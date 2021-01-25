Є багато людей, які потребують такої вакцини більше, ніж я, - Разумков розповів, чи робитиме він щеплення Sinovac

Голова Верховної ради Дмитро Разумков відповів на запитання щодо того, чи планує він вакцинуватися китайською вакциною проти коронавірусу Sinovac, яку має намір закупити Україна.

"Я думаю, що вакцинуватися можна і потрібно тільки тими вакцинами, які будуть визнані й у нас, й у світі, і пройдуть усі необхідні для цього процедури", заявив він під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Разумков нагадав, що нещодавно перехворів, а тому у нього є антитіла.

"Сьогодні набагато більше людей, які потребуватимуть такої вакцини, ніж я. У мене достатня заробітна плата, коли я робитиму вакцинацію, я робитиму її за свій рахунок, щоб не використовувати бюджетні ресурси", - запевнив спікер Ради.

Він зазначив, що в разі необхідності готовий вакцинуватися на камеру.

"Щодо вакцинації на камеру, я не знаю, наскільки це необхідно. Якщо буде необхідно, то для мене це не проблема", - сказав Разумков.

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