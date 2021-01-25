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Новини
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"Справа Роттердам +": Інтерпол відхилив запит НАБУ оголосити в розшук ексглаву НКРЕКП Вовка

Інтерпол відхилив вимогу Національного антикорупційного бюро оголосити в розшук колишнього главу Національної комісії державного регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка, підозрюваного у справі "Роттердам+".

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook і виклав сканкопію документа, передає Цензор.НЕТ.

"Після майже півторарічного розгляду сьогодні отримали звістку зі штабквартири Інтерполу в Ліоні, Франція – набуло чинності рішення про видалення даних щодо мене з баз Інтерполу. Рішення про видалення було прийнято на 114-й сесії Комісії з контролю за файлами Інтерполу (тривала 5-9 жовтня 2020 року) і є логічним продовженням їхнього попереднього рішення від 21 лютого 2020 року про превентивне блокування запиту НАБУ на мене", - написав Вовк.

За словами ексглави НКРЕКП, Інтерпол закликав всі національні поліцейські бюро забезпечити оновлення національних баз і підтвердити відсутність в них даних про нього.

Також читайте: Доказів у "справі Роттердам+" достатньо для завершення досудового слідства, - НАБУ

Справа Роттердам +: Інтерпол відхилив запит НАБУ оголосити в розшук ексглаву НКРЕКП Вовка 01

Справа Роттердам +: Інтерпол відхилив запит НАБУ оголосити в розшук ексглаву НКРЕКП Вовка 02

Автор: 

НАБУ (5063) Інтерпол (376) Вовк (185) Роттердам+ (298)


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Топ коментарі
+14
В Интерполе не дураки и все давно поняли про нашу зеленую власть.
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25.01.2021 15:07
+8
Давно вже відомо,що ті роттердами зі свинарчуками-частина кремлівської спецоперації.
До речі,чомусь пан редактор не розтиражував сенсаційну заяву свого товариша,агента НАБУ. Ду-у-уже дивно
"Дело Роттердам+": Интерпол отклонил запрос НАБУ объявить в розыск экс-главу НКРЭКУ Вовка - Цензор.НЕТ 8014
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25.01.2021 15:12
+8
Та й справді, яка повинна бути реакція Інтерполу на особу, кримінальна справа по котрій в Україні закрита потужно-рехвормованим судом по вказівці Ританушки Ахметова?
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25.01.2021 15:16
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В Интерполе не дураки и все давно поняли про нашу зеленую власть.
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25.01.2021 15:07 Відповісти
"Дело Роттердам+": Интерпол отклонил запрос НАБУ объявить в розыск экс-главу НКРЭКУ Вовка - Цензор.НЕТ 8397
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25.01.2021 15:27 Відповісти
Когда Зе-нарик говорил "весна придет - сажать будем",
он явно имел в виду весну 2024-го года!
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25.01.2021 15:09 Відповісти
бланк Интерпола весьма занятный немецкий французский и английский и арабский остальных языков Интерпол не признает??!! подстилки лягушачьи..в Интерполе давно чествуется влияние рук олигархов и крупных политиков... все мировые конторы ОБСЕ Совет Европы ЕСПЧ Суд ГААГИ ООН ВОЗ Интерпол и прочие давно превратились в профанации и обменный киоск ты мне- а я вам - и сколько...
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25.01.2021 15:10 Відповісти
Давно вже відомо,що ті роттердами зі свинарчуками-частина кремлівської спецоперації.
До речі,чомусь пан редактор не розтиражував сенсаційну заяву свого товариша,агента НАБУ. Ду-у-уже дивно
"Дело Роттердам+": Интерпол отклонил запрос НАБУ объявить в розыск экс-главу НКРЭКУ Вовка - Цензор.НЕТ 8014
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25.01.2021 15:12 Відповісти
Да уж.... А как розовыми свинками то кидались! То ли дело- Вагнеровцы, уже все забыли.
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25.01.2021 15:20 Відповісти
Лига смеха. Отвод войск.Остановка блоков АЭС.
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25.01.2021 15:48 Відповісти
Липецкая фабрикаааааааа
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25.01.2021 15:46 Відповісти
Та й справді, яка повинна бути реакція Інтерполу на особу, кримінальна справа по котрій в Україні закрита потужно-рехвормованим судом по вказівці Ританушки Ахметова?
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25.01.2021 15:16 Відповісти
Это называется воровская система защищает своих все что надо знать об устройстве стрнаы
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25.01.2021 15:22 Відповісти
...протоже ПЕТИ !!!
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25.01.2021 15:26 Відповісти
не бреши брехунець, на твою сторону інтерпол ніяк не поставав. Просто навіщо ментівським бовдурам оголушувати розшук інтерполом, як розшукуваний не ховався? Це просто маніпуляція міжнародной установой з боку недолугих чиновників.
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25.01.2021 15:28 Відповісти
Ничего страшного. Сейчас президент Зеленский издаст указ о роспуске Интерпола
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25.01.2021 15:31 Відповісти
Коментувати нічого. Це не Печерський суд і не ОАСК. 😊 От, як нема складу злочину - то не а. Тому і жити там краще. Навіть Марківна італійський суд таки звільнив, хоча за логікою зебілів мав би засудити в інтересах італійської держави, яка буде платити за неправомірне утримання під вартою. Аналогічний приклад відносин українських судів і Антоненка показує зворотній результат - садити нема за що, але чинушам треба. Тому і сидить. Вовка є за що садити, але точно не за РОТТЕРДАМ+. Бо той Роттердам, тепер згадують, як рай самі ж розбагатілі зебіли. 😊
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25.01.2021 15:33 Відповісти
Ну, прям біда в нас з цими "вовками".... Вже час їх починати відстрілювати.
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25.01.2021 18:34 Відповісти
Вовк чмо ! Накрало, народ продало и выехало заграницу как Гонтарева !
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25.01.2021 19:45 Відповісти
а чего вовк этот сбежал? а, ясно, его кристально честная душа не вынесла местной коррупции.
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26.01.2021 04:59 Відповісти
 
 