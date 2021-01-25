В Одесі та області "замінували" 373 об'єкти - дитсадки, школи та навчально-виховні комплекси, - Нацполіція
Сьогодні, 25 січня, на електронну адресу поліції надійшло повідомлення про те, що 373 об'єкти, серед яких - дитячі садочки, школи, ліцеї та навчально виховні комплекси Одеси та області - заміновано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Одеської області.
"Для перевірки інформації спрямовано слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніків, кінологів і рятувальників", - наголошують правоохоронці.
Зазначимо, що це вже не перший випадок "мінування" численних навчальних закладів та дитячих садочків у регіоні. Пізніше інформація про замінування не підтверджуються.
Топ коментарі
+4 Андрей Сафhjyjd
показати весь коментар25.01.2021 15:21
+3 Татьяна Лайф
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+1 Злий Грицько
показати весь коментар25.01.2021 15:25
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Ты предлагаешь сепаратизм.
Вот на это и надеются сепары.
А ты продвигаешь эту тему.
Может патриоты проверяют работу полиции.
Большинство в Одессе и так ватники, зачем им раскачивать качели?
Гораздо проще поднять против тарифов и языка.
в Київі, наприклад, якусь контору по теплогенерації, чомусь шманає, не податкова і, навіть, не поліція, а сомусь СБУ.. Зато вибухами, та іншими терактами чомусь поліція.. як так?. чому?.