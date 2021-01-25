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"Зеленському - 43, він навчився покривати корупційні злочини, торгувати посадами, їздити в кортежі, полюбив систему", - Парасюк привітав президента з днем ​​народження

Екснардеп Володимир Парасюк привітав президента України Володимира Зеленського з 43-м днем ​​народження.

Про це Парасюк повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні нашому президенту - 43. І за цей рік він навчився багато чого нового. Навчився покривати своє оточення, яке замішане в копупційних злочинах. Навчився робити собі політичну рекламу за рахунок державних коштів. Навчився маніпулювати і говорити неправду. Навчився торгувати посадами і позбуватись неугодних. Навчився їздити з кортежами і жити на президенських дачах. Як то кажуть, він полюбив ситему, а система полюбила його", - йдеться в повідомленні

За словами Парасюка, Зеленський "з легкістю позбувся своєї щирості і відкритості. В його словах ми більше не почуємо імпровізації і затупів, тепер все чітко згідно з написаним кимось текстом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський просив охочих привітати його з днем народження як подарунок переказувати кошти на криворізьку лікарню, - Разумков

"Рік за п'ять. Ловить все на ходу. З Днем Народження, Володимире Олександровичу! Бажаємо вам здоров'я і щастя!"- підсумував екснардеп.

Автор: 

день народження (119) Зеленський Володимир (23732) привітання (730) Парасюк Володимир (191)


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Топ коментарі
+35
"Зеленскому - 43, он научился покрывать коррупционные преступления, торговать должностями, ездить в кортежах, полюбил систему", - Парасюк поздравил президента с днем рождения - Цензор.НЕТ 37
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25.01.2021 16:55
+29
Вовчик, та аби не Порох!
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25.01.2021 16:53
+27
"Зеленскому - 43, он научился покрывать коррупционные преступления, торговать должностями, ездить в кортежах, полюбил систему", - Парасюк поздравил президента с днем рождения - Цензор.НЕТ 3760
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25.01.2021 16:56
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Лет 30 назад президент Польши Лех Валенса начальник профсоюза СОЛИДАРНОСТЬ и его единогмышленники Яцек Куронь,Тадеуш Мазовецкий,а в 1995 году и Александр Квасневский сказали тогда..советское дерьмо ГОВНО..._)) краткую фразу...без СВОБОДЫ мы НИКТО... сказала жена Леха Валенсы... ДАНУТА...без свободы..вы бараны...
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25.01.2021 17:28 Відповісти
Ты же Петю победил - так торжествуй, а не критикуй!
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25.01.2021 17:40 Відповісти
Сегодня в Польше работают механиками автосервиса 2 моих племянника,а в Чехии брат и его старший сын...,хрен я вам чего заплачу Зелемоские КУЧМИСТЫ
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25.01.2021 17:41 Відповісти
Зеленский ,когда избирался то заявлял - Я только на одну каденцию Теперь - Я буду баллотироваться снова . Узнал вкус халвы Все они так.....
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25.01.2021 17:51 Відповісти
Вчера позвонил сын из Японии...вопрос...
Батя,ты чего ненавидишь Порошенко и Яценюка образца 2014 года?
Сынок,а зачем мне быдло, которое не знает,что Краматорск,Славянск,Мариуполь,Доброполье,Красноармейск,Селидово,Ясиноватую,и т.д....,ОСВОБОЖДАЛ я,Путлер Фуфел ввсея Чечении... Рюсские бараны..а праавда что Чечню от ЧЕЧЕНОВ освобождал рюсский МУДАК***?
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25.01.2021 17:59 Відповісти
не сідай за комп бухим
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25.01.2021 18:57 Відповісти
Шось у вас здоровий глузд десь загубився.
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25.01.2021 19:20 Відповісти
Володимире Зеленський, не слухайте нікого!!! Лишайтесь таким, яким Ви є. Нехай всі пам'ятатимуть Вас 43-річним!!!
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25.01.2021 18:06 Відповісти
некролог)))))?
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25.01.2021 18:33 Відповісти
З етичних та юридичних міркувань я не можу відповісти на Ваше питання)))
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25.01.2021 18:53 Відповісти
Я устал, я ухожу?
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25.01.2021 19:22 Відповісти
)))))
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25.01.2021 22:45 Відповісти
Жена вчера звонит и говорит..Андрей,ты почему Зелебыдлу телеграмму не чирркнул,ну типа Тошни козел гнусявым тусом на всю Матусю Украину*?
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25.01.2021 18:12 Відповісти
А коксяру или фэн нюхачить конфискованый или присланый с параши?))))
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25.01.2021 18:32 Відповісти
Вова, коли ви нарешті визнаєте, що москальня разом із ІгарьВалєричем (просто той був дуже ображений на Порошенка) використали вас проти України. Коли ви це публічно визнаєте, ситуація почне мінятися потроху, і мова не про Порошенка
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25.01.2021 18:33 Відповісти
Поросюк, Гришин, Соболев, Шабуня, Серлещ, Найом..Их тысячи, они прожигали в неокрепших умах "наріда" -"Халасуй, хуже ж не будет"! Причем все эти мрази надеялись, шо при Халабаротьке они обязательно возглавят чего -нибудь. Но Соболева и Поросюка-послали в пешее путешествие и им теперь Вава не нравицца. А Серлещу и Найому-все как раз ооочень нравицца, они теперь с Поросюком на одном гектаре не сядут... Но и те и другие-мерзкие слизняки.
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25.01.2021 18:57 Відповісти
Дурко - не лох! Что тут скажешь! Даже о нем вспоминать не хочется - г@вно!
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25.01.2021 19:35 Відповісти
що он там научился ....зеля был мразью и останется .до конца своих дней .
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25.01.2021 19:39 Відповісти
Вова, тот который парашют, где пропал? что? как? чего тебя невидно? как Липец? фабрики? мародьор? что ж здал назад?
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25.01.2021 21:42 Відповісти
Когда же все увидят вот такое фото на 25.01 file:///D:/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/93303.jpg
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25.01.2021 23:57 Відповісти
"Зеленському - 43, він навчився покривати корупційні злочини, торгувати посадами, їздити в кортежі, полюбив систему", - Парасюк привітав президента з днем ​​народження - Цензор.НЕТ 3988
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26.01.2021 01:18 Відповісти
В точку
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26.01.2021 03:18 Відповісти
брехня.
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26.01.2021 05:19 Відповісти
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