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Новини Коронавірус і карантин
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Програма вакцинації в Україні має містити докладний план щодо кожної області, - Зеленський

Програма вакцинації в Україні має містити докладний план щодо кожної області, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський дав завдання якомога швидше представити детальну програму вакцинації проти COVID-19 в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповів, що на сьогодні в Україні 235,7 тис. активних хворих на коронавірус і 18,6 тис. зайнятих ліжок у медзакладах. Загалом у лікарнях відведено під хворих на COVID-19 понад 66,3 тис. ліжок, з яких 55 тис. забезпечені подачею кисню.

За словами глави уряду, ці зміни в разі прийняття набудуть чинності через сім днів після прийняття.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про зменшення відсотка позитивних результатів тестів на COVID-19 серед усіх протестованих людей: якщо раніше цей показник в середньому був на рівні 34-35%, то нині – в межах 21%.

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На завершальній стадії перебувають переговори щодо закупівлі вакцини. Українська сторона позитивно оцінює результати перемовин.

Очікується, що вакцинація в Україні може розпочатися з лютого. За словами міністра охорони здоров’я, на першому етапі її проводитимуть мобільні бригади.

Зеленський наголосив, що програма вакцинації в Україні має містити детальний план по кожній області.

"Треба визначити кількість вакцин, чіткі терміни вакцинації, перелік категорій населення, які мають вакцинуватися в першу чергу. Також має бути налагоджена система менеджменту та логістики вакцини, зокрема створені електронні системи запису, фіксації, місць щеплень, та розподіл поставок", – зазначив Глава держави.

Крім того, має бути проаналізована ситуація з тими, хто вже перехворів на COVID-19, щоб визначити, коли цю категорію людей потрібно вакцинувати.

Автор: 

вакцина (4419) Зеленський Володимир (23732) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
а шо, с вакциной уже все ОК?
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25.01.2021 15:58
+4
чтото риторика и наполнение сайта похоже на руснявый RT
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25.01.2021 16:06
+3
чем вакцинироваться? 50% синоваком? пусть сами им колятся хоть каждый день.
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25.01.2021 16:03
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а шо, с вакциной уже все ОК?
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25.01.2021 15:58 Відповісти
С вакциной ОК, а вот без вакцины - не ОК.
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25.01.2021 16:06 Відповісти
так мы пока и без вакцины и без "подробного плана"
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25.01.2021 16:10 Відповісти
Зато "слуги" и с "планом" и герыча им тонну недавно пдогнали... Вакцинируйся хоть до вср@чки...
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25.01.2021 16:11 Відповісти
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25.01.2021 16:14 Відповісти
Українців потрібно вакцинувати Пфайзером та Модерною, щоб українці мали можливість їздити в ЄС.
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25.01.2021 16:40 Відповісти
подробный план:
Администрация Зеленского составляет перечни вакцинирования объемом в 80-90 тысяч человек гипотермической вакциной производства BioNTech \Pfizer. Источники поступления выясняются.
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25.01.2021 17:45 Відповісти
https://twitter.com/DetectorLugen/status/1351291159692406792

Отказ медицинских работников от вакцины - новая растущая проблема США.
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25.01.2021 15:58 Відповісти
чтото риторика и наполнение сайта похоже на руснявый RT
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25.01.2021 16:06 Відповісти
ну да ето же не спутник - г
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25.01.2021 19:53 Відповісти
Первыми уже вакцинировались "слуги"... в ближайшем подъезде...
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25.01.2021 15:58 Відповісти
помнится, вовка-шмаркля взял вакцинацию "под личный контроль" еще летом))
И - ни вакцин, ни денег - все ушло в офшоры омана))
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25.01.2021 15:59 Відповісти
п.с. зебильная власть зашкварилась на брехне:
Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил, что на сегодня в Украине 235,7 тысяч...

опс.. это если болеют (активно) по 2-3 недели - значит количество заболевших за январь ЕЖЕДНЕВНО по 12-15 тысяч.. ))
а по статистике - 3-5 тысяч.. откуда-то 237 тыс взялись.. "активных больных"?))
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25.01.2021 16:02 Відповісти
не дай боже возьмет под личный контроль, хана вакцинации...
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25.01.2021 16:01 Відповісти
Так он ещё летом прошлого года взял, и что? Правильно - хана вакцинации, ибо хоть какая вакцинация при зелёной власти возможна исключительно по коррупционным схемам и никак иначе.
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25.01.2021 18:45 Відповісти
Думаю что вакцинация в первую очередь должна проходить там где есть угроза перехода из зеленой в помаранчевую зону или если неосталось зеленых то из помаранчевой в красную.В первую очередь нужно вакцинировать тех кто еще не заболел тем более что даже носителя вируса вакцинировать нельзя.
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25.01.2021 16:02 Відповісти
чем вакцинироваться? 50% синоваком? пусть сами им колятся хоть каждый день.
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25.01.2021 16:03 Відповісти
т.е еще даже программы нет )))
офигеть...
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25.01.2021 16:05 Відповісти
В Египте и Тунисе началась массовая вакцинация от COVID.
Это всё что нужно знать об Украине эпохи Зеленского.
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25.01.2021 16:06 Відповісти
которые должны вакцинироваться.
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25.01.2021 16:16 Відповісти
Нужно всё что касается вакцинации возложить на области, и закупку вакцины в том числе
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25.01.2021 16:45 Відповісти
 
 