Головна бухгалтерка столичного вишу привласнила майже 3 млн грн, сплачених за навчання - Нацполіція

Столичні поліцейські виявили велику недостачу коштів в одному з вишів Києва. Проведена аудиторська перевірка підтвердила факт незаконного заволодіння бюджетними грошима.

За даними правоохоронців, у ході досудового розслідування встановлено, що зловмисниця, яка займала посаду головної бухгалтерки столичного вишу, з 2016 по 2020 роки, незаконно заволоділа майже 3 мільйонами гривень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіціі.

"Жінка діяла за наступною схемою: слухачі приносили бухгалтеру кошти за навчання, після чого вона повинна була внести їх у касу. Проте зловмисниця частину грошей не вносила та незаконно привласнювала їх собі. Ми провели клопітку роботу, опитали співробітників закладу, відділу обліку банківських операцій та студентів, провели ряд експертиз. Після проведення слідчих дій ми довели причетність головної бухгалтерки, 1967 року народження, до низки злочинів та оголосили їй про підозру. Крім того, правопорушницю було звільнено із навчального закладу", - підкреслюється в повідомленні правоохоронців.

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Слідчі Шевченківського управління поліції завершили досудове розслідування за ч. 2,3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження. Фігурантці загрожує обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.