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Новини Коронавірус і карантин
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Є багато людей, які потребують такої вакцини більше, ніж я, - Разумков розповів, чи робитиме він щеплення Sinovac

Є багато людей, які потребують такої вакцини більше, ніж я, - Разумков розповів, чи робитиме він щеплення Sinovac

Голова Верховної ради Дмитро Разумков відповів на запитання щодо того, чи планує він вакцинуватися китайською вакциною проти коронавірусу Sinovac, яку має намір закупити Україна.

"Я думаю, що вакцинуватися можна і потрібно тільки тими вакцинами, які будуть визнані й у нас, й у світі, і пройдуть усі необхідні для цього процедури", заявив він під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Разумков нагадав, що нещодавно перехворів, а тому у нього є антитіла.

"Сьогодні набагато більше людей, які потребуватимуть такої вакцини, ніж я. У мене достатня заробітна плата, коли я робитиму вакцинацію, я робитиму її за свій рахунок, щоб не використовувати бюджетні ресурси", - запевнив спікер Ради.

Він зазначив, що в разі необхідності готовий вакцинуватися на камеру.

"Щодо вакцинації на камеру, я не знаю, наскільки це необхідно. Якщо буде необхідно, то для мене це не проблема", - сказав Разумков.

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Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Разумков Дмитро (1526) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+15
_Разумков сказал: этот шмурдяк для народа и чтобы прибарахлиться. Я по-вашему ******** этим колоться?!
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25.01.2021 16:57
+10
Після неї можливо вже й недоїхати до тої ЄС.
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25.01.2021 16:57
+9
Им надо насильно колоть то что они завозят для народа.
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25.01.2021 17:07
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Якщо вакцинуватись китайською вакциною то в ЄС не пустять.
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25.01.2021 16:56 Відповісти
Після неї можливо вже й недоїхати до тої ЄС.
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25.01.2021 16:57 Відповісти
...ляшенко, привет, тебя уже выпустили из бана?
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25.01.2021 17:00 Відповісти
Простыми словами прививаться он не собирается. И остальным не советую.....
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25.01.2021 21:48 Відповісти
Да Дмитрий многие нуждаются в такой вакцине, которую нормальные страны не регистрируют.
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25.01.2021 16:56 Відповісти
Есть много людей, которые нуждаются в такой вакцине больше, чем я, - Разумков рассказал, будет ли он прививаться Sinovac - Цензор.НЕТ 3538
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25.01.2021 16:56 Відповісти
_Разумков сказал: этот шмурдяк для народа и чтобы прибарахлиться. Я по-вашему ******** этим колоться?!
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25.01.2021 16:57 Відповісти
И заметьте не Я это сказал.
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25.01.2021 16:58 Відповісти
абрыдались все...
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25.01.2021 16:58 Відповісти
Особенно в части бюджетных ресурсов.
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25.01.2021 16:59 Відповісти
Не хочет китайской.)
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25.01.2021 16:59 Відповісти
вот это отбазарился !
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25.01.2021 16:59 Відповісти
Он уже привился втихаря.\. Модерной или файзер. И не только он.
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25.01.2021 17:00 Відповісти
Это и есть правда.
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25.01.2021 17:39 Відповісти
Просто он нуждается в Пфайзере и мы ему, в данном случае, не конкуренты.
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25.01.2021 17:00 Відповісти
он уже привился американской....
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25.01.2021 17:00 Відповісти
А какой уже привился?
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25.01.2021 17:00 Відповісти
Обнять и плакать...
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25.01.2021 17:01 Відповісти
Разумков, ты кинь клич, тебе пол Украины свои вакцины вколет. Народ у нас жалостливый.
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25.01.2021 17:01 Відповісти
Так их же уже крадуцкий из под полы контрабандным пфайзером вакцЫнировал или я чота пропустил?
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25.01.2021 17:01 Відповісти
