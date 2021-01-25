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164 тис. громадян України, які проживають на підконтрольній території, отримали паспорти РФ, - правозахисники

164 тис. громадян України, які проживають на підконтрольній території, отримали паспорти РФ, - правозахисники

Паспорти РФ, що видаються за спрощеною системою, отримали 164 тисячі громадян України, які проживають на підконтрольній території України.

Про це повідомляє Східна правозахисна група, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією наших джерел в ОРДЛО, а також наших співробітників (моніторів) в ОРДЛО, паспорти РФ, що видають за спрощеною системою, отримали 164,34 тисячі громадян України, які проживають на підконтрольній території України.

Дані оформлення паспортів РФ за територіальною ознакою: ОРЛО - видали 68,3 тис. паспортів, ОРДО - видали 95,93 тис. паспортів (дані зібрано на листопад 2020 року)", - сказано в повідомленні.

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Механізм видачі:

Людям, які проживають на підконтрольною українському уряду території і мають довідку ВПО, а в паспорті громадянина України стоїть прописка на території ОРДЛО, також оформляють паспорти РФ і записують в окрему чергу при оформленні. У Міграційній службі РФ в Ростовській області фіксується фактичне місце проживання осіб, які оформили паспорт РФ.

На думку правозахисників, таким чином РФ готується до політичної дестабілізації в Україні і ескалації військового конфлікту непрямими діями. "Принаймні, РФ точно заявлятиме про захист прав своїх громадян на території України", зазначають вони.

164 тис. громадян України, які проживають на підконтрольній території, отримали паспорти РФ, - правозахисники 01

Автор: 

громадянство (1073) паспорт (1152) росія (65035) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+24
...всем любителям коллекционировать паспорта выдать еще один
164 тыс. граждан Украины, проживающих на подконтрольной территории, получили паспорта РФ, - правозащитники - Цензор.НЕТ 6639
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25.01.2021 19:08
+22
Проблема вирішується дуже просто. Треба прийняти закон, що громадяни РФії не мають право мати в Україні: землю, бізнес, нерухомість. І всі зразу викинуть російські паспорти. Причому такий захід, з українського беку вимушений, спровокований діями РФії.
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25.01.2021 19:16
+17
Интересно, сколько паспортов получили жители других регионов Украины. И когда начнут лишать гражданства за добровольное получения паспорта страны оккупанта.
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25.01.2021 19:09
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Стоп, а по какому ты живешь там паспорту? Украинский там не проходит, а днровский, угадал.
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25.01.2021 19:54 Відповісти
Не вгадав, нема у мене дирівського.
А хто тобі сказав що український тут не дійсний? Харкни йому в тупу пику.
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25.01.2021 20:02 Відповісти
А скажи это правда, что пишут, что вы две пенсии получаете: украинскую и расейскую.
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25.01.2021 20:05 Відповісти
Хто має можливість той отримує. Зараз кількість таких скоротилась через ускладнення перетину лінії розмежування. Знову з'явилися пункти обналу пенсійних карток, у кого вони не заблоковані.
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25.01.2021 20:11 Відповісти
Зрозумів.
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25.01.2021 20:13 Відповісти
Я тебе могу ответить. Нет. Нельзя получить украинскую и российскую. Можно украинскую и
от оккупационной администрации.
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25.01.2021 20:16 Відповісти
Так. Неуважно прочитав питання.
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25.01.2021 20:46 Відповісти
НЕ ЗАПРЕЩЕНЫ
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25.01.2021 20:06 Відповісти
Він так само і громадянин України.
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25.01.2021 19:48 Відповісти
А так само і ще чий громадянин?
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25.01.2021 19:50 Відповісти
Громодянин окупованної України, так буде точніше.
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25.01.2021 19:51 Відповісти
Сорі, громадянин.
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25.01.2021 19:52 Відповісти
"Горіть у пеклі москалі!"
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25.01.2021 19:45 Відповісти
Люцик не москаль, он просто оказался не в то время и не в том месте.
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25.01.2021 19:48 Відповісти
А интересно, если к обладателям российских паспортов на подконтрольной Украине территории добавить обладателей румынских и венгерских паспортов, до миллиона дотянет? Демографическая и территориальная дезинтеграции украинского государства не только идут полным ходом, но и продолжают обоюдно усиливать друг друга. Это не будет продолжаться бесконечно - рано или поздно достигнувшее критического значения количество перейдёт в новое качество.
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25.01.2021 19:41 Відповісти
Какая политическая дестабилизация?
Паспортов РФ выдано больше чем Кипра, Панамы и Гондураса вместе взятых.
И их никто не заставлял !!!
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25.01.2021 19:55 Відповісти
Пока не будет запрета на двойное гражданство,будет бардак. И раз на подконтрольной выдают,то скоро по всем областям раздадут.
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25.01.2021 19:57 Відповісти
Если на подконтрольной столько, то сколько на неподконтрольной? Там уже наверное 90%.
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25.01.2021 19:58 Відповісти
Их там,кстати,несколько миллионов,так что процент на удивление не большой
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25.01.2021 20:00 Відповісти
читаєш такі новини, і, думаєш, а може і треба так тим підарам..... живуть в Україні а мріють за кАЦАПСТАН. До сьомого покоління їм та їхній родині ходити в туалети до ями на вулиці
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25.01.2021 20:11 Відповісти
А у нас министры иностранных дел, шо зелёный, шо Климкин - ратовали за двойное гражданство! Вас тварей, представителей ОРДЛО, надо топить в говне как бешенных собак... министры... А мы им пенсии! Надо вводить смертную казнь и сжать их на кол, начиная с янелоха. И вдоль дорог - справа СН, слева ЖОПаблок и матькивщина.
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25.01.2021 20:11 Відповісти
Вот какого хрена до сих пор не принят закон об лишении гражданства . Сколько бы проблем решилось , и пенсионному фонду легче и любых сепаров , не только даунбассов , но каких угодно можно депортировать , тем более если человек добровольно принимает чужое гражданство.
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25.01.2021 20:11 Відповісти
Депутати не хочуть лишатись великої частини свого ватного електорату, бо хто на виборах буде за ригів голосувати або за клоунів слуг ?
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26.01.2021 01:04 Відповісти
Коли же прийде час, коли знову будуть Донецьк, Луганськ і Сімферополь вільними українськими містами.
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25.01.2021 20:17 Відповісти
Пусть едут нахер с Украинского Донбасса на дальний восток России, пусть там осваивают вечную мерзлоту. )))
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25.01.2021 20:38 Відповісти
Какой то когнити́вный диссона́нс. 164 тис. громадян України, які проживають на підконтрольній території, отримали паспорти РФ, - правозахисники - Цензор.НЕТ 6831

