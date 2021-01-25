Екологи вимагають від Абрамовського організувати публічні обговорення Рекомендацій щодо складання звіту з оцінки впливу на довкілля

Професійна асоціація екологів України (ПАЕУ) звернулася до глави Міндовкілля Романа Абрамовського з вимогою організувати публічні обговорення Рекомендацій щодо складання звіту з оцінки впливу на довкілля, та не допустити його ухвалення без оцінки громадськості.

Про це йдеться у відкритому листі від ПАЕУ до Абрамовського.

"Оскільки ПАЕУ представляє більшість суб’єктів господарювання та розробників звітів ОВД, а опублікований 10 грудня 2020 року проєкт "Загальних методичних рекомендацій щодо змісту та порядку складання звіту з оцінки впливу на довкілля" безпосередньо впливає на їхню діяльність, просимо надіслати ПАЕУ фінальну версію Методичних рекомендацій та організувати їхнє публічне обговорення", - наголошується в листі.