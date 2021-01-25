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Шкарлет про можливі варіанти проведення ЗНО: або в повноформатному режимі, або як ДПА у формі ЗНО, або як ДПА в навчальних закладах

Шкарлет про можливі варіанти проведення ЗНО: або в повноформатному режимі, або як ДПА у формі ЗНО, або як ДПА в навчальних закладах

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що відомство розглядає в цьому році три варіанти проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це повідомив Шкарлет у Telegram, передає Цензор.НЕТ

За його словами, реєстрація для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться вже з 1 лютого.

"Розроблено декілька варіантів його проведення: або в повноформатному режимі, або як державна підсумкова атестація у формі ЗНО, або як ДПА в закладах освіти (за вибором здобувача освіти). Це варіанти, які можуть бути схвалені з урахуванням епідемічної ситуації в Україні. Доцільність імплементації одного з них буде розглядатися в березні на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій", - повідомив міністр.

"Ще раз наголошую: ЗНО нікуди не зникає. А всі маніпуляції на цю тему – невдячна справа. Зовнішнє незалежне оцінювання є основним інструментом якісного та неупередженого вступу до закладів вищої освіти України", - додав він.

Читайте також: На пробне ЗНО зареєструвалися майже 140 тис. осіб, - Шкарлет

Автор: 

іспити (121) Міносвіти (1411) ЗНО (323) Шкарлет Сергій (353)


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25.01.2021 17:04 Відповісти
У пацана мрія повернути вступ до ВНЗ із усіма "прєлєстями" (конверти, "рєшатєлі ат рєктора" і т.ін.), а там і до міністра Шкарлета грошові струмочки від ректорів потягнуться. А потім струмочки перетворяться на річки. І заживе Шкарлет як учив його гуру Табачник.
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25.01.2021 18:01 Відповісти
Думала, що знаю багато про ЗНО, бо діти були і є випускниками, але...
1) "ЗНО в повноформатному режимі" - це, напевно, як було до минулого року: всі здають всі предмети на ЗНО, отримують сертифікати і паралельні підсумкові оцінки в свідоцтво.
2) "державна підсумкова атестація у формі ЗНО" - це схоже на перший варіант, тобто і випускні оцінки потрібно отримати на ЗНО.
3) "ДПА в закладах освіти" - ? Тобто загальноукраїнського ЗНО не буде?
Лякає...
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25.01.2021 18:27 Відповісти
Коррупция при приёме в вузы возвращается. В полном объёме. Даже при Януковиче такого не было.
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25.01.2021 18:50 Відповісти
 
 