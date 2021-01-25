Водолази підняли на поверхню тіла двох чоловіків і дитини, які провалилися під лід під час риболовлі на Черкащині, - ДСНС
У Черкаській області рятувальники знайшли і підняли на поверхню тіла трьох людей, які провалилися під лід під час риболовлі напередодні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"24 січня о 16:38 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в с. Бучак Канівського району, в акваторії річки Дніпро (приблизно 250 метрів від берега) провалилися під лід троє людей: два дорослих чоловіка та дитина 2010 року народження. Після повідомлення про подію рятувальниками було обстежено більше кілометра берегової лінії. Від світанку 25 січня на пошуки людей були залучені відділення пошукових водолазно-рятувальних робіт та відділення безпілотних літальних апаратів", - йдеться в повідомленні ДСНС.
Станом 13:40 водолази підняли на поверхню тіла усіх трьох загиблих, уточнили у відомстві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
не понимаю я этих "рыбаков"...
(я понимаю что Вы чисто гипотетически так сказали... и это тоже причина...но...тут слов нет)
Детей пожалейте херои!!!!
.
.
.
...