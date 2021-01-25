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Грузія з 1 лютого скасовує заборону на міжнародні регулярні авіарейси, - Криклій

Грузія з 1 лютого скасовує заборону на міжнародні регулярні авіарейси, - Криклій

Допуск польотів здійснюватиметься з урахуванням усіх заходів безпеки і медичних протоколів.

Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

 "Грузія скасовує заборону на міжнародні регулярні авіарейси з 1 лютого. Тепер усі нові та діючі авіакомпанії можуть планувати регулярні польоти з та до Грузії з певною регулярністю", - підкреслив Криклій.

Зазначається, що допуск польотів здійснюватиметься з урахуванням усіх заходів безпеки і медичних протоколів.

"Також грузинська влада обговорює варіанти спрощення режиму в'їзду до Грузії для візитерів із різних країн, у першу чергу, країн ЄС, Перської затоки та Ізраїлю, щоб вже до літа 2021 року мати змогу приймати всіх туристів", - додав Криклій.

Також читайте: Мінінфраструктури розробило план переходу на екотранспорт, - Криклій

Автор: 

Грузія (1844) авіасполучення (3065) Криклій Владислав (548)


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