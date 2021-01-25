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Новини Коронавірус і карантин
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Єврокомісар Йоганссон про нові рекомендації громадянам третіх країн через пандемію: не приїжджайте без нагальної потреби в ЄС

У зв'язку з нестабільною ситуацією через пандемію коронавірусу COVID-19 та його нові варіанти Європейська Комісія ухвалила нові рекомендації, якими пропонує громадянам третіх країн не їхати до країн Європейського Союзу, якщо лише це не конче потрібно.

Про це у понеділок у Брюсселі, анонсуючи нові пропозиції Єврокомісії у зв'язку з появою та швидким поширенням нових варіантів коронавірусу, повідомила європейський комісар з питань внутрішньої політики Йлва Йоганссон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Комісія ухвалила нові рекомендації щодо поїздок із третіх країн. Вони засновані на змінах в епідеміологічній ситуації, що сталися за останні тижні та місяці. Наполегливо потрібно не радити їздити, якщо це справді не важливо, особливо з/до регіонів із високим рівнем ризику, доти, доки епідеміологічна ситуація значно не покращиться... Не приїжджайте, якщо це лише справді необхідно. Якщо це необхідно, в цьому випадку ми просимо держави-члени застосувати додаткові заходи", - сказала вона.

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Йоганссон зазначила, що головна мета Єврокомісії - "мінімізувати передачу, і, відповідно, рівень заражень".

"Тому ми пропонуємо нові заходи, які включають тестування всіх, хто приїжджає до ЄС, включаючи тих, хто справді їде до ЄС із важливих причин. Тест має бути зроблений за 72 години до відправлення. Державам-членам рекомендується застосувати додаткові заходи для (громадян) країн, де був виявлений новий варіант вірусу, такі як самоізоляція, карантин і встановлення контактів на період до 14 днів", - деталізувала єврокомісар.

Автор: 

Єврокомісія (2148) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Безвіз здох. порошенку тепер немає чим розмахувати.
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25.01.2021 15:14
+2
Звісно натовпів "мігрантів" це не стосується.
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25.01.2021 15:02
+2
ну правильно нечего холопским рылам лезть в барские покои демократия она такая
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25.01.2021 15:06
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Звісно натовпів "мігрантів" це не стосується.
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25.01.2021 15:02 Відповісти
Безвіз здох. порошенку тепер немає чим розмахувати.
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25.01.2021 15:14 Відповісти
Ты такой довольный что те я опять хотят загнать в стойло )))
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25.01.2021 15:22 Відповісти
Петро Порошенко на Погоджувальній раді презентував стратегічний план боротьби з епідемією коронавірусу - https://www.youtube.com/watch?v=Tyodl9DjGWw&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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25.01.2021 15:06 Відповісти
ну правильно нечего холопским рылам лезть в барские покои демократия она такая
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25.01.2021 15:06 Відповісти
Причем тут демократия? Да и вообще, ты еще типо веришь в эти сказки? Сильные диктуют условия бытия слабым. Простая формула выживания и деспотизма. Для человека это норма.
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25.01.2021 15:29 Відповісти
вы к нам тоже не притесь толпами)
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25.01.2021 15:26 Відповісти
Европа даже замыкается от себе подобных. Такой свободы перемещений как раньше уже не будет никогда.
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25.01.2021 15:46 Відповісти
Ну изолироватся от остального мира и пировать - это уже было, в повести эдгара По. Если гипотетически взять горстку людей и изолировать от отстального мира на 1000 лет, а потом снять изоляцию - то вымрет 99% из изолированных, ибо не будет иммунитета до новомодных, эволюционировавших за это время болячек
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25.01.2021 17:15 Відповісти
 
 