Послуги українською: Кремінь розповів, куди потрібно скаржитися в разі порушення права на отримання інформації державною мовою
Мовний омбудсмен Трас Кремінь пропонує в разі порушення прав на отримання інформації або послуг державною мовою насамперед спробувати вирішити ситуацію на місці, і тільки потім звертатися до відповідних інстанцій.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Кремінь нагадав, що від сьогодні в Україні починають працювати торгові і розважальні центри, кінотеатри та театри, спортивні зали та фітнес-центри, кафе і ресторани тощо і що 16 січня набула чинності 30 стаття Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
"Відповідно до неї всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, мають обслуговувати споживачів і за замовчуванням надавати інформацію про товари і послуги державною мовою.
Не виключаємо, що кількість порушень може збільшитися. Тож нагадуємо: якщо ваше право на отримання інформації чи послуг державною мовою порушене, потрібно, передусім, спробувати вирішити ситуацію на місці: звернутися з проханням про обслуговування українською до персоналу, керівництва закладу чи на гарячу лінію торговельної мережі. Якщо ж ваше прохання проігноровано, надішліть скаргу на нашу електронну скриньку: [email protected] або заповніть відповідну форму на сайті Уповноваженого: https://mova-ombudsman.gov.ua/", - написав Кремінь.
Також омбудсмен додав, що в робочі дні з 9:00 до 17:00 працює телефонна лінія відомства.
"У разі виникнення запитань щодо механізмів захисту своїх прав на отримання інформації та послуг українською звертайтеся за телефоном: 044 293 11 79.
Будьмо відповідальними!" - додав омбудсмен.
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скарга лише спрямує на шлях істини
Пече, недолугим кацапам в дупі від солов"їної, ох і пече, бідолашним !!!
очередные певуны из Собачьего сердца только вектор политический развернулся
Так что магазины, где нужна консультация/ рестораны где точно можно получить обслуживание на русском будут достаточно востребованы.
Да, естественно что в разных регионах картина разная.
Но за эту неделю, все нормально переходили, единственное, приходилось конкретно указывать.
"Їxaлaлa я вчopa в тaкci Bolt…. В кiнцi пoїздки cкaзaлa вoдiю "Дякyю", вiн poзвepнyвcя i з єxиднoю пocмiшкoю yїдливo випaлив: "Aж пiдcкaкyю!". У мeнe вce в cepeдинi aж пepeвepнyлocя….
Вiн щe щocь кaзaв типy "Нє зaбивaєм вєщi в caлoнє", aлe я мoвчки вийшлa, пocтaвилa oднy зipкy зa пoїздкy i нaпиcaлa cкapгy в cлyжбy пiдтpимки нa нeaдeквaтнy пoвeдiнкy вoдiя чepeз мoю yкpaїнcькy.
Зa 5 xв. пpийшoв лиcт з вибaчeннями, oбiцянкoю пpoвecти poзмoвy з тим вoдiєм тa 25 гpн. кoмпeнcaцiї зa мopaльний збитoк.
Я бyдy пocтiйнo нaгaдyвaти yciм нaxaбaм чи нeвiглacaм, щo в Укpaїнi дepжaвнa мoвa oднa i її тpeбa пoвaжaти! Я дoклaдy вcix мoжливиx зycиль, щoб пpишвидшити чac, кoли вoнa бyдe пaнiвнoю y cвoїй кpaїнi. Бo мoвa - цe вaжливa cклaдoвa нaцioнaльнoї iдeнтичнocтi. Цe збpoя i зaxucт, i цe тe, щo нe пiдлягaє oбгoвopeнню…". https://proholovne.com.ua/bchopa-vuklykala-takci-idy-b-kintsi-poizdky-vvichlyvo-ckazala-vodiiu-diakyiu-bin-pozvepnyvcia-do-mene-i-z-iexydnoiu-pocmishkoiu-uidluvo-kazhe/?fbclid=IwAR1LvbOvKs6AB8T4-IzZQIvze6lyys81_4rC3638TktzaLWi6cn94FRWeb4
В Европейский суд по правам человека!
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