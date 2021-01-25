Послуги українською: Кремінь розповів, куди потрібно скаржитися в разі порушення права на отримання інформації державною мовою

Мовний омбудсмен Трас Кремінь пропонує в разі порушення прав на отримання інформації або послуг державною мовою насамперед спробувати вирішити ситуацію на місці, і тільки потім звертатися до відповідних інстанцій.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Кремінь нагадав, що від сьогодні в Україні починають працювати торгові і розважальні центри, кінотеатри та театри, спортивні зали та фітнес-центри, кафе і ресторани тощо і що 16 січня набула чинності 30 стаття Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Відповідно до неї всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, мають обслуговувати споживачів і за замовчуванням надавати інформацію про товари і послуги державною мовою.

Не виключаємо, що кількість порушень може збільшитися. Тож нагадуємо: якщо ваше право на отримання інформації чи послуг державною мовою порушене, потрібно, передусім, спробувати вирішити ситуацію на місці: звернутися з проханням про обслуговування українською до персоналу, керівництва закладу чи на гарячу лінію торговельної мережі. Якщо ж ваше прохання проігноровано, надішліть скаргу на нашу електронну скриньку: [email protected] або заповніть відповідну форму на сайті Уповноваженого: https://mova-ombudsman.gov.ua/", - написав Кремінь.

Також омбудсмен додав, що в робочі дні з 9:00 до 17:00 працює телефонна лінія відомства.

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"У разі виникнення запитань щодо механізмів захисту своїх прав на отримання інформації та послуг українською звертайтеся за телефоном: 044 293 11 79.

Будьмо відповідальними!" - додав омбудсмен.