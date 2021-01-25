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Корупціонери в енергетиці блокують виплату боргів "зеленим" інвесторам, - Тинний

Корупціонери в енергетиці блокують виплату боргів

Корупціонери, які заробляють на різних схемах на ринку електроенергії, за допомогою чиновників блокують зобов'язання України виплатити борги інвесторам у відновлювану енергетику.

Про це заявив співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний.

"Нам щомісяця недоплачують якісь кошти. Влітку підписали з урядом меморандум, ось я особисто чотири рази разом з колегами зустрічався з прем'єр-міністром. Суть меморандуму була така - нам знизили тарифи, ми натомість обіцяли не судитися, якщо на ринку відновиться стабільність, будуть постійні оплати, але, на жаль, цього так і не відбулося ", - сказав Тинний.

За його словами, Кабмін і прем'єр-міністр порушили всі свої обіцянки, які були дані в серпні місяці в процесі численних переговорів з іноземними та українськими інвесторами.

"Не припинилася корупція, не припинилася договірна торгівля. На ринку постійно вимиваються гроші, інвестора в поновлювану енергетику постраждали. 40% боргів до нового року не погашено", - зазначив він.

Тинний повідомив, що ключова проблема криється в діях Нацкомісії з державного регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

"Їх функція - бути незалежним і встановлювати тарифи, які дозволять забезпечити стабільність на ринку. Це саме те, чого вони не роблять. Взагалі. А регулятор в тому вигляді, в якому він є він безглуздий і ганебний", - обурився Тинний.

Нагадаємо, уряд в грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої" енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року. У той же час НКРЕКУ вирішило затвердити постанову, яке заборонить ДП "Гарантований покупець" погасити відповідну заборгованість.

16 грудня НКРЕКУ відправило "Гарантованому покупцеві" "настанову" з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн компанії "Енергоатом".

На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКУ усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з ВДЕ і стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКУ виконати умови і зобов'язання згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаного ними в червні 2020 року.

Щоб вирішити фінансову кризу на ринку електроенергії народні депутати зареєстрували законопроект №4624 про випуск ОВДП для "Енергоатому" на суму 7,3 млрд грн. Таким чином, "Енергоатом" і підприємства відновлюваної енергетики отримали окремі джерела їх погашення перед ними боргів.

Автор: 

борг (2138) інвестори (445) Тинний Ігор (43)


