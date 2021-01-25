164 тис. громадян України, які проживають на підконтрольній території, отримали паспорти РФ, - правозахисники
Паспорти РФ, що видаються за спрощеною системою, отримали 164 тисячі громадян України, які проживають на підконтрольній території України.
Про це повідомляє Східна правозахисна група, інформує Цензор.НЕТ.
"За інформацією наших джерел в ОРДЛО, а також наших співробітників (моніторів) в ОРДЛО, паспорти РФ, що видають за спрощеною системою, отримали 164,34 тисячі громадян України, які проживають на підконтрольній території України.
Дані оформлення паспортів РФ за територіальною ознакою: ОРЛО - видали 68,3 тис. паспортів, ОРДО - видали 95,93 тис. паспортів (дані зібрано на листопад 2020 року)", - сказано в повідомленні.
Механізм видачі:
Людям, які проживають на підконтрольною українському уряду території і мають довідку ВПО, а в паспорті громадянина України стоїть прописка на території ОРДЛО, також оформляють паспорти РФ і записують в окрему чергу при оформленні. У Міграційній службі РФ в Ростовській області фіксується фактичне місце проживання осіб, які оформили паспорт РФ.
На думку правозахисників, таким чином РФ готується до політичної дестабілізації в Україні і ескалації військового конфлікту непрямими діями. "Принаймні, РФ точно заявлятиме про захист прав своїх громадян на території України", зазначають вони.
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А хто тобі сказав що український тут не дійсний? Харкни йому в тупу пику.
от оккупационной администрации.
Паспортов РФ выдано больше чем Кипра, Панамы и Гондураса вместе взятых.
И их никто не заставлял !!!
Я бросил дом в Донецке потому что расхожусь во взглядах с режимом Россия - ОРДЛО но тут же поехал оформлять себе российский паспорт.
тоесть у них было 2е гражданство?
с украинским по такой упрощенной схеме гражданство не дают
У цьому питанні не можна бути толерантним - поставити ці 164 тис. перед фактом, або одне громадянство, або ануляція громадянства України і картка на проживання на території України, це змусить замислитись, бо без паспорта України біопаспорт на отримаєш і в ЄС не помандруєш
Ото отак хлопя та.