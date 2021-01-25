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Легалізація канабісу - це не політика, а питання зменшення болю для тяжкохворих, - Ляшко

Легалізація канабісу - це не політика, а питання зменшення болю для тяжкохворих, - Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зробив важливу заяву про легалізацію марихуани. Він вважає, що вирішення цього питання важливе для тяжкохворих пацієнтів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Як лікар, переконаний, що варто говорити та пояснювати про медичний канабіс. Легалізації канабісу в медичних цілях – це насамперед про вирішення питання зменшення болю для важкохворих. А не політика. Терапевтичне застосування канабісу підтверджене вченими для важкохворих пацієнтів, зокрема онкохворих і паліативних хворих, дітей з епілепсією, пацієнтів із депресією та тривожними станами, військових з посттравматичним синдромом, людей з хворобами Альцгеймера, Паркінсона, розсіяним склерозом та псоріазом", - пояснив головний санітарний лікар.

Ляшко додав, що марихуану дозволили використовувати в лікувальних країнах і Україні також варто було б переглянути це питання.

"Україні вже також варто переглянути питання дозволу використання канабісу в медичних цілях для осіб, які потребують такого виду лікування.Вживання канабісу з медичною ціллю дозволено у – Данії, Австрії, Італії, Канаді, Швейцарії, Польщі, Фінляндії, Північній Македонії. Також, медична марихуана дозволена в Туреччині, Ізраїлі, Росії, Замбії, Зімбабве, Перу, Таїланді, Вануату та Панамі", - розповів Ляшко і додав, що потрібно легалізувати марихуану без ажіотажу, оскільки в пріоритеті – допомога важкохворим людям.

"Як показує практика цих країн, легалізувати медичний канабіс цілком реально без ажіотажу. Але за умови, що у пріоритеті стоять люди, які залежні від болю", - резюмував головний санітарний лікар.

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Автор: 

легалізація наркотиків (31) марихуана (130) Ляшко Віктор (1512)


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Топ коментарі
+6
Це все брехня-ніякі болі канабіс не знижує! Це вся щоб держава взяла під контроль грошові потоки. На здоров'я людей їм насрати.
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25.01.2021 15:20
+6
Покажіть будь ласка ваш диплом лікаря
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25.01.2021 15:28
+5
пошел нахер со своей дурьЛегализация каннабиса - это не политика, а вопрос уменьшения боли для тяжелобольных, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4748ю !
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25.01.2021 15:22
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Легализация каннабиса - это не политика, а вопрос уменьшения боли для тяжелобольных, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7177
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25.01.2021 15:16 Відповісти
Нужное дело...
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25.01.2021 15:16 Відповісти
какие нафиг тарифы, когда есть конопля и казино?
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25.01.2021 15:17 Відповісти
Это не политика и не уменьшение боли-это чистый бизнес !
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25.01.2021 15:17 Відповісти
можно арестовать человека за то что он хотел совершить самоубийство?-употребление алкоголя и наркотиков-одно и тоже-самоубийство-и это мое право!!!!-хочу выращивать и долбить).хочу и буду, так же как вы бухаете).
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25.01.2021 19:15 Відповісти
Це все брехня-ніякі болі канабіс не знижує! Це вся щоб держава взяла під контроль грошові потоки. На здоров'я людей їм насрати.
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25.01.2021 15:20 Відповісти
Покажіть будь ласка ваш диплом лікаря
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25.01.2021 15:28 Відповісти
Ідіотам не показую.
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25.01.2021 15:43 Відповісти
Антоша, хочеш вдути чи тобі болить?
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25.01.2021 15:43 Відповісти
йой, вибач, не знав що пишу дитині...
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25.01.2021 15:44 Відповісти
Я тебе не лікувати пропоную, ідіоте, а лише висказую свою особисту думку на форумі ! «Покажіть диплом лікаря»!-звідки в Україні раптом така кількість відвертих дурнів?!
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25.01.2021 15:46 Відповісти
Чуваче! Якщо ти висказуєш свою думку на медичну тему, то цілком логічно спитати тебе чи маєш ти в цій темі хист )) Якщо ти не розумієш таких простих речей, то дурень це ти )
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25.01.2021 16:42 Відповісти
Та йому до лампочки. Він хоче дути коли заманеться і де заманеться.
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25.01.2021 16:03 Відповісти
"косяк с марихуаной". С кортанов надо видно встать, чтобы в гугл написать вопрос и узреть - О ЧУДО, в мире было проведено крайне много квалифицированных клинических испытаний, подтверждающих именно такое действие каннабиоидов.
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25.01.2021 16:07 Відповісти
Спочатку Ви. А потім я. Так влаштує?
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25.01.2021 15:57 Відповісти
А Вам звідки відома дія?

