У Криму є об'єкти, на яких можна розмістити ядерну зброю, але поки РФ вважає це недоцільним, - представник ГУР МО Скібіцький

На сьогодні Росія вважає, що розміщення, переміщення ядерної зброї на території Криму проводити недоцільно.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив і коментарі Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"Саме розміщення ядерної зброї пов'язане з носіями. Це підводні човни, літаки, бойові кораблі, те ж саме крейсер "Москва" - це ті об'єкти, ті засоби, які можуть нести бойову ядерну зброю. Відповідно, на них спрямована першочергова увага військової розвідки України й інших, для того, щоб не допустити порушення балансу сил, який зараз є в Чорноморському регіоні. Ну, і не допустити розміщення ядерної зброї безпосередньо вже на території Криму", - сказав Скібіцький.

Він зазначає, що на даний момент Росія вивчила всі можливості і стан тих об'єктів, які використовувалися за часів СРСР.

"Найбільший інтерес вони проявили до об'єкта "Феодосія 13", зробили його перевірку, інспекцію, визначили, які потрібні роботи, скажімо, для обсервації, для охорони цього об'єкта. Але на сьогодні Росія вважає, що розміщення, переміщення ядерної зброї на території Криму проводити недоцільно і забезпечується це все тими базами, які розміщені на території Краснодарського краю, Ростовської області", - зазначив представник української розвідки.

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Російська влада поки не коментувала заяву Скібіцького.

Питання присутності російської ядерної зброї в Криму досі дискусійне. У 2016 році на півострові помічали ракетні установки, які можуть транспортувати ядерні заряди.

Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Таран стверджував, що Росія здійснює підготовку до розміщення ядерної зброї на території Криму.

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