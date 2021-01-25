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"Вово, вже не смішно": у Полтаві, Житомирі та Львові протестують проти підвищення тарифів, демонстранти перекривають траси. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Україні відновилися тарифні протести. Як мінімум у Харківській, Полтавській, Житомирській та Херсонській областях громадяни перекривають дороги.

Як повідомляє харківське видання "Status Quo", у понеділок демонстранти перекрили дві державні траси в Харківській області - трасу М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта в районі Краснограда і трасу М-03 Київ-Харків-Довжанський у Пісочині, передає Цензор.НЕТ.

Вово, вже не смішно: у Полтаві, Житомирі та Львові протестують проти підвищення тарифів, демонстранти перекривають траси 01

Ще одну державну трасу "Київ-Харків" перекрили протестувальники в Полтаві. Вони вимагають відставки керівництва області та "Нафтогазу". Періодично демонстранти пропускають окремі автомобілі, пише РБК-Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін підготував 8 кроків для зменшення тарифів, - Шмигаль

Демонстранти зібралися також біля міської ради Житомира, повідомляє "Житомир.Інфо". Вони перекрили дорогу навколо міськради.

Вово, вже не смішно: у Полтаві, Житомирі та Львові протестують проти підвищення тарифів, демонстранти перекривають траси 02
Вово, вже не смішно: у Полтаві, Житомирі та Львові протестують проти підвищення тарифів, демонстранти перекривають траси 03
Вово, вже не смішно: у Полтаві, Житомирі та Львові протестують проти підвищення тарифів, демонстранти перекривають траси 04

Як повідомляє херсонське видання "Міст", кілька десятків людей з плакатами перекрили трасу під Херсоном. Вони виступають проти тарифів на комунальні послуги.

Вово, вже не смішно: у Полтаві, Житомирі та Львові протестують проти підвищення тарифів, демонстранти перекривають траси 05
Вово, вже не смішно: у Полтаві, Житомирі та Львові протестують проти підвищення тарифів, демонстранти перекривають траси 06
Вово, вже не смішно: у Полтаві, Житомирі та Львові протестують проти підвищення тарифів, демонстранти перекривають траси 07

У Львові місцеві жителі вийшли на протест проти збільшення вартості комунальних послуг. Люди зібралися під стінами обласної державної адміністрації, повідомляє місцеве видання "Четверта студія".

Як повідомляється, на протести вийшли приблизно 20-30 осіб. Вони вимагають направляти газ українського видобутку виключно на потреби українських споживачів.

Вово, вже не смішно: у Полтаві, Житомирі та Львові протестують проти підвищення тарифів, демонстранти перекривають траси 08
Вово, вже не смішно: у Полтаві, Житомирі та Львові протестують проти підвищення тарифів, демонстранти перекривають траси 09
Вово, вже не смішно: у Полтаві, Житомирі та Львові протестують проти підвищення тарифів, демонстранти перекривають траси 10

Автор: 

Житомир (573) Львів (3069) Полтава (554) протест (2397) тарифи (2026) Харківщина (6054) Херсонська область (5722)


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Топ коментарі
+32
как уже не смешно? может просто нужно начать громче смеяться !
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25.01.2021 14:11
+27


"Вова, уже не смешно": в Полтаве, Житомире и Львове протестуют против повышения тарифов, демонстранты перекрывают трассы - Цензор.НЕТ 6670
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25.01.2021 14:12
+20
Не пойму одного,почему за их собственную тупость должны страдать совершенно посторонние люди.Пусть едут в Киев,к любимому и его вумной компании и портят им жизнь,тем более сегодня великий праздник - день клоуна.
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25.01.2021 14:15
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І я платив за газ - попіісят , хоча знав що він вже коштував гривнюпіісят ( образно ) . .
І долар коштував 8 ,, але то були не ринкові ціни . Реальна ціна газу і долара на той час була набагато вищою .

