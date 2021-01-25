Легалізація канабісу - це не політика, а питання зменшення болю для тяжкохворих, - Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зробив важливу заяву про легалізацію марихуани. Він вважає, що вирішення цього питання важливе для тяжкохворих пацієнтів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Як лікар, переконаний, що варто говорити та пояснювати про медичний канабіс. Легалізації канабісу в медичних цілях – це насамперед про вирішення питання зменшення болю для важкохворих. А не політика. Терапевтичне застосування канабісу підтверджене вченими для важкохворих пацієнтів, зокрема онкохворих і паліативних хворих, дітей з епілепсією, пацієнтів із депресією та тривожними станами, військових з посттравматичним синдромом, людей з хворобами Альцгеймера, Паркінсона, розсіяним склерозом та псоріазом", - пояснив головний санітарний лікар.

Ляшко додав, що марихуану дозволили використовувати в лікувальних країнах і Україні також варто було б переглянути це питання.

"Україні вже також варто переглянути питання дозволу використання канабісу в медичних цілях для осіб, які потребують такого виду лікування.Вживання канабісу з медичною ціллю дозволено у – Данії, Австрії, Італії, Канаді, Швейцарії, Польщі, Фінляндії, Північній Македонії. Також, медична марихуана дозволена в Туреччині, Ізраїлі, Росії, Замбії, Зімбабве, Перу, Таїланді, Вануату та Панамі", - розповів Ляшко і додав, що потрібно легалізувати марихуану без ажіотажу, оскільки в пріоритеті – допомога важкохворим людям.

"Як показує практика цих країн, легалізувати медичний канабіс цілком реально без ажіотажу. Але за умови, що у пріоритеті стоять люди, які залежні від болю", - резюмував головний санітарний лікар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Статистика дозволяє вийти з посиленого карантину і повернутися до адаптивного, - "слуга народу" Радуцький