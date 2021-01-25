УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5246 відвідувачів онлайн
Новини Конституційна криза
5 120 34

Посли країн G7 представили комплексну дорожню карту судової та антикорупційної реформ в Україні

Посли країн G7 представили комплексну дорожню карту судової та антикорупційної реформ в Україні

Посли країн "Великої сімки" представили перелік пріоритетних заходів, які допоможуть відновити довіру громадськості до української судової влади та антикорупційної інфраструктури.

"Ці пріоритетні заходи відображають комплексну реформу, проведення якої необхідно для зміцнення незалежності, відповідальності та доброчесності судової системи, і забезпечення відновлення повноважень антикорупційних установ, що відповідає очікуванням українського народу", - йдеться в документі, оприлюдненому на сторінці послів G7 в Україні в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, посли вважають, що необхідно терміново відновити правові норми з боротьби із корупцією, недавно визнані неконституційними, із забезпеченням надійної правової основи, і забезпечити, щоб кандидати на ключові посади до судових і правоохоронних органів призначалися прозоро.

"Ми наголошуємо, що поряд із необхідністю термінового впровадження дій щодо усунення шкоди, завданої КС (Конституційним Судом - ред.) антикорупційним установам України, не менш важливим є забезпечення процесу виходу цих установ із кризи з наданням їм можливості ефективно виконувати свою місію. У зв'язку з цим положення, спрямовані на відновлення відповідальності за помилкове декларування або умисне неподання декларації про майно, які були ухвалені Верховною Радою 4 грудня, не мають достатньо стримувального ефекту і, отже, не є ефективним інструментом запобігання корупції", - зазначено у документі.

Зокрема, посли радять тимчасово та мінімально збільшити кворум для ухвалення рішень КС, відкласти процедури добору суддів КС, які тривають, до впровадження нових правил відбору, невідкладно запровадити чіткий і прозорий процес відбору на посади суддів КС із забезпеченням суттєвої ролі представників міжнародних партнерів у перевірці всіх кандидатів, посилити дисциплінарну відповідальність та етичні вимоги до суддів КС, зобов'язати суддів КСУ залишатися неупередженими під час розгляду справ і проводити відкрите голосування.

Читайте також: Посли G7 очікують прозорого відбору нового глави САП і незалежності антикорупційних органів

Дипломати рекомендували терміново провести реформування Вищої ради правосуддя (ВРП), як необхідну передумову для ефективної судової реформи; створити незалежну комісію з питань етики, яка має повноваження перевіряти чинних членів ВРП і подавати за необхідності подання про звільнення членів ВРП, впровадити новий прозорий процес відбору членів ВРП із ефективним змістовним залученням міжнародних представників до цього процесу. Комісія з питань етики складе для ВРП список кваліфікованих кандидатів із високим рівнем доброчесності, з якого органи, відповідальні за відбір і призначення на посади, будуть зобов'язані вибирати.

Були висловлені також рекомендації забезпечити прозоре перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) зі змістовним залученням до цього процесу міжнародних представників і створенням незалежної конкурсної комісії з повноваженнями встановлювати свої внутрішні правила для конкурсного відбору членів ВККС. Також рекомендується забезпечити незалежність оновленої ВККС із повноваженнями ухвалювати регламент своєї роботи та внутрішні інструкції; після забезпечення доброчесності членів ВРП і заповнення комісією вакантних посад суддів в судах першої та апеляційної інстанцій, ВККС варто інтегрувати у ВРП із метою оптимізації структури інститутів суддівського самоврядування.

Читайте також: ОП не модерує процес допуску в КС. Тупицькому пора припинити розігрувати дивний спектакль перед входом у будівлю, - Подоляк

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.

Автор: 

G-7 G7 (1032) КС (1427)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
Первый и безоговорочный пункт -- Беню и его куклу нахрен с пляжа.

Послы стран G7 представили комплексную дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ в Украине - Цензор.НЕТ 2519
показати весь коментар
25.01.2021 17:43
+15
Нам надо , что бы ЕС прислало своих прокуроров, своих судей и свою полицию . Посадить их на процент от пойманых коррупционеров и воров! Озолотиться!
показати весь коментар
25.01.2021 17:43
+9
А избирателей новых прислать не нужно?. Сейчас все именно так, как нарид проголосовал в 2019 году.
показати весь коментар
25.01.2021 17:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
теперь ермаки с менделями зачитают до дзюр эту карту...
недалёкие,однако,послы...
показати весь коментар
25.01.2021 17:43 Відповісти
в них таких карт все ціла колода назбиралась, тепер можна і в "дурника" пограти
показати весь коментар
25.01.2021 18:01 Відповісти
Первый и безоговорочный пункт -- Беню и его куклу нахрен с пляжа.

