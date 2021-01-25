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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Бутусов: Зеленський обурився побиттям українця в Парижі. Сподіваюся, він дасть оцінку і пораненню українського бійця на Донбасі

Бутусов: Зеленський обурився побиттям українця в Парижі. Сподіваюся, він дасть оцінку і пораненню українського бійця на Донбасі

Президент не виконав свою обіцянку закінчити війну до кінця 2020 року. Його відповідальність - реагувати на агресію РФ, визнати неефективність діючого курсу і запропонувати новий.

Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він нагадав, що сьогодні на Донбасі важко поранено захисника України.

"Сподіваюсь, Верховний головнокомандувач, який сьогодні обурився тим, що хулігани побили українця в Парижі 15-го січня, буде послідовним та дасть оцінку черговому нападу російських військ", - написав Бутусов.

Журналіст зазначив, що президент не зміг виконати свою обіцянку і закінчити війну до кінця 2020 року.

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"І відповідальність президента - реагувати на збройну агресію, визнати неефективність діючого політичного курсу та запропонувати новий. Не треба гучних гасел про "план "Б" - потрібна справжня стратегія у військовій, політичній, економічній та інформаційній сфері, а не пусті благання та гасла", - додав він.

Бутусов: Зеленський обурився побиттям українця в Парижі. Сподіваюся, він дасть оцінку і пораненню українського бійця на Донбасі 01

Автор: 

Зеленський Володимир (23754) обстріл (28357) поранення (2799) Донбас (22354) Бутусов Юрій (3584) втрати (4393)


