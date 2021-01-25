164 тис. громадян України, які проживають на підконтрольній території, отримали паспорти РФ, - правозахисники

Паспорти РФ, що видаються за спрощеною системою, отримали 164 тисячі громадян України, які проживають на підконтрольній території України.

Про це повідомляє Східна правозахисна група, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією наших джерел в ОРДЛО, а також наших співробітників (моніторів) в ОРДЛО, паспорти РФ, що видають за спрощеною системою, отримали 164,34 тисячі громадян України, які проживають на підконтрольній території України.

Дані оформлення паспортів РФ за територіальною ознакою: ОРЛО - видали 68,3 тис. паспортів, ОРДО - видали 95,93 тис. паспортів (дані зібрано на листопад 2020 року)", - сказано в повідомленні.

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Механізм видачі:

Людям, які проживають на підконтрольною українському уряду території і мають довідку ВПО, а в паспорті громадянина України стоїть прописка на території ОРДЛО, також оформляють паспорти РФ і записують в окрему чергу при оформленні. У Міграційній службі РФ в Ростовській області фіксується фактичне місце проживання осіб, які оформили паспорт РФ.

На думку правозахисників, таким чином РФ готується до політичної дестабілізації в Україні і ескалації військового конфлікту непрямими діями. "Принаймні, РФ точно заявлятиме про захист прав своїх громадян на території України", зазначають вони.