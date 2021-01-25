"Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів": мітингувальники протестують під ОП проти підвищення тарифів, планують відвезти Зеленському платіжки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 25 січня, в день народження президента України Володимира Зеленського, в Києві під будівлею Офісу Президента відбувається акція протесту проти підвищення тарифів "Привітай президента платіжкою!".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Мітингувальники зібралися біля огорожі під будівлею ОП. У двір їх не пропускають правоохоронці. Протестувальники тримають плакати зі своїми вимогами, а також озвучують їх. Після цього протестувальники мають намір поїхати до держдачі, на якій проживає президент Зеленський, і спробують передати йому свої платіжки за комунальні послуги.

Наші вимоги залишаються незмінними: 1. Президент Зеленський, прем'єр-міністр Шмигаль, НАК "Нафтогаз", НКРЕКП мають ініціювати реальне зменшення тарифів на газ та його розподіл; 2. Кабінет Міністрів має скасувати свою постанову № 1325 від 28.12.2020, яка підвищує вартість електроенергії для населення; 3. Повернення у власність місцевих громад газотранспортних і газорозподільних мереж на їхній території, які зараз перебувають у користуванні приватних акціонерних компаній. 4. Відкликати законопроєкт №3613, який легалізував арешт майна, житла та інші грабіжницькі санкції за борги за комуналку", - заявили організатори акції.







































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.