Послы стран G7 представили комплексную дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ в Украине - Цензор.НЕТ 2519
показати весь коментар
25.01.2021 17:43 Відповісти
Короче говоря - верните всё на место, как было до вашей власти.
показати весь коментар
25.01.2021 17:43 Відповісти
А это все при нынешней власти куда то уходило?
показати весь коментар
25.01.2021 18:01 Відповісти
Прочитайте статью. Довольно доходчиво объяснили что и куда ушло.
показати весь коментар
25.01.2021 21:13 Відповісти
Нам надо , что бы ЕС прислало своих прокуроров, своих судей и свою полицию . Посадить их на процент от пойманых коррупционеров и воров! Озолотиться!
показати весь коментар
25.01.2021 17:43 Відповісти
А избирателей новых прислать не нужно?. Сейчас все именно так, как нарид проголосовал в 2019 году.
показати весь коментар
25.01.2021 17:48 Відповісти
Свята правда.
показати весь коментар
25.01.2021 17:49 Відповісти
Как я хочу прямого управления США в судебной ветке власти, как об этом воют рашистские пдрсы ! Поменять судейский корпус хотя бы на 50% за счет откровенных ********* ,типа тупицкого,вовка и тд.
показати весь коментар
25.01.2021 19:44 Відповісти
Послы стран G7 представили комплексную дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ в Украине - Цензор.НЕТ 3833
показати весь коментар
25.01.2021 17:48 Відповісти
О!!! Про дороги ЗЕ любит поговорить.

А в картишки хай между собой поиграют.
показати весь коментар
25.01.2021 17:56 Відповісти
Та бросте.
Фуйло дало команду протягти закон про референдум, а ви пропонуєте боротися зі спонсорами ВАЗеленського та "слуг наріду".
показати весь коментар
25.01.2021 17:58 Відповісти
Если предоставили, то не только пойдем по этой карте, а побежим, даже за ее пределы.
показати весь коментар
25.01.2021 18:04 Відповісти
Посли країн G7 представили комплексну дорожню карту судової та антикорупційної реформ в Україні - Цензор.НЕТ 58
показати весь коментар
25.01.2021 18:04 Відповісти
жаль шо моск не бицуха...тренажёрофф нима для зюзи...
показати весь коментар
25.01.2021 18:08 Відповісти
Тренировать можно если есть что тренировать
показати весь коментар
25.01.2021 18:18 Відповісти
тоже верно...ватное междоушие не напомпуешь...
показати весь коментар
25.01.2021 18:20 Відповісти
а я вже давно кажу, що потрібно на загальному референдумі проголосувати за приєднання до Сполучених Штатів, то і зникнуть в нас отакі проблеми зі скурвленою владою
показати весь коментар
25.01.2021 18:05 Відповісти
...а как королева отнесется к вашему предложению? Джонсон тоже не будет против? Да и в Шотландии у вас непонятки...
показати весь коментар
25.01.2021 18:08 Відповісти
А киров так любил кировоград...
показати весь коментар
25.01.2021 18:11 Відповісти
Кто это делать будет? Ребятам на верху-как труппе незадачливых артистов в провинциальном театрике-как можно дольше продержаться на сцене, прежде чем зрители начнут швырять в них гнилые помидоры.
показати весь коментар
25.01.2021 18:16 Відповісти
Осталось только внедрить полноценный общественный контроль.
Где почитать полный список?
показати весь коментар
25.01.2021 18:52 Відповісти
Будет вам "реформа" от Ермака и Портнова. Какие там, нафиг, послы G7? "Русский мир" зелёного оттенка рулит в Украине.
показати весь коментар
25.01.2021 18:56 Відповісти
Поки тут править кацапо-юдейський олігархат будь які системні реформи є неможливі.
показати весь коментар
25.01.2021 18:59 Відповісти
Я конечно понимаю, что наших надо в одно место пинать, чтобы что-то делать, но:

Послы G7, а Вы не офигели ли раздавать ценные указания стране аккредитации ?
Вы послы в независимой стране или гауляйтеры райхспротектората Украина ?
Оставьте при себе свои дорожные карты на тему что Украине делать со своими конституционными органами, без Вас своим коррупционерам по ушам надаём как-нибудь . . .
показати весь коментар
25.01.2021 19:14 Відповісти
Они не офигели, они нам помогают. Украина вправе не принимать их рекомендации во внимание и действовать на своё, коррупционное усмотрение, но тогда и интеграции в Европу не будет, а останется одна дорога - в "русский мир", где нас и ждёт уже настоящее, а не вымышленное внешнее управление.
показати весь коментар
25.01.2021 19:21 Відповісти
Это ты что ли надаешь, пригожинский ефрейтор? Идите к своей чертовой матери...
показати весь коментар
25.01.2021 19:49 Відповісти
Если долина не видит что у неё, поэтому с горы долину лучше видно.
В долине явно офигели, а карта реальная
показати весь коментар
25.01.2021 20:05 Відповісти
Вражає те, що ШКОДУ Україпі завдали судді КС!!!, а їм нічого з того не буде, ще й зарплатню з преміями і компенсаціями отримують.
показати весь коментар
25.01.2021 19:18 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1353750495626715136 14 мин

Послы G-7 представили Зеленскому програму и мероприятия для борьбы с коррупцией. Это не подарок на день рождения - процедурный акт. Так сказать - предупредительный выстрел вверх. Вова конечно не послушает, да они и не особо на это надеются
показати весь коментар
25.01.2021 19:18 Відповісти
Гарне "привітання" Зеленському до дня народження від G-7!
показати весь коментар
25.01.2021 21:44 Відповісти
Вы сколько хотите, хоть каждый год или пятилетку всё подряд реформируйте, но всё равно это похоже на некие рокировки.
Чтобы ваши все правила заработали нужно изменить, заменить на иной качество человеческого материала (подразумевается работников этих институций).
И всё станет на места само собой.
Это аксиома, блин.
показати весь коментар
26.01.2021 23:01 Відповісти
 
 