вово, вже не смішно": у Полтаві, Житомирі та Львові протестують проти підвищення тарифів, демонстранти перекривають траси. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Україні відновилися тарифні протести. Як мінімум у Харківській, Полтавській, Житомирській та Херсонській областях громадяни перекривають дороги.

Як повідомляє харківське видання "Status Quo", у понеділок демонстранти перекрили дві державні траси в Харківській області - трасу М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта в районі Краснограда і трасу М-03 Київ-Харків-Довжанський у Пісочині, передає Цензор.НЕТ.

Ще одну державну трасу "Київ-Харків" перекрили протестувальники в Полтаві. Вони вимагають відставки керівництва області та "Нафтогазу". Періодично демонстранти пропускають окремі автомобілі, пише РБК-Україна.

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Демонстранти зібралися також біля міської ради Житомира, повідомляє "Житомир.Інфо". Вони перекрили дорогу навколо міськради.







Як повідомляє херсонське видання "Міст", кілька десятків людей з плакатами перекрили трасу під Херсоном. Вони виступають проти тарифів на комунальні послуги.







У Львові місцеві жителі вийшли на протест проти збільшення вартості комунальних послуг. Люди зібралися під стінами обласної державної адміністрації, повідомляє місцеве видання "Четверта студія".

Як повідомляється, на протести вийшли приблизно 20-30 осіб. Вони вимагають направляти газ українського видобутку виключно на потреби українських споживачів.





