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"Чесний, розумний і щирий. Я радий і гордий", - Єрмак привітав Зеленського

Глава ОП Андрій Єрмак привітав президента Володимира Зеленського з днем народження.

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я почав вірити, що одна людина здатна змінити все. Здатна встановити абсолютно нові правила гри", - поделился своими ощущениями Ермак.

"Володимир Зеленський, простий хлопець з Кривого Рогу, який став президентом у складні часи. Чесний, розумний і щирий. Енергійний лідер країни енергійних людей... Я радий і гордий працювати з ним", - додав Єрмак, уточнивши, що з Зеленським команда, яка дуже в нього вірить.

Читайте також: "Зеленському - 43, він навчився покривати корупційні злочини, торгувати посадами, їздити в кортежі, полюбив систему", - Парасюк привітав президента з днем ​​народження

"За вас - український народ", - підсумував глава ОП.

Як відомо, Зеленський народився 25 січня 1978 року.

Чесний, розумний і щирий. Я радий і гордий, - Єрмак привітав Зеленського 01

Автор: 

день народження (119) Зеленський Володимир (23732) Єрмак Андрій (1371)


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Топ коментарі
+28
"Честный, умный и искренний. Я рад и горд", - Ермак поздравил Зеленского - Цензор.НЕТ 1702
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25.01.2021 16:56
+27
зебуины залижут
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25.01.2021 16:50
+27
Во даёт, кацапский сраколиз!
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25.01.2021 16:51
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Люди добрые,ну как вам такие здравицы из собачьего черного рта*козыря*-агента фсб ? Ну что ,зебараны и зеовцы ,какое то просветление в мозгах у вас еще возможно ?
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25.01.2021 18:02 Відповісти
Оці по східному витончені лестощі говорять лишень про одне - Єрмак по садистському ,з задоволенням розіпне Зєлю у свій час...Вся історична правда,весь досвід з життя правителів минулого говорить,що найбільшими катами можновладців стають слуги,які найбільше їм підлизували...Можливо,в нас буде шанс це побачити...
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25.01.2021 18:05 Відповісти
Тупой, еще тупее.
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25.01.2021 18:11 Відповісти
Хохлуїнські жидокацапи лижуть до дірок один в одного!
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25.01.2021 18:20 Відповісти
Зализал до блеска!
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25.01.2021 18:26 Відповісти
не факт, возможно просто смеёться над дурачком и тот аж тает, думает что и в правду так считает его окружение.
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25.01.2021 18:28 Відповісти
не понимаю, они так издеваеться над зебилом чтоли. Хотя, если даже издеваеться, это не важно, важно то что малой шмырла этому верит и благодатье аж глазки закатывает.
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25.01.2021 18:27 Відповісти
На дурака не нужен нож. Ему тихонько подпоешь и делай с ним что хож.
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25.01.2021 18:41 Відповісти
мамо ,мамо ,та нас так люди хвалять!-Це хто?- - А я Вас ,а Ви мене,
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25.01.2021 18:43 Відповісти
"Чесний, розумний і щирий. Я радий і гордий", - Єрмак привітав Зеленського - Цензор.НЕТ 4544
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25.01.2021 18:52 Відповісти
если для ермака установление,развитие государства Украины это игра, это не политик, это обычный прохвост. Эрмак в жизни не скажет в Государстве Израиль что там одни игроки, Пинком под зад вышибут. Также не скажет этого и в США -там его сразу арестуют при приезде.
видно, что Армяк настоящий игрок, играет на чужие деньги, уплотнил взяточничество, призы нещадно отбирает у других. А его пассаж, что он не верил, что Зеленський в одиночку изменит правила игры - ну это просто приговор бубоносу. Правила он сумел поменять только при игре на клавишных. правда в международной политике зеленский с ермаком применяют новые правила игры - кидалово даже в межгосударственных отношениях. А в США приобрели паскудные оскорбительные клички. Как в старом анекдоте, - граф у Вас в рукаве бубновый туз (бубновую масть нашивали в царской рашке всяким мошенникам)
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25.01.2021 18:53 Відповісти
рад, что честный, делиться не надо будет
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25.01.2021 19:01 Відповісти
Конечно рад!Козел!
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25.01.2021 19:31 Відповісти
Кто бы сомневался! Кацапский сраколиз как всегда на месте!
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25.01.2021 19:37 Відповісти
Татьянин День, *****, испоганил!
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25.01.2021 20:00 Відповісти
Если Этот жидяра Зеленский честний, умний и искренный!! Тогда я папа римский!!.... А если серьёзно то: почему Зеленский постоянно врёт по видосикам ?? тогда пусть он скажет : 1. где офшоры ПОРОШЕНКО?? 2 Кто обогащается на крови, Порошенко или ублюдки из банды Зеленского??? .3 Почему Гладковский не в тюрьме?? 4.Где ворюги по бронежелетам 5. Почему Деркач не в тюрьме. 6. Почему колесников стал хозяйном Кузни на Рыбальском , если это объект воровства??.:8 Если он чемпион по борьбе с коронавирусом, то почему народ до сих пор не вакцинируется- бесплатно!! 9 Почему братья Ермаки до сир пор на свободе?? 10. Почему медведчук и Рабинаовичи свободно гуляют по стране , а не в тюрьме как предатели интересов Украины?? 11. Почему тарифы на газ, электороэнергию и тепло выше чем при Порошенко??? и ещё много . много почему?????....
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25.01.2021 20:15 Відповісти
І Богдан, свого часу, оди співав!
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25.01.2021 21:22 Відповісти
Вот это подлизал
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25.01.2021 21:39 Відповісти
.. а ми тут думаємо... коли ж хоч один зелений ідіот сюди зайде...? Здрасте!! Зачекалися!!!
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25.01.2021 22:23 Відповісти
нужно чтоб следующее день рожденье предатель зеленский встретил в тюрьме
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25.01.2021 22:40 Відповісти
"Чесний, розумний і щирий. Я радий і гордий", - Єрмак привітав Зеленського - Цензор.НЕТ 376
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26.01.2021 01:11 Відповісти
"Чесний, розумний і щирий. Я радий і гордий", - Єрмак привітав Зеленського - Цензор.НЕТ 9024
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26.01.2021 01:13 Відповісти
Вот вам и теплая ванна
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26.01.2021 03:21 Відповісти
ууу какое зрадненькое поздравление.
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26.01.2021 05:20 Відповісти
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