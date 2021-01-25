"Справа Роттердам +": Інтерпол відхилив запит НАБУ оголосити в розшук ексглаву НКРЕКП Вовка

Інтерпол відхилив вимогу Національного антикорупційного бюро оголосити в розшук колишнього главу Національної комісії державного регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка, підозрюваного у справі "Роттердам+".

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook і виклав сканкопію документа, передає Цензор.НЕТ.

"Після майже півторарічного розгляду сьогодні отримали звістку зі штабквартири Інтерполу в Ліоні, Франція – набуло чинності рішення про видалення даних щодо мене з баз Інтерполу. Рішення про видалення було прийнято на 114-й сесії Комісії з контролю за файлами Інтерполу (тривала 5-9 жовтня 2020 року) і є логічним продовженням їхнього попереднього рішення від 21 лютого 2020 року про превентивне блокування запиту НАБУ на мене", - написав Вовк.

За словами ексглави НКРЕКП, Інтерпол закликав всі національні поліцейські бюро забезпечити оновлення національних баз і підтвердити відсутність в них даних про нього.

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