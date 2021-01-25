Програма вакцинації в Україні має містити докладний план щодо кожної області, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський дав завдання якомога швидше представити детальну програму вакцинації проти COVID-19 в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповів, що на сьогодні в Україні 235,7 тис. активних хворих на коронавірус і 18,6 тис. зайнятих ліжок у медзакладах. Загалом у лікарнях відведено під хворих на COVID-19 понад 66,3 тис. ліжок, з яких 55 тис. забезпечені подачею кисню.
За словами глави уряду, ці зміни в разі прийняття набудуть чинності через сім днів після прийняття.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про зменшення відсотка позитивних результатів тестів на COVID-19 серед усіх протестованих людей: якщо раніше цей показник в середньому був на рівні 34-35%, то нині – в межах 21%.
На завершальній стадії перебувають переговори щодо закупівлі вакцини. Українська сторона позитивно оцінює результати перемовин.
Очікується, що вакцинація в Україні може розпочатися з лютого. За словами міністра охорони здоров’я, на першому етапі її проводитимуть мобільні бригади.
Зеленський наголосив, що програма вакцинації в Україні має містити детальний план по кожній області.
"Треба визначити кількість вакцин, чіткі терміни вакцинації, перелік категорій населення, які мають вакцинуватися в першу чергу. Також має бути налагоджена система менеджменту та логістики вакцини, зокрема створені електронні системи запису, фіксації, місць щеплень, та розподіл поставок", – зазначив Глава держави.
Крім того, має бути проаналізована ситуація з тими, хто вже перехворів на COVID-19, щоб визначити, коли цю категорію людей потрібно вакцинувати.
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Администрация Зеленского составляет перечни вакцинирования объемом в 80-90 тысяч человек гипотермической вакциной производства BioNTech \Pfizer. Источники поступления выясняются.
Отказ медицинских работников от вакцины - новая растущая проблема США.
И - ни вакцин, ни денег - все ушло в офшоры омана))
Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил, что на сегодня в Украине 235,7 тысяч...
опс.. это если болеют (активно) по 2-3 недели - значит количество заболевших за январь ЕЖЕДНЕВНО по 12-15 тысяч.. ))
а по статистике - 3-5 тысяч.. откуда-то 237 тыс взялись.. "активных больных"?))
офигеть...
Это всё что нужно знать об Украине эпохи Зеленского.