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На українських ТЕС залишилося мінімум вугілля. Далі потрібно буде або спалювати газ, або відключати споживачів, - головний диспетчер "Укренерго" Зайченко

На українських ТЕС залишилося мінімум вугілля. Далі потрібно буде або спалювати газ, або відключати споживачів, - головний диспетчер

Запаси вугілля на складах українських теплових електростанцій станом на 25 січня склали 455 тис. тонн. Цей показник є історичним мінімумом і не гарантує енергетичну безпеку країни.

Про це на засіданні НКРЕКП заявив директор з управління ОЕС України - головний диспетчер НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, склади вугільних електростанцій спрацьовані до рівня, який, напевно, є найнижчим за весь період незалежності України. Станом на 25 січня на складах ТЕС знаходиться 455 тис. тонн вугілля, з них антрацитової групи 163 тис. тонн і газової групи 291 тис. тонн. Хочу звернути увагу, що половина цього вугілля зосереджена на двох станціях: 116 тис. тонн антрациту на Луганській ТЕС і 105 тис. тонн на Слов'янській ТЕС, яка, як ви знаєте, не працює. Залишилося на всіх інших станціях 220 тис. тонн, яких абсолютно недостатньо для гарантування енергетичної безпеки країни", - сказав Зайченко.

За його словами, активні запаси вугілля нижче гарантованих на 522 тис. тонн - на 51 тис. тонн з антрациту і на 471 тис. тонн - з газового вугілля.

Як повідомив головний диспетчер "Укренерго", українську енергосистему в минулий морозний тиждень вдалося збалансувати завдяки нарощуванню імпорту електроенергії з Білорусі.

За даними НЕК "Укренерго", білоруський імпорт в період з 18 до 24 січня збільшився з 6,3 до 9,4 млн кВт-год на добу.

Наразі подальшому нарощуванню імпорту з Білорусі перешкоджає недостатня пропускна здатність між енергосистемами двох країн, яка становить 900 МВт за поточної потреби України в імпорті на рівні 1,5 ГВт.

"Без достатніх поставок вугілля збалансуватися можна буде або при переході на спалювання природного газу або за рахунок відключення споживачів", - наголосив Зайченко.

Читайте також: Ситуація з запасами вугілля - критична, - "Укренерго"

Автор: 

ТЕС (917) вугілля (2472) Укренерго (2690) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+42
На украинских ТЭС остался минимум угля. Дальше нужно будет или сжигать газ, или отключать потребителей, - главный диспетчер "Укрэнерго" Зайченко - Цензор.НЕТ 9622
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25.01.2021 21:05
+39
клоун бухает. ему не до угля. беня занимается вопросом. и ахметов.
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25.01.2021 21:05
+26
На украинских ТЭС остался минимум угля. Дальше нужно будет или сжигать газ, или отключать потребителей, - главный диспетчер "Укрэнерго" Зайченко - Цензор.НЕТ 4085
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25.01.2021 21:14
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Хранилища электричества??
Это типа аккумуляторов? А сколько это будет стоить?
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25.01.2021 21:37 Відповісти
Вообще-то Ахметов уже действительно строит хранилища электроэнергии. Это действительно большой аккумулятор и это никак не может быть дешево. Но если татарин в это решил вложиться, значит смысл есть. Скорей всего в перспективе электроэнергия будет дорожать.
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25.01.2021 22:00 Відповісти
Лично я считаю Ахметова врагом Украины у которого просто много денег и ему их просто девать некуда, кроме недвижимости где то во Франции. У него нет идей как у Маска или Бренсона но есть желание и дальше грабить.Просто за дешево скупил всю энергетику при овоще. Докажите обратное если сможете.
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25.01.2021 22:43 Відповісти
Зачем мне что-то доказывать? Естественно, он враг, как и любой олигарх, живущий на потоках (ресурсах). Но чутье у Ахметки просто замечательное. Скупал он энергетику не только при Овоще. Кроме того, у него же не только наша энергетика куплена. У него и в штатах компании, и в Австрии, и в Италии.
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25.01.2021 23:12 Відповісти
https://nv.ua/biz/markets/dtek-kompaniya-ahmetova-stroit-pervyy-v-ukraine-hranilishche-**************-novosti-ukrainy-50101771.html
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25.01.2021 23:15 Відповісти
Ну а сравнивать обычного барыгу с людьми, которые переводят человечество на новый уровень, конечно не стоит.
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25.01.2021 23:19 Відповісти
скорее гидроаккумулирующие станции
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25.01.2021 22:14 Відповісти
https://nv.ua/biz/markets/dtek-kompaniya-ahmetova-stroit-pervyy-v-ukraine-hranilishche-**************-novosti-ukrainy-50101771.html

