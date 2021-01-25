"Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів": мітингувальники протестують під ОП проти підвищення тарифів, планують відвезти Зеленському платіжки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 25 січня, в день народження президента України Володимира Зеленського, в Києві під будівлею Офісу Президента відбувається акція протесту проти підвищення тарифів "Привітай президента платіжкою!".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Мітингувальники зібралися біля огорожі під будівлею ОП. У двір їх не пропускають правоохоронці. Протестувальники тримають плакати зі своїми вимогами, а також озвучують їх. Після цього протестувальники мають намір поїхати до держдачі, на якій проживає президент Зеленський, і спробують передати йому свої платіжки за комунальні послуги.
Наші вимоги залишаються незмінними: 1. Президент Зеленський, прем'єр-міністр Шмигаль, НАК "Нафтогаз", НКРЕКП мають ініціювати реальне зменшення тарифів на газ та його розподіл; 2. Кабінет Міністрів має скасувати свою постанову № 1325 від 28.12.2020, яка підвищує вартість електроенергії для населення; 3. Повернення у власність місцевих громад газотранспортних і газорозподільних мереж на їхній території, які зараз перебувають у користуванні приватних акціонерних компаній. 4. Відкликати законопроєкт №3613, який легалізував арешт майна, житла та інші грабіжницькі санкції за борги за комуналку", - заявили організатори акції.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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Заробітна плата наприклад секретаря Кабінету Міністрів Олександра Яреми за грудень 2020 року склала 202,5 тис. гривень. Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин. Сума коштів, нарахована Яремі в грудні, склала 202 534 гривні, з них посадовий оклад - 34 324 гривень, надбавка за ранг - 726 гривень, надбавка за вислугу років - 11 326 гривень, надбавка за виконання особливо важливої роботи - 36 775 гривень, премія за результатами щорічного оцінювання - 18 900 гривень, перерахунок за березень - листопад 2020 року - 4 698 гривень, відпускні - 4 032 гривні, грошова допомога до відпустки - 91 750 гривень.
Published by N. Sönnichsen
<https://www.statista.com/aboutus/our-research-commitment>, Dec 10, 2020
Residential end-user natural gas prices in selected European cities
as of November 2020 (in euro cents per kilowatt hour)
Price in euro cents per kilowatt hour
Stockholm, Sweden 22.82
Bern, Switzerland 11.21
Amsterdam, Netherlands 10.21
Copenhagen, Denmark 9.33
Rome, Italy 7.91
Lisbon, Portugal 7.43
Vienna, Austria 7.21
Madrid, Spain 6.93
Paris, France 6.54
Dublin, Ireland 6.36
Ljubljana, Slovenia 6.15
Berlin, Germany 5.98
Tallinn, Estonia 5.77
Prague, Czechia 5.43
Sofia, Bulgaria 5.39
Vilnius, Lithuania 5.33
Bratislava, Slovakia 4.75
Brussels,Belgium 4.54
Athens, Greece 4.42
Luxembourg City, Luxembourg 4.39
Zagreb, Croatia 4.33
London, United Kingdom 4.31
Warsaw, Poland 3.93
Belgrade, Serbia 3.26
Riga, Latvia 3.09
Bucharest, Romania 3.05
Budapest, Hungary 2.87
Kyiv, Ukraine = 1.93 eurocents/kw*h=21.5 eurocents/м3 = 6.88 грн/м3
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<https://www.statista.com/statistics/report-content/statistic/252617>
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Олигархи с Вовой Украину поделили
Народ холопы пусть гнут спину...
Продолжение тут...
https://youtu.be/s-9ZIWVavzM
Не тот который Русь крестил
А тот что до княжества скоморохом был
И внсь чесной народ смешил
Продолжение тут...
https://youtu.be/k5WdT6oC4aM