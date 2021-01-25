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Новини
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Водолази підняли на поверхню тіла двох чоловіків і дитини, які провалилися під лід під час риболовлі на Черкащині, - ДСНС

Водолази підняли на поверхню тіла двох чоловіків і дитини, які провалилися під лід під час риболовлі на Черкащині, - ДСНС

У Черкаській області рятувальники знайшли і підняли на поверхню тіла трьох людей, які провалилися під лід під час риболовлі напередодні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"24 січня о 16:38 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в с. Бучак Канівського району, в акваторії річки Дніпро (приблизно 250 метрів від берега) провалилися під лід троє людей: два дорослих чоловіка та дитина 2010 року народження. Після повідомлення про подію рятувальниками було обстежено більше кілометра берегової лінії. Від світанку 25 січня на пошуки людей були залучені відділення пошукових водолазно-рятувальних робіт та відділення безпілотних літальних апаратів", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Станом 13:40 водолази підняли на поверхню тіла усіх трьох загиблих, уточнили у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три людини, зокрема дитина, провалилися під лід під час риболовлі на Черкащині, їхня доля невідома, - ДСНС

Автор: 

рибалки (104) ДСНС (5096) Чернігівська область (900)


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Топ коментарі
+12
при плюсовых переться на лед, да еще и с ребенком...
не понимаю я этих "рыбаков"...
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25.01.2021 14:32
+11
В АТБ акция "Тушки молочного Хек" 80 гр за кг!!! Уже и почищена и помыта!!!!
Детей пожалейте херои!!!!
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25.01.2021 14:37
+9
Очень жаль ребёнка.Надеюсь,для многих это послухит уроком.
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25.01.2021 14:34
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при плюсовых переться на лед, да еще и с ребенком...
не понимаю я этих "рыбаков"...
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25.01.2021 14:32 Відповісти
отбор по Дарвину..
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25.01.2021 14:37 Відповісти
рыбаки идут на рыбалку, чтобы бухать. что тут непонятного?
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25.01.2021 23:10 Відповісти
так нехай бы бухали на берегу...нахрена дите потащили?
(я понимаю что Вы чисто гипотетически так сказали... и это тоже причина...но...тут слов нет)
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25.01.2021 23:12 Відповісти
Очень жаль ребёнка.Надеюсь,для многих это послухит уроком.
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25.01.2021 14:34 Відповісти
Кому? Жінці, котра поховала в один день і чоловіка і сина?
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25.01.2021 14:51 Відповісти
Нє, нєпослужіт. Давно живу. Як пірнали під лід так і пірнають... Це природній відбір...
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25.01.2021 14:53 Відповісти
Дива не сталося. Все тривіально.
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25.01.2021 14:35 Відповісти
В АТБ акция "Тушки молочного Хек" 80 гр за кг!!! Уже и почищена и помыта!!!!
Детей пожалейте херои!!!!
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25.01.2021 14:37 Відповісти
премию дарвина у нас же зимы -40 как в рашке и льды..какие идиоты
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25.01.2021 14:42 Відповісти
Ну у самих мозгов нет переться на лёд при плюсовых температурах. Ребёнка за собой зачем тащите? Того, кто не может оценить опасность в силу своего малолетства? Нет слов.....
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25.01.2021 14:45 Відповісти
Риболовля це наркотик.
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25.01.2021 14:49 Відповісти
Не розумію зимову рибалку. Весна-літо-осінь рання ще куди не йшло. З бережка, вудочка, тіньок, ранній ранок, димка над річкою чи озером, птички співають, сонечко встає... Красота... А поплавок кив-кив, кив-кив... і серце тьох-тьох... Оце рибалка. А сидіти на морозі або ходити по льодові який це наркотик? Наркотик те шо я написав, оце наркотик...
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25.01.2021 14:57 Відповісти
Мой родственник был страшным фанатом зимней рыбалки до тех пор, пока однажды на рыбалке в Любече не увидел проплывающего прямо под ним мужика в кожухе и унтах,- после этого как отшептали: только летом и осенью и никакой "зимней".
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25.01.2021 15:02 Відповісти
наши действия доказивают что мы действительно тупой безмозглый народишка. да, согласен что не все такие, но все же.......
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25.01.2021 14:59 Відповісти
Днепр на Днепре...голодает народец... (фото за вчера)
Водолази підняли на поверхню тіла двох чоловіків і дитини, які провалилися під лід під час риболовлі на Черкащині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1440

.
Водолази підняли на поверхню тіла двох чоловіків і дитини, які провалилися під лід під час риболовлі на Черкащині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8209

.
Водолази підняли на поверхню тіла двох чоловіків і дитини, які провалилися під лід під час риболовлі на Черкащині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 293

.
Водолази підняли на поверхню тіла двох чоловіків і дитини, які провалилися під лід під час риболовлі на Черкащині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9943

...
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25.01.2021 16:03 Відповісти
Вот такая "свадьба",как на верхнем фото,нырнула всей компанией,пару десятилетий назад у нас.
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25.01.2021 16:39 Відповісти
Как сезон твердой воды? Я раз выбрался, окунь неплохой но мало!
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25.01.2021 18:11 Відповісти
Уже 2 месяца сижу дома.Не вижу смысла ловить окуньков "спортивного размера".когда пол морозильника забит судаковым филе. Тем более с моим весом под центнер,на нашем слабом льду,-это опасно.Ну и меняю предпочтения,-купил сварочный инвертор,металл и сделаю супруге теплицу,потому что в прошлом году у нас те кто на имели укрытых площадей остались без овощей.
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25.01.2021 20:27 Відповісти
 
 