Гидроаккумулирующие станции действительно в мире используются, но это тоже недешевое удовольствие.
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25.01.2021 23:17 Відповісти
Максимальная доля генерации АЭС для стран с развитой промышленностью где-то процентов 70. Для нас потолок - 60% (на данном этапе даже это недостижимая цифра). Да, хранилища электричества могут исправить ситуацию, но тогда уже это не будет дешевая электроэнергия атомной генерации, а будет дорогая энергия литиевых аккумуляторов. Кроме того, с чего Вы вообще взяли, что атомная генерация дешевая? Стоимость электроэнергии во Франции около 1 евро. У них 70% на АЭС. Дешево? Кроме того, мы не можем сами строить АЭС. Их строит либо паРаша, либо США. И топливо поставляется оттуда же. А добывать уголь по цене дороже, чем на мировых рынках, а потом продавать его себе в убыток - еще то удовольствие. В общем, как ни крути, а электроэнергия скоро будет стоить дорого - очень дорого.
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25.01.2021 22:13 Відповісти
по идее электроэнергия продукт переработки сырья,она и должна стоить дороже угля,газа и твэлов
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25.01.2021 22:16 Відповісти
100%.
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25.01.2021 22:24 Відповісти
ресурсы Земли исчерпаемы и все страны рано или поздно все перейдут на электричество. Это все будет по любому рано или поздно сделано, а чем раньше начнется делаться, тем лучше будет потом ибо дефицит ресурсов приведет к их дрожанию. Чем раньше Украина начнет делать страну полностью на электричестве, тем в будущем будет лучше для Украинцев!
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25.01.2021 23:47 Відповісти
А электричество будем брать из ниоткуда? Не хочется Вас разочаровывать. Нет, где-то так оно и будет. Но стоить это будет огромных денег.
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25.01.2021 23:51 Відповісти
Электричество можно брать много откуда. начиная от солнца, ветра и воды, заканчивая АЭС, и термоядерных реакторов. А ископаемые ресурсы типа угля и газа закончатся в земле и будет это в этом веке.
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26.01.2021 00:50 Відповісти
А ты смешной. Ты школу хоть закончил? Физику учил? Чтобы брать электроэнергию от солнца, нужно купить панели в Китае (что и сделал Ахметка и сотоварищи). Но видишь ли, в чем проблема, днем, когда эти панели отдают электроэнергию, она в таком количестве нахрен не нужна. Строить аккумуляторные станции ну просто очень затратно - электроэнергия золотой выйдет. Вот и получается, что в качестве регулирующих мощностей эту энергию использовать не получится. А вот мощность АЭС придется снизить. А так как по твоей хотелке нельзя ночью увеличивать генерацию электроэнергии на АЭС, а днем уменьшать, приходится увеличивать процент тепловой генерации, ну или использовать гидроэлектростанции. Мощность последних мала, поэтому никуда ты от тепловой генерации в ближайшие лет 10-20 лет точно не денешься.
И еще раз повторюсь, что атомная генерация не настолько дешевая, как ты думаешь. Да, она дешевая, если не считать затраты на постройку и запуск блоков и захоронение отходов. Но это нужно делать. Ты в курсе, что отработанное топливо у нас только паРаша забирала? Штатам же наше дерьмо не нужно. Поэтому Украина уже построила хранилища ядерных отходов. Думаешь, это дешево и безопасно? Кроме того, повторюсь, что поставщиков топлива для АЭС всего 2, один из которых страна-агрессор, а второй находится хрен знает где за океаном. А с термоядерными реакторами ты вообще повеселил. Много ты знаешь промышленных термоядерных реакторов? Если это и будет реализовываться, то явно не скоро, а в нашей стране тем более.
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26.01.2021 02:09 Відповісти
Комп'ютери і мобілки теж виготовляють "хрін знає де". І що з того?
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26.01.2021 21:46 Відповісти
Производителей мобилок много, а производителей топлива для АЭС мало. В этом суть. Дефицитный товар, рынок практически монополизирован. Более того, нет возможности даже поставщика менять, если тебя не устраивает цена или качество. Решат США наложить санкции на Украину, если кто-то из верхушки окончательно обосрется, и все - приехали. Я понимаю, что на данном этапе США наш друг, но всецело полагаться на них не стоит. Вот если бы мы сами сборки делали, тогда другое дело.

