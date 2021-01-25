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Новини
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Міністерка соцполітики Лазебна в п'ятницю розповість про тіньовий ринок соціальних послуг, - "слуга народу" Корнієнко

Міністерка соцполітики Лазебна в п'ятницю розповість про тіньовий ринок соціальних послуг, -

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна в п'ятницю розповість про тіньовий ринок соціальних послуг в Україні. Доповідь відбудеться в парламенті під час "Години запитань до уряду".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це під час засідання погоджувальної ради заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, приводом для запрошення міністерки стала трагедія в приватному будинку для літніх людей у Харкові.

"Після трагедії у харківському будинку для літніх людей виявилось, що в нас у країні є не просто великий тіньовий ринок соціальних послуг. А він ще й в такому стані, що навіть міністр соціальної політики каже, що його треба впорядковувати. Думаю, буде справедливо запросити Марину Лазебну на годину запитань до уряду із доповіддю про тіньовий ринок соціальних послуг", - заявив Олександр Корнієнко.

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Він також додав, що такий тіньовий ринок існує не тільки серед будинків для людей літнього віку, а й щодо наркозалежних та інших вразливих категорій громадян. Тому ця сфера потребує комплексної реформи та законодавчого врегулювання, підкреслив Корнієнко.

"З цим питанням потрібно терміново розбиратися. Є посил від уряду, що наразі недостатньо законодавчого регулювання в цій площині. Думаю, Верховна Рада і наша партія будуть оперативно реагувати та пропонувати необхідні проєкти рішень", - анонсував очільник "Слуги народу".

Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ятьох осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.

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Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку для літніх людей, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.

За даними слідства, перевіряються три основні версії події.

У ДСНС зазначили, що пожежу в будинку для літніх людей у Харкові кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.

Нагадаємо, що раніше суд взяв під варту на 60 діб без права внесення застави всіх чотирьохпідозрюваних у справі про пожежу в будинку для літніх людей в Харкові.

25 січня кількість жертв пожежі в будинку для літніх людей у Харкові збільшилася до 16 осіб. 

Автор: 

Міністерство соціальної політики (1269) Корнієнко Олександр (666) Лазебна Марина (167)


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Топ коментарі
+1
Запретить и разогнать?
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25.01.2021 17:04
+1
скоро психбольницы будут частные
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25.01.2021 17:05
+1
У нас половина економіки працює в тіні і це не питання міністра соцполітики, а питання прем'єр-міністра, всього складу Кабміну, Президента, Верховної Ради України, нацкомісій та нацрад які регулюють незнама що, поки весь бізнес сидить в тіні! Хлопці у Вас все в тіні і не сплачує податки! Чи ви, курви, там займаєтесь в робочий час?
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25.01.2021 17:06
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Запретить и разогнать?
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25.01.2021 17:04 Відповісти
У нас половина економіки працює в тіні і це не питання міністра соцполітики, а питання прем'єр-міністра, всього складу Кабміну, Президента, Верховної Ради України, нацкомісій та нацрад які регулюють незнама що, поки весь бізнес сидить в тіні! Хлопці у Вас все в тіні і не сплачує податки! Чи ви, курви, там займаєтесь в робочий час?
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25.01.2021 17:06 Відповісти
скоро психбольницы будут частные
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25.01.2021 17:05 Відповісти
Прозеленским правительствам лучше ничего не делать. Так меньше вреда для страны. После Майдана придут другие люди, тогда и будем делать.
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25.01.2021 17:06 Відповісти
про проституцию...
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25.01.2021 17:14 Відповісти
Это отголоски вашей заботы о людях преклонного возраста.
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25.01.2021 17:15 Відповісти
про людей похилого віку тут ще успішно піклується "здоровоохоронно" - похоронна мафія за великі гроші родичів
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25.01.2021 17:22 Відповісти
Особенно рынок торговли регрессами для работников угольной промышленности!!!Ну туда она скорее всего не полезет..иначе не доедет до дома...Там такие бабки крутятся что лучше про это молчать.Да и в случае чего проверять некому..Так как те кто назначает и берет за это деньги.( от 70 к грн за 40 %)..они же и возглавят комиссии по проверке фактов..Ну а кто же себя будет ловить.)))
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25.01.2021 17:20 Відповісти
та ще успішно працюють "монетизації" різних виплат та субсидій, яких насправді не було призначено, або призначено не тим
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25.01.2021 17:24 Відповісти
Чекайте,це той Корнієнко якому навіть проститутки сказали "табу"?..А він вже доріс до голови партіі "Слуг"?..І рекомендує нам якусь Лазебную,щоб вона нам сказала щось мудре про "соціальні послуги"?..Чесне слово,хочеться підняти стиснутий кулак вгору і крикнути - рот фронт,анал нє пройдьот!..
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25.01.2021 17:51 Відповісти
"Законодательное урегулирование" - звучит устрашающе. Лучше не надо.
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25.01.2021 18:18 Відповісти
Да,и пусть Лазебная расскажет,почему она ветировала законопроект 4566 об увеличении минимальной пенсии до реального прожиточного минимума(около 3500гр.)!
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25.01.2021 19:41 Відповісти
 
 