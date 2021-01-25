1 українського воїна поранено, з боку найманців РФ зафіксовано 5 обстрілів, зокрема із застосуванням мінометів і ПТРК, - пресцентр ОС
Упродовж цієї доби, 25 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. 1 військовослужбовця поранено.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Біля Південного, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкового ракетного комплексу, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Недалеко від населеного пункту Хутір Вільний збройні формування РФ вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Внаслідок ворожого обстрілу одного українського воїна було поранено. Військовослужбовця оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", біля Тарамчука і Водяного, що на Приазов'ї противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Водяного - ще і з підствольного гранатомета.
Зазначається, що на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.
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Горіть у пеклі russische schweine!
P.S. Сьогодні опівдні, близько о 12-й годині дня, поруч із Золотим, свинорусы відкрили вогонь..... Пораненому бійцю була одразу надана медична допомога, але його стан медики оцінюють як важкий.
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!