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Топ коментарі
+3
Ах ты гавно зилёное, бюджетного бабла тебе очень хочется?
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25.01.2021 16:20
+3
Не понимаю логики, зачем нам эта"зеленая " энергетика, если она в нескольео раз дороже гидро и тепловой а тем более атомной!
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25.01.2021 16:24
+3
Так самое интересное что в Украине ГИДРО не считается зеленой енергетикой и не дотируется государством по *зеленым тарифам*. Наверное потому что ГИДРО еще не прихватизированное Ахметовым и КО.
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25.01.2021 16:39
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Снизьте тарифы и будет вам счастье. Украина вам не Банкомат.
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25.01.2021 16:18 Відповісти
А не получится - тариф фиксируется на момент регистрации оборудования.
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25.01.2021 16:22 Відповісти
Если есть воля и сила...то все получится. Когда хотят все получается.
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25.01.2021 16:26 Відповісти
Для этого нужно изменить Закон, т.е. должна проголосовать Рада. А если изменится закон, значит, будут затраты на компенсации тем же зеленым инвесторам и за не полученную выгоду, и за затраты на оборудование и много чего еще. Проблема только увеличится.
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25.01.2021 16:28 Відповісти
Идите на*** со своими зельоными инвесторами. Чем дальше ети *инвестора* заходят в Украину тем больше у нас веерных отключений и приходится закупать електроенергии на Рашке и Беларашке
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25.01.2021 16:19 Відповісти
Ах ты гавно зилёное, бюджетного бабла тебе очень хочется?
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25.01.2021 16:20 Відповісти
нах нам зеленая энергия , пускай те у которых панели стоят , продают таким-же , мне лично 1к по 10 гр не к чему , да и люди добровольно покупать не будут , выгодней китайский генератор поставить , проверено лично
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25.01.2021 16:21 Відповісти
Почему ети *зельоные инвестора* никак не убегут с Украины если им здесь так плохо платят? А даже наоборот расширяют свои грабительские тарифы?
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25.01.2021 16:21 Відповісти
Не понимаю логики, зачем нам эта"зеленая " энергетика, если она в нескольео раз дороже гидро и тепловой а тем более атомной!
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25.01.2021 16:24 Відповісти
Gidro takze zelionaja energija.U svedov na pervom meste jest gidro,na vvtorom jest vetruvki,a vot 3 meste zanimajet atomnaja v etom godu po mocnostiami.
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25.01.2021 16:33 Відповісти
Так самое интересное что в Украине ГИДРО не считается зеленой енергетикой и не дотируется государством по *зеленым тарифам*. Наверное потому что ГИДРО еще не прихватизированное Ахметовым и КО.
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25.01.2021 16:39 Відповісти
Зелёная энергетика - будущее каждой передовой страны. Нас уже даже Сомали в этом вопросе обогнали. У них все уличные фонари на солнечной энергии работают. Ещё и выключаюся если на дороге нет движения. Капитал сомалийских пиратов нельзя вывезти из страны потому работает на страну. Капитал украинских пиратов работает во всех странах ЕС и в США.
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25.01.2021 16:38 Відповісти
Ага. И Северная Корея тоже обогнала Украину в вопросе по *зеленой енергетике*. С каждого барака и гаража из фонеры из окна торчит солнечная панель, зато траву стригут ножницами и чайник кипятят на дровах потому что больше нигде електроенергии и автомобилей нету. Вот бл*** ты пример нам поставил процветающие страны
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25.01.2021 16:47 Відповісти
Ночей в Сомали нет?
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25.01.2021 16:51 Відповісти
У них накопительные аккумуляторы на каждом столбе.
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25.01.2021 17:13 Відповісти
Тому що так вирішили корумповані ВР і КМ у інтересах олігархів. Нічого нового.
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25.01.2021 16:38 Відповісти
...соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики ... Давайте еще у вора в законе спросим: Что он думает о работе ментов. Из той же серии ...
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25.01.2021 16:26 Відповісти
Кризис в энергетике искусственного порядка-детище Зеленского и Коломойского. Зелёная энергетика не имеет к нему никакого отношения. Но шмаркля об этом не говорит. Ему удобно всё спихнуть на зелёную энергетику. Тем более, что на этом позолотили себе ручку и Янукович и Порошенко. В цене 1ого квт за 160 коп. Доля зелёной энергетики 15 коп. Ну убирёте вы 15 коп и получите большое облегчение ? Это 3% всей энергетики. Чтобы вступить стране в ЕС надо иметь 11% зелёной энергетики. Во тогда можно начать говорить о закрытии некоторых блокв атомных элект ростанций.
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25.01.2021 16:33 Відповісти
тынный - говорящая жопа реальных крупных владельцев СЭС....простой ресторатор должен развивать свои рестораны а не лезть куда не следует
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25.01.2021 16:34 Відповісти
А хто головний бенефеціар "зеленки"? Рінат Леонідович
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25.01.2021 16:36 Відповісти
Почему вы етих бандитов называете *зельоными инвесторами*? Они хоть копейку вложили своих денег в Украину? Закупают китайское оборудование, за льготные кредиты за наш счет чтобы повысить нам тарифы и качать наши деньги, которые выводят в офшоры. Какие к чертям они инвестора? И какие они *зельоные* если ихняя *зельоная* енергия работать может только в тандеме с ТЕС загрязняющими окружающую среду как никакое другое предприятие? Кстати почему етой зимой ваши *зельоные* инвестора не смогли обеспечить Украину енергией а просто тупо простаивали? Они ждут лета как медведи и там вместе с ними ждать лета сидя в берлогах?
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25.01.2021 16:37 Відповісти
Совсем уже обнаглели, их ничего не волнует, ни коронавирус , ни падение экономики- они хотят своё бабло. Нужно пересмотреть контракты с этими 'благодетелями ' и 'инвесторами в самих себя' или вообще от них избавиться, как сделали в Испании. Легче по искам заплатить , чем быть всю жизнь в кабале, тем более платим за все эти 'инвестиции' мы!
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25.01.2021 16:49 Відповісти
Кто знает точно, какая сейчас отпускная цена э/э всех генераций? По-моему зилёная 7 гривен, атомная до гривны. Вот и считайте.
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25.01.2021 16:50 Відповісти
Не только на юге отключают. Вокруг Киева чуть ли не каждый день отключают то один раен то другой. При етом рассказывают что веерных отключений у нас нету. Раз вон написал что свет у нас отключили так сразу забанили меня. Мол в Украине такого невозможно
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25.01.2021 17:55 Відповісти
Нехай виставляють рахунок особисто депутатам які в свій час проголосували закон про зелену енергетику, можна також і нинішнім, які до сих пір його не скасували.
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25.01.2021 18:19 Відповісти
Какие долги? Забудьте.
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25.01.2021 18:24 Відповісти
туфта, нехай солнечные получают по цене АЭС.
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26.01.2021 05:36 Відповісти
 
 