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Топ коментарі
+26
у вас х%%ло упало!)) от Андрея Полтавы..
https://www.youtube.com/watch?v=TBjnQx8Xzw8
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25.01.2021 20:38
+24
«22 січня стало відомо, що на Донбасі від пострілу снайпера загинув боєць 36-ї окремої бригади морської піхоти Олександр Отрєп'єв.
24 січня виповнилося 6-ть років з дня обстрілу бойовиками Маріуполя з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» та «Ураган». Тоді загинуло 30 осіб, з них 2 дітей, 108 - було поранено, пошкоджено 30 житлових будинків, 7 закладів освіти, об'єкти інфраструктури.
Президент України, верховний головнокомандувач жодним чином не згадав загиблих, не засудив агресора, не звернувся до рідних. Так, як не робив цього і у попередні місяці.
Але у нього знайшовся час і можливість написати окремий пост про важко побитого у Франції українця, і вжити слова: "те, що не відпускає".
Сьогодні до того ж стало відомо, що ДБР звернулося до суду, оскаржуючи попереднє судове рішення, яким бюро забов'язується відкрити справу за позовом батька іншого загиблого морпіха, Ярослава Журавля. ДБР пішло в суд, щоб не реєструвати цю справу проти Зеленського, якого звинуватили у діях і бездіяльності, які призвели до загибелі військового.»Yevhen Bulavka
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25.01.2021 20:37
+18
Бутусов: Зеленський обурився побиттям українця в Парижі. Сподіваюся, він дасть оцінку і пораненню українського бійця на Донбасі - Цензор.НЕТ 6576
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25.01.2021 20:58
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«22 січня стало відомо, що на Донбасі від пострілу снайпера загинув боєць 36-ї окремої бригади морської піхоти Олександр Отрєп'єв.
24 січня виповнилося 6-ть років з дня обстрілу бойовиками Маріуполя з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» та «Ураган». Тоді загинуло 30 осіб, з них 2 дітей, 108 - було поранено, пошкоджено 30 житлових будинків, 7 закладів освіти, об'єкти інфраструктури.
Президент України, верховний головнокомандувач жодним чином не згадав загиблих, не засудив агресора, не звернувся до рідних. Так, як не робив цього і у попередні місяці.
Але у нього знайшовся час і можливість написати окремий пост про важко побитого у Франції українця, і вжити слова: "те, що не відпускає".
Сьогодні до того ж стало відомо, що ДБР звернулося до суду, оскаржуючи попереднє судове рішення, яким бюро забов'язується відкрити справу за позовом батька іншого загиблого морпіха, Ярослава Журавля. ДБР пішло в суд, щоб не реєструвати цю справу проти Зеленського, якого звинуватили у діях і бездіяльності, які призвели до загибелі військового.»Yevhen Bulavka
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25.01.2021 20:37 Відповісти
Бутусов: Зеленський обурився побиттям українця в Парижі. Сподіваюся, він дасть оцінку і пораненню українського бійця на Донбасі - Цензор.НЕТ 6576
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25.01.2021 20:58 Відповісти
А як там справи по Вагнерівцям?
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25.01.2021 21:00 Відповісти
100%+++++++++++
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25.01.2021 21:01 Відповісти
а це доречі пройоп сивочолого, який створив ціле міністерство інфополітики яке ніхvя не робило.
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26.01.2021 12:45 Відповісти
у вас х%%ло упало!)) от Андрея Полтавы..
https://www.youtube.com/watch?v=TBjnQx8Xzw8
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25.01.2021 20:38 Відповісти
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25.01.2021 20:40 Відповісти
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25.01.2021 20:49 Відповісти
+++
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25.01.2021 20:58 Відповісти
Не, Юр. Это не его армия, его - с той стороны.
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25.01.2021 20:38 Відповісти
***хокку...как бы)))
апять он ищет в гугл картах
границу меж добром и злом
чтоб по своим координатам
понять на чьей он стороне
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25.01.2021 20:41 Відповісти
И в принципе без разницы чья и какая там армия.
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26.01.2021 06:59 Відповісти
зелины возмущения делятся на типы: типа свои и очень заграничные
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25.01.2021 20:38 Відповісти
вчера побили малолетнего пацана в Париже, а завтра могут навалять нелоху которому 43 рочки
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25.01.2021 20:39 Відповісти
facepalm
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25.01.2021 20:38 Відповісти
У зелені зараз інші проблеми, як прожити одну добу, аби вляпатися у черговий зашквар.
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25.01.2021 20:39 Відповісти
теперь можешь пойти прийти в чувство. И как говорил Порох - подумать. Это сложно, но надо. Без этого никуда.
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25.01.2021 20:46 Відповісти
а домбас для него не париж и даже не рио де жанейро! чё ему возмущаться?
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25.01.2021 20:40 Відповісти
Ніколи. Днюха.
Бутусов: Зеленский возмутился избиением украинца в Париже. Надеюсь, он даст оценку и ранению украинского бойца на Донбассе - Цензор.НЕТ 2380
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25.01.2021 20:42 Відповісти
поближе к кассе....
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25.01.2021 20:45 Відповісти
Он же сказал что сожалеет.
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25.01.2021 20:46 Відповісти
У зеЛеніна знайшовся час і можливість написати окремий пост про побитого у Франції українця, і вжити слова: "те, що не відпускає". Це теж біда для родини..... Але Президент - це не про вуличні бійки. Подібні випадки на жаль трапляються і в Україні регулярно. Він не хоче говорити про війну, і вже навіть не заікається про перемир'я. Умисно не говорить про тих, хто загинув від російських куль та снарядів, і згадує лише про трагедії серед цивільних. Знецінюючи тим самим і одне, і друге.
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25.01.2021 20:59 Відповісти
Бутусов: Зеленський обурився побиттям українця в Парижі. Сподіваюся, він дасть оцінку і пораненню українського бійця на Донбасі - Цензор.НЕТ 6755
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25.01.2021 20:53 Відповісти
Та трус он этот зеленский, позорник.
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25.01.2021 20:57 Відповісти
При чём тут "трус" когда оно вообще на врага работает?!
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25.01.2021 22:16 Відповісти
нізя, іщьо путєн нападьот
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25.01.2021 20:57 Відповісти
Буратино уже 43, а мы - лохи. По си поры.
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25.01.2021 21:24 Відповісти
О! Слог настоящего выбарца THE!
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25.01.2021 21:59 Відповісти
неееееееее... воно не тне, воно вже аж смердить
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25.01.2021 22:14 Відповісти
Адміни, цій потворі ( https://censor.net/ru/user/481400) потрібна кастрація.
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25.01.2021 22:27 Відповісти
треба простіше. пане Юрій, передайте що маркля дотого ще й гооовно і жив би він в Ізраілі, його вже давно передалиб палестинцям
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25.01.2021 22:19 Відповісти
Вообще то, персонаж в открытую и еще до выборов заявлял:- " Я вам НИЧЕГО не должен"! Шо ж вы ему не поверили?
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25.01.2021 21:54 Відповісти
Дебилы мало-мало. В буквальном, медицинском смысле - умственно неполноценные.
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25.01.2021 22:19 Відповісти
Каков молодец! Возмутился! Вот, что значит Париж для Зеленского. Це не Водяне якесь...Європа!!
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25.01.2021 22:44 Відповісти
Это вряд ли...
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26.01.2021 00:30 Відповісти
zgoden z Butusovim
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26.01.2021 00:32 Відповісти
В мене питання до Бутусова, як до військового спеціаліста: так з чого снайпер влучив в українського солдата? З підствольного гранатомета? Чи з великокаліберного кулемета? А то з тексту не дуже зрозуміло )
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26.01.2021 07:42 Відповісти
Коли вже президент почне діяти проти ворога , а не заглядати в його очі
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26.01.2021 15:54 Відповісти
 
 