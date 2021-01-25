Раптова перевірка бойової і мобілізаційної готовності почалася в армії Білорусі, - Міноборони РБ

Дії білоруських військ відбудуться практично на всіх полігонах Збройних сил РБ і окремих ділянках місцевості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Білорусі, 25 січня "за розпорядженням міністра оборони Республіки Білорусь під керівництвом начальника Генерального штабу - першого заступника міністра оборони Республіки Білорусь "розпочато" комплексну перевірку бойової і мобілізаційної готовності Збройних сил".

"Основною метою проведених заходів є перевірка і підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності і здатності з'єднань і військових частин виконувати свої завдання за призначенням у сучасних умовах. Деякі військові частини і підрозділи вже отримали завдання на приведення у вищі ступені бойової готовності. Так, зокрема, віддано відповідне розпорядження на доукомплектування та приведення в бойову готовність однієї з військових частин 120-ї гвардійської механізованої бригади", - наголошується в повідомленні.

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Також повідомляється, що дії військ пройдуть "практично на всіх полігонах Збройних сил і окремих ділянках місцевості".

"З огляду на специфіку виконуваних завдань, військам належить діяти в різних умовах - долати водні перешкоди, відпрацьовувати навчально-бойові завдання вдень і вночі, як в лісових масивах, так і в населених пунктах. Пильна увага буде приділена стану техніки та озброєння, а також роботі забезпечувальних систем. Завершити цю перевірку планується проведенням контрольних занять і тактичних навчань з бойовою стрільбою різного рівня", - уточнюють у пресслужбі.