а не нужно нам от вас таких ЖЕРТВ. тем более что большая часть вашей шоблы уже укололись. сделай по закону и по нужде. медики, тяжолые старики. учителя и тд. велосипед уже придумали....
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25.01.2021 17:01 Відповісти
Разумков парень хитрый и даже через чур у такого всегда есть неплохие шансы в итоге обдурить самого себя ...
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25.01.2021 17:05 Відповісти
какое благородство!!!??? ОТ ТАКОЙ ВАКЦИНЫ МОЖНО ОТКАЗАТЬСЯ СПОКОЙНО ....ТАМ ГОВОРЯТ ПФАЙЗЕР ДОЛЖНЫ ЗАВЕЗТИ-ЕСЛИ КТО ИЗ СЛУГ ОТКАЖЕТСЯ В МОЮ ПОЛЬЗУ СОГЛАСЕН...
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25.01.2021 17:06 Відповісти
Детям эту рыбу... Детям!
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25.01.2021 17:06 Відповісти
Им надо насильно колоть то что они завозят для народа.
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25.01.2021 17:07 Відповісти
И мне тоже китайской не хочется.
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25.01.2021 17:13 Відповісти
А Эрдоган укололся.
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25.01.2021 17:32 Відповісти
Если Разумный сильно радеет за бюджетные средства, что будет вакцинироваться за свой счет, тогда зачем потратили пять с половиной лямов на китайскую вакцину, и кто за это ответит.
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25.01.2021 17:36 Відповісти
Если Разумный сильно радеет за бюджетные средства, что будет вакцинироваться за свой счет, тогда зачем потратили пять с половиной лямов на китайскую вакцину, и кто за это ответт.
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25.01.2021 17:38 Відповісти
"Разумков напомнил, что недавно переболел, а потому у него есть антитела".
Всё, на этом закончи. А вот эта херь:
"Сегодня гораздо больше людей, которые будут нуждаться в такой вакцине, чем я"
просто лишняя. Блюститель народных интересов, шоб тебя диарея реактивная скрутила.
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25.01.2021 17:41 Відповісти
разумкова примусово тільки китайскою чи з параші на крайняк
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25.01.2021 17:41 Відповісти
Димына отмазка выглядит следующим образом: да шо ж я вам лох педальный всякой дрянью колоться? Отдайте лохторату, они все равно ни хрена не понимают, им и это за счастье.
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25.01.2021 17:42 Відповісти
ці курви вередують лікуються тим, що сами купують
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25.01.2021 17:43 Відповісти
бродский на обозревателе писал что они (слуги) уже все укололись у этого, как его черта гольдвассера или гольдмана по моему , в клинике. так шо за пацанов не волнуйтесь у них все домбас! о зохен вей!!!!
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25.01.2021 17:48 Відповісти
Є багато людей,які нуждаються.І тут Разумкову треба поставити крапку і забути про вакцину,а згадати про тарифи...І почати з цього...От тоді він справді має шанси стати державником...А так це голімий піар і більше нічого...
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25.01.2021 17:58 Відповісти
Я теж такої думки.....
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25.01.2021 18:32 Відповісти
який я добрий. Спочатку самі вакцинуйтеся, а потім народ України. Як усі блага то впершу чергу для себе, а як вакцину то народу. Суки .
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25.01.2021 18:34 Відповісти
Вакцина протипоказана тим, хто перехворів на коронавірус і в кого є антитіла.
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25.01.2021 18:38 Відповісти
Дурне та хитре.
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25.01.2021 20:02 Відповісти
Дурне та хитре.
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25.01.2021 20:03 Відповісти
элитка зеленая давно пфайзером вакцинировалась, а для стада холопов по дешевке и с откатом закупили фуфломицин китайский. Ну а ****, их много, все не передохнут
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25.01.2021 21:17 Відповісти
Я может он уже втихаря сделал себе контробандной вакциной - хорошего качества... ?
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25.01.2021 23:49 Відповісти
Есть много людей, которые нуждаются в такой вакцине больше, чем я.

А я нуждаюсь в качественной вакцине. Так, Разумков?
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26.01.2021 05:55 Відповісти
он что, дебил вакцинироваться Sinovac, эту хрень для нас дебилов купили, а сами они уколятся тем чем положено.
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26.01.2021 09:32 Відповісти
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26.01.2021 17:50 Відповісти
Так он же вроде переболел, не?
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26.01.2021 18:02 Відповісти
 
 