Я бросил дом в Донецке потому что расхожусь во взглядах с режимом Россия - ОРДЛО но тут же поехал оформлять себе российский паспорт.164 тис. громадян України, які проживають на підконтрольній території, отримали паспорти РФ, - правозахисники - Цензор.НЕТ 4512
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25.01.2021 20:41 Відповісти
164 тис. громадян України, які проживають на підконтрольній території, отримали паспорти РФ, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1482
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25.01.2021 20:45 Відповісти
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25.01.2021 21:07 Відповісти
не исключено ,что все, кто получили рашистский паспорт дают присягу верного служения рашисту и по приказу оного будут мобилизированы для участия в боевых действиях против Украины
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25.01.2021 21:01 Відповісти
паспорт раба путенского
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25.01.2021 21:21 Відповісти
Всего на сегодняшний день в ЛНР и ДНР постоянно проживает 357 тысяч граждан России.
тоесть у них было 2е гражданство?
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25.01.2021 22:41 Відповісти
14/12/2020
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25.01.2021 22:42 Відповісти
в разных источниках цифры разнятся, даже на сайтах республик другое.
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25.01.2021 22:44 Відповісти
ну что бы получить пастпорт РФ надо иметь паспорт ДНР или ЛНР.
с украинским по такой упрощенной схеме гражданство не дают
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25.01.2021 22:46 Відповісти
А може до таких вже час застосовувати статтю "Втрата громадянства України Закону України "Про громадянство України"?
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26.01.2021 00:01 Відповісти
Зачем путин раздает российские паспорта в лднр?Первое, нужно хоть что-то дать людям,которые рвут попку и воюют ради россии ,вместо русских срочников,за россию.Или посылать воевать и умирать российских срочников ,или нанять за три копейки местную быдломассу.Это первое, дать хоть что-то местному быдлому населению.Пусть думают,что они типа уже русские и вошли в состав рф.Второе.Чтобы валили оттуда в Сибирь,так как у кремля нет денег на Донбасс.Третье,абсолютно все граждани лднр, получившие паспорта рф ,являются теперь военнообязаными и будут служить в российской армии и призываться на любую войну!!!путин имеет донбасс как сам захочет)))
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26.01.2021 00:54 Відповісти
Паспорта РФ, выдаваемые по упрощённой системе, получили 164 тысячи граждан Украины проживающей на подконтрольной территории Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3243970

У цьому питанні не можна бути толерантним - поставити ці 164 тис. перед фактом, або одне громадянство, або ануляція громадянства України і картка на проживання на території України, це змусить замислитись, бо без паспорта України біопаспорт на отримаєш і в ЄС не помандруєш
Ото отак хлопя та.
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26.01.2021 01:01 Відповісти
Тих 164 тис. особин треба позбавити громадянства України назавжди
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26.01.2021 19:11 Відповісти
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