Про грошові потоки - а що в цьому поганого? Ну от уявляємо, легалізовано каннабіс як медичний засіб. Це що значить? Сертифікація, регуляція та контроль якості з боку держави - по іншому Ви на ринок України медичні засоби не поставите. Всі ці операції коштують грошей, які ідуть в казну. Потім податок з доходу фірми-виробника - теж в казну.
Питання до аудиторії - що поганого в доходах в казну держави? Не кажучи вже про доведену дослідженнями позитивну дію препаратів для людей з хронічними больовими синдромами.
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25.01.2021 16:12 Відповісти
О, бачу співробітника офісу простих рішень. Діючий чи тільки подаєтесь на вакансію?
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25.01.2021 16:31 Відповісти
О, бачу бота авакова якому заплатили гроші, щоб ваваков не втратив можливість заробляти на нелегальному продажу конопель
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25.01.2021 16:44 Відповісти
Але я відповідав https://censor.net/ru/user/421358
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25.01.2021 18:31 Відповісти
Вибачте, тут така дурна система, що не завжди можна зрозуміти хто кому пише.
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25.01.2021 21:13 Відповісти
Та хоч з цього добре щоб почали, бо легалізація коноплі є знищення статті ментівських незаконних наддоходів. Ще вумники б прийняли сухий закон з алкоголю, це вже всі проходили
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25.01.2021 15:20 Відповісти
По одному пакетику до кожної платіжки.
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25.01.2021 15:20 Відповісти
пошел нахер со своей дурьЛегализация каннабиса - это не политика, а вопрос уменьшения боли для тяжелобольных, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4748ю !
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25.01.2021 15:22 Відповісти
Шото имеете против фоттки и сигаретов?
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25.01.2021 15:24 Відповісти
Фотка и сигаретовы не наркотики потому что они не запрещены, а трава выросшая в естественной среде наркотик потому что она запрещена.
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25.01.2021 15:29 Відповісти
Фоттка и сигареты гораздо более сильные наркотики, чем конопля.
Проблема ф том, что их относительно не просто сделать - ну там для фоттки нужны дисцилляторы - решаемо, но размер большой и запретить можно, а траву хоть на огороде можно растить.

Отсюдова прямой убыток государству на недополученный акциз.

Вот и запрещено.
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25.01.2021 15:38 Відповісти
Алкоголь и никотин вызывают зависимость. Каннабис - нет. Это доказано медиками. Кроме того, в организме человека есть эндоканнабиноидная система. Слышал? Конечно не слышал. Никто ведь не расскажет. Огромное количество наших органов и систем располагают клетками с рецепторами, воспринимающими каннабиноиды, содержащиеся в марихуане. Загугли, ты прозреешь. Рецепторов для водки в клетках организма почему-то нет. Кроме того, каннабис использовался в медицине еще 5000 лет назад. А когда и как использовалась водка?
Чем больше я интересуюсь этой темой, тем больше убеждаюсь, что для развития фармпромышленности каннабис НУЖНО было запретить. И еще пара маленьких фактов: один га технической конопли дает в 4 раза больше бумаги, чем один га леса. Но лес растет 50 лет, а конопля... Одежда и обувь из конопли практически не изнашиваются...
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25.01.2021 15:47 Відповісти
Какімі мєдікамі даказана?
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25.01.2021 15:56 Відповісти
США, Канади та Європи. Погугліть, гугл-перекладач Вам допоможе.
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25.01.2021 16:15 Відповісти
В основному там пропаганда наркотиків.

