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Головна бухгалтерка столичного вишу привласнила майже 3 млн грн, сплачених за навчання - Нацполіція

Головна бухгалтерка столичного вишу привласнила майже 3 млн грн, сплачених за навчання - Нацполіція

Столичні поліцейські виявили велику недостачу коштів в одному з вишів Києва. Проведена аудиторська перевірка підтвердила факт незаконного заволодіння бюджетними грошима.

За даними правоохоронців, у ході досудового розслідування встановлено, що зловмисниця, яка займала посаду головної бухгалтерки столичного вишу, з 2016 по 2020 роки, незаконно заволоділа майже 3 мільйонами гривень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіціі.

"Жінка діяла за наступною схемою: слухачі приносили бухгалтеру кошти за навчання, після чого вона повинна була внести їх у касу. Проте зловмисниця частину грошей не вносила та незаконно привласнювала їх собі. Ми провели клопітку роботу, опитали співробітників закладу, відділу обліку банківських операцій та студентів, провели ряд експертиз. Після проведення слідчих дій ми довели причетність головної бухгалтерки, 1967 року народження, до низки злочинів та оголосили їй про підозру. Крім того, правопорушницю було звільнено із навчального закладу", - підкреслюється в повідомленні правоохоронців.

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Слідчі Шевченківського управління поліції завершили досудове розслідування за ч. 2,3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження. Фігурантці загрожує обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Автор: 

виш (546) шахрайство (1078) Нацполіція (15142)


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Топ коментарі
+4
якби сплачували безготівкою за офіційними рахунками, такого б не було
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25.01.2021 16:39
+3
В этой стране есть хоть какая то сфера деятельности где не пиз..ят????!
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25.01.2021 16:34
+1
наказание сильнее чем за госизмену.
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25.01.2021 16:41
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В этой стране есть хоть какая то сфера деятельности где не пиз..ят????!
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25.01.2021 16:34 Відповісти
якби сплачували безготівкою за офіційними рахунками, такого б не було
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25.01.2021 16:39 Відповісти
наказание сильнее чем за госизмену.
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25.01.2021 16:41 Відповісти
И тем более чем за коррупцию, особенно в особо крупных масштабах)
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25.01.2021 16:42 Відповісти
ну и народ ) что власти,что народ заслужывают один одного ) разворовали бедную нещасную Украину до нитки и ждут от Байдена и Европы чтобы те пришли навели порядок,взяли их в ЕС и НАТО,подняли уровень жизни,зарплаты,построили инфраструктуру и остальное ) Не будет добра на этой многострадальной земле с такими вот людьми...
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25.01.2021 16:45 Відповісти
Разруха не в клозетах, разруха в первую очередь в головах....
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25.01.2021 16:57 Відповісти
А шо робити зараз це в порядку речей.
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25.01.2021 18:33 Відповісти
норм а письку без соли ем
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25.01.2021 19:24 Відповісти
Главный бухгалтер столичного вуза присвоила почти 3 млн грн, уплаченных за обучение, - Нацполиция

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Скучно...Это же классика жанра...Никакого креатива!
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25.01.2021 19:39 Відповісти
 
 