1 українського воїна поранено, з боку найманців РФ зафіксовано 5 обстрілів, зокрема із застосуванням мінометів і ПТРК, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби, 25 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. 1 військовослужбовця поранено.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Біля Південного, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкового ракетного комплексу, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Недалеко від населеного пункту Хутір Вільний збройні формування РФ вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Внаслідок ворожого обстрілу одного українського воїна було поранено. Військовослужбовця оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", біля Тарамчука і Водяного, що на Приазов'ї противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Водяного - ще і з підствольного гранатомета.

Зазначається, що на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.

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