Кроме того, напомню, что дешевая энергия АЭС всего лишь миф, который не учитывает затрат на строительство блоков и захоронение отходов. Да, эксплуатация дешевая, но проблем тоже хватает.
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26.01.2021 23:55 Відповісти
Сколько ты платишь в платежках за электричество и сколько за отопление и за горячую воду. что дешевле???
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25.01.2021 23:44 Відповісти
А зачем сравнивать несравнимые вещи? Вот если бы Вы сравнили новый газовый двухконтурный котел с электрическим котлом, то смысл бы был. И я скажу что на данный момент по текущим ценам газовый котел все же выгодней. Кроме того, учитывайте, что в ближайшие несколько лет цена на электричество уже вырастет раза в два. А в будущем ориентируйтесь на цены Западной Европы.
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25.01.2021 23:58 Відповісти
ты на газпром работаешь или че???
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26.01.2021 00:51 Відповісти
Нет, у меня просто мозги есть, в отличие от некоторых. Я знаю, что электроэнергия будет дорогой и готов за это платить. А ты? Кроме того, каким боком здесь Газпром? Ты вообще в курсе, что залежей газа в Украине достаточно для полного закрытия ее потребностей. У нас больше 800-900 млрд куб м извлекаемых запасов газа, а расходуем мы около 30. Посчитаешь сам, на сколько лет его нам хватит? А еще есть сланцевый газ. Просто пока паРаша продавала нам дешевый газ, наше руководство предпочитало сидеть на потоках и ничего не делать. А к тому моменту, как газ закончится, возможно, уже и реакторы термоядерного синтеза будут строить - всему свое время.
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26.01.2021 02:20 Відповісти
А если тепловой насос, без учета амортизации?
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26.01.2021 00:57 Відповісти
Это уже немного другое. Скажу честно - не просчитывал. Слышал, что там много факторов: и от оборудования к.п.д. зависит, и от глубины скважин. К тому же первоначальные вложения в такое отопление не все потянут. Думаю, если бы технология была бессмысленна, в нее бы не вкладывали деньги. А так она вполне успешно развивается, значит смысл в ней есть. Здесь я просто указал человеку, что он не то сравнивает.
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26.01.2021 01:47 Відповісти
Я просчитывал: ровно в тот день, когда он себя окупит, нужно его менять на новый. Это я образно, конечно, но суть отражает. Считал для самой холодной области Украины.
Только при большой разнице температур можно ещё о чем-то говорить.
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26.01.2021 07:23 Відповісти
ну и то дело...в нулях остаешься.а за газ и электричество платишь всегда в минус.
правда нужна довольно приличная свободная сумма средств...
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26.01.2021 08:34 Відповісти
А что в нем изнашивается кроме насосов, что его нужно весь менять?
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26.01.2021 10:17 Відповісти
Скорей всего это так и есть. Но это пока. Ресурсы будут дорожать, а технологии совершенствоваться. Так что ситуация должна поменяться.
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26.01.2021 12:25 Відповісти
В Украина способна БЫЛА строить АЭС в 90-е(мини АЭС) Сейчас уже нет ни морозов ни простых строительно-монтажных организаций( а для этого нужны специалисты,а не просто шаражмонтад) Во вторых у Вас информация не верная. Первая по строительству АЭС Раша,затем Франция( была,но у нее технологии переработки отходов),затем Китай и только НОМИНАЛЬНО США,которые опять национализировали свою компанию,занимающуюся ядерной энергетикой( после ее фактического банкротства). Франция ДЕСЯТЬ лет( по контракту три года) строет АЭС у финнов и ещё не достроить. А технологиями очистки обладает именно Раша,США НЕ обладает и ПОКУПАЕТ топливо у Раши ,а затем делает топливные элементы для себя и для Украины. И ЖОПА,связанная с уменьшением выработки электроэнергии на АЭС связанная и с этим обстоятельством,топлива НЕ хватает. Поэтому при возможности производить до 130 млрд.квт ядерной энергетикой производят 70. ( Потребляем 149) При "овоще" АЭС работали на 73-75%( при том что Саша контролировал ТЭС) на рашинских теплоэлементах( ТВЭЛ). А наша беда в отсутствии национальной элиты и национальных спецслужб. Создали предприятие с казахами и рашистами по производству топливных элементов.Чем тридцать лет занимались,куда деньги тратили? Как и все в нашей стране- СОТНИ миллиардов туда,сюда списали! Супсидии 200 млрд!!! дали МИЛЛИАРДЕРАМ! А на космос денег нет,на авиацию нет,на науку нет,на развитие ЯЭ нет,на образование нет,на медицину нет. Потому что у "нарида" примитивное "трошки для себе",а элиты ,способной поставить государство выше "Кеша" тоже нет. Поэтому и ЯЭ в Украине тоже нет и НЕ будет. Будет нация заробитчан и примитивных менчендайзеров,продающих чужие айфоны,управляемая клоунами.
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26.01.2021 07:14 Відповісти
Шо ты несешь? США для ЯО умеют обогащать, а для АЭС не умеют очищать? Кто тебе такую методичку дал? Они могут просто не занимались этим в 1990-2015, потому что выгоднее было купить в раше за копейки. Точно как с космическими запусками, пользовались чужими ракетами ибо было банально дешевле и позволяло утилизировать военку бывшего совка.
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26.01.2021 10:22 Відповісти
Le prix de l'électricité à Paris avec EDFAvec EDF, le prix du d'électricité est de : 0,14 490 € en option Base. 0,15 600 € en option Heures pleines. 0,12 700 € en option Heures creuses.

