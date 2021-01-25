У Криму є об'єкти, на яких можна розмістити ядерну зброю, але поки РФ вважає це недоцільним, - представник ГУР МО Скібіцький
На сьогодні Росія вважає, що розміщення, переміщення ядерної зброї на території Криму проводити недоцільно.
Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив і коментарі Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.
"Саме розміщення ядерної зброї пов'язане з носіями. Це підводні човни, літаки, бойові кораблі, те ж саме крейсер "Москва" - це ті об'єкти, ті засоби, які можуть нести бойову ядерну зброю. Відповідно, на них спрямована першочергова увага військової розвідки України й інших, для того, щоб не допустити порушення балансу сил, який зараз є в Чорноморському регіоні. Ну, і не допустити розміщення ядерної зброї безпосередньо вже на території Криму", - сказав Скібіцький.
Він зазначає, що на даний момент Росія вивчила всі можливості і стан тих об'єктів, які використовувалися за часів СРСР.
"Найбільший інтерес вони проявили до об'єкта "Феодосія 13", зробили його перевірку, інспекцію, визначили, які потрібні роботи, скажімо, для обсервації, для охорони цього об'єкта. Але на сьогодні Росія вважає, що розміщення, переміщення ядерної зброї на території Криму проводити недоцільно і забезпечується це все тими базами, які розміщені на території Краснодарського краю, Ростовської області", - зазначив представник української розвідки.
Російська влада поки не коментувала заяву Скібіцького.
Питання присутності російської ядерної зброї в Криму досі дискусійне. У 2016 році на півострові помічали ракетні установки, які можуть транспортувати ядерні заряди.
Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Таран стверджував, що Росія здійснює підготовку до розміщення ядерної зброї на території Криму.
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Лидер крымских татар Мустафа Джемилев http://blacksea.tv/news/rossiya-narashhivaet-yadernuyu-moshh-v-krymu-dzhemilev/ заявил о размещении Россией в Крыму шести ядерных боеголовок. Об этом народный депутат Украины заявил во время международного форума в Вашингтоне. Других подтверждений этой информации нет: пока ее не комментировали официальный Киев и Москва.
как там у них есаул-то , пел :
марячок-марячок что ж скакал ты как конь
пристрелить не паднялась рука
марячок-марячок от тебя токо вонь
и смеютца все как с дурачка
А нецелесообразно потому что еще не готовы шахты для приема ядерного оружия тем более что ядерные генераторы электричества для обеспечения пусковых шахт используют море воды и не морской.