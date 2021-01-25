Легалізація канабісу - це не політика, а питання зменшення болю для тяжкохворих, - Ляшко
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зробив важливу заяву про легалізацію марихуани. Він вважає, що вирішення цього питання важливе для тяжкохворих пацієнтів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
"Як лікар, переконаний, що варто говорити та пояснювати про медичний канабіс. Легалізації канабісу в медичних цілях – це насамперед про вирішення питання зменшення болю для важкохворих. А не політика. Терапевтичне застосування канабісу підтверджене вченими для важкохворих пацієнтів, зокрема онкохворих і паліативних хворих, дітей з епілепсією, пацієнтів із депресією та тривожними станами, військових з посттравматичним синдромом, людей з хворобами Альцгеймера, Паркінсона, розсіяним склерозом та псоріазом", - пояснив головний санітарний лікар.
Ляшко додав, що марихуану дозволили використовувати в лікувальних країнах і Україні також варто було б переглянути це питання.
"Україні вже також варто переглянути питання дозволу використання канабісу в медичних цілях для осіб, які потребують такого виду лікування.Вживання канабісу з медичною ціллю дозволено у – Данії, Австрії, Італії, Канаді, Швейцарії, Польщі, Фінляндії, Північній Македонії. Також, медична марихуана дозволена в Туреччині, Ізраїлі, Росії, Замбії, Зімбабве, Перу, Таїланді, Вануату та Панамі", - розповів Ляшко і додав, що потрібно легалізувати марихуану без ажіотажу, оскільки в пріоритеті – допомога важкохворим людям.
"Як показує практика цих країн, легалізувати медичний канабіс цілком реально без ажіотажу. Але за умови, що у пріоритеті стоять люди, які залежні від болю", - резюмував головний санітарний лікар.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Про грошові потоки - а що в цьому поганого? Ну от уявляємо, легалізовано каннабіс як медичний засіб. Це що значить? Сертифікація, регуляція та контроль якості з боку держави - по іншому Ви на ринок України медичні засоби не поставите. Всі ці операції коштують грошей, які ідуть в казну. Потім податок з доходу фірми-виробника - теж в казну.
Питання до аудиторії - що поганого в доходах в казну держави? Не кажучи вже про доведену дослідженнями позитивну дію препаратів для людей з хронічними больовими синдромами.
Проблема ф том, что их относительно не просто сделать - ну там для фоттки нужны дисцилляторы - решаемо, но размер большой и запретить можно, а траву хоть на огороде можно растить.
Отсюдова прямой убыток государству на недополученный акциз.
Вот и запрещено.
Чем больше я интересуюсь этой темой, тем больше убеждаюсь, что для развития фармпромышленности каннабис НУЖНО было запретить. И еще пара маленьких фактов: один га технической конопли дает в 4 раза больше бумаги, чем один га леса. Но лес растет 50 лет, а конопля... Одежда и обувь из конопли практически не изнашиваются...
А ти знаєш що героїн знеболює в сотні разів краще від канабісу?
Про які залежності від каннабісу ще можна вести розмову?
То что оно не запрещено, не означает что оно безопасно. Вон в диких частях Африки до сих пор для шаманских целей альбиносов калечат - традиция. И у нас традиция - бухать. Ни то ни другое безопасным не является.
Короче, народ! Гуглим "история запрета марихуаны", "эндоканнабиноидная система организма", а потом на равных говорим по теме. Иначе получится разговор слепого с глухим.
Різниця між ;медичним; канабісом і просто канабісом- саме в слові;медичний;. І курять Ваш ;медичний; канабіс точнісінько як і ;звичайний;. І росте він на одному полі. Призначають в деяких країнах його взагалі-то при шизофренії, синдромі Туретта, при остеохондрозі. Плюс- якщо тебе спіймають обкуреним за кермом- просто покажеш рецепта. За легалізацію ;медичного; канабісу ратують саме наркомани- початківці.
Они то зачем?
PS:кстати отлично снимает (уменьшает) боли в суставах, убирает бессонницу и т.д.
Но при очень сильных болях (онко 3-4 стадия) вряд ли поможет.