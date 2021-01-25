УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4980 відвідувачів онлайн
Новини
3 066 43

Послуги українською: Кремінь розповів, куди потрібно скаржитися в разі порушення права на отримання інформації державною мовою

Послуги українською: Кремінь розповів, куди потрібно скаржитися в разі порушення права на отримання інформації державною мовою

Мовний омбудсмен Трас Кремінь пропонує в разі порушення прав на отримання інформації або послуг державною мовою насамперед спробувати вирішити ситуацію на місці, і тільки потім звертатися до відповідних інстанцій.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Кремінь нагадав, що від сьогодні в Україні починають працювати торгові і розважальні центри, кінотеатри та театри, спортивні зали та фітнес-центри, кафе і ресторани тощо і що 16 січня набула чинності 30 стаття Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Відповідно до неї всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, мають обслуговувати споживачів і за замовчуванням надавати інформацію про товари і послуги державною мовою.

Не виключаємо, що кількість порушень може збільшитися. Тож нагадуємо: якщо ваше право на отримання інформації чи послуг державною мовою порушене, потрібно, передусім, спробувати вирішити ситуацію на місці: звернутися з проханням про обслуговування українською до персоналу, керівництва закладу чи на гарячу лінію торговельної мережі. Якщо ж ваше прохання проігноровано, надішліть скаргу на нашу електронну скриньку: [email protected] або заповніть відповідну форму на сайті Уповноваженого: https://mova-ombudsman.gov.ua/", - написав Кремінь.

Також омбудсмен додав, що в робочі дні з 9:00 до 17:00 працює телефонна лінія відомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2021 році очікується створення мережі безкоштовних курсів з вивчення української мови, - мовний омбудсмен Кремінь

"У разі виникнення запитань щодо механізмів захисту своїх прав на отримання інформації та послуг українською звертайтеся за телефоном: 044 293 11 79.

Будьмо відповідальними!" - додав омбудсмен.

Послуги українською: Кремінь розповів, куди потрібно скаржитися в разі порушення права на отримання інформації державною мовою 01

Автор: 

омбудсмен (474) Кремінь Тарас (151)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Не встигли викласти статтю, а казламорді вже тут як тут...
Пече, недолугим кацапам в дупі від солов"їної, ох і пече, бідолашним !!!
показати весь коментар
25.01.2021 14:45
+5
закону мають дотримуватись всі.
скарга лише спрямує на шлях істини
показати весь коментар
25.01.2021 14:43
+4
Інші питання тебе не стосуються, коцап...
показати весь коментар
25.01.2021 14:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"На месте", по законам военного времени... Счас же война...
показати весь коментар
25.01.2021 14:41 Відповісти
На місці не треба, не естетично. Потрібно вивести за ріг найближчого будинку, поближче до смітника...
показати весь коментар
25.01.2021 14:47 Відповісти
жаловаться будет только такая психбольница, как фарион, чтоб напомнить о себе
показати весь коментар
25.01.2021 14:42 Відповісти
закону мають дотримуватись всі.
скарга лише спрямує на шлях істини
показати весь коментар
25.01.2021 14:43 Відповісти
Пиши загальнозрозумілою!
показати весь коментар
25.01.2021 15:15 Відповісти
Не встигли викласти статтю, а казламорді вже тут як тут...
Пече, недолугим кацапам в дупі від солов"їної, ох і пече, бідолашним !!!
показати весь коментар
25.01.2021 14:45 Відповісти
похоже других вопросов нет -грабительские тарифы обнищание населения преступность ?
очередные певуны из Собачьего сердца только вектор политический развернулся
показати весь коментар
25.01.2021 14:46 Відповісти
Інші питання тебе не стосуються, коцап...
показати весь коментар
25.01.2021 14:48 Відповісти
"...всед за ними другие прихоодят, они будут тоже трудны"
показати весь коментар
25.01.2021 14:51 Відповісти
Неужели реально будут стучать?
показати весь коментар
25.01.2021 14:50 Відповісти
на держчиновників обов'язково, бо це повинен робити кожний свідомий громадянин, якщо в нього на це є час і жага
показати весь коментар
25.01.2021 14:58 Відповісти
С чиновниками это одно, и уже давно. А сейчас совсем другое, придется писать доносы на всех подряд.
показати весь коментар
25.01.2021 15:02 Відповісти
не вигадуй дурниць, на всіх пишуть тільки хворі люди, і це їх право хворої людини
показати весь коментар
25.01.2021 15:13 Відповісти
закон как закон..человек и правда имеет право (а госслужащий обязан) предоставить информацию на государственном языке... что тут обсуждать?
показати весь коментар
25.01.2021 14:50 Відповісти
А кому жаловаться,ведь те кто должен рассматиривать жалобы и сами незнают украинского языка.
показати весь коментар
25.01.2021 14:53 Відповісти
Кремінь такий саме державний бовдур. Якщо з тебою не хочуть спілкуватись українською, то просто скажи тим ідіотам, щоб йшли собі у сраку та більше до них ніколи не звертайся. То і буде тому бізнесу кінець. Гроші від покупців мають отримувати українці, а не хрюцькі свині.
показати весь коментар
25.01.2021 14:53 Відповісти
Та розповсюдити про цей магазин чи заклад друзям у фейсбуці а ті хай розповсюжують своїм друзям і т.д..Тоді цей магазин чи заклад точно вилетить в трубу.
показати весь коментар
25.01.2021 14:59 Відповісти
Или наоборот, хорошо поднимется.
показати весь коментар
25.01.2021 15:03 Відповісти
Думаю що не підніметься,так як майже із кождої родини хтось із родичів побував в АТО або ООС і вони із уст родичів знають що собою являє кацапія.
показати весь коментар
25.01.2021 15:12 Відповісти
У нас в столовой уже на второй день: "повыделывались, и хватит, говорите по-русски", "поздоровались, и достаточно" и тому подобные.

