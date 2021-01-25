"Чесний, розумний і щирий. Я радий і гордий", - Єрмак привітав Зеленського
Глава ОП Андрій Єрмак привітав президента Володимира Зеленського з днем народження.
Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я почав вірити, що одна людина здатна змінити все. Здатна встановити абсолютно нові правила гри", - поделился своими ощущениями Ермак.
"Володимир Зеленський, простий хлопець з Кривого Рогу, який став президентом у складні часи. Чесний, розумний і щирий. Енергійний лідер країни енергійних людей... Я радий і гордий працювати з ним", - додав Єрмак, уточнивши, що з Зеленським команда, яка дуже в нього вірить.
"За вас - український народ", - підсумував глава ОП.
Як відомо, Зеленський народився 25 січня 1978 року.
Топ коментарі
+28 Zelya Vsyo
показати весь коментар25.01.2021 16:56
+27 abc123
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+27 Paulo Kit
показати весь коментар25.01.2021 16:51
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видно, что Армяк настоящий игрок, играет на чужие деньги, уплотнил взяточничество, призы нещадно отбирает у других. А его пассаж, что он не верил, что Зеленський в одиночку изменит правила игры - ну это просто приговор бубоносу. Правила он сумел поменять только при игре на клавишных. правда в международной политике зеленский с ермаком применяют новые правила игры - кидалово даже в межгосударственных отношениях. А в США приобрели паскудные оскорбительные клички. Как в старом анекдоте, - граф у Вас в рукаве бубновый туз (бубновую масть нашивали в царской рашке всяким мошенникам)