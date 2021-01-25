Програма вакцинації в Україні має містити докладний план щодо кожної області, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський дав завдання якомога швидше представити детальну програму вакцинації проти COVID-19 в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповів, що на сьогодні в Україні 235,7 тис. активних хворих на коронавірус і 18,6 тис. зайнятих ліжок у медзакладах. Загалом у лікарнях відведено під хворих на COVID-19 понад 66,3 тис. ліжок, з яких 55 тис. забезпечені подачею кисню.

За словами глави уряду, ці зміни в разі прийняття набудуть чинності через сім днів після прийняття.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про зменшення відсотка позитивних результатів тестів на COVID-19 серед усіх протестованих людей: якщо раніше цей показник в середньому був на рівні 34-35%, то нині – в межах 21%.

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На завершальній стадії перебувають переговори щодо закупівлі вакцини. Українська сторона позитивно оцінює результати перемовин.

Очікується, що вакцинація в Україні може розпочатися з лютого. За словами міністра охорони здоров’я, на першому етапі її проводитимуть мобільні бригади.

Зеленський наголосив, що програма вакцинації в Україні має містити детальний план по кожній області.

"Треба визначити кількість вакцин, чіткі терміни вакцинації, перелік категорій населення, які мають вакцинуватися в першу чергу. Також має бути налагоджена система менеджменту та логістики вакцини, зокрема створені електронні системи запису, фіксації, місць щеплень, та розподіл поставок", – зазначив Глава держави.

Крім того, має бути проаналізована ситуація з тими, хто вже перехворів на COVID-19, щоб визначити, коли цю категорію людей потрібно вакцинувати.