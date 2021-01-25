"Зеленському - 43, він навчився покривати корупційні злочини, торгувати посадами, їздити в кортежі, полюбив систему", - Парасюк привітав президента з днем народження
Екснардеп Володимир Парасюк привітав президента України Володимира Зеленського з 43-м днем народження.
Про це Парасюк повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні нашому президенту - 43. І за цей рік він навчився багато чого нового. Навчився покривати своє оточення, яке замішане в копупційних злочинах. Навчився робити собі політичну рекламу за рахунок державних коштів. Навчився маніпулювати і говорити неправду. Навчився торгувати посадами і позбуватись неугодних. Навчився їздити з кортежами і жити на президенських дачах. Як то кажуть, він полюбив ситему, а система полюбила його", - йдеться в повідомленні
За словами Парасюка, Зеленський "з легкістю позбувся своєї щирості і відкритості. В його словах ми більше не почуємо імпровізації і затупів, тепер все чітко згідно з написаним кимось текстом".
"Рік за п'ять. Ловить все на ходу. З Днем Народження, Володимире Олександровичу! Бажаємо вам здоров'я і щастя!"- підсумував екснардеп.
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Батя,ты чего ненавидишь Порошенко и Яценюка образца 2014 года?
Сынок,а зачем мне быдло, которое не знает,что Краматорск,Славянск,Мариуполь,Доброполье,Красноармейск,Селидово,Ясиноватую,и т.д....,ОСВОБОЖДАЛ я,Путлер Фуфел ввсея Чечении... Рюсские бараны..а праавда что Чечню от ЧЕЧЕНОВ освобождал рюсский МУДАК***?