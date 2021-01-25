Касаційний суд у складі ВС закрив справу про перейменування Кіровограда на Кропивницький

Касаційний суд у складі Верховного Суду закрив провадження у справі щодо перейменування Кіровограда.

Відповідне рішення у понеділок ухвалила колегія суддів під головуванням Ірини Гончарової, повідомили Укрінформу у пресслужбі суду, передає Цензор.НЕТ.

"Колегія суддів ухвалила закрити провадження у справі щодо перейменування Кіровограда", - повідомила працівниця пресслужби

Повний текст рішення буде оприлюднено впродовж п'яти днів. Після цього його можна буде оскаржити у Великій палаті Верховного Суду.

Нагадаємо, у 2016 році Верховна Рада змінила назву цього обласного центру на Кропивницький. На той час Кіровоград залишався єдиним обласним центром, який не був перейменований у рамках закону України про декомунізацію.

Народний депутат Сергій Ларін (ОПЗЖ) оскаржив перейменування міста в декількох інстанціях.

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