А ти знаєш що героїн знеболює в сотні разів краще від канабісу?
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25.01.2021 16:22 Відповісти
Знаю. Але я також знаю, що каннабіс не викликає такої залежності як героїн або інші системні обезболюючі засоби. І не має такої психоактивної дії як загальнопоширений алкоголь - ви хоч раз чули про людину, яка покуривши каннабіс комусь заподіяла будь-яку шкоду? Ніхто не чув. А доказів негативного впливу алкоголю - прорва. І тим не менше він не те що не заборонений - заборона продажу бухла після 10-11 вечора завжди сприймається з нечуваним опором. І від лоббістів, і від споживачів.
Про які залежності від каннабісу ще можна вести розмову?
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25.01.2021 16:35 Відповісти
Вы так интересно пишете, как будто никогда не видели как от алкоголя людям крышу рвет. И какие потом последствия. Или про пьяных водителей тоже не слыхали, которые людей пачками давят?
То что оно не запрещено, не означает что оно безопасно. Вон в диких частях Африки до сих пор для шаманских целей альбиносов калечат - традиция. И у нас традиция - бухать. Ни то ни другое безопасным не является.
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25.01.2021 16:39 Відповісти
Причому ганж до болі, впарують дурням туфту.
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25.01.2021 15:24 Відповісти
Ты раковых больных спроси. Янину Соколову, например. Она откровенно говорит, что спаслась этим. Найди в ютубе "масло Рика Симпсона". Поудивляйся.
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25.01.2021 15:50 Відповісти
рюкзаков будет против - это его корова)
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25.01.2021 15:24 Відповісти
Я вот не пойму. в 21 веке неужели не придумали другого обезболивающего? Сотни лет медицине, миллионы разных лекарств понапридумывали, а вот обезболивающее только конопля?
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25.01.2021 15:25 Відповісти
Ну, болит у них все без конопли. Бабло есть, казино есть, а вот конопли нет.
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25.01.2021 15:29 Відповісти
хорошо, что у тебя ничего не болит... особенно голова, так как в ней ничего нет.
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25.01.2021 15:40 Відповісти
Вот и первый больной болван без головы голос подал. Антоша, ляпни еще что-нибудь
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25.01.2021 16:16 Відповісти
конопля дешево и сердито. Не нравится, предложи варианты из фармакологии которые будут иметь такое же действие и такое же влияние на организм
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25.01.2021 15:39 Відповісти
Ею 5000 лет назад уже пользовались. Но когда развилась фармпромышленность, с каннабисом пришлось "что-то делать", иначе каждая домохозяйка, имея в распоряжении пучок травы, лечила всю семью и ложила на аптеки.
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25.01.2021 15:51 Відповісти
Ото й жили до 30 років в основному.
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25.01.2021 16:05 Відповісти
"в 21 веке" напридумували купу різних обезболюючих, але всі вони або викликають важку фізіологічну залежність, або банально пошкоджують організм - удар по печінці та імунній системі сильний. А каннабіс цього всього позбавлений.
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25.01.2021 16:18 Відповісти
Ну не поц? Комплексные аналгетики с содержанием кодеина уже давно строго настрого запрещены и изъяты, а наркоту даешь в массы! Чемпионы по идиотизму....
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25.01.2021 15:27 Відповісти
Конопля может сравнится с аналгетиками на основе морфина по наркотическим характеристикам? С дуба рухнул?
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25.01.2021 15:42 Відповісти
Рухнул. На твою плешь. Ноль, научись сперва вежливости, затем встревай....
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25.01.2021 16:03 Відповісти
Вежливости? С кем, с глупым ботом которому платят за создание разногласий и нагнетания истерии?
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25.01.2021 16:40 Відповісти
Приводи пруф о том, что я бот. Тем более оплачиваемый. Пока не будет пруфа, ты - опущенный петушара
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25.01.2021 17:16 Відповісти
"опущенный петушара"??? Тюремный жаргон, серьезно??? идар ты гнойный, вот ты кто, а не бот...
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25.01.2021 21:14 Відповісти
Если быть точным, каннабис не наркотик. Это психоделик. Механизмы воздействия на организм принципиально разные. Психоделики не вызывают привыкания. А вот опиаты - наркотики в чистом виде. Это опасно. Хотя хз, что опаснее, водка или опиаты.
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25.01.2021 15:54 Відповісти
Тяжєло больним випісивають знаболююче, а свАбодная прАдажа коноплі для нашої країни це легалізація наркоти. Ось і все.
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25.01.2021 15:27 Відповісти
А кто сказал про свободную продажу? Сам выдумал?
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25.01.2021 15:40 Відповісти
Ляшко, ты про конфетку или про ее обвертку?
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25.01.2021 15:27 Відповісти
Точно, бо бідний бубочка так страдає від болі-ломки.
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25.01.2021 15:28 Відповісти
Голодній курці просо на думці. А наркоману канабіс, навіть якщо й він сидить на вищих щаблях державної влади. На сьогоднішній день не має проблеми з призначенням важкохворим, в тому числі і онкохворим для знеболення наркотиків. Ця дискусія для професійного медичного середовища. А якщо клоуни виносять це питання для обговорення на загал, то це означає тільки одне: легалізація наркотиків з метою збагачення.
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25.01.2021 15:29 Відповісти
Я сам за легалізацію.Але давайте на чистоту,тих хто його буде вживати в медичних цілях,мізер.
