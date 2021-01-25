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Касаційний суд у складі ВС закрив справу про перейменування Кіровограда на Кропивницький

Касаційний суд у складі ВС закрив справу про перейменування Кіровограда на Кропивницький

Касаційний суд у складі Верховного Суду закрив провадження у справі щодо перейменування Кіровограда.

Відповідне рішення у понеділок ухвалила колегія суддів під головуванням Ірини Гончарової, повідомили Укрінформу у пресслужбі суду, передає Цензор.НЕТ.

"Колегія суддів ухвалила закрити провадження у справі щодо перейменування Кіровограда", - повідомила працівниця пресслужби

Повний текст рішення буде оприлюднено впродовж п'яти днів. Після цього його можна буде оскаржити у Великій палаті Верховного Суду.

Нагадаємо, у 2016 році Верховна Рада змінила назву цього обласного центру на Кропивницький. На той час Кіровоград залишався єдиним обласним центром, який не був перейменований у рамках закону України про декомунізацію.

Народний депутат Сергій Ларін (ОПЗЖ) оскаржив перейменування міста в декількох інстанціях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада перейменувала Кіровоград у Кропивницький: "Ми свою частину декомунізації завершили", - Парубій. ВIДЕО

Автор: 

Верховний Суд (1188) Кропивницький (343) Ларін Сергій (7) Кіровоградська область (568)


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Топ коментарі
+5
тебе кацапе ніхто не запитує, ти на свій сралінабад істарічєскій молись
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25.01.2021 16:43
+4
от і добре. Тепер потрібно Дніпропетрівську область перейменувати
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25.01.2021 16:36
+1
И правильно сделали!
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25.01.2021 16:41
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от і добре. Тепер потрібно Дніпропетрівську область перейменувати
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25.01.2021 16:36 Відповісти
у Дніпропетрівську
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25.01.2021 16:44 Відповісти
І Кіровоградську...
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25.01.2021 19:33 Відповісти
Лучше бы вернули старое историческое название -Елизаветград, большинство жителей было за это название, но в ВР протолкнули нынешнее.
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25.01.2021 16:38 Відповісти
И правильно сделали!
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25.01.2021 16:41 Відповісти
тебе кацапе ніхто не запитує, ти на свій сралінабад істарічєскій молись
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25.01.2021 16:43 Відповісти
Сталінобаду повернули історичну назву Душанбе, а от Сталінграду чи Кірову з Калінінградом чомусь ні, але від українців вимагають .
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25.01.2021 17:03 Відповісти
Воно перші 20 років називалось просто Єлізавет, Єлізаветград це русифіцірована назва.
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25.01.2021 16:55 Відповісти
Первое название:Крепость св.Елисаветы,затем Елисавет,Елисаветград, название не в честь царицы Елизаветы,а в честь Святой Елисаветы-покровительницы города..При коммуняках:-Зиновьевск,Кирово,Кировоград..
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25.01.2021 17:39 Відповісти
Народный депутат Сергей Ларин (ОПЗЖ) обжаловал переименования города в нескольких инстанциях.Источник: https://censor.net/ru/n3243923

Ну то , що пробував обжалувати , ну то питання до тих - які його обрали
Але усі судові витрати мають бути стягнені з Народный депутат Сергей Ларин (ОПЗЖ) ... і ніяк не інше , і щоб іншим не повадно було !
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25.01.2021 22:04 Відповісти
Грілка була в 90 х -Елісаветградская фортеция, мне нравилась
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25.01.2021 23:31 Відповісти
 
 