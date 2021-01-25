Шкарлет про можливі варіанти проведення ЗНО: або в повноформатному режимі, або як ДПА у формі ЗНО, або як ДПА в навчальних закладах
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що відомство розглядає в цьому році три варіанти проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
Про це повідомив Шкарлет у Telegram, передає Цензор.НЕТ
За його словами, реєстрація для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться вже з 1 лютого.
"Розроблено декілька варіантів його проведення: або в повноформатному режимі, або як державна підсумкова атестація у формі ЗНО, або як ДПА в закладах освіти (за вибором здобувача освіти). Це варіанти, які можуть бути схвалені з урахуванням епідемічної ситуації в Україні. Доцільність імплементації одного з них буде розглядатися в березні на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій", - повідомив міністр.
"Ще раз наголошую: ЗНО нікуди не зникає. А всі маніпуляції на цю тему – невдячна справа. Зовнішнє незалежне оцінювання є основним інструментом якісного та неупередженого вступу до закладів вищої освіти України", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1) "ЗНО в повноформатному режимі" - це, напевно, як було до минулого року: всі здають всі предмети на ЗНО, отримують сертифікати і паралельні підсумкові оцінки в свідоцтво.
2) "державна підсумкова атестація у формі ЗНО" - це схоже на перший варіант, тобто і випускні оцінки потрібно отримати на ЗНО.
3) "ДПА в закладах освіти" - ? Тобто загальноукраїнського ЗНО не буде?
Лякає...