Тупе керування економікою країни в ручному режимі , рано чи пізно , боляче " аукнулося " б , не нам так нашим дітям . Довго таке не могло б продовжуватись ,, закони економіки не обдуриш ..
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25.01.2021 15:05 Відповісти
те тарифы на коммуналку включают 15 000 сегодняшних убитых украинцев + оккупацию территорий, уничтожение инфраструктуры, кражу ресурсов и т.п. если так прикинуть - в общем будет дороговато.
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25.01.2021 15:19 Відповісти
Не маскуйся, все одно смердить кацапом. От тобі ще правда: щорічно низький тариф на газ для населення компенсувався з бюджету України 2-5 млрд. дол. А якби ми платили повну ціну із своєї кишені за кацапський газ в 2010- 2012 році він би коштував 12-15 тис. грн
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25.01.2021 15:01 Відповісти
Зебіли ,їдьте в Київ , перекривайте Банкову . !! Перекривання траси в Полтаві , нічого не дасть . .
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25.01.2021 14:51 Відповісти
нет денег у людей ехать в Киев, не соображаешь?
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25.01.2021 15:01 Відповісти
Якщо перекривати дороги за 350 км від Києва ,то їх і не буде . Тоді - Бог в поміч . .
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25.01.2021 15:10 Відповісти
под офисом сейчас тоже бастуют... надо по всей стране...правильно делают.... и все не вместятся на Банковой.
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25.01.2021 15:22 Відповісти
А голосовал за кого? За зедебила,вот ему и перекрывай.
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25.01.2021 18:07 Відповісти
Так вони його жаліють, кажуть хлопчик дурненький, але гарненький.
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26.01.2021 00:40 Відповісти
А що тоді тобі, розумнику, заважає перекрити Банкову??
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25.01.2021 16:49 Відповісти
Нічого не заважає , але , є троє - але . Перше , це те що я вже перекривав Банкову , але це виявилось нікому не потрібно . Двічі вже , такі як я скидали прокацапську владу , саджали на Банкову владу українську , а наступні ж за цим вибори , все повертали назад . Тобто складається враження що - українська патріотична влада українцям не потрібна .

Друге - в мене таке переконання що - хто нагадив , той нехай за собою і прибирає .. Ваше лайно зебіли , то - будь-те ласкаві візьміть віничок , згребіть його у совочок і викиньте на смітник . Все самі ,, своїми руцями .

