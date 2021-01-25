200-гривнева купюра - серед номінантів щорічного міжнародного конкурсу "Банкнота року", - Музей грошей НБУ

Банкнота 200 гривень четвертого покоління - серед номінантів щорічного міжнародного конкурсу "Банкнота року", який організовує Міжнародна спільнота банкнот (IBNS)

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Музей грошей НБУ, інформує Цензор.НЕТ.

На перемогу у престижному конкурсі претендують ще 15 банкнот різних країн світу, що випущені 2020 року. Кількість учасників конкурсу може зрости, адже термін номінування банкнот спливає 31 січня 2021 року.

Минулого року у день народження Лесі Українки – 25 лютого 2020 року – Національний банк ввів у обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень, що мають поступово замінити купюри попереднього зразка.

Серед критеріїв, що мають значення для журі конкурсу "Банкнота року" – художні особливості, дизайн, кольорова гама та захисні елементи.

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На аверсі банкноти четвертого покоління портрет Лесі Українки переміщений у центр банкноти. Раніше її зображення знаходилося на правому боці.

На реверсі 200 гривень зображена В’їзна вежа Луцького замку – найстаріша споруда міста. Поруч із нею і сьогодні росте ясен, якому понад 200 років. Саме під ним нібито любила відпочивати і писати вірші Леся Українка, яка провела у Луцьку свої дитячі роки.

Банкнота надрукована на тонованому папері із світлорожевим відтінком. Елементи захисту купюри – багатотонові водяні знаки, захисна стрічка, наскрізний елемент, "віконна" захисна стрічка, елемент SPARK у формі стилізованого зображення водяної лілії, рельєфні елементи, латентне зображення та мікротексти.

Крім елементів захисту для візуального визначення, банкнота має елементи захисту, які визначаються в ультрафіолетових, інфрачервоних променях та мають магнітні властивості.

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