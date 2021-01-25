УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11448 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
2 755 12

У Криму є об'єкти, на яких можна розмістити ядерну зброю, але поки РФ вважає це недоцільним, - представник ГУР МО Скібіцький

У Криму є об'єкти, на яких можна розмістити ядерну зброю, але поки РФ вважає це недоцільним, - представник ГУР МО Скібіцький

На сьогодні Росія вважає, що розміщення, переміщення ядерної зброї на території Криму проводити недоцільно.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив і коментарі Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"Саме розміщення ядерної зброї пов'язане з носіями. Це підводні човни, літаки, бойові кораблі, те ж саме крейсер "Москва" - це ті об'єкти, ті засоби, які можуть нести бойову ядерну зброю. Відповідно, на них спрямована першочергова увага військової розвідки України й інших, для того, щоб не допустити порушення балансу сил, який зараз є в Чорноморському регіоні. Ну, і не допустити розміщення ядерної зброї безпосередньо вже на території Криму", - сказав Скібіцький.

Він зазначає, що на даний момент Росія вивчила всі можливості і стан тих об'єктів, які використовувалися за часів СРСР.

"Найбільший інтерес вони проявили до об'єкта "Феодосія 13", зробили його перевірку, інспекцію, визначили, які потрібні роботи, скажімо, для обсервації, для охорони цього об'єкта. Але на сьогодні Росія вважає, що розміщення, переміщення ядерної зброї на території Криму проводити недоцільно і забезпечується це все тими базами, які розміщені на території Краснодарського краю, Ростовської області", - зазначив представник української розвідки.

Читайте також: Росія здійснює підготовку до розміщення ядерної зброї в окупованому Криму, - глава Міноборони Таран

Російська влада поки не коментувала заяву Скібіцького.

Питання присутності російської ядерної зброї в Криму досі дискусійне. У 2016 році на півострові помічали ракетні установки, які можуть транспортувати ядерні заряди.

Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Таран стверджував, що Росія здійснює підготовку до розміщення ядерної зброї на території Криму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом Росія може розмістити ядерну зброю в окупованому Криму, - Данілов

Автор: 

Крим (14137) росія (65035) ядерна зброя (1149) Скібіцький Вадим (293)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
это марячок винаватый, он кацапам бяду натанцевал у 2014 -м году
как там у них есаул-то , пел :
марячок-марячок что ж скакал ты как конь
пристрелить не паднялась рука
марячок-марячок от тебя токо вонь
и смеютца все как с дурачка
показати весь коментар
25.01.2021 21:24
+2
Про який баланс сил може йти мова між ядерною та не ядерними країнами.
А нецелесообразно потому что еще не готовы шахты для приема ядерного оружия тем более что ядерные генераторы электричества для обеспечения пусковых шахт используют море воды и не морской.
показати весь коментар
25.01.2021 21:20
+2
еге ж, яка там уже вода в Кизилташі... скрізь "мьортвий обйом"
показати весь коментар
25.01.2021 21:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
если "можно" - значит есть

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев http://blacksea.tv/news/rossiya-narashhivaet-yadernuyu-moshh-v-krymu-dzhemilev/ заявил о размещении Россией в Крыму шести ядерных боеголовок. Об этом народный депутат Украины заявил во время международного форума в Вашингтоне. Других подтверждений этой информации нет: пока ее не комментировали официальный Киев и Москва.
показати весь коментар
25.01.2021 21:04 Відповісти
вангую, кацапы бздят землетрясения в украинском Крыму ?
показати весь коментар
25.01.2021 21:05 Відповісти
Ненормальных это не останавливает.
показати весь коментар
25.01.2021 21:28 Відповісти
да нет просто знают на 100% бежать придётся быстро и в чем мать родила какие уж тут к черту бимбочки ракеты побросают нахрен... а Украина обзаведется с десятком ЯО на беду России же...абидно понимаешь ли...
показати весь коментар
25.01.2021 21:31 Відповісти
конечно не целесообразно, когда цапы будут бежать из крыма, в попыхах могут не успеть металлолом с собой забрать.
показати весь коментар
25.01.2021 21:13 Відповісти
это марячок винаватый, он кацапам бяду натанцевал у 2014 -м году
как там у них есаул-то , пел :
марячок-марячок что ж скакал ты как конь
пристрелить не паднялась рука
марячок-марячок от тебя токо вонь
и смеютца все как с дурачка
показати весь коментар
25.01.2021 21:24 Відповісти
нет уже того морячка придурковатого.
показати весь коментар
25.01.2021 21:29 Відповісти
Про який баланс сил може йти мова між ядерною та не ядерними країнами.
А нецелесообразно потому что еще не готовы шахты для приема ядерного оружия тем более что ядерные генераторы электричества для обеспечения пусковых шахт используют море воды и не морской.
показати весь коментар
25.01.2021 21:20 Відповісти
еге ж, яка там уже вода в Кизилташі... скрізь "мьортвий обйом"
показати весь коментар
25.01.2021 21:28 Відповісти
в совке тоже была ядреная дубина, сильно помогла?
показати весь коментар
25.01.2021 21:30 Відповісти
Поезжай в Первомайск и пройдись с єкскурсией на шахту.
показати весь коментар
25.01.2021 21:33 Відповісти
наверное, скибицкий уже успел сделать вакцинацию от коронавируса - потому как дурь его стала видна всему миру... его выражение напоминает рогатого мужа, узнавшего последним что его жену перелюбил уже весь город...
показати весь коментар
26.01.2021 07:15 Відповісти
 
 