Ну а по третє , я в принципі -людина забезпечена , маємо з дружиною невеличкий бізнес ( в основному вона ним керує ) ,, на прожитя вистачає , компослуги є чим оплачувати . То мені , можна сказати- не пече .
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25.01.2021 19:11 Відповісти
Большая Паприкола таки прибыла по заявкам пользователей.
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25.01.2021 14:51 Відповісти
Чесно кажучи ці протестувальки, невтомні борці за халяву, дістали не менше ніж Зелена влада. Особливо, коли бачиш, що ці протести підтримує ОПЗЖ. Замість того , щоб перекривати дороги, ідіть оформіть субсидію, забувайте про халяву для всіх і у всьому.
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25.01.2021 14:55 Відповісти
Чого ви причепилися до нормального Вови? Він вас примушував за себе голосувати? Ні, навіть не погрожував. Це ваш вибір. Як голосували вчора, так живете сьогодні. Я думаю, що ви свою дитину не поведете замість школи в якийсь притон? То ж своє? А тут, думали пропетляєте? Аби не Порошенко? Ну і не він, чого бунтувати? Беріть ліпату, як казав Кіля Бімба, і кіпайте.
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25.01.2021 14:58 Відповісти
Це скоріше схоже на візги свинюки, яку тягнуть шмалити і на розділку. Тобто це ковбасний протест. А протести мають бути ПОЛІТИЧНІ!. "Зєлю геть і дострокові", - ось, під якими гаслами мають бути протести.
Вісім кроків по зменьшенню тарифів:
1. Відставка Зеленського.
2. Дострокові президентські
3. Роспуск Ради
4. Дострокові парламентські
5. Створення більшості і висунення Юлі в прем'єри
6. Націоналізація монополій олігархів і повернення грошей з офшорів
7. Ліквідація корупційної прокладки Нафтогаз і притягнення до відповідальності офігєвших чиновників з конфіскацією.
8. В країні відразу з'являються гроші і люди починають жити разів в 100 заможніше, питання тарифів відпадає само по собі.
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25.01.2021 15:03 Відповісти
хто такий "Юль"?
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25.01.2021 15:48 Відповісти
Єдиний українськи політик з яйцями
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25.01.2021 16:04 Відповісти
її давненько не чути
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25.01.2021 16:21 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2786746554921292&ref=notif&notif_id=1611568260632814&notif_t=live_video_explicit Сьогодні на погоджувальній раді Юля розповідає про тарифи
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25.01.2021 16:36 Відповісти
Неисправимый. Все надеешся на ,,доброгоцаря,,который решит все твои проблемы??? По старой кацапской традиции... Когда же ты перестанешь ждать халявы и начнешь думать?
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25.01.2021 16:41 Відповісти
Зауваж, я безкоштовно це роблю, свідомо. Як і всі, хто за Юлю. А ви - за бабло мародерське за Мародера гімнами тут розкидаєтесь. Не нудить?
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25.01.2021 17:28 Відповісти
Ванютко,всем понятно,что нанимать такого как ты -это деньги на ветер. Не,не тошнит от таких как ты. Я понимаю,что физиологические особенности не позволяют вам вообще анализировать хоть какую то полезную и нужную информацию. Поэтому то у жульки и все поклонники способны только заучить ее агитки.
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25.01.2021 18:52 Відповісти
Ну чортів завжди нудить від правди, вірю. Тільки агітки(соріше не агітки, а розвенчення митів про Юлю) ми кожен сам складаємо. Один у одного крадем. У Юлі крадем...
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25.01.2021 19:44 Відповісти
От какой,,правды,, ваня? Когда она,,правда,, от тебя то была? Когда за сегодняшнего именинника топил? Или когда грозился его ,,смести,, если что то пойдет ,,не так,,? Когда меня,отговаривающего от этого шага вредного для Украины ,на три буквы посылал? Коода платным троллем называешь? Или когда свою старую завравшуюся калошу,на которой клейма ставить негде кононизируешь в святые? Или когда по твоему хотению она должна стать во премьером? Не правда это ваня. Это хотелки слабоумного.
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25.01.2021 19:52 Відповісти
Ванютка,там ,,тупой собачий рот,, КАЛОмойши твой выбор поздравил-послал туда,куда и тебе идти уже давно пора
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25.01.2021 22:24 Відповісти
Ваньок забувчивий? Там і твої, Ваня, відсотки приходу клоунів до влади. А кого ти пропонуєш, то Вона з тієї ж обойми, від дяді Ігоря і він їй сказав, щоб почекала, як тільки Шмигаля шмигануть, то зразу поставлять її. У зеленої влади всі керують потрішки, як в дитячому садочку, кожному дадуть поприматися за кермо. А потім будуть чекати дядю, щоб відагнав машину, бо тільки що і вміють потриматися за кермо.
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26.01.2021 07:40 Відповісти
то в неї нече пластика ?
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25.01.2021 19:53 Відповісти
і з клімаксом, як фізичним так і політичним.
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25.01.2021 16:22 Відповісти
Ты же сам сулейман баран за него голосовал .Сначала за юльку бенину подстилку, потом за клоуна ,то же подстилку бенину. Так бери свой брют и вперед!
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25.01.2021 18:09 Відповісти
Ще один тороль мародерський... І тобі дати недоїдків? Вибач, залишилось тільки перемішане і брудне. Не годує вас Мародер, не годує...
