Бутусов: Зеленський обурився побиттям українця в Парижі. Сподіваюся, він дасть оцінку і пораненню українського бійця на Донбасі

Президент не виконав свою обіцянку закінчити війну до кінця 2020 року. Його відповідальність - реагувати на агресію РФ, визнати неефективність діючого курсу і запропонувати новий.

Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він нагадав, що сьогодні на Донбасі важко поранено захисника України.

"Сподіваюсь, Верховний головнокомандувач, який сьогодні обурився тим, що хулігани побили українця в Парижі 15-го січня, буде послідовним та дасть оцінку черговому нападу російських військ", - написав Бутусов.

Журналіст зазначив, що президент не зміг виконати свою обіцянку і закінчити війну до кінця 2020 року.

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"І відповідальність президента - реагувати на збройну агресію, визнати неефективність діючого політичного курсу та запропонувати новий. Не треба гучних гасел про "план "Б" - потрібна справжня стратегія у військовій, політичній, економічній та інформаційній сфері, а не пусті благання та гасла", - додав він.