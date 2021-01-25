Єврокомісар Йоганссон про нові рекомендації громадянам третіх країн через пандемію: не приїжджайте без нагальної потреби в ЄС

У зв'язку з нестабільною ситуацією через пандемію коронавірусу COVID-19 та його нові варіанти Європейська Комісія ухвалила нові рекомендації, якими пропонує громадянам третіх країн не їхати до країн Європейського Союзу, якщо лише це не конче потрібно.

Про це у понеділок у Брюсселі, анонсуючи нові пропозиції Єврокомісії у зв'язку з появою та швидким поширенням нових варіантів коронавірусу, повідомила європейський комісар з питань внутрішньої політики Йлва Йоганссон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Комісія ухвалила нові рекомендації щодо поїздок із третіх країн. Вони засновані на змінах в епідеміологічній ситуації, що сталися за останні тижні та місяці. Наполегливо потрібно не радити їздити, якщо це справді не важливо, особливо з/до регіонів із високим рівнем ризику, доти, доки епідеміологічна ситуація значно не покращиться... Не приїжджайте, якщо це лише справді необхідно. Якщо це необхідно, в цьому випадку ми просимо держави-члени застосувати додаткові заходи", - сказала вона.

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Йоганссон зазначила, що головна мета Єврокомісії - "мінімізувати передачу, і, відповідно, рівень заражень".

"Тому ми пропонуємо нові заходи, які включають тестування всіх, хто приїжджає до ЄС, включаючи тих, хто справді їде до ЄС із важливих причин. Тест має бути зроблений за 72 години до відправлення. Державам-членам рекомендується застосувати додаткові заходи для (громадян) країн, де був виявлений новий варіант вірусу, такі як самоізоляція, карантин і встановлення контактів на період до 14 днів", - деталізувала єврокомісар.