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25.01.2021 19:47 Відповісти
Можешь называть меня как хочешь.Но именно ты и тебе подобные тупые дебилы привели к власти этих зедебилов.
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25.01.2021 20:09 Відповісти
Самое плохое,что оно не кается. Все на других кивает. Все мудаки-оно дартаньян. Прям как его осточертевшая бабуля. Может потому и рейтинг у нее такой-сама врет не краснеет и ее поклоннички иуда же.
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25.01.2021 22:18 Відповісти
Прям по Фрейду описка
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25.01.2021 22:20 Відповісти
Демократія - чудова річ, залишилося тільки навчитися нею користуватися. Тобто, включати мізки, а ось з цим поки що проблеми. Потрібно щоб населення стало, нарешті, громадянами країни і перестало голосувати «серцем» і не велося на дешевий популізм. Ми повинні, нарешті, усвідомити, що справа зовсім не в Зеленському. Колись англійський письменник і філософ Олдос Хакслі сказав: «В країні дурнів, розумний королем не стане». Дуже прикро це усвідомлювати, але це точно про нас. 73% тих, хто проголосував за героя серіалу Голобородько (не плутати із Зеленським) - це яскраве підтвердження здорової думки філософа. Ми, вперто не хочемо зрозуміти, що в нашій ситуації швидких і простих рішень не існує апріорі. Можна зі мною не погоджуватися, але поки ми це не зрозуміємо, «танці з бубнами і граблями» триватимуть і далі.
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25.01.2021 15:04 Відповісти
А Порошенко-відмінник, по вашому - не розумний? Та й Зеленський не дурний, раз зумів організувати і "квартал" і зйому фільмів, ще й заробити на цьому мільйони гривень. Але, що Зеленський, що Порошенко - це вибір від олігархів.
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25.01.2021 16:50 Відповісти
https://censor.net/ru/user/384457 За Зезеленського голосував саме "мудрий нарід", не якість там олігарки. А за Порошенка мови і не було.
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25.01.2021 21:05 Відповісти
https://censor.net/ua/user/384457, що рве вату і чортів тільки від слова Порошенко? Інших призвіщ не знаєте? Так газ барижнічають Фірташі, Льовочкіни, Бойки, Медведчуки і російські мародери, які себе називають бізесменами, а Ви за них і не пишите і знову у Вас Порошенко, як більмо на оці. На мій поглояд, тільки він і та команда, яка була з ним, можуть щось зробити. Але тупому наріду всовують у їх великі вуха, що олігархи нічого зробити не можуть, тільки кухарки і конюхи. Попробували вже конюха із стайні 95 квартала? А то, що Зе зумів організувати "квартал", так таки да. Але чому все в овшорах і всі його компанії збиткові? Чому на Ваше утримання і таких як Ви давав налогів фігу без маку? Подумали?
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26.01.2021 07:52 Відповісти
Когда в публичный дом перестают ходить клиенты , то не кровати меняют , а проституток .
Когда в ресторане вместо борща помои готовят , то не кастрюли меняют , а поваров .
И вот когда до дебилов дойдет , что если не хрен чем платить за газ , бо в кармане пусто , то не цену на газ надо опускать , а гнать на хрен воров и коррупционеров которых они привели к власти. Бо весна придет , газ не нужен будет , а если дебилы и дальше будут руками водить , то в кармане больше денег не станет ,а на оборот мало того , что нет не хрена , так еще и долгов на них повесят.
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25.01.2021 15:10 Відповісти
1000% ,конфіскація,нари і тільки так. Невдовзі тариф на світло на підході.
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25.01.2021 16:35 Відповісти
Слуги народу , чим ви не довольні, самі хотіли.
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25.01.2021 15:14 Відповісти
Тільки таким способом можна достукатися до влади.
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25.01.2021 15:15 Відповісти
Коняка старая,ты же тут больше всех за клоуна и зедебила ,тянул.Теперь становись молодым жеребцом,зарабатывай себе на свет и отопление ,иначе настанет у тебя эпоха нищеты.
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25.01.2021 18:13 Відповісти
Ах, как житомиряне топили....
И спустя несколько месяцев:
- Порошенко все равно надо было менять.
Почему если:"надо менять", то на гавно?)))
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25.01.2021 15:22 Відповісти
? А почему бы если- говно, то не поменять?
И- к сути вопроса: существует такой принцип прикладной логики: ЕСЛИ имеются 2 варианта действий А) заведомо проигрышный, и Б) с неизвестным исходом, ТО выбирать следует второй вариант. Так что, сколько бы тут не хрюкали заднего ума "эксперты", правдой есть то, что во 2м туре 2019 избиратели проявили способность выбирать правильно.
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25.01.2021 16:22 Відповісти
То есть шмарклявый электорат считает что выбрал вариант:"с неизвестным исходом"?!))))
Выбирая заведомо проросийские тело?
Идиоты не в состоянии оценить, что кроме "заведомо проигрышных" есть ещё "полно проигрышный" вариант?!
Радует только то, что часть быдла осознает...
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25.01.2021 17:23 Відповісти
так соевий чорт був в 2014 таким самим "говном" і проросійським організмом.
І викинути його можна було з чистим серцем уже через місяць, в 2014 ж, доки гривню не встиг обвалити.
Те саме і з цим лайном.Викидати.
Але в 2019 якщо не знайшли кращої альтернативи, то довелося міняти на те, що було.