Перевіряйте брехунів.
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26.01.2021 09:45 Відповісти
Согласен. Брал отсюда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8 - стоимость электроэнергии в пиковое время. Каюсь, не проверил.
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26.01.2021 12:22 Відповісти
Франция 0,1913 евро в 2019, 0,1899 в 2020
Для индустрии дешевле. Где ты 1 евро увидел?
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26.01.2021 10:14 Відповісти
Взял со статьи про АЭС цену на электроэнергию в пиковое время. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
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26.01.2021 12:20 Відповісти
Отключи себя урод пока тебя люди не отключили
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25.01.2021 21:32 Відповісти
а
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25.01.2021 21:36 Відповісти
Хозяйственники идите вы на....й
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25.01.2021 21:37 Відповісти
зеБильные дебилы 'зробылы разом'
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25.01.2021 21:39 Відповісти
Зима прийшла вкрай несподівано. Чуваки з космічними прибутками такого ніяк не очікували. Геніяльний менеджмент.🤮
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25.01.2021 21:39 Відповісти
Ураааа! таварисчи 73відсоткові...))))
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25.01.2021 21:41 Відповісти
а,за що я був декілька днів забанений. Не матюкався, нікого окрім путіна не ображав? адміни поясніть.
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25.01.2021 21:42 Відповісти
Такі новини, щоб виправдати закіпівлю вугілля з дирляндіі та рашки, коли наші шахтарі на Волині без роботи сидять
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25.01.2021 21:47 Відповісти
Намекает, гад, на " Роттердам+++++++...". Хотят нас опять на деньги шмыгальнуть.
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25.01.2021 21:48 Відповісти
Відключайте! В темряві очі краще бачать!
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25.01.2021 21:49 Відповісти
Інтернета не буде, айфоні не зарядять від свічки. Найкращий варіант для прозріння! ВІДКЛЮЧАЙ!
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25.01.2021 21:52 Відповісти
И что ж вы, курвы, летом делали, почему уголек не завозили? Или думали, что его как мимозу, только к 8 Марта можно покупать?!!
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25.01.2021 21:52 Відповісти
Стесняюсь спросить: А куда подевались наши АЭС?
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25.01.2021 21:52 Відповісти
Биткоины майнят.
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25.01.2021 22:00 Відповісти
Остановлены по команде *********** в угоду Орде. Жопаблок и СН вынуждают Украину покупать энергоресурсы у Орды. Спасибо быдлу за их выбор.
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25.01.2021 22:14 Відповісти
Допанувались, *****...
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25.01.2021 21:54 Відповісти
А куда делся уголь, если из-за прошлой теплой зимы у вас должны быть огромные запасы угля.
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25.01.2021 21:58 Відповісти
