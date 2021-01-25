На українських ТЕС залишилося мінімум вугілля. Далі потрібно буде або спалювати газ, або відключати споживачів, - головний диспетчер "Укренерго" Зайченко
Запаси вугілля на складах українських теплових електростанцій станом на 25 січня склали 455 тис. тонн. Цей показник є історичним мінімумом і не гарантує енергетичну безпеку країни.
Про це на засіданні НКРЕКП заявив директор з управління ОЕС України - головний диспетчер НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На жаль, склади вугільних електростанцій спрацьовані до рівня, який, напевно, є найнижчим за весь період незалежності України. Станом на 25 січня на складах ТЕС знаходиться 455 тис. тонн вугілля, з них антрацитової групи 163 тис. тонн і газової групи 291 тис. тонн. Хочу звернути увагу, що половина цього вугілля зосереджена на двох станціях: 116 тис. тонн антрациту на Луганській ТЕС і 105 тис. тонн на Слов'янській ТЕС, яка, як ви знаєте, не працює. Залишилося на всіх інших станціях 220 тис. тонн, яких абсолютно недостатньо для гарантування енергетичної безпеки країни", - сказав Зайченко.
За його словами, активні запаси вугілля нижче гарантованих на 522 тис. тонн - на 51 тис. тонн з антрациту і на 471 тис. тонн - з газового вугілля.
Як повідомив головний диспетчер "Укренерго", українську енергосистему в минулий морозний тиждень вдалося збалансувати завдяки нарощуванню імпорту електроенергії з Білорусі.
За даними НЕК "Укренерго", білоруський імпорт в період з 18 до 24 січня збільшився з 6,3 до 9,4 млн кВт-год на добу.
Наразі подальшому нарощуванню імпорту з Білорусі перешкоджає недостатня пропускна здатність між енергосистемами двох країн, яка становить 900 МВт за поточної потреби України в імпорті на рівні 1,5 ГВт.
"Без достатніх поставок вугілля збалансуватися можна буде або при переході на спалювання природного газу або за рахунок відключення споживачів", - наголосив Зайченко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Это типа аккумуляторов? А сколько это будет стоить?
Гидроаккумулирующие станции действительно в мире используются, но это тоже недешевое удовольствие.
И еще раз повторюсь, что атомная генерация не настолько дешевая, как ты думаешь. Да, она дешевая, если не считать затраты на постройку и запуск блоков и захоронение отходов. Но это нужно делать. Ты в курсе, что отработанное топливо у нас только паРаша забирала? Штатам же наше дерьмо не нужно. Поэтому Украина уже построила хранилища ядерных отходов. Думаешь, это дешево и безопасно? Кроме того, повторюсь, что поставщиков топлива для АЭС всего 2, один из которых страна-агрессор, а второй находится хрен знает где за океаном. А с термоядерными реакторами ты вообще повеселил. Много ты знаешь промышленных термоядерных реакторов? Если это и будет реализовываться, то явно не скоро, а в нашей стране тем более.
Кроме того, напомню, что дешевая энергия АЭС всего лишь миф, который не учитывает затрат на строительство блоков и захоронение отходов. Да, эксплуатация дешевая, но проблем тоже хватает.
Только при большой разнице температур можно ещё о чем-то говорить.
правда нужна довольно приличная свободная сумма средств...
Перевіряйте брехунів.
Для индустрии дешевле. Где ты 1 евро увидел?
Компанія «ДТЕК Київські регіональні електромережі» оприлюднила графік відключень електропостачання на території Ірпінської громади, запланованих на найближчий тиждень.
Електроенергію відключатимуть у такі дні й години:
27 січня (з 8:00 до 18:00)
Ірпінь: вулиці Чехова, Київська, Пушкінська, Лермонтова, Лисенка, Квіткова, Виговського, Соборна, Університетська, Тургенєвська, Степанівська, Садова, Гагаріна, Павленка;
28 січня (з 8:00 до 18:00)
Ірпінь: вулиці Зелена, Незалежності, О. Кошового, Зарічна, Ф. Кричевського, Бучанська, Ворзельська, Висоцького, Сонячна; провулок Бучанський;
29 січня (з 8:00 до 18:00)
Ірпінь: Грибоєдова, Троїцька, Садова, Соборна, Миру, З. Алієвої, Котляревського, 6-та лінія, Антонова, Північна, Шевченка, Ярославська, Пушкінська, Гагаріна, Центральна, Личака, Лісова, Лисенка;
30 січня (з 8:00 до 18:00)
Ірпінь: вулиці Степанівська, Північна, Ломоносова, Героїв, 9-та лінія, Варшавська, Львівська, Северинівська, Лесі Українки.
---------
Блин Украина же хотела отрезать провода и подключится к энергосистеме ЕС.
на днях писали!
Беларусь конечно хорошая прокладка для РФ. АЭС в Беларуси еще не работает, а ЭЭ хоть сколько
--------
а какую цену платите вы ?
не слышу воплей восторга по случаю выплаты компенсации ЗЭ производителям, которые нас спасут...!?
А еще народ ЗЕ выбрал. Народ в большинстве - клинические дебилы.
На вопрос о том, продвигают ли лидеры ОПЗЖ пророссийские взгляды в личном общении, Арахамия ответил: «Вы знаете, нет. У Бойко вообще очень проукраинская позиция практически по всем вопросам. У многих активы здесь, хотят работать и инвестировать в Украину».
А вы ходите и дальше за тарифы на массовочки ОПЗЖ.
ціна цього вугілля в америці, в юар 30 баксів. Ротердам плюс передбачав 80, зараз буде 100. При пороху так само було, америкоси продали по 33, ахметов здався(тимчасово). На виході, ахметов бере бариш ще до виробництва самої електроенергії, а Ігор Валерійович ніколи не буде платити за енергоатом. Як співав боярський пара-пара-парадуємось на своєм веку, красавицам и кубку, счастливому клинку. Піпл схаваєт, на то він біомаса.
Вугля в Україні повно але, як відомо шахти з антрацитом майже всі на окупованих територіях. Нюанс в тому що, ніде в світі не використовують антрацит для видобутку електроенергії, всюди палять більш дешеве вугілля. І тільки Ахметов бажає використовувати свій власний антрацит. То ж, тут маємо симбіоз жадібності та політичного впливу.