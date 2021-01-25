Зеленський приймає поздоровлення з днем народження з Киргизстану, Словаччини та Єгипту
Офіс президента оприлюднив інформацію про привітання з днем народження, які отримав президент Володимир Зеленський.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.
Так, Зеленського привітали з 43-річчям лідер Китаю Сі Цзіньпін, президент Кореї Мун Чже Ін, президент Словаччини Зузана Чапутова, президент Єгипту Ас-Сісі і лідер Киргизстану Талант Мамітов.
Також президент України отримав вітання від першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва і посла Ізраїлю в Україні Джоела Ліона.
Глава КНР, президент Словаччини і колишній президент Казахстану направили Зеленському вітальні листи. Президент Кореї і посол Ізраїлю обмежилися привітаннями в Твіттері.
Топ коментарі
+39 KAISERWALD
показати весь коментар25.01.2021 18:58
+37 andriy shevchenko #458653
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МедведЧук вобще врядли шото подарит бо ЗЕ для него является ступенькой во власть.
Вот ты бы стал шото дарить своей стремянке?
Та ки велели передать:
Кумыс алтын кирдык, Зеленский-бай.
Зеленский мыш, Зеленский кыш, Зеленский тохтамыш.
Бешбалык актымрдыр Ермак-батур.
Пасанам в ОП нрависа...
Помощь в написании материала в рамках рубрики "Кыргызский язык" оказал филолог Ишенбек Султаналиев.
Кыргызы не говорят друг другу о смерти родных сразу, внезапно - речь принято начинать издалека, чтобы "смягчить" трагические вести. Это дает человеку некоторую возможность подготовиться к ним психологически. Нельзя говорить про кого-то просто "өлдү" (умер) - такая прямолинейность может трактоваться как неуважение к скончавшемуся и его близким.
О смерти детей:
чарчап калды - устал;
учуп кетти - улетел.
О смерти кого бы то ни было:
каза болду - скончался;
каза тапты - нашел свою смерть;
өтүп кетти - перешел (в мир иной);
узап кетти - отдалился;
ажал тапты - настал его смертный час;
көзү өттү - глаза его перешли (в мир иной);
көз жумду - навсегда закрыл глаза;
кете берди - ушел;
дүйнө салды - попрощался с миром;
набыт болду - погиб;
мерт кетти - скоропостижно скончался;
түбөлүккө кетти - ушел в вечность;
таштап кетти - оставил нас;
кош айтышты - попрощался;
кайтыш болду - покинул;
курман болду - погиб;
жан берди - отдал душу;
акыркы сапарга кетти - ушел в последний путь;
о дүйнөгө кайтты - вернулся в другой мир;
тиги дүйнөгө сапар тартты - ушел на тот свет;
жан таслим болду - душа покинула тело.