Миші зїли, як і зерно і маски з держрезерву.
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25.01.2021 22:45 Відповісти
Яка гарна новина для топтунів по трасах ,відключать енергію, зупиняться насоси опалення , і в платіжках буде меньше ..
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25.01.2021 21:59 Відповісти
На українських ТЕС залишилося мінімум вугілля. Далі потрібно буде або спалювати газ, або відключати споживачів, - головний диспетчер "Укренерго" Зайченко - Цензор.НЕТ 7793
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25.01.2021 22:00 Відповісти
Можно с Крыма электричество покупать. Сименс позаботился об этом.
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25.01.2021 22:05 Відповісти
а деж все пропало внезапно? У Ріната брат помер, не хвата? Прости Боже за запитання.
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25.01.2021 22:06 Відповісти
Ірпінців попередили про відключення світла
Компанія «ДТЕК Київські регіональні електромережі» оприлюднила графік відключень електропостачання на території Ірпінської громади, запланованих на найближчий тиждень.
Електроенергію відключатимуть у такі дні й години:
27 січня (з 8:00 до 18:00)
Ірпінь: вулиці Чехова, Київська, Пушкінська, Лермонтова, Лисенка, Квіткова, Виговського, Соборна, Університетська, Тургенєвська, Степанівська, Садова, Гагаріна, Павленка;
28 січня (з 8:00 до 18:00)
Ірпінь: вулиці Зелена, Незалежності, О. Кошового, Зарічна, Ф. Кричевського, Бучанська, Ворзельська, Висоцького, Сонячна; провулок Бучанський;
29 січня (з 8:00 до 18:00)
Ірпінь: Грибоєдова, Троїцька, Садова, Соборна, Миру, З. Алієвої, Котляревського, 6-та лінія, Антонова, Північна, Шевченка, Ярославська, Пушкінська, Гагаріна, Центральна, Личака, Лісова, Лисенка;
30 січня (з 8:00 до 18:00)
Ірпінь: вулиці Степанівська, Північна, Ломоносова, Героїв, 9-та лінія, Варшавська, Львівська, Северинівська, Лесі Українки.
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25.01.2021 22:07 Відповісти
А скільки жителів Ірпіня госували за зе та зеко манду не підчажете часом?
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25.01.2021 22:51 Відповісти
хуже не будет?не?
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25.01.2021 22:07 Відповісти
уродам повторяю. или запустить на полную мощьность АЭС. но то не выгодно ахметке. так на кого работаете презервуары???
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25.01.2021 22:07 Відповісти
У нас газа в хранилищах исторический максимум осенью говорили. Что за искуственные 'или'.? Или его уже продали, а интересами и здоровьем граждан минэнерго подтерся?
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25.01.2021 22:13 Відповісти
а что с атомными случилось, вроде ж были совсем не нужны..., одной мне кажется, что это какой-то редкий дебилизм происходит...
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25.01.2021 22:16 Відповісти
В настоящее время дальнейшему наращиванию импорта из Беларуси препятствует недостаточная пропускная способность между энергосистемами двух стран, которая составляет 900 МВт при текущей потребности Украине в импорте на уровне 1,5 ГВт.Источник: https://censor.net/ru/n3243987
---------

