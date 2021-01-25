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"Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів": мітингувальники протестують під ОП проти підвищення тарифів, планують відвезти Зеленському платіжки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 25 січня, в день народження президента України Володимира Зеленського, в Києві під будівлею Офісу Президента відбувається акція протесту проти підвищення тарифів "Привітай президента платіжкою!".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Мітингувальники зібралися біля огорожі під будівлею ОП. У двір їх не пропускають правоохоронці. Протестувальники тримають плакати зі своїми вимогами, а також озвучують їх. Після цього протестувальники мають намір поїхати до держдачі, на якій проживає президент Зеленський, і спробують передати йому свої платіжки за комунальні послуги.

Наші вимоги залишаються незмінними: 1. Президент Зеленський, прем'єр-міністр Шмигаль, НАК "Нафтогаз", НКРЕКП мають ініціювати реальне зменшення тарифів на газ та його розподіл; 2. Кабінет Міністрів має скасувати свою постанову № 1325 від 28.12.2020, яка підвищує вартість електроенергії для населення; 3. Повернення у власність місцевих громад газотранспортних і газорозподільних мереж на їхній території, які зараз перебувають у користуванні приватних акціонерних компаній. 4. Відкликати законопроєкт №3613, який легалізував арешт майна, житла та інші грабіжницькі санкції за борги за комуналку", - заявили організатори акції.

Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: мітингувальники протестують під ОП проти підвищення тарифів, планують відвезти Зеленському платіжки 01
Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: мітингувальники протестують під ОП проти підвищення тарифів, планують відвезти Зеленському платіжки 02
Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: мітингувальники протестують під ОП проти підвищення тарифів, планують відвезти Зеленському платіжки 03
Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: мітингувальники протестують під ОП проти підвищення тарифів, планують відвезти Зеленському платіжки 04
Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: мітингувальники протестують під ОП проти підвищення тарифів, планують відвезти Зеленському платіжки 05
Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: мітингувальники протестують під ОП проти підвищення тарифів, планують відвезти Зеленському платіжки 06
Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: мітингувальники протестують під ОП проти підвищення тарифів, планують відвезти Зеленському платіжки 07
Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: мітингувальники протестують під ОП проти підвищення тарифів, планують відвезти Зеленському платіжки 08
Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: мітингувальники протестують під ОП проти підвищення тарифів, планують відвезти Зеленському платіжки 09
Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: мітингувальники протестують під ОП проти підвищення тарифів, планують відвезти Зеленському платіжки 10
Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: мітингувальники протестують під ОП проти підвищення тарифів, планують відвезти Зеленському платіжки 11
Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: мітингувальники протестують під ОП проти підвищення тарифів, планують відвезти Зеленському платіжки 12
Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: мітингувальники протестують під ОП проти підвищення тарифів, планують відвезти Зеленському платіжки 13
Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: мітингувальники протестують під ОП проти підвищення тарифів, планують відвезти Зеленському платіжки 14
Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: мітингувальники протестують під ОП проти підвищення тарифів, планують відвезти Зеленському платіжки 15
Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: мітингувальники протестують під ОП проти підвищення тарифів, планують відвезти Зеленському платіжки 16
Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: мітингувальники протестують під ОП проти підвищення тарифів, планують відвезти Зеленському платіжки 17
Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: мітингувальники протестують під ОП проти підвищення тарифів, планують відвезти Зеленському платіжки 18
Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів: мітингувальники протестують під ОП проти підвищення тарифів, планують відвезти Зеленському платіжки 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) протест (2397) тарифи (2026) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+43
Т.е. зебилов только тарифы не устраивают. В остальном все в поряде.

Коррупция в ОП, государственная измена ЗЕ и Ермака, уничтожение экономики и промпроизвоздства зеьилов не волнуют.

Хай все будет, как есть, только тарифы надо снизить.

