Повідомлено про підозру "смотрящому" за виправною колонією на Буковині в організації каналу збуту наркотиків

Його підозрюють у поширенні злочинного впливу і в організації каналу збуту наркотичних засобів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області встановили, що зловмисник встановив та поширював свій злочинний вплив в установі відбування покарань. Він підбурював інших засуджених на вчинення тяжких злочинів, слідкував за дотриманням так званих злодійських законів, порушував правила перебування у виправній установі.

Сьогодні, 25 січня, на підставі отриманих доказів, "смотрящому" повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу в установі відбування покарань) та ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування триває. Його здійснюють слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.

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