Міністерка соцполітики Лазебна в п'ятницю розповість про тіньовий ринок соціальних послуг, - "слуга народу" Корнієнко

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна в п'ятницю розповість про тіньовий ринок соціальних послуг в Україні. Доповідь відбудеться в парламенті під час "Години запитань до уряду".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це під час засідання погоджувальної ради заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, приводом для запрошення міністерки стала трагедія в приватному будинку для літніх людей у Харкові.

"Після трагедії у харківському будинку для літніх людей виявилось, що в нас у країні є не просто великий тіньовий ринок соціальних послуг. А він ще й в такому стані, що навіть міністр соціальної політики каже, що його треба впорядковувати. Думаю, буде справедливо запросити Марину Лазебну на годину запитань до уряду із доповіддю про тіньовий ринок соціальних послуг", - заявив Олександр Корнієнко.

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Він також додав, що такий тіньовий ринок існує не тільки серед будинків для людей літнього віку, а й щодо наркозалежних та інших вразливих категорій громадян. Тому ця сфера потребує комплексної реформи та законодавчого врегулювання, підкреслив Корнієнко.

"З цим питанням потрібно терміново розбиратися. Є посил від уряду, що наразі недостатньо законодавчого регулювання в цій площині. Думаю, Верховна Рада і наша партія будуть оперативно реагувати та пропонувати необхідні проєкти рішень", - анонсував очільник "Слуги народу".

Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ятьох осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.

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Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку для літніх людей, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.

За даними слідства, перевіряються три основні версії події.

У ДСНС зазначили, що пожежу в будинку для літніх людей у Харкові кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.

Нагадаємо, що раніше суд взяв під варту на 60 діб без права внесення застави всіх чотирьохпідозрюваних у справі про пожежу в будинку для літніх людей в Харкові.

25 січня кількість жертв пожежі в будинку для літніх людей у Харкові збільшилася до 16 осіб.