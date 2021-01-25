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Новини
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Чотирьох найманців РФ, які викрадали людей в 2014 році, заочно судитимуть на Луганщині, - прокуратура

Чотирьох найманців РФ, які викрадали людей в 2014 році, заочно судитимуть на Луганщині, - прокуратура

Луганська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої злочинної групи за фактами незаконного позбавлення волі і викрадення людей.

Про це повідомила пресслужба Луганської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

За результатами спеціального досудового розслідування Луганська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої злочинної групи за фактами незаконного позбавлення волі та викрадення людей, участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань, незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, ведення агресивної війни, порушення законів та звичаїв війни (ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі обвинувачені перебувають у розшуку.

За даними слідства, у квітні 2014 року мешканець міста Лисичанська, перебуваючи у складі "козацької національної гвардії всевеликого війська Донського ім. М. І. Платова", організував та очолив злочинне угруповання з метою викрадення людей, незаконного позбавлення волі та використання їхньої праці.

Учасники організованої злочинної групи, одягнуті у камуфльований одяг військового зразка, під приводом порушення громадянами "комендантського часу" та з інших причин упродовж квітня-липня 2014 року викрали та незаконно позбавили волі п’ятьох мешканців на той час окупованого міста Лисичанська.

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Погрожуючи застосуванням автоматичної вогнепальної зброї та фізичним насильством, вони помістили та насильно утримували потерпілих під озброєною охороною у приміщеннях міського відділу СБУ в Луганській області, міського військового комісаріату та склозаводу "Пролетарій".

Громадян примушували копати окопи та траншеї, будувати фортифікаційні споруди, складати захисні барикади у напрямку міста Гірське, вирішуючи таким чином стратегічні та тактичні завдання окупаційного війська.

Діяльність злочинної групи була зупинена наприкінці липня 2014 року після звільнення міста підрозділами Збройних Сил України від незаконних збройних формувань.

У ході досудового розслідування під час обшуків за місцями проживання учасників групи виявлено та вилучено вибухову речовину на основі тротилу та нітрату амонію вагою близько 210 кг, дві реактивні протитанкові гранати РПГ-22, боєприпаси тощо.

Діяльність злочинного угруповання викрито за матеріалами Управління стратегічних розслідувань у Луганській області ДСР Нацполіції України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Автор: 

Лисичанськ (315) прокуратура (3671) найманці рф (2052) Луганська область (4876)


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25.01.2021 20:07 Відповісти
Помимо срока каждій день заставить єтих падЛЮК "копать окопы и траншеи, строить фортификационные сооружения, строить защитные баррикады" впереди наших воинов.
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25.01.2021 20:10 Відповісти
Судить заочно.. срок условный.. Нафига тратить деньги на всякую ерунду?
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25.01.2021 20:21 Відповісти
Суд луганский , дадут пару лет условно, или штрафом отделаются. «Это же наши мальчики»...А запрплаты судьи получат реальные, из бюджета, деньги украинских налогоплательщиков...
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25.01.2021 22:05 Відповісти
знают кто, знают где, знают как, и? это уже из серии - сила есть, воля есть, а силы воли нет... а нахера тогда цельных две разведки -внешняя и минобороны - существует... пусть дуют в народное хозяйство дороги строить...
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26.01.2021 07:20 Відповісти
Колаборантські суди захищають співучасників злочину.
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26.01.2021 11:24 Відповісти
 
 