Грузія з 1 лютого скасовує заборону на міжнародні регулярні авіарейси, - Криклій

Допуск польотів здійснюватиметься з урахуванням усіх заходів безпеки і медичних протоколів.

Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

"Грузія скасовує заборону на міжнародні регулярні авіарейси з 1 лютого. Тепер усі нові та діючі авіакомпанії можуть планувати регулярні польоти з та до Грузії з певною регулярністю", - підкреслив Криклій.



Зазначається, що допуск польотів здійснюватиметься з урахуванням усіх заходів безпеки і медичних протоколів.



"Також грузинська влада обговорює варіанти спрощення режиму в'їзду до Грузії для візитерів із різних країн, у першу чергу, країн ЄС, Перської затоки та Ізраїлю, щоб вже до літа 2021 року мати змогу приймати всіх туристів", - додав Криклій.

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