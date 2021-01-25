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Разумков відмовився коментувати санкції США проти "слуги народу" Дубінського: "Некоректно буде"

Разумков відмовився коментувати санкції США проти

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відмовився коментувати запроваджені міністерством фінансів США санкції проти народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Дубінського.

Про це глава парламенту заявив на брифінгу після завершення засідання Погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.

"Що стосується санкцій ... Я не спілкувався з Олександром Анатолійовичем, і мені некоректно буде коментувати", - зауважив Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубінський про санкції США: Про жодне втручання у вибори категорично не йдеться. Це брехня, вигадана грантоїдами-крадіями. ВIДЕО

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальні провадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Автор: 

санкції (11794) США (22643) Разумков Дмитро (1526) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+10
Перед кем неккоректоно? Дубинским, Коломойским, Трампом или Байденом? Туману, блин, напускает.
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25.01.2021 15:39
+4
Конечно не корректно-своего выкормыша,отмазывать.
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25.01.2021 15:38
+4
Значить Разумков співчуває "дубові", як товаришу-однодумцю...
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25.01.2021 16:12
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Витий , мля.
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25.01.2021 15:38 Відповісти
Значить Разумков співчуває "дубові", як товаришу-однодумцю...
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25.01.2021 16:12 Відповісти
Конечно не корректно-своего выкормыша,отмазывать.
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25.01.2021 15:38 Відповісти
"Сцыкотно будет"
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25.01.2021 19:43 Відповісти
Перед кем неккоректоно? Дубинским, Коломойским, Трампом или Байденом? Туману, блин, напускает.
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25.01.2021 15:39 Відповісти
Вы правильно написали первые две фамилии ))
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25.01.2021 15:40 Відповісти
а вот если их поддержать то уже сцыкотно будет перед амерами 🙂
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25.01.2021 16:04 Відповісти
А то ещё не то ляпнет, а так нужно и своего не подставить, и со штатами не ругаться
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25.01.2021 15:40 Відповісти
к санкциям от США - еще бы санкции от Британии и ЕС добавить..
"внешнее управление" - так по-полной))
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25.01.2021 15:40 Відповісти
Склизький мошко
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25.01.2021 15:41 Відповісти
Цензор, верстка статьи поломана.
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25.01.2021 15:41 Відповісти
Кого Разумков сцытся больше - США или Коломойского?
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25.01.2021 15:46 Відповісти
Он от одних сцыкается, а от других какается 😏
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25.01.2021 16:06 Відповісти
Мацкви
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25.01.2021 16:48 Відповісти
Правильный ответ " мне сцыкотно, могут оторвать от кормушки".
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25.01.2021 15:48 Відповісти
Джо, тут еще один хитрожопый нарисовался, - нужно чуть-чуть расширить=)
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25.01.2021 15:50 Відповісти
також зелена прокацапська мразота ...
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25.01.2021 16:04 Відповісти
100% этот мальчик стоит на довольствии у бени коломойши.
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25.01.2021 16:14 Відповісти
выкормыш партии рыгов что с него взять и чему удивляться
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25.01.2021 16:40 Відповісти
"Я не я и жопа не моя".
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25.01.2021 18:06 Відповісти
Йо#@ний сором, твій **** однопартієць, депутат ВР - російський агент, це бл@ть коректно, а висловити свою думку з цього приводу ні .????

Щоб ви повиздихали запроданці
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25.01.2021 18:40 Відповісти
Вор вору глаз не выколет!!
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25.01.2021 20:17 Відповісти
 
 