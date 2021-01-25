"Чесний, розумний і щирий. Я радий і гордий", - Єрмак привітав Зеленського

Глава ОП Андрій Єрмак привітав президента Володимира Зеленського з днем народження.

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я почав вірити, що одна людина здатна змінити все. Здатна встановити абсолютно нові правила гри", - поделился своими ощущениями Ермак.

"Володимир Зеленський, простий хлопець з Кривого Рогу, який став президентом у складні часи. Чесний, розумний і щирий. Енергійний лідер країни енергійних людей... Я радий і гордий працювати з ним", - додав Єрмак, уточнивши, що з Зеленським команда, яка дуже в нього вірить.

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"За вас - український народ", - підсумував глава ОП.

Як відомо, Зеленський народився 25 січня 1978 року.