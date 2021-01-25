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200-гривнева купюра - серед номінантів щорічного міжнародного конкурсу "Банкнота року", - Музей грошей НБУ

200-гривнева купюра - серед номінантів щорічного міжнародного конкурсу

Банкнота 200 гривень четвертого покоління - серед номінантів щорічного міжнародного конкурсу "Банкнота року", який організовує Міжнародна спільнота банкнот (IBNS)

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Музей грошей НБУ, інформує Цензор.НЕТ.

На перемогу у престижному конкурсі претендують ще 15 банкнот різних країн світу, що випущені 2020 року. Кількість учасників конкурсу може зрости, адже термін номінування банкнот спливає 31 січня 2021 року.

Минулого року у день народження Лесі Українки – 25 лютого 2020 року – Національний банк ввів у обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень, що мають поступово замінити купюри попереднього зразка.

Серед критеріїв, що мають значення для журі конкурсу "Банкнота року" – художні особливості, дизайн, кольорова гама та захисні елементи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 150-річчя від дня народження Лесі Українки Нацбанк випустив сувенірну банкноту номіналом 200 гривень із чистого срібла. ФОТО

На аверсі банкноти четвертого покоління портрет Лесі Українки переміщений у центр банкноти. Раніше її зображення знаходилося на правому боці.

На реверсі 200 гривень зображена В’їзна вежа Луцького замку – найстаріша споруда міста. Поруч із нею і сьогодні росте ясен, якому понад 200 років. Саме під ним нібито любила відпочивати і писати вірші Леся Українка, яка провела у Луцьку свої дитячі роки.

Банкнота надрукована на тонованому папері із світлорожевим відтінком. Елементи захисту купюри – багатотонові водяні знаки, захисна стрічка, наскрізний елемент, "віконна" захисна стрічка, елемент SPARK у формі стилізованого зображення водяної лілії, рельєфні елементи, латентне зображення та мікротексти.

Крім елементів захисту для візуального визначення, банкнота має елементи захисту, які визначаються в ультрафіолетових, інфрачервоних променях та мають магнітні властивості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацбанк випустив першу вертикальну сувенірну неплатіжну банкноту на честь космонавта Каденюка

Автор: 

банкнота (146) гривня (1723) НБУ (10351)


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обед на двоих в студенческом буфете...
перемога...
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25.01.2021 17:31 Відповісти
Предлагаю ввести купюру со Степаном Бандерой .
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25.01.2021 17:32 Відповісти
Деньги у нас реально красивые
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25.01.2021 17:36 Відповісти
Эта та бумажка за которую нужно весь день вкалывать, а купить за нее и так ничего нельзя кроме хлеба?
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25.01.2021 17:40 Відповісти
...меньше мучного - больше движения Арбайтен...
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25.01.2021 17:45 Відповісти
За день вкалывания сможеш купить двадцать буханок хлеба . Где - то в глубине расии , - об таком хлебе даже не мыслят .
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25.01.2021 17:52 Відповісти
Таня, для вас на покупку хлеба со скидкой есть бумажка номиналом 150 гривен. На нее даже не нужно весь день вкалывать - листок бумаги и фломастеры или одолжите у знакомых цыган
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25.01.2021 19:01 Відповісти
Я не пенсионерка, просто сейчас так почти везде платят неофициально. 200-300грн в день.
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25.01.2021 19:36 Відповісти
Хоть щось Зе!лена шмаркля не взяла під свій особистий контроль
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25.01.2021 17:55 Відповісти
 
 