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Новини
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В Одесі та області "замінували" 373 об'єкти - дитсадки, школи та навчально-виховні комплекси, - Нацполіція

В Одесі та області

Сьогодні, 25 січня, на електронну адресу поліції надійшло повідомлення про те, що 373 об'єкти, серед яких - дитячі садочки, школи, ліцеї та навчально виховні комплекси Одеси та області - заміновано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Одеської області.

"Для перевірки інформації спрямовано слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніків, кінологів і рятувальників", - наголошують правоохоронці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформація про мінування майже двохсот дитсадків Одеси не підтвердилася, - Нацполіція

Зазначимо, що це вже не перший випадок "мінування" численних навчальних закладів та дитячих садочків у регіоні. Пізніше інформація про замінування не підтверджуються.

Автор: 

мінування (1217) Одеська область (3190) Нацполіція (15142)


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Топ коментарі
+4
Одессу шатают и, причем, очень давно. Запишитесь в фейсбук группу "Моя Одесса" для поддержки борьбы против ватной части города. Спасибо
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25.01.2021 15:21
+3
Тошнит от этой ваты, из-за них практически два года назад забрала детей с хоккея. Праздновали 23 февраля, красные флаги постили с кучей лайков на День Победы , осуждали 'бандеровцев', и тд. Причём , вроде, не пенсионеры. В общем клоака. Пришлось покинуть это болото.
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25.01.2021 15:32
+1
Шо, до сих пір цю гниду не затримали? Чи це там не одна гнида?
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25.01.2021 15:25
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Одессу шатают и, причем, очень давно. Запишитесь в фейсбук группу "Моя Одесса" для поддержки борьбы против ватной части города. Спасибо
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25.01.2021 15:21 Відповісти
Это, против большинства, значит придётся записаться..
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25.01.2021 15:23 Відповісти
Потрібно вводити особливий правовий режим воєнного стану в Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.
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25.01.2021 15:35 Відповісти
С внесением поправок в конституцию, ага.
Ты предлагаешь сепаратизм.
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25.01.2021 15:40 Відповісти
Я пропоную Вам жувати замість того щоб говорити всяку куйню!
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25.01.2021 15:42 Відповісти
Ну а как надо реагировать про особый правовой статус отдельных юго- восточных областей?
Вот на это и надеются сепары.
А ты продвигаешь эту тему.
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25.01.2021 15:45 Відповісти
особливий правовий режим воєнного стану не плутайте з особливим статусом областей! Млять це пістець
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25.01.2021 15:49 Відповісти
Лиза беда начала..
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25.01.2021 15:51 Відповісти
Откуда инфа про ватников?
Может патриоты проверяют работу полиции.
Большинство в Одессе и так ватники, зачем им раскачивать качели?
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25.01.2021 15:31 Відповісти
розкачують ватників що спровокувати її на протести проти України.
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25.01.2021 15:36 Відповісти
На основании минирования детских садов?
Гораздо проще поднять против тарифов и языка.
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25.01.2021 15:38 Відповісти
Поки що у проросійських крисоловів не виходить сколихнути Одесу. Одеса більш заможна і їх покуй на тарифи, а до української мови якось звикли навіть ті хто її не знає а розмовляє румунською або болгарською з народження. Тому запускають фейки про мінування дитячих закладів, щоб налякати жінок, найбільш перелякану верству населення, а потім почнуть закликати на протести проти України. Готується нова ескалація війни проти України і російські диверсанти та агенти активізували свою роботу.
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25.01.2021 15:41 Відповісти
Тошнит от этой ваты, из-за них практически два года назад забрала детей с хоккея. Праздновали 23 февраля, красные флаги постили с кучей лайков на День Победы , осуждали 'бандеровцев', и тд. Причём , вроде, не пенсионеры. В общем клоака. Пришлось покинуть это болото.
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25.01.2021 15:32 Відповісти
Кому то понадобились пробки на дорогах, та как за 40минут с момента сообщения о минировании все родители поехали за детьми и образовались сумасшедшие заторы.
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25.01.2021 15:24 Відповісти
Шо, до сих пір цю гниду не затримали? Чи це там не одна гнида?
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25.01.2021 15:25 Відповісти
и до сих пор не нашлось у вавакова ни одного подручного хрякера, чтобы отыскать ай-пи, с которого сообщение было послано?...
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25.01.2021 15:31 Відповісти
що у цим всим мені подобається, так це демонстрація повної відсутності логіки..
в Київі, наприклад, якусь контору по теплогенерації, чомусь шманає, не податкова і, навіть, не поліція, а сомусь СБУ.. Зато вибухами, та іншими терактами чомусь поліція.. як так?. чому?.
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25.01.2021 15:39 Відповісти
Поки вата у владі,буде мінуватись і горіти бо то є суть тієї влади.
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25.01.2021 15:52 Відповісти
Когда отрубят кацапам интернет и мобильную связь, минирования прекрататся.
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25.01.2021 20:23 Відповісти
 
 