Якщо влізли в одне болото, перепливли, а там- ще одне... треба перепливати, а не вертатися назад, бо там 5 років сиділи- ротердам висиджували
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25.01.2021 17:44 Відповісти
Новая разновидность вас:"свидомий зебил".
Отличается от остальных зебилов чёткой позицией:
- Назло врагам корову продам,
Чтоб дети молока не ели!
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25.01.2021 23:01 Відповісти
яке псам блохастим діло до моєї корови?
чи ти хочеш, щоб я тебе всиновлював, кац??
І доречі, я ні за зе, ні за пе , так що покури бамбука, мурзило ))
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25.01.2021 23:30 Відповісти
Ну да, чисто зебильный вариант. Как пел Высоцкий:"...и надо выбирать и выбор труден..."
Зебил,мне на твою корову так же как и на Роскосмос твой. По усыновлению - я вообще идиотов и зебилов избегаю.
А ты классный, типа а
"ПацанЧег" и тебе типа все пох, но вы, быдло, чуть влияние на курс страны. В сторону раши. Вам видимо на запчастях маржа заходит.
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26.01.2021 02:14 Відповісти
класно,

напиши іще шось
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26.01.2021 10:23 Відповісти
Не порте день рождения Вовке,не до вас ему,сейчас мама торт подавать будет
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25.01.2021 15:26 Відповісти
...Петя і Вітя "шатають".))
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25.01.2021 15:33 Відповісти
Ну що, зебобіки, ось і наступили вам на саме болюче місце - на ваш гаманець! Чому не смієтесь, чому не весело? Гірше ж не буде! Насміялись вже?
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25.01.2021 15:48 Відповісти
Зебилы негодуют? Что, "Сваты" на хлеб не намажешь?
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25.01.2021 16:17 Відповісти
всегда удивлялся людям с анально- оральным мышлением, которые пытаются намазывать на хлеб что попало))
вы в детстве голодали?
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25.01.2021 16:27 Відповісти
Так это же ваш, зебильный мэм от Г+Г. Ты не в Украине живешь, лапоть?
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25.01.2021 18:58 Відповісти
почему кацап ничего не может кроме оскорблений?
вьі на помойке голодали ?
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25.01.2021 19:44 Відповісти
Жирный зебильный тролль, ты слышал мем о "мову на хлеб не намажешь"? Это же ваши слуги хозяева придумали. Так что все твои вопросики к твоим баринам.
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25.01.2021 19:50 Відповісти
Тепер ти вже мову зжерти хочеш ??
ну, тупе... скажи своєму свинопасу, шоб тебе нагодував, бо здохнеш голодним
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25.01.2021 20:51 Відповісти
це тільки початок,на підході тариф на світло і почнеться Жесть!!!!
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25.01.2021 16:34 Відповісти
да да да, нужно выключить все атомные электростанции Украины, покупать зеленую электроэнергию у Ахметова, а кому её не хватит, тому устроить веерные отключения, обосновав ими необходимость повышения цены электроэнергии в 10 раз. ну типа спрос рождает предложение.
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25.01.2021 23:53 Відповісти
"Вово, вже не смішно": у Полтаві, Житомирі та Львові протестують проти підвищення тарифів, демонстранти перекривають траси - Цензор.НЕТ 867
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25.01.2021 23:55 Відповісти
Вважаю недоцільним перекриття трас, На владу це не впливає , а страждають ті,кому конче потрібно їхати. Така форма протесту недопустима,необхідно змінити форму протесту.
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25.01.2021 16:38 Відповісти
Танцуйте зедебилы.Берите пример у бульбометов,покупайте цветы и конфеты и несите в опг клоуну.
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25.01.2021 18:15 Відповісти
от этих точечных протестов толку не будет.. вон уже митингуют сколько ФОПы, отдельно теперь и моряки, люди по всей Украине с тарифами.. но все отдельно..
а всем надо ехать на майдан и объеденяться как это было при януковиче, только все вместе сила и будет толк
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25.01.2021 19:11 Відповісти
ДУРНІ ПРИДУРКІВ ОБРАЛИ, А ТЕПЕР КРУГАМИ ХОДЯТЬ!
Це ознака того, що ніхто не знає як працюють державні інституції і хто відповідальний.
А треба не дороги перекривати, а вилавлювати депутатів ВР і "питати"! Адже! В Україні президет і преЗедент не несуть відповідальності за виконавчу гілку влади! Вищім органом виконавчої влади є кабмін, який і відповідальний за все!
Кабмін в свою чергу виконує все що "наворотили " у ВР!