Ну давайте тогда ходите дальше, идиоты.
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25.01.2021 14:41
+26
пока шины не начнут жечь - все бестолку..
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25.01.2021 14:38
+25
Лубны, по-моему в 2019 дали Зельцу 82%. ЖриТЕ, не обляпайтесь!
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25.01.2021 14:40
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С мафией надо кончать, иначе этому беспределу конца никогда не будет. Страной у нас правят, по большому счету, ахметовоколомойскофирташеобразные приматы перед которыми вся наша власть вертится как вошь на гребешке.
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25.01.2021 17:27 Відповісти
Но 73% это полностью устраивало когда на выборы ходили.
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25.01.2021 18:39 Відповісти
"Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів": мітингувальники протестують під ОП проти підвищення тарифів, планують відвезти Зеленському платіжки - Цензор.НЕТ 9209
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25.01.2021 17:31 Відповісти
Зачем схемам пропадать, если всё работает, ручейки стекаются. Букетно-конфетно-велосипедный перод давно закончился, сидите тараканы и не ...здите.
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25.01.2021 18:26 Відповісти
Земразота повинна страждати! Мітингуйте дбли, а вони х. на вас клали.
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25.01.2021 18:41 Відповісти
Молодцы! Поздравляют! ))
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25.01.2021 19:06 Відповісти
Сколько нужно Украине чтобы достичь уровня жизни Германии?
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25.01.2021 19:13 Відповісти
А ось урядовці нормально живуть та отримують всі надбавки які тільки існують!
Заробітна плата наприклад секретаря Кабінету Міністрів Олександра Яреми за грудень 2020 року склала 202,5 ​​тис. гривень. Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин. Сума коштів, нарахована Яремі в грудні, склала 202 534 гривні, з них посадовий оклад - 34 324 гривень, надбавка за ранг - 726 гривень, надбавка за вислугу років - 11 326 гривень, надбавка за виконання особливо важливої ​​роботи - 36 775 гривень, премія за результатами щорічного оцінювання - 18 900 гривень, перерахунок за березень - листопад 2020 року - 4 698 гривень, відпускні - 4 032 гривні, грошова допомога до відпустки - 91 750 гривень.
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25.01.2021 19:21 Відповісти
сказать что зажрались это ничего не сказать
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25.01.2021 22:33 Відповісти
Household end-user gas prices in select cities in Europe 2020
Published by N. Sönnichsen
<https://www.statista.com/aboutus/our-research-commitment>, Dec 10, 2020
Residential end-user natural gas prices in selected European cities
as of November 2020 (in euro cents per kilowatt hour)
Price in euro cents per kilowatt hour
Stockholm, Sweden 22.82
Bern, Switzerland 11.21
Amsterdam, Netherlands 10.21
Copenhagen, Denmark 9.33
Rome, Italy 7.91
Lisbon, Portugal 7.43
Vienna, Austria 7.21
Madrid, Spain 6.93
Paris, France 6.54
Dublin, Ireland 6.36
Ljubljana, Slovenia 6.15
Berlin, Germany 5.98
Tallinn, Estonia 5.77
Prague, Czechia 5.43
Sofia, Bulgaria 5.39
Vilnius, Lithuania 5.33
Bratislava, Slovakia 4.75
Brussels,Belgium 4.54
Athens, Greece 4.42
Luxembourg City, Luxembourg 4.39
Zagreb, Croatia 4.33
London, United Kingdom 4.31
Warsaw, Poland 3.93
Belgrade, Serbia 3.26
Riga, Latvia 3.09
Bucharest, Romania 3.05
Budapest, Hungary 2.87
Kyiv, Ukraine = 1.93 eurocents/kw*h=21.5 eurocents/м3 = 6.88 грн/м3

© Statista 2021//
<https://www.statista.com/statistics/report-content/statistic/252617>

<https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.statista.com/statistics/252617/residential-end-user-gas-prices-in-european-countries/>
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25.01.2021 19:33 Відповісти
так, Україна - найбідніша країна Європи
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25.01.2021 20:33 Відповісти
да стала такой после приватизации надо отменять все это нахрен
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25.01.2021 22:32 Відповісти
в Китаї приватна власність працює, в США - працює, в Європі - працює. Тільки Україна якась не така????
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26.01.2021 00:09 Відповісти
надо народу вертать всвою власть и право и вводить тарифы на тарифы
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25.01.2021 22:31 Відповісти
в соседней ветке кредитов набрали в валюте под дурные проценты
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25.01.2021 22:32 Відповісти
зеля поц, а митингуют те, кто на следующих выборах будет голосовать за жопоблок. Мы все представляем патриотическую оппозицию - против жопоблока, против гундосика - Європейська солідарність Порошенка
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25.01.2021 22:39 Відповісти
Отнести проотвечавшемуся ЗЕлёносопельному БлаЗЕню платёжки? ЗЕ-падлюка про себя посмеётся, публично станет сочувственно кривляться, в чём он преуспел в "Квартале" и "Слуге народа". Чтобы ЗЕ-мразь почувствовал серьёзность ситуации, ему надо нести отрубленные головы его детей, благоверной и родителей. И с самому ЗЕ-ублюдку не лишнее было бы вырвать брехливый язык и живьём содрать с него шкуру.
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25.01.2021 23:52 Відповісти
Стенаниями и рыданиями избирателей Зе удовлетворена. Продолжайте. Может к следующим выборам поумнеете.
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26.01.2021 06:03 Відповісти
Зелохи начали что-то подозревать.
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26.01.2021 07:30 Відповісти
Походу зебилу писта, беня с ахметом новую куклу ищут.
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26.01.2021 07:57 Відповісти
Зеленотарифы накрыли Украину
Олигархи с Вовой Украину поделили
Народ холопы пусть гнут спину...
Продолжение тут...
https://youtu.be/s-9ZIWVavzM
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26.01.2021 14:17 Відповісти
Сказ о князе Владимире
Не тот который Русь крестил
А тот что до княжества скоморохом был
И внсь чесной народ смешил
Продолжение тут...
https://youtu.be/k5WdT6oC4aM
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26.01.2021 14:48 Відповісти
Бастуйте. Зе допоможе. Якщо не репне.

"Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів": мітингувальники протестують під ОП проти підвищення тарифів, планують відвезти Зеленському платіжки - Цензор.НЕТ 8692
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27.01.2021 20:21 Відповісти
Шо, "найвеличніший" не вийшов? Він просто зайнятий - слідкує за вами на моніторах в ОПі:

"Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів": мітингувальники протестують під ОП проти підвищення тарифів, планують відвезти Зеленському платіжки - Цензор.НЕТ 7756
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27.01.2021 20:27 Відповісти
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