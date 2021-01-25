УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11531 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 031 13

1 українського воїна поранено, з боку найманців РФ зафіксовано 5 обстрілів, зокрема із застосуванням мінометів і ПТРК, - пресцентр ОС

1 українського воїна поранено, з боку найманців РФ зафіксовано 5 обстрілів, зокрема із застосуванням мінометів і ПТРК, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби, 25 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. 1 військовослужбовця поранено.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Біля Південного, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкового ракетного комплексу, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Недалеко від населеного пункту Хутір Вільний збройні формування РФ вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Внаслідок ворожого обстрілу одного українського воїна було поранено. Військовослужбовця оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", біля Тарамчука і Водяного, що на Приазов'ї противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Водяного - ще і з підствольного гранатомета.

Зазначається, що на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.

Читайте також: Ворог за добу п'ять разів порушив режим "тиші" на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Автор: 

обстріл (28357) поранення (2799) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
горіть в пеклі москалі, разом з нашими московськими гнидами!
показати весь коментар
25.01.2021 18:29
+9
1 украинский воин ранен, со стороны наемников РФ зафиксированы 5 обстрелов, в т.ч. с применением минометов и ПТРК, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9628
показати весь коментар
25.01.2021 18:34
+8
молодцы зелупы - это ваши досягнення.
показати весь коментар
25.01.2021 18:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
молодцы зелупы - это ваши досягнення.
показати весь коментар
25.01.2021 18:25 Відповісти
Очень стойкое « перемирие « от лучших холуев ***** ,»повстанцы « постреливают
показати весь коментар
25.01.2021 18:55 Відповісти
горіть в пеклі москалі, разом з нашими московськими гнидами!
показати весь коментар
25.01.2021 18:29 Відповісти
З нового року почалось нове "перемир'я".
показати весь коментар
25.01.2021 19:44 Відповісти
Мириться хотят, отправьте туда Сувоху с Бондаренко, быстро добазарятся...
показати весь коментар
25.01.2021 18:31 Відповісти
1 украинский воин ранен, со стороны наемников РФ зафиксированы 5 обстрелов, в т.ч. с применением минометов и ПТРК, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9628
показати весь коментар
25.01.2021 18:34 Відповісти
ужас...теперь штатный моэль офиса не уснёт до утра...
показати весь коментар
25.01.2021 18:35 Відповісти
"1 украинский воин ранен, со стороны наемников РФ зафиксированы 5 обстрелов, в т.ч. с применением минометов и ПТРК" - если бы сепары знали, что на ихний один выстрел к ним прилетит в десять раз больше, они бы не стреляли.
показати весь коментар
25.01.2021 18:52 Відповісти
Это понятно всем, только не нашим "керевникам жидокацорылым"...
показати весь коментар
25.01.2021 19:15 Відповісти
Еще годик-другой - и отвечать на российские обстрелы у нас будет нечем!
показати весь коментар
25.01.2021 19:30 Відповісти
Пораненому хлопцю швидкого та повного одужання.
Горіть у пеклі russische schweine!
P.S. Сьогодні опівдні, близько о 12-й годині дня, поруч із Золотим, свинорусы відкрили вогонь..... Пораненому бійцю була одразу надана медична допомога, але його стан медики оцінюють як важкий.
показати весь коментар
25.01.2021 19:18 Відповісти
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашему защитнику, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!

1 українського воїна поранено, з боку найманців РФ зафіксовано 5 обстрілів, зокрема із застосуванням мінометів і ПТРК, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9315
показати весь коментар
25.01.2021 19:31 Відповісти
Россиянина, ты хотел сказать. А то ты сам русский)
показати весь коментар
25.01.2021 19:52 Відповісти
 
 