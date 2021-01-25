В Одесі та області "замінували" 373 об'єкти - дитсадки, школи та навчально-виховні комплекси, - Нацполіція

Сьогодні, 25 січня, на електронну адресу поліції надійшло повідомлення про те, що 373 об'єкти, серед яких - дитячі садочки, школи, ліцеї та навчально виховні комплекси Одеси та області - заміновано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Одеської області.

"Для перевірки інформації спрямовано слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніків, кінологів і рятувальників", - наголошують правоохоронці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформація про мінування майже двохсот дитсадків Одеси не підтвердилася, - Нацполіція

Зазначимо, що це вже не перший випадок "мінування" численних навчальних закладів та дитячих садочків у регіоні. Пізніше інформація про замінування не підтверджуються.