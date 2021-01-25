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Екссуддя Грица, який 10 років тому насмерть збив ремонтника, пішов у почесну відставку з усіма виплатами та отримуватиме 106 тис. грн щомісяця, - ЦПК

Екссуддя Грица, який 10 років тому насмерть збив ремонтника, пішов у почесну відставку з усіма виплатами та отримуватиме 106 тис. грн щомісяця, - ЦПК

Екссуддя Госпсуду Юрій Грица щомісяця отримуватиме допомогу в розмірі 106 тис. грн. Грица відомий тим, що в 2011 році збив комунальних працівників, які виконували роботи, один із них помер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє ЦПК.

"Суддя сидить? Звісно, ні. Справа про ДТП вже майже 10 років лежить у суді. Грица майже весь цей час продовжував судити і тільки в 2019 році його було звільнено. Але не через скоєне ДТП, а через заяву про відставку за власним бажанням. У підсумку Вища рада правосуддя відправила суддю в почесну відставку з усіма виплатами", - сказано в повідомленні.

Грица прописався у горах, тепер як гірський житель має право на пільги і грошову надбавку в 20%.

"Жити в будинку на 337 квадратів у Яремчі - це важка доля і без надбавки не обійтися. Це не все. Як повідомляє Prosud, Грица також звернувся до суду з проханням перерахувати розмір його довічного утримання, мотивуючи це тим, що суддівський оклад за цей час збільшився. Івано-Франківський окружний адмінсуд задовольнив клопотання і тепер екссуддя щомісяця отримуватиме 106 129 грн. за наш із вами рахунок", - додали в ЦПК.

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Автор: 

компенсації (689) суддя (1582) Центр протидії корупції (265)


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Топ коментарі
+62
Нет слов. Одни матюки на языке.
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25.01.2021 16:09
+46
За что им такие зарплаты пенсии .а вот это вообще бредятена пожизненное содержание за какой йух?????люди на 2 тысячи живут а тут цари.пожизненное должно быть у них только заключение
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25.01.2021 16:11
+40
Будете смеяться,но и их похороны проходят за счет государства.Мало того:даже содержание могил тоже за наш счет.Другими словами:даже когда подобная мразь сдохнет,то все равно не перестанет тянуть с нас деньги.ДАЖЕ ДОХЛОЕ,****...
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25.01.2021 16:19
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Рыговские судьи со времен кучмы и яныка меняются разве что на своих детей и внуков
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25.01.2021 18:42 Відповісти
Кожних кілька років нам підвищують пенсійний вік і придумують мутки типу страхового стажу. Воно й не дивно - який пенсійний фонд витримає цілу купу довічно утримуваних упирів.
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25.01.2021 19:01 Відповісти
Чим раніше, тим краще потрібно створювати народний трибунал по перегляду подібних справ. Надавно суддя Лариса Гольник написала, що недоброчесному судді Струку, який її переслідував призначили утримання 90 000 і виплатили 1 000 000, а потім ще й нагородили. Потрібно знайти і покарати негідників, які підготовили до прийняття такі закони. Країна живе в борг для того, щоб зробити цим упирям життя, як при комунізмі. ВР прийняла закон, що мінімальна пенсія не може відрізнятися від максимальної більше ніж в 10 раз. Але негідники обійшли цей закон, вони назвали пенсію утриманням. Невже Україні потрібна перехідна адміністрація під американським керівництвом, як в післявоєнній Німеччині?
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25.01.2021 19:21 Відповісти
Потрібна !
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25.01.2021 19:55 Відповісти
Золотой человек ! Крепкого тебе забора и долгих лет жизни в Яремче.
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25.01.2021 20:19 Відповісти
за какой хрен такие деньжищи ?? в америке столько не платят. мы что самая богатая страна и у всех прет из горла ???
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25.01.2021 20:33 Відповісти
твари под себя все законы написали и жируют суки.
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25.01.2021 20:33 Відповісти
3 700 долларов .нехило .оно как в европе .((
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25.01.2021 20:38 Відповісти
і хто ж собак зупинить?
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25.01.2021 21:31 Відповісти
Вот интересно посмотреть на рожи тех, кто принимал подобные законы.
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25.01.2021 21:53 Відповісти
Одним 1700 грн. в месяц пенсия, а коррупционерам 3.500 грн. пенсия в день!!!
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25.01.2021 21:57 Відповісти
У 2020 році середня пенсія судді зросла з 45,8 до 67,9 тис. грн.
Виплати військових за цей же період збільшилися всього на 300 грн, а соціальні пенсії підвищили на 100 грн.
Про це йдеться в https://www.pfu.gov.ua/2128328-dani-pro-serednij-rozmir-pensiyi-stanom-na-01-01-2021/ даних Пенсійного фонду України. Всього в країні пенсії отримують 11,1 млн осіб, середня пенсія становить 3,5 тис. грн.
Які пенсії отримують українці:судді - 67,9 тис. грн (рік тому було 45,8 тис.)
військові - 5,5 тис. грн; (5,2 тис.)
соціальні пенсії - 1,7 тис. грн (1,6 тис. грн)
пенсія за загальними правилами - 3,5 тис. (близько 3 тис. грн).
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25.01.2021 22:03 Відповісти
спасибо за службу.
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26.01.2021 05:40 Відповісти
Господи прости за слова!Слів немає,знаю цих падлюк у мантіях-хабарі,заноси,кришування,право сильного таку систему правосуддя збудували Кучма й Янукович з олігархатом українським.ЕЄдиний вихід -грабувати тварин,просто грабувати банально
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26.01.2021 05:44 Відповісти
Є такий суддя за фамілєїю Козлов десь у Запоріжській області,по головам йшов до суддівської посади , дак воно грабувало торгівельні мережі за ради кайфу й Справедливості,стати суддею це була золота мрія,не зважаючи на вік під 50 років знав за що боровся.
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26.01.2021 05:55 Відповісти
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