Блин Украина же хотела отрезать провода и подключится к энергосистеме ЕС.
на днях писали!
Беларусь конечно хорошая прокладка для РФ. АЭС в Беларуси еще не работает, а ЭЭ хоть сколько
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25.01.2021 22:23 Відповісти
Розберемо на дрова порошенкові будки, там на всіх тепла вистачить.
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25.01.2021 22:27 Відповісти
По данным ГП "Оператор рынка", на торгах на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в Украинской объединенной энергосистеме (ОЭС Украины) на 26 января средневзвешенная цена электроэнергии составила 1 657,96 грн/МВт-час.

--------
а какую цену платите вы ?
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25.01.2021 22:28 Відповісти
а как же зеленая энергетика?? что случилось??
не слышу воплей восторга по случаю выплаты компенсации ЗЭ производителям, которые нас спасут...!?
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25.01.2021 22:33 Відповісти
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧАТЬ ЧАСТНЫЕ ДОМА С БАССЕЙНАМИ БОЛЬШЕ 300 М.КВ. !!!
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25.01.2021 22:33 Відповісти
И не надейся.
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26.01.2021 00:26 Відповісти
ПОСМОТРИ У КОГО БОЛЬШЕ ЛАЙКОВ !) НАРОД ВСЕГДА ПРАВ !!!
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27.01.2021 01:25 Відповісти
Вот только отключает не народ.

А еще народ ЗЕ выбрал. Народ в большинстве - клинические дебилы.
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27.01.2021 01:27 Відповісти
На шахті працюю. Кожен день розказують що вугілля непотрібне. Одну шахту в цьому році закривають, другу в 23 році. Пилять гроші по страшному, запчастин нема. Зарплату вже три роки не піднімали. Всі тікають за кордон. В першу зміну на нашій дільниці було більше 10 слюсарів, зараз два, бува три. Часто просто один. Не про які ремонти мова не йде. Шахта донедавна була в дуде хорошому стані, зараз важко сказати скільки вона протяне. Ще недавно казали що у нас ресурс на десяики років. Ахметка й інші можновладці спеціально знищують шахти України, та й не тільки шахти, й другі підприємства. Дуже сумно дивитись як робоче, відносно нове обладнання просто знищують.
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25.01.2021 22:37 Відповісти
Зате дотують видобуток антрациту шахтами Ахметова на окупованих територіях.
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26.01.2021 09:55 Відповісти
От що буває, коли президент не українець.
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25.01.2021 22:48 Відповісти
Я думаю як мінімум 73% тепер зобов'язані підключити власну дупу до газомагістралі і міцно туди пукати. Підтримати президента, так сказати.
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25.01.2021 22:57 Відповісти
Головне шоб не Ротердам+ . Правильно я говорю , зебільчики .? .
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25.01.2021 23:14 Відповісти
Ротердам то просто корумпована нажива узаконена Радою та президентом. Могли використовувати вугілля з українських копалень але треба було дотувати антрацитові копальні Ахметова на окупованих територіях.
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26.01.2021 09:53 Відповісти
Хитроіопані J2 морди, мовчать сцуки скільки електрики пішло на експорт і скільки їм за це ще й пдв відшкодували
На українських ТЕС залишилося мінімум вугілля. Далі потрібно буде або спалювати газ, або відключати споживачів, - головний диспетчер "Укренерго" Зайченко - Цензор.НЕТ 9444
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25.01.2021 23:23 Відповісти
Да конечно. отключайте. Но чтобы ваших платёжек никогда никто больше не видел.
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26.01.2021 00:09 Відповісти
Если кому-то не понятно, что происходит с энергетикой, углем, газом и белыми ходоками на трассе и кажется, что СН и ЗЕ не причем:
На вопрос о том, продвигают ли лидеры ОПЗЖ пророссийские взгляды в личном общении, Арахамия ответил: «Вы знаете, нет. У Бойко вообще очень проукраинская позиция практически по всем вопросам. У многих активы здесь, хотят работать и инвестировать в Украину».