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25.01.2021 15:34 Відповісти
"Легализация каннабиса - это не политика, а..." - прибарахлиться!
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25.01.2021 15:36 Відповісти
Идиоты, не говоря даже о медицине, марихуанна намного слабее чем алкоголь. Если не планонокурить каждый день влияния на организм не оказывает, почки, печень, желудок не разрушает как спирт. Агрессивности не добавляет. Раз в неделю совсем не плохо покопаться в себе или весело провести время в компании. Это не алкоголь для быдла, это для Ылиты ) Шучу, конечно. Сейчас из- за запретов нормальной травы молодежь гибнет от химки, солей - это гадость страшная.
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25.01.2021 15:47 Відповісти
Людям столько лет вбивали в голову хрень о "легких наркотиках", что теперь это вытравить получится не скоро.
Короче, народ! Гуглим "история запрета марихуаны", "эндоканнабиноидная система организма", а потом на равных говорим по теме. Иначе получится разговор слепого с глухим.
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25.01.2021 15:58 Відповісти
Да ладно это вопрос нового жил обекта для Ляшко
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25.01.2021 15:52 Відповісти
Да,как и игорный бизнес и ломбарды.
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25.01.2021 15:53 Відповісти
Таблетка анальгіну для онкохворого буде вдесятеро дієвіша за косяк. Хотів би написати що хворий мо хоч помре хіхікаючи, але при болю на хі-хі навряд чи попре. Онкохворим зараз можна без проблем виписати трамадол чи морфін. Єдиний плюс коноплі- це те що при регулярній накурці вона призводить до чоловічої стерильності. Менше плодяться наркомани.
Різниця між ;медичним; канабісом і просто канабісом- саме в слові;медичний;. І курять Ваш ;медичний; канабіс точнісінько як і ;звичайний;. І росте він на одному полі. Призначають в деяких країнах його взагалі-то при шизофренії, синдромі Туретта, при остеохондрозі. Плюс- якщо тебе спіймають обкуреним за кермом- просто покажеш рецепта. За легалізацію ;медичного; канабісу ратують саме наркомани- початківці.
Легалізація канабісу - це не політика, а питання зменшення болю для тяжкохворих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6049
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25.01.2021 15:55 Відповісти
Прив сем уважении, не соглашусь в принципе. Я не наркоман и не курю траву. Но я прекрасно знаю, что существуют разные сорта конопли. Поржать - это сорт "сатива". Кстати, именно она применяется при шизофрении и подобных расстройствах. Есть сорт "индика", этот наоборот, имеет сугубо успокаивающий эффект. Есть среди специалистов даже понятие "стоун-эффект". Короче, человек спокоен, як камень. Если интересно, расскажу, что знаю. А знаю много, интересовался темой.
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25.01.2021 16:05 Відповісти
Так, від індіки на умняк висаджує.
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25.01.2021 16:24 Відповісти
На умняк высаживает от водки! И то ненадолго.
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25.01.2021 16:39 Відповісти
это легализация наркотиков и что удивляет это то с какой настойчивостью власть хочет легализацию провести
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25.01.2021 15:57 Відповісти
А Украина разве уже не Европа? Или чем США и Канада хуже Украины? Самое интересное что мусора и наркоторговцы боятся легализации марихуаны. Первые потому что 90% их *раскрытых дел* ето планокуры, с помощью которых они себе делают карьеру вместо того чтобы ловить реальных преступников. А вторые потому что боятся что цены на марихуану упадут и они останутся никому не нужные.
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25.01.2021 16:29 Відповісти
В очередной раз пытаются народу фуфло втюхать. Дать бесплатно тяжелобольным людям кокаин и морфий слабо?
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25.01.2021 16:12 Відповісти
Для онкохворих морфій зараз видається без проблем. Достатньо рецепта сімейного лікаря.
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25.01.2021 16:24 Відповісти
Давайте запретим водку, коньяк, виски ...
Они то зачем?
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25.01.2021 16:19 Відповісти
привыкание
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25.01.2021 16:38 Відповісти
Мусора и наркобароны против легализации. Задумайтесь почему
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25.01.2021 16:26 Відповісти
В случае легализации мы будем лидерами в Европе по площадям и производству продуктов из конопли.Все аграрии перейдут на выращивание конопли, благо она у нас хорошо растет - климат и земля подходящие.
PS:кстати отлично снимает (уменьшает) боли в суставах, убирает бессонницу и т.д.
Но при очень сильных болях (онко 3-4 стадия) вряд ли поможет.
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25.01.2021 16:45 Відповісти
Зато здорово поддерживает сердце, печень и почки при лютой химиотерапии. И при радиотерапии хорошо защизает и поддерживает. Улучшает сон и аппетит, устраняет тошноту. Недаром ее аптекари и хлопкоробы в наркотики определили. А дело было в 1936 году. Лоббисты долго и упорно втюхивали каннабис в список опасных наркотиков.
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25.01.2021 16:56 Відповісти
ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения) дает такое поредление наркотикам - химический агент, вызывающий ступор, кому или нечувствительность к боли.
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25.01.2021 17:47 Відповісти
Ой... пора бы ВОЗ разобраться в вопросе.
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25.01.2021 17:49 Відповісти
это еще раз подтверждает .зеля наркоман .лобби своего хобби...))
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25.01.2021 21:18 Відповісти
верно.
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26.01.2021 05:17 Відповісти
 
 