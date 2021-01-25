Бутусов: Зеленський обурився побиттям українця в Парижі. Сподіваюся, він дасть оцінку і пораненню українського бійця на Донбасі
Президент не виконав свою обіцянку закінчити війну до кінця 2020 року. Його відповідальність - реагувати на агресію РФ, визнати неефективність діючого курсу і запропонувати новий.
Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Він нагадав, що сьогодні на Донбасі важко поранено захисника України.
"Сподіваюсь, Верховний головнокомандувач, який сьогодні обурився тим, що хулігани побили українця в Парижі 15-го січня, буде послідовним та дасть оцінку черговому нападу російських військ", - написав Бутусов.
Журналіст зазначив, що президент не зміг виконати свою обіцянку і закінчити війну до кінця 2020 року.
"І відповідальність президента - реагувати на збройну агресію, визнати неефективність діючого політичного курсу та запропонувати новий. Не треба гучних гасел про "план "Б" - потрібна справжня стратегія у військовій, політичній, економічній та інформаційній сфері, а не пусті благання та гасла", - додав він.
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24 січня виповнилося 6-ть років з дня обстрілу бойовиками Маріуполя з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» та «Ураган». Тоді загинуло 30 осіб, з них 2 дітей, 108 - було поранено, пошкоджено 30 житлових будинків, 7 закладів освіти, об'єкти інфраструктури.
Президент України, верховний головнокомандувач жодним чином не згадав загиблих, не засудив агресора, не звернувся до рідних. Так, як не робив цього і у попередні місяці.
Але у нього знайшовся час і можливість написати окремий пост про важко побитого у Франції українця, і вжити слова: "те, що не відпускає".
Сьогодні до того ж стало відомо, що ДБР звернулося до суду, оскаржуючи попереднє судове рішення, яким бюро забов'язується відкрити справу за позовом батька іншого загиблого морпіха, Ярослава Журавля. ДБР пішло в суд, щоб не реєструвати цю справу проти Зеленського, якого звинуватили у діях і бездіяльності, які призвели до загибелі військового.»Yevhen Bulavka
https://www.youtube.com/watch?v=TBjnQx8Xzw8
апять он ищет в гугл картах
границу меж добром и злом
чтоб по своим координатам
понять на чьей он стороне