А вы ходите и дальше за тарифы на массовочки ОПЗЖ.
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26.01.2021 00:24 Відповісти
в цивілізованих країнах це називаеться локаут від ахметова. мета локауту проста- припинити подачу вугілля. вибити ціну. і поставляти своє вугілля втридорога по формулі Екібазтуз плюс.
ціна цього вугілля в америці, в юар 30 баксів. Ротердам плюс передбачав 80, зараз буде 100. При пороху так само було, америкоси продали по 33, ахметов здався(тимчасово). На виході, ахметов бере бариш ще до виробництва самої електроенергії, а Ігор Валерійович ніколи не буде платити за енергоатом. Як співав боярський пара-пара-парадуємось на своєм веку, красавицам и кубку, счастливому клинку. Піпл схаваєт, на то він біомаса.
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26.01.2021 00:35 Відповісти
дорогой говоришь, но уголь был, а щас тоже недешевый, но его нет
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26.01.2021 02:10 Відповісти
вугілля повно але Ахметов хоче використовувати власний антрацит зі своїх копалень на окупованій території.
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26.01.2021 09:51 Відповісти
Смотрите ,мощности остались почти те же,что при развале ссср.Абсооютно все аэс,тэс,грэс работают кроме Чернобыльской аэс.Но сейчас плюс зеленая энергетика.Но потребление упало в разы по сравнением с ссср.Очень много предприятий закрылось и перестало существовать.Так куда девается генерация электроэнергии?Значит или продают за рубеж или отдают бесплатно в рф...Если у нас половина предприятий стоит или перестало существовать.Нужно строить новые энергоблоки аэс,открывать новые шахты.Сейчас банкротят специально украинские шахты в пользу дешевого угля из рф.Лично я считаю закрытие украинских шахт диверсией.
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26.01.2021 00:40 Відповісти
куда куда, воздух греют. потребления нет а электростанции жарят, закачивают воду а потом спускают. в прямом смысле в трубу. надо пересчитывать энергобаланс, или или иметь технологии быстрого изменения выработки, это пока газ - отрутил/прикрутил, а даже уголь надо планировать поставки... зебилам это не под силу
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26.01.2021 02:15 Відповісти
а поставки газу планувати не потрібно?
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26.01.2021 09:49 Відповісти
При Порошенко такого дурдома в стране небыло
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26.01.2021 09:05 Відповісти
ще й як було.
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26.01.2021 09:48 Відповісти
Старий ти не кінь--ти пеньок!
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26.01.2021 19:31 Відповісти
Так зеленої енергетики вже більше теплової. Вона ж мала забезпечити енергетичну незалежність. Чи ні?
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26.01.2021 09:14 Відповісти
Взагалі то, в котлах теплових електростанцій горіти може будь-що що, здатно горіти. Від товариша давно чув що, в радянські часи вони проводили експерименти навіть на соняшниковому лушпинні. Питання тільки в перебудові системи подачи палива в топку. Вся процедура займає максимум два тижні і не такі вже й високі витрати.
Вугля в Україні повно але, як відомо шахти з антрацитом майже всі на окупованих територіях. Нюанс в тому що, ніде в світі не використовують антрацит для видобутку електроенергії, всюди палять більш дешеве вугілля. І тільки Ахметов бажає використовувати свій власний антрацит. То ж, тут маємо симбіоз жадібності та політичного впливу.
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26.01.2021 09:47 Відповісти
Вы далеки от темы. Гореть действительно может все. Вот только под антрацит даже никакик складов не нужно. Он может лежать под открытым небом любым слоем. Газовые угли склонны к самовозгоранию, кроме того могут выделять газ (и выделяют), что может привести к взрыву. Вот и получается ,что, возможно, переделывать придется и склад, и систему доставки, ну и саму топку. Кстати, именно наш антрацит больше не для чего, кроме как для сжигания на электростанциях, и не подходит.
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26.01.2021 12:36 Відповісти
Похоже, что украинскую энергетику сознательно убивают - у нас избыточные не используемые мощности АЭС и ТЭС, полно угля, и при этом АЭС простаивают, ТЭС без угля, а мы платим бешеные деньги за самую дорогую возобновляемую энергию. Эта ублюдошная власть уже давно заслужила чтобы ее смели к чертовой матери.
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26.01.2021 10:16 Відповісти
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