ВР є не тільки законодавчим органом, а й контрльним!

Депутатів стільки не для тог щоб кнопки тисли, а приймали запити від виборців, піднімали питання у ВР і та в свою чергу затверджувала що робити КМУ.

ОСЬ ТУТ І ВС СІЛЬ!!!
Якщо замість того щоб ходити кругами почали вилавлювати своїх депутатів ті б задумались яку кнопку тиснути!
Адже преЗе може тільки внести подання на розгляяд у ВР!! І все!!! А ВР (ДЕПУТАТИ) приймають рішення! Поки ніхто не "питає" депутатів вся ця х-ня і буде! А през буде казати - я вам нічєго нєдолжєн! І буде правий!! Бо гарант Конституції це ненагляд за всім як у московії, а лише підпис під Законом, що той відпвідає конституційним нормам! ВСЕ!! ВР може втілювати в життя закони і постанови без підпису гідранта!!! БО в Україні вищій орган ВЕРХОВНА РАДА (депутати) а не сцарь гідрант!!

Оце треба повісити біля ВР і підписати "Здирання шкіри з продажного депутата" для початку!

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25.01.2021 20:05 Відповісти
Зеленотарифы накрыли Украину
Олигархи с Вовой Украину поделили
Народ холопы пусть гнут спину...
Продолжение тут...
https://youtu.be/s-9ZIWVavzM
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26.01.2021 14:20 Відповісти
Я вот только одно не понимаю - связь между президентом и ценой на газ. Газом и прочими хоз делами в стране занимается премьер и правительство под руководством ВР.

Теперь о ценах из уст политиков. Самой ГРАМОТНОЙ в этом вопросе считаю Тимошенко Ю. В. и всегда запоминаю что она говорит. Так вот от неё я услышал что цена газа при эксплуатации скважин составляет 240 гривен за 1000куб. Потом была названа другая цифра 2400 гривен - это цена газа для потребителей с учётом разведки бурения и роздачи газа. И пока она и сейчас утверждает приблизительно тоже. А то что творят фирташи и прочие кабелёвы -так на них и суда нет. Потому как в ВР все куплены и проданы.
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26.01.2021 16:36 Відповісти
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