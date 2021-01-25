Екссуддя Грица, який 10 років тому насмерть збив ремонтника, пішов у почесну відставку з усіма виплатами та отримуватиме 106 тис. грн щомісяця, - ЦПК
Екссуддя Госпсуду Юрій Грица щомісяця отримуватиме допомогу в розмірі 106 тис. грн. Грица відомий тим, що в 2011 році збив комунальних працівників, які виконували роботи, один із них помер.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє ЦПК.
"Суддя сидить? Звісно, ні. Справа про ДТП вже майже 10 років лежить у суді. Грица майже весь цей час продовжував судити і тільки в 2019 році його було звільнено. Але не через скоєне ДТП, а через заяву про відставку за власним бажанням. У підсумку Вища рада правосуддя відправила суддю в почесну відставку з усіма виплатами", - сказано в повідомленні.
Грица прописався у горах, тепер як гірський житель має право на пільги і грошову надбавку в 20%.
"Жити в будинку на 337 квадратів у Яремчі - це важка доля і без надбавки не обійтися. Це не все. Як повідомляє Prosud, Грица також звернувся до суду з проханням перерахувати розмір його довічного утримання, мотивуючи це тим, що суддівський оклад за цей час збільшився. Івано-Франківський окружний адмінсуд задовольнив клопотання і тепер екссуддя щомісяця отримуватиме 106 129 грн. за наш із вами рахунок", - додали в ЦПК.
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Виплати військових за цей же період збільшилися всього на 300 грн, а соціальні пенсії підвищили на 100 грн.
Про це йдеться в https://www.pfu.gov.ua/2128328-dani-pro-serednij-rozmir-pensiyi-stanom-na-01-01-2021/ даних Пенсійного фонду України. Всього в країні пенсії отримують 11,1 млн осіб, середня пенсія становить 3,5 тис. грн.
Які пенсії отримують українці:судді - 67,9 тис. грн (рік тому було 45,8 тис.)
військові - 5,5 тис. грн; (5,2 тис.)
соціальні пенсії - 1,7 тис. грн (1,6 тис. грн)
пенсія за загальними правилами - 3,5 тис. (близько 3 тис. грн).