Так что магазины, где нужна консультация/ рестораны где точно можно получить обслуживание на русском будут достаточно востребованы.

Да, естественно что в разных регионах картина разная.
показати весь коментар
25.01.2021 15:20 Відповісти
Возможно Вы и правы.Начинать надо было не из сферы обслуживания а из самых верхов начиная из Президента и заканчивая секретарем сельсовета.
показати весь коментар
25.01.2021 15:25 Відповісти
Да и цензор почему-то принимает русскоязычные публиказии.
показати весь коментар
25.01.2021 15:29 Відповісти
Вот это правильный подход. Не устраивает язык общения продавца/официанта/мастера - идем к другому, а этот курит бамбук и подсчитывает сколько он не заработал, хотя мог.

Но за эту неделю, все нормально переходили, единственное, приходилось конкретно указывать.
показати весь коментар
25.01.2021 15:02 Відповісти
але якщо покупець хоче, щоб з ним спілкувались іншой мовой ніж українська, то це вже на власний розсуд продавців, ніхто їм того не забороняє.
показати весь коментар
25.01.2021 15:08 Відповісти
кому на дурку.. а кому проще быть надо.. но УКРАИНСКИЙ - единственный государственный язык..
показати весь коментар
25.01.2021 14:57 Відповісти
это самое важное первое язык второе тарифы
показати весь коментар
25.01.2021 15:10 Відповісти
Послуги українською: Кремінь розповів, куди потрібно скаржитися в разі порушення права на отримання інформації державною мовою - Цензор.НЕТ 2689
показати весь коментар
25.01.2021 15:24 Відповісти
Услуги на украинском: Креминь рассказал, куда следует жаловаться в случае нарушения права на получение информации на госязыке - Цензор.НЕТ 3744
показати весь коментар
25.01.2021 15:13 Відповісти
Цікаво як кацапня пов'язує закон про мову із тарифами.
показати весь коментар
25.01.2021 15:17 Відповісти
Эх, если бы еще и платили за доносы, не чего было бы ездить по зарубежам, накатал - получи.
показати весь коментар
25.01.2021 15:25 Відповісти
Послуги українською: Кремінь розповів, куди потрібно скаржитися в разі порушення права на отримання інформації державною мовою - Цензор.НЕТ 8127
показати весь коментар
25.01.2021 15:26 Відповісти
На замітку як діяти усім хто зіткнувся з хамською поведінкою щодо державної мови у сфері прслуг.

"Їxaлaлa я вчopa в тaкci Bolt…. В кiнцi пoїздки cкaзaлa вoдiю "Дякyю", вiн poзвepнyвcя i з єxиднoю пocмiшкoю yїдливo випaлив: "Aж пiдcкaкyю!". У мeнe вce в cepeдинi aж пepeвepнyлocя….
Вiн щe щocь кaзaв типy "Нє зaбивaєм вєщi в caлoнє", aлe я мoвчки вийшлa, пocтaвилa oднy зipкy зa пoїздкy i нaпиcaлa cкapгy в cлyжбy пiдтpимки нa нeaдeквaтнy пoвeдiнкy вoдiя чepeз мoю yкpaїнcькy.
Зa 5 xв. пpийшoв лиcт з вибaчeннями, oбiцянкoю пpoвecти poзмoвy з тим вoдiєм тa 25 гpн. кoмпeнcaцiї зa мopaльний збитoк.
Я бyдy пocтiйнo нaгaдyвaти yciм нaxaбaм чи нeвiглacaм, щo в Укpaїнi дepжaвнa мoвa oднa i її тpeбa пoвaжaти! Я дoклaдy вcix мoжливиx зycиль, щoб пpишвидшити чac, кoли вoнa бyдe пaнiвнoю y cвoїй кpaїнi. Бo мoвa - цe вaжливa cклaдoвa нaцioнaльнoї iдeнтичнocтi. Цe збpoя i зaxucт, i цe тe, щo нe пiдлягaє oбгoвopeнню…". https://proholovne.com.ua/bchopa-vuklykala-takci-idy-b-kintsi-poizdky-vvichlyvo-ckazala-vodiiu-diakyiu-bin-pozvepnyvcia-do-mene-i-z-iexydnoiu-pocmishkoiu-uidluvo-kazhe/?fbclid=IwAR1LvbOvKs6AB8T4-IzZQIvze6lyys81_4rC3638TktzaLWi6cn94FRWeb4
показати весь коментар
25.01.2021 15:41 Відповісти
А салон грязный? Или что ещё придумать , чтобы на бабло разводить, предпринимателей в Украине? Чтобы они поскорее закрылись и покинули Украину , ехали в Польшу например, и там платили налоги.
показати весь коментар
25.01.2021 16:30 Відповісти
Куда жаловаться?
В Европейский суд по правам человека!

Статья 14. Запрещение дискриминации
Пользование правами и свободами, признанными в настоящей Конвенции, должно быть обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения или по любым иным признакам.
показати весь коментар
25.01.2021 16:30 Відповісти
Лучше пожаловаться в Совет Безопасности ООН!
показати весь коментар
25.01.2021 16:35 Відповісти
Зря они эти лазейки сделали.Нужно было прописать норму где сфера обслуживание говорит с клиентом только на украинском и ни на каком иначе и не переходит на русский по просьбе клиента.Исключение можно сделать для англоязычных туристов и всё.
показати весь коментар
25.01.2021 16:45 Відповісти
Вам бы самому сначала выучить мову.
показати весь коментар
25.01.2021 16:56 Відповісти
треба вправляти їм щелепи безпосередньо на місці, а не жалітися по холопські
показати весь коментар
25.01.2021 21:35 Відповісти
мені сьогодні один кацапопітек в будинку іграшок з ходу включив російську - селюкам здається, що якщо вони балакають російською, то це додає їм ваги в очах клієнтів. можливо так, але за умови, що клієнти з одного з тобою села. ще раз почую в будинку іграшок російську мову влаштую їм мовний день
показати весь коментар
25.01.2021 23:08 Відповісти
 
 