З початку окупації в армію РФ незаконно призвали 28 тис. кримчан, - правозахисники

В окупованому Криму з 2014 року в армію незаконно призвали понад 28 тис. жителів півострова.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група (КПГ), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Понад 28 тисяч осіб були призвані з початку окупації. Паралельно з цим окупанти переслідують тих, хто не хоче служити в їхній армії, порушують проти них кримінальні справи", - зазначив Чекригін.

Поряд з незаконним призовом, повідомив правозахисник, почастішали політично мотивовані переслідування кримчан.

"За нашими даними, 109 осіб є політичними в'язнями, з них 69 осіб - це кримські мусульмани, які переслідуються в основному за участь у Хізб ут-Тахрір або в інших мусульманських організаціях", - повідомив заступник голови КПГ.

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Він зазначив, що щомісячні підсумки моніторингу порушень прав людини і документування військових злочинів на окупованому півострові КПГ направляє в посольства іноземних держав і в міжнародні організації.

"На основі цього моніторингу ми робимо щомісячні звіти і розсилаємо їх по посольствах іноземних держав, міжнародних організаціях, нашим іноземним партнерам", - пояснив Чекригін.