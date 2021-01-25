Разумков відмовився коментувати санкції США проти "слуги народу" Дубінського: "Некоректно буде"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відмовився коментувати запроваджені міністерством фінансів США санкції проти народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Дубінського.

Про це глава парламенту заявив на брифінгу після завершення засідання Погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.

"Що стосується санкцій ... Я не спілкувався з Олександром Анатолійовичем, і мені некоректно буде коментувати", - зауважив Разумков.

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Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальні провадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.