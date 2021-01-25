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Екологи вимагають від Абрамовського організувати публічні обговорення Рекомендацій щодо складання звіту з оцінки впливу на довкілля

Професійна асоціація екологів України (ПАЕУ) звернулася до глави Міндовкілля Романа Абрамовського з вимогою організувати публічні обговорення Рекомендацій щодо складання звіту з оцінки впливу на довкілля, та не допустити його ухвалення без оцінки громадськості.

Про це йдеться у відкритому листі від ПАЕУ до Абрамовського.

Екологи вимагають від Абрамовського організувати публічні обговорення Рекомендацій щодо складання звіту з оцінки впливу на довкілля 01

"Оскільки ПАЕУ представляє більшість суб’єктів господарювання та розробників звітів ОВД, а опублікований 10 грудня 2020 року проєкт "Загальних методичних рекомендацій щодо змісту та порядку складання звіту з оцінки впливу на довкілля" безпосередньо впливає на їхню діяльність, просимо надіслати ПАЕУ фінальну версію Методичних рекомендацій та організувати їхнє публічне обговорення", - наголошується в листі.

Автор: 

екологія (1347) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (168)


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это тот самый Роман Абрамович с чукотки...или какой то другой??
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25.01.2021 14:39 Відповісти
раз экологи - профессионалы, значит и брать умеют профессионально
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25.01.2021 14:43 Відповісти
 
 