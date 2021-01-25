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Зеленський приймає поздоровлення з днем ​​народження з Киргизстану, Словаччини та Єгипту

Зеленський приймає поздоровлення з днем ​​народження з Киргизстану, Словаччини та Єгипту

Офіс президента оприлюднив інформацію про привітання з днем ​​народження, які отримав президент Володимир Зеленський.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

Так, Зеленського привітали з 43-річчям лідер Китаю Сі Цзіньпін, президент Кореї Мун Чже Ін, президент Словаччини Зузана Чапутова, президент Єгипту Ас-Сісі і лідер Киргизстану Талант Мамітов.

Також президент України отримав вітання від першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва і посла Ізраїлю в Україні Джоела Ліона.

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Глава КНР, президент Словаччини і колишній президент Казахстану направили Зеленському вітальні листи. Президент Кореї і посол Ізраїлю обмежилися привітаннями в Твіттері.

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Автор: 

день народження (119) Зеленський Володимир (23754) привітання (730)


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Топ коментарі
+39
Зеленский принимает поздравления с днем рождения из Кыргызстана, Словакии и Египта - Цензор.НЕТ 7544
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25.01.2021 18:58
+37
Зеленский принимает поздравления с днем рождения из Кыргызстана, Словакии и Египта - Цензор.НЕТ 4968
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25.01.2021 19:00
+29
Трохи не та дата...

Зеленский принимает поздравления с днем рождения из Кыргызстана, Словакии и Египта - Цензор.НЕТ 1494
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25.01.2021 19:03
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И это правильно. От такого лиха можно и неделю поклоны бить
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25.01.2021 22:06 Відповісти
Надо просто начать поздравлять!
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25.01.2021 19:48 Відповісти
https://postimg.cc/ZW6DSKN8

Зеленский принимает поздравления с днем рождения из Кыргызстана, Словакии и Египта - Цензор.НЕТ 3472
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25.01.2021 19:54 Відповісти
Кум Путина подарил Зеленскому ко Дню Рождения гальку с крымского побережья для сауны.
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25.01.2021 19:56 Відповісти
Зачем ЗЕ еще и Галька, когда у него есть Ленка и Юлька?

МедведЧук вобще врядли шото подарит бо ЗЕ для него является ступенькой во власть.

Вот ты бы стал шото дарить своей стремянке?
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25.01.2021 20:04 Відповісти
Вот ты бы стал шото дарить своей стремянке?
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25.01.2021 22:08 Відповісти
оман
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25.01.2021 19:57 Відповісти
Зеленський приймає поздоровлення з днем ​​народження з Киргизстану, Словаччини та Єгипту - Цензор.НЕТ 271
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25.01.2021 20:07 Відповісти
Из старого и нового света никого
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25.01.2021 20:09 Відповісти
Зато из Орды аж двое.

Та ки велели передать:
Кумыс алтын кирдык, Зеленский-бай.
Зеленский мыш, Зеленский кыш, Зеленский тохтамыш.
Бешбалык актымрдыр Ермак-батур.


Пасанам в ОП нрависа...
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25.01.2021 20:15 Відповісти
Киргизькою мовою некрологи ґепічніше звучать - http://lurkmore.to/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%83 каза болду

Зеленський приймає поздоровлення з днем ​​народження з Киргизстану, Словаччини та Єгипту - Цензор.НЕТ 6878
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25.01.2021 20:43 Відповісти
https://ru.sputnik.kg/society/20180812/1040596914/smert-pravila-kyrgyzy.html У кыргызов издавна не принято напрямую говорить о трудных жизненных ситуациях. Тяжелые новости сообщают иносказательно .
Помощь в написании материала в рамках рубрики "Кыргызский язык" оказал филолог Ишенбек Султаналиев.
Кыргызы не говорят друг другу о смерти родных сразу, внезапно - речь принято начинать издалека, чтобы "смягчить" трагические вести. Это дает человеку некоторую возможность подготовиться к ним психологически. Нельзя говорить про кого-то просто "өлдү" (умер) - такая прямолинейность может трактоваться как неуважение к скончавшемуся и его близким.
О смерти детей:
чарчап калды - устал;
учуп кетти - улетел.
О смерти кого бы то ни было:
каза болду - скончался;
каза тапты - нашел свою смерть;
өтүп кетти - перешел (в мир иной);
узап кетти - отдалился;
ажал тапты - настал его смертный час;
көзү өттү - глаза его перешли (в мир иной);
көз жумду - навсегда закрыл глаза;
кете берди - ушел;
дүйнө салды - попрощался с миром;
набыт болду - погиб;
мерт кетти - скоропостижно скончался;
түбөлүккө кетти - ушел в вечность;
таштап кетти - оставил нас;
кош айтышты - попрощался;
кайтыш болду - покинул;
курман болду - погиб;
жан берди - отдал душу;
акыркы сапарга кетти - ушел в последний путь;
о дүйнөгө кайтты - вернулся в другой мир;
тиги дүйнөгө сапар тартты - ушел на тот свет;
жан таслим болду - душа покинула тело.
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25.01.2021 20:50 Відповісти
И из Польши никого,из стран Балтии никого...
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25.01.2021 20:47 Відповісти
Це зелене гівно ще 5 років у нас вкрало. Йому лише 43, а нам вже 3,14здець...
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25.01.2021 20:18 Відповісти
А Науру и Кирибати его что за лоха держат?
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25.01.2021 20:27 Відповісти
Зеленський приймає поздоровлення з днем ​​народження з Киргизстану, Словаччини та Єгипту - Цензор.НЕТ 5086
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25.01.2021 20:36 Відповісти
Гринпоца даже свои не уважают. Посол(уровень!) Израиля ограничился поздравлением в Твиттере.
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25.01.2021 20:38 Відповісти
Я в шоке,что даже Дуда не поздравил -взялись таки американцы за зелю...
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25.01.2021 20:45 Відповісти
Зеленський приймає поздоровлення з днем ​​народження з Киргизстану, Словаччини та Єгипту - Цензор.НЕТ 8278
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25.01.2021 20:50 Відповісти
І шо, Вован Бункерний також проігнорував? Вей. вей, вей, а якже в очі тому дивився!
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25.01.2021 20:53 Відповісти
Сохраняется тайна относительно поздравления от султана Омана. Скорее всего не разглашают потому, что в него были завернуты инвестиции.
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25.01.2021 21:03 Відповісти
Потужно вітають Ваву... Президета Словаччини мабуть не попередили в Європі, що клоуна - то не президент і його вітати не треба.
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25.01.2021 21:41 Відповісти
Это да,зато Молдову,Грузию и Польшу точно успели)у зекретина дела хуже некуда...
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25.01.2021 22:01 Відповісти
Най би воно здохло вже.
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25.01.2021 22:06 Відповісти
С Ростова еще не поздравили?) Совсем не густо, как для "величайшего лидера современности".
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25.01.2021 22:08 Відповісти
И никого из украины.
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25.01.2021 22:16 Відповісти
УКРАИНА И КИТАЙ ЭТО НАСТОЯЩИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАНИМАЕМОЙ РОССИЕЙ !!!
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25.01.2021 22:22 Відповісти
Вова, почему Ермак до сих пор не написал на мордокниге что только что звонил и поздравлял Байден? Восхищался тобой как политиком.... Про то что вы с Квин смотрели инаугурацию многим зашло...
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25.01.2021 22:33 Відповісти
какая антипирожная зрада.
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26.01.2021 06:02 Відповісти
а вот Андорра и Албания со Свазилендом не поздравили...не заслужил... потому что уровень жизнь даже в Свазиленде выше, чем у вырока в Украине... поэтому и не опускается Свазиленд до чужих высот...
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26.01.2021 07:21 Відповісти
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