Шкарлет про можливі варіанти проведення ЗНО: або в повноформатному режимі, або як ДПА у формі ЗНО, або як ДПА в навчальних закладах

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що відомство розглядає в цьому році три варіанти проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це повідомив Шкарлет у Telegram, передає Цензор.НЕТ

За його словами, реєстрація для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться вже з 1 лютого.

"Розроблено декілька варіантів його проведення: або в повноформатному режимі, або як державна підсумкова атестація у формі ЗНО, або як ДПА в закладах освіти (за вибором здобувача освіти). Це варіанти, які можуть бути схвалені з урахуванням епідемічної ситуації в Україні. Доцільність імплементації одного з них буде розглядатися в березні на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій", - повідомив міністр.

"Ще раз наголошую: ЗНО нікуди не зникає. А всі маніпуляції на цю тему – невдячна справа. Зовнішнє незалежне оцінювання є основним інструментом якісного та неупередженого вступу до